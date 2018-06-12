Что нужно знать об онлайн-бизнесе и продвижении — дайджест полезных рассылок от Netpeak
Шеф-редактор этого блога уже четыре года занимается рассылками и ему частенько мерещится, что когда в инбоксы присылают новые статьи, это скорее: «Мне важно и поэтому я запилю рассылку на 15 тысяч человек», а не: «Я хочу, чтоб читателю было интересно и полезно».
С вас email, с нас — маркетинг:
Рассылка не самоуничтожается, как пуш-уведомление или сториз в Instagram, ее можно сохранять и репостить. Напрашивается мысль, что подборки статей по одной теме могут быть важнее для читателя. Я решил проверить гипотезу с помощью опроса — 66% подписчиков рассылки Netpeak проголосовали за то, чтобы получать письма с тематическими подборками статей из блога, а не с новыми материалами. С тех пор прошел уже год (подумать только, год без боли втаптывания разношерстного контента под единую тему письма!) и накопилось 24 тематических выпуска.
Этот пост, во-первых, для тех, кто все пропустил. А, во-вторых, для тех, кто в будущем хочет получать рассылку от блога по интересам, как Hanna:
Да, мы планируем повторить
А теперь — к самим письмам. Конечно, не во всей красе (которую не видят те, у кого отключены картинки). Только вступительные тексты и подборки.
Как делать и продвигать продукты для бизнеса
В этой подборке кейсы развития SaaS-бизнеса и практические советы от их создателей: как собрать команду, работать с продуктом, получить первые оплаты, выйти на новые рынки и получить признание топ-игроков. Будет много терминов и аббревиатур:
Как заработать $250 000 за неделю — четкая инструкция по проведению кампании на AppSumo.
- 16 неочевидных и практических фишек для SAAS-бизнеса.
- Как получить советы от Сета Година и Гая Кавасаки.
- Как узнать эффективность рекламы для SAAS.
- Как BuzzSumo заработал $2,5 миллиона за первый год.
- Бизнес-уроки B2B-стартапа RightHello.
- Как покорить Бразилию — советы Depositphotos.
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«С» значит сезонность
В этом выпуске о том, как узнать и cпрогнозировать сезонность спроса и покупок, а также советы по сезонному маркетингу и несколько кейсов по теме:
- Прогнозируем поисковую активность с помощью Wordstat и таблиц Google.
- Кейс: прогнозируем рост конверсий с учетом сезонности.
- Проверяем влияние сезонности на трафик в кейсе Unisender.
- Как меняется время покупок перед праздниками.
О чем говорят проектные менеджеры
Проектные менеджеры ежедневно вынуждены объяснять, почему SEO в агентстве стоит дорого, как нанять хорошего инхаус маркетолога, какому бизнесу нужно отслеживать позиции в выдаче и так далее.
Мы предложили им раскрыть больные темы в тексте — чтобы таких вопросов, возможно, стало меньше в будущем. Уже на подходе тексты о том, как контролировать работу агентства, о KPI для SEO и тратах бизнеса при продвижении. А на внимательное чтение всех статей этого выпуска вы потратите 101 минуту:
- Почему поисковое продвижение в агентстве стоит дорого?
- Как нанять маркетолога и не уволить через месяц?
- Что лучше: агентство или инхаус команда?
- Девять месседжей клиенту от агентства.
Что юзеру хорошо, то заказчику «недостаточно продающий дизайн». Семь постов о юзабилити
Все просто. Пользователи скорее чувствуют себя счастливыми на удобном и продуманном до мелочей сайте, прибыль у владельцев такого проекта выше. Именно поэтому мы пишем о юзабилити. Для новичков и не только:
- Инфографика: ошибки интернет-магазинов в работе с потребительским опытом.
- Как улучшить UX сайта: 12 советов по юзабилити.
- Семь удачных примеров микро UX на сайтах ecommerce.
- Блоги по интернет-маркетингу: у кого сайт лучше?
- Как редизайн повысил доход от SEO — кейс по юзабилити.
