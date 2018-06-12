Что нужно знать об онлайн-бизнесе и продвижении — дайджест полезных рассылок от Netpeak

Шеф-редактор этого блога уже четыре года занимается рассылками и ему частенько мерещится, что когда в инбоксы присылают новые статьи, это скорее: «Мне важно и поэтому я запилю рассылку на 15 тысяч человек», а не: «Я хочу, чтоб читателю было интересно и полезно».

С вас email, с нас — маркетинг:

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Рассылка не самоуничтожается, как пуш-уведомление или сториз в Instagram, ее можно сохранять и репостить. Напрашивается мысль, что подборки статей по одной теме могут быть важнее для читателя. Я решил проверить гипотезу с помощью опроса — 66% подписчиков рассылки Netpeak проголосовали за то, чтобы получать письма с тематическими подборками статей из блога, а не с новыми материалами. С тех пор прошел уже год (подумать только, год без боли втаптывания разношерстного контента под единую тему письма!) и накопилось 24 тематических выпуска.

Этот пост, во-первых, для тех, кто все пропустил. А, во-вторых, для тех, кто в будущем хочет получать рассылку от блога по интересам, как Hanna:

Да, мы планируем повторить опыт BuzzFeed с запуском индивидуальных рассылок по интересам пользователей. Конечно, предварительно пользователи указывали эти интересы при подписке. В этом материале вы также сможете выбрать свой круг интересов, просто подписавшись с помощью специальной формы. Подписываться можно хоть на все формы одновременно — количество интересов суммируется и вы будете получать все рассылки по теме.

А теперь — к самим письмам. Конечно, не во всей красе (которую не видят те, у кого отключены картинки). Только вступительные тексты и подборки.

Как делать и продвигать продукты для бизнеса

В этой подборке кейсы развития SaaS-бизнеса и практические советы от их создателей: как собрать команду, работать с продуктом, получить первые оплаты, выйти на новые рынки и получить признание топ-игроков. Будет много терминов и аббревиатур:

Хотите получать больше интересной информации о продвижении продуктовых проектов? Подписывайтесь в этой форме (даже если вы уже получаете рассылку блога):

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«С» значит сезонность

В этом выпуске о том, как узнать и cпрогнозировать сезонность спроса и покупок, а также советы по сезонному маркетингу и несколько кейсов по теме:

О чем говорят проектные менеджеры

Проектные менеджеры ежедневно вынуждены объяснять, почему SEO в агентстве стоит дорого, как нанять хорошего инхаус маркетолога, какому бизнесу нужно отслеживать позиции в выдаче и так далее.

Мы предложили им раскрыть больные темы в тексте — чтобы таких вопросов, возможно, стало меньше в будущем. Уже на подходе тексты о том, как контролировать работу агентства, о KPI для SEO и тратах бизнеса при продвижении. А на внимательное чтение всех статей этого выпуска вы потратите 101 минуту:

Что юзеру хорошо, то заказчику «недостаточно продающий дизайн». Семь постов о юзабилити

Все просто. Пользователи скорее чувствуют себя счастливыми на удобном и продуманном до мелочей сайте, прибыль у владельцев такого проекта выше. Именно поэтому мы пишем о юзабилити. Для новичков и не только:

Все фишки для онлайн-бизнеса со всех круглых столов с участием наших специалистов

Смотрели сериал «Веб-терапия»? Там в главной роли Фиби из «Друзей». Сюжет построен на том, что во время трехминутных сессий человек рассказывает больше важных вещей, чем за час беседы. Такой твиттер-эффект.

Мы его уже давно применяем на круглых столах наших конференций, а также ивентов, где Netpeak является соорганизатором. Получаются очень полезные сборники рекомендаций для бизнеса:

Если вы не любите читать: семь постов с видео от Ромы

Зачем мы вообще создаем новый контент? Одна из основных целей — сгладить барьеры понимания (или непонимания) между специалистами по продвижению и владельцами онлайн-бизнеса. Но частенько ловлю себя на мысли, что «когортный анализ», «партицирование», да и «контекстно-медийную сеть» не нужно разжевывать в тексте. Хорошо, что есть Рома, ведущий видеорубрики блога. Он берет самые практичные, полезные статьи и объясняет их на языке, таком близком выросшим в восьмидесятые-девяностые годы детям из рабочих кварталов больших городов.

Если нет времени на чтение, пропускайте статьи — смотрите видео от Романа и получайте удовольствие:

Семь полезных скриптов для вашего маркетолога

Если в рекламных кампаниях ваших проектов многое провисает — перешлите своему маркетологу этот выпуск. Мы делимся полезными скриптами для уничтожения рутины и оптимизации процессов в поисковом продвижении, контекстной рекламе и веб-аналитике.

На подробное изучение всех статей выпуска потребуется 103 минуты. Это того стоит:

Невероятный GA: что может простой и бесплатный Google Analytics

Google Analytics, без преувеличения, один из лучших подарков корпорации добра бизнесу во всем мире. Конечно, если вы хотите использовать аналитику на 100%, а не только наблюдать за движением кривой посещаемости.

В этом выпуске вы узнаете, как подключиться к Google Analytics бизнесу без сайта, как убрать спам и внутренний трафик из отчетов, настроить когорты, отслеживание печати страниц. На закуску — 40 пользовательских сегментов в подарок:

Да пребудет с тобой Power! Power BI

Дедушка Мороз знает, что многие подписчики блога загадали освоить веб-аналитику в новом году. Начнем с Power BI — бесплатной платформы для перевода необработанных данных в удобную форму графиков и диаграмм.

В этом выпуске — полный набор молодого бойца по Power BI. Руководство, описание частных случаев, кейсы. На чтение этих статей вы потратите 171 минуту. Конечно, если хотите сами осуществить мечту, а не ждете подарок под ёлочкой:

Интересует онлайн-аналитика? Подписывайтесь на рассылку блога в этой форме:

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Раскрутка в Facebook: с деньгами и без

Если Facebook — не ваше сильное место, рекомендую добавить это письмо в избранное. Потратив чуть больше часа на знакомство со всеми статьями выпуска, вы освоите тактику развития своего бренда в социальной сети и узнаете, как это делают другие. Читайте суперподробный кейс о том, как привлечь целевой трафик на страницу, и что делать, если с первой попытки не получилось:

Семь статей о ремаркетинге

Как сделать так, чтобы пользователи видели не товары, которые купили, а те, которые только хотят. Как использовать машинное обучение, чтобы «догонять» посетителей сайта. Да и кого лучше догонять? Посетители-то разные бывают.

Вся нужная информация здесь, в этой подборке статей:

Старый-добрый Excel: офлайн-инструмент для онлайн-маркетинга

Ходят слухи, что знания Excel нужны только специалистам по контекстной рекламе и веб-аналитике. Я подготовил семь статей, которые убедят вас в этом.

Чтение всех материалов выпуска займет 136 минут, так что вы успеете заказать пиццу, дождаться и съесть её, так и не оторвавшись от полезных материалов:

День, когда YouTube победит ТВ

Возможно, через 2-3 года мы отметим победу YouTube над ТВ по объему рекламных бюджетов в регионе. В мировом масштабе, по данным IPG Mediabrands Magna, это произошло почти год назад. Неудивительно: порог входа в рекламу на YouTube довольно низкий — от $50 в день, а аналитика гораздо «вкуснее», чем