- Оформляем товарную страницу: пять фишек для ecommerce.
Все фишки для онлайн-бизнеса со всех круглых столов с участием наших специалистов
Смотрели сериал «Веб-терапия»? Там в главной роли Фиби из «Друзей». Сюжет построен на том, что во время трехминутных сессий человек рассказывает больше важных вещей, чем за час беседы. Такой твиттер-эффект.
Мы его уже давно применяем на круглых столах наших конференций, а также ивентов, где Netpeak является соорганизатором. Получаются очень полезные сборники рекомендаций для бизнеса:
- 13 рекомендаций для маркетинга и продвижения проектов на Запад.
- 13 практически применимых фишек для интернет-магазинов.
- Фишки для маркетинга SaaS-проектов.
- 12 советов для онлайн-бизнеса.
- Как продвинуть бизнес в сети.
- 23 фишки контекстной рекламы.
Если вы не любите читать: семь постов с видео от Ромы
Зачем мы вообще создаем новый контент? Одна из основных целей — сгладить барьеры понимания (или непонимания) между специалистами по продвижению и владельцами онлайн-бизнеса. Но частенько ловлю себя на мысли, что «когортный анализ», «партицирование», да и «контекстно-медийную сеть» не нужно разжевывать в тексте. Хорошо, что есть Рома, ведущий видеорубрики блога. Он берет самые практичные, полезные статьи и объясняет их на языке, таком близком выросшим в восьмидесятые-девяностые годы детям из рабочих кварталов больших городов.
Если нет времени на чтение, пропускайте статьи — смотрите видео от Романа и получайте удовольствие:
- Четкая стратегия ведения контекстной рекламы.
- Чем занимаются SEO-специалисты: 11 этапов продвижения.
- Все, что вы хотели узнать о программатик, но боялись спросить.
- Эффективность инструментов контекстной рекламы.
- Про коллтрекинг и аналитику звонков.
- Модели атрибуции в веб-аналитике.
Семь полезных скриптов для вашего маркетолога
Если в рекламных кампаниях ваших проектов многое провисает — перешлите своему маркетологу этот выпуск. Мы делимся полезными скриптами для уничтожения рутины и оптимизации процессов в поисковом продвижении, контекстной рекламе и веб-аналитике.
На подробное изучение всех статей выпуска потребуется 103 минуты. Это того стоит:
- Как быстро найти ошибки на сайте: проверка важных тегов.
- Как быстро узнать эффективность сниппетов и брендовых фраз.
- Настраиваем динамический ремаркетинг без Google Merchant Center.
- Как визуализировать показатель качества.
- Выгружаем данные Google Analytics для 100 проектов.
- Как настроить A/B-тест с помощью Google Optimize.
Невероятный GA: что может простой и бесплатный Google Analytics
Google Analytics, без преувеличения, один из лучших подарков корпорации добра бизнесу во всем мире. Конечно, если вы хотите использовать аналитику на 100%, а не только наблюдать за движением кривой посещаемости.
В этом выпуске вы узнаете, как подключиться к Google Analytics бизнесу без сайта, как убрать спам и внутренний трафик из отчетов, настроить когорты, отслеживание печати страниц. На закуску — 40 пользовательских сегментов в подарок:
- Фильтруем внутренний трафик в отчетах.
- Отсеиваем спам из отчетов Google Analytics.
- Настраиваем отслеживание печати страниц.
- Инструкция по анализу когорт (и что это такое).
- Используем расширение Google Analytics.
- 40 полезных сегментов GA для читателей блога.
Да пребудет с тобой Power! Power BI
Дедушка Мороз знает, что многие подписчики блога загадали освоить веб-аналитику в новом году. Начнем с Power BI — бесплатной платформы для перевода необработанных данных в удобную форму графиков и диаграмм.
В этом выпуске — полный набор молодого бойца по Power BI. Руководство, описание частных случаев, кейсы. На чтение этих статей вы потратите 171 минуту. Конечно, если хотите сами осуществить мечту, а не ждете подарок под ёлочкой:
- Как получить данные из Google Analytics и загрузить в Power BI.
- Закладки в Power BI — четкая инструкция.
- Как перенести данные из ВКонтакте в Power BI.
- Как связать Яндекс.Директ с Power BI.
- Аналитический инструмент для блога — кейс Netpeak.
- Как внедрить аналитику в отдел контекстной рекламы.
- Как сэкономить время специалиста — кейс OLX.
Интересует онлайн-аналитика? Подписывайтесь на рассылку блога в этой форме:
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Раскрутка в Facebook: с деньгами и без
Если Facebook — не ваше сильное место, рекомендую добавить это письмо в избранное. Потратив чуть больше часа на знакомство со всеми статьями выпуска, вы освоите тактику развития своего бренда в социальной сети и узнаете, как это делают другие. Читайте суперподробный кейс о том, как привлечь целевой трафик на страницу, и что делать, если с первой попытки не получилось:
- Как грамотно построить структуру рекламного аккаунта Facebook.
- Кейс «Мой Город»: как мы за месяц подняли трафик из Facebook на 86%.
- Аукцион рекламы в Facebook: о чем вы стеснялись спросить.
- Как получить больше от рекламы в Facebook — семь новых фишек.
- Динамический ремаркетинг в Facebook.
- Как загрузить статистику из API Facebook.
- Таргетинг мобильного приложения.
Семь статей о ремаркетинге
Как сделать так, чтобы пользователи видели не товары, которые купили, а те, которые только хотят. Как использовать машинное обучение, чтобы «догонять» посетителей сайта. Да и кого лучше догонять? Посетители-то разные бывают.
Вся нужная информация здесь, в этой подборке статей:
Как настроить ремаркетинг в Google Рекламе — подробное руководство.
- Как настроить ретаргетинг в Яндекс.Директ — мануал для новичков.
- О динамическом ремаркетинге в Facebook.
- myTarget: настраиваем динамический ремаркетинг.
- Исследование: какие списки ремаркетинга выбрать.
- Кейс: как работают смарт-баннеры в Директе.
- Что делать в странах без Google Merchant Center.
Старый-добрый Excel: офлайн-инструмент для онлайн-маркетинга
Ходят слухи, что знания Excel нужны только специалистам по контекстной рекламе и веб-аналитике. Я подготовил семь статей, которые убедят вас в этом.
Чтение всех материалов выпуска займет 136 минут, так что вы успеете заказать пиццу, дождаться и съесть её, так и не оторвавшись от полезных материалов:
Как строить диаграммы в отдельных ячейках Excel и таблицах Google.
- Как Excel помогает работать с ключевыми словами.
- Как с помощью Excel запускать рекламу в Яндексе.
- Как с помощью Excel запускать рекламу в Google.
- Как анализировать кампании с помощью Excel.
- Импорт данных из Google Analytics в Excel.
- Как построить сводные таблицы в Excel и не только.
День, когда YouTube победит ТВ
Возможно, через 2-3 года мы отметим победу YouTube над ТВ по объему рекламных бюджетов в регионе. В мировом масштабе, по данным IPG Mediabrands Magna, это произошло почти год назад. Неудивительно: порог входа в рекламу на YouTube довольно низкий — от $50 в день, а аналитика гораздо «вкуснее», чем на телевидении.
В этом выпуске — 102 минуты полезного чтения о бюджетах, инсайтах, нюансах и кейсах рекламы на YouTube:
- Как оставить только релевантные площадки при рекламе на YouTube.
- Как работает Brand Lift — опросы зрителей.
- Как получить деньги из YouTube, если ты влогер.
- Создаем спрос на бренд с помощью видеорекламы.
- Реклама на YouTube: кейс Yves Rocher.
- Продвижение с помощью влогеров.
- Реклама на YouTube: кейс Goldlaser.
Ждете больше полезных статей о рекламных кампаниях, их настройке и результатах — подписывайтесь на рассылку в этой форме:
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Бесплатные инструменты для выхода в топчик
В этом выпуске — бесплатные и условно бесплатные сервисы для анализа конкурентов и рынка, формирования списков целевой аудитории, восстановления трафика, сбора лидов. Никаких списков — только кейсы и чёткие инструкции типа «бери и делай»:
- Нестандартное SEO: как использовать поиск для решения бизнес-задач.
- Инструменты для парсинга сайтов.
- Similarweb: анализируем конкурентов.
- Wistia: собираем лиды из видео.
Продвижение Unisender: реалити-шоу в пяти частях
Ровно 17 месяцев назад мы начали публиковать эпизоды первого в истории реалити-шоу о продвижении маркетинговой платформы Unisender. В этом формате мы очень подробно расписываем все достижения и факапы.
За полтора года сменилось несколько работающих над проектом команд, обновился сайт, появился совершенно новый блог о email-рассылках. И мы все еще развиваем проект.
Чтение всех эпизодов реалити-шоу займет 108 минут:
- Настраиваем A/B-тест с помощью Google Tag Manager.
- Считаем рентабельность блога и возвращаем трафик на сайт.
- Работаем с юзабилити: масштабный редизайн блога Unisender.
- Ищем авторов и настраиваем контент-маркетинг для блога Unisender.
Азбука SEO. Атрибуты и метатеги
Текстовый редактор любят далеко не все. В первую очередь из-за навязчивых букв и фраз в угловых скобках — очень мешают воспринимать текст связно. Вначале становится плохо при одной мысли, что придется самостоятельно их расставлять, да еще и замечать ошибки в этих метатегах и атрибутах. Нет, нет! Зачем это всё? Я хочу творить! Пусть программист сделает так, чтоб теги появлялись автоматически, и вообще, у меня лапки.
Если вы уже прошли стадии отрицания, гнева, торга и депрессии по поводу метатегов, познакомьтесь с ними поближе. Некоторые материалы этого выпуска частично повторяют друг друга. Но на то и «Азбука SEO» — закрепляйте пройденный материал.
Чтение статей по ссылкам займет 97 минут:
- Title, h1, description, keywords.
- Alternate, hreflang, media, type.
- Как повысить рейтинг одинакового контента.
- Как быстро найти ошибки на сайт: проверка тегов.
- Как добавить 100 000 метатегов на сайт за 5 минут.
Следи за другим, будь осторожен
Непобедимость, по мнению Сунь-Цзы, заключена в себе самом, возможность победы — в противнике. Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет.
В этом выпуске — всё, что нужно знать для разведки и защиты от конкурентов в онлайн-бизнесе:
- Какие фишки стоит взять у конкурентов.
- Как импортировать данные о себестоимости товаров в GA, чтоб никто их не увидел.
- Как работать с выдачей по бренду, если конкуренты пытаются перехватить ваш SEO-трафик.
- Как составить контент-план с помощью конкурентов.
- Семь нестандартных возможностей Serpstat.
Азбука SEO. Как поисковые системы видят сайт
Спроси кто поисковые системы, в чем смысл их существования, ответ был бы таким. Угадывать желания и дарить счастье каждому пользователю. Совпадение: у владельцев онлайн-бизнеса цель та же. Но как подружиться с поисковыми гигантами? Ответы — в этом выпуске. Чтение материалов рассылки займет 126 минут:
- Как создать HTML-карту ресурса.
- Как снять лишнюю ссылочную массу.
- Как работать с Google Search Console.
- Как собрать нужные запросы в два клика.
- Как убрать дубли контента на сайте.
- Как увеличить скорость загрузки.
Вы первым увидите, когда SEO умрет, если подпишитесь на рассылку блога в форме ниже. А если поисковое продвижение будет жить и дальше — тем более вписывайте свой email, узнаете много интересного:
{form_email_seo}
О пользе бесплатных ссылок
Бабба знал о ссылках всё, что полагается. Он знал, что ссылки бывают с анкором и без анкора, dofollow и nofollow, их можно размещать на форумах, QA-сайтах, каталогах, геолокационных, рекомендательных сервисах, в гостевых постах, комментариях в блогах, новостных ресурсах, соцсетях. Ссылки можно ставить на текст, на изображения и в формы...
Только как это применить на практике? В новом выпуске — 90 минут полезного чтения о бесплатных ссылках и о том, как их получить. Все с конкретными примерами, как вы любите:
- Как составить техзадание по крауд-маркетингу.
- Как распространять контент — руководство для PR-менеджера.
- Кейс: крауд-маркетинг для увеличения продаж.
- Советы: как защитить свои позиции от Google Penguin.
- Кейс: 51 статья за 5 месяцев для читателей из США.
Контенто морэ: семь статей о том, как взять и написать
Семь статей о контенте на разных этапах производства — от задумки в голове заказчика до организации времени исполнителя. На знакомство с материалами выпуска у вас уйдет 115 минут — меньше, чем на прочтение всех новых записей в любимых каналах Telegram:
- Затем — кто может и будет творить.
- Изучить полезные техники по оптимизации времени.
- Понять, стоит ли заимствовать чей-то опыт, и как это делать.
- Узнать, как делиться результатами своей работы.
- Как делать скриншоты, которые не бесят.
- Как поставить грамотное техзадание и донести суть.
Планы на лето: блоггинг или боулинг
Этот выпуск для всех, кто только придумал блог, ведет его или даже искренне уверен, что блог для бизнеса не важен. Если вы в числе последних, читайте контраргументы в первой статье:
- Как Netpeak запускает блоги на орбиту.
- Как создать контент-план — советы редакторов.
- Как и зачем обновлять старые статьи в блоге.
- Как измерить эффект от внедрения блога.
Если для вас контент-маркетинг — единственный король, подписывайтесь в этой форме:
{form_email_content}
Перешлите это письмо своему эйчару
Эта рассылка для тех, кто в поиске. Себя или других, но тоже для себя. Руководители и рекрутеры узнают больше о том, что требовать от потенциальных кандидатов, а соискатели — что от них могут потребовать. На знакомство с материалами выпуска вы потратите 161 минуту:
- Как находят сотрудников в Netpeak.
- Ищу самого главного маркетолога.
- Ищу крутого менеджера проектов.
- Хочу найти специалиста по контекстной рекламе.
- Ищу копирайтера, или даже нескольких.
- Нужен специалист по поисковому продвижению.
Вы не одиноки: семь душевных бесед о жизни, бизнесе и маркетинге
Даже когда мы пишем о сервисах, скриптах или функциях, — это тексты о тех и для тех, кто с их помощью решил важную задачу или добился нужных результатов. Но самые ценные истории — те, что герои блога рассказывают сами. Истории о пути, о процессе, а не о результатах и цифрах. Истории о себе:
- Coub: о вирусном видеоконтенте.
- 300editors: о создании проекта без границ.
- Никита Михеенков о жизни IT-сообщества.
- Женя Розинский о развитии IT-нации.
- Денис Довгаль о продвижении бизнеса с помощью видео.
Как работать в радость — семь текстов об организации процессов
Она никого не оставляет равнодушным. Одни убеждают, что в рабочее время не может быть и минуты для лени, другие призывают «работать, когда работается». Этот выпуск о том, как стать эффективным. Даже если вы поклонник «повтыкать в экран» и «перенести на завтра». Кстати, можете официально считать 106 минут чтения материалов этого выпуска саморазвитием. Никакой прокрастинации, ни-ни:
- Slow-маркетинг. Моя ласковая, нежная рутина.
- Управление временем в условиях удаленной работы.
- Как быстро написать текст — девять хитростей.
- Как создать крутую команду фрилансеров.
- Как получать удовольствие от жизни.
- Экономим время с Impact Mapping.
Спасибо за внимание и до новых встреч в инбоксах!
Все знания и опыт создания и настройки продающих рассылок; рассылок, которые приводят трафик, повышают лояльность клиентов мы собрали и упаковали в услугу по email-маркетингу.
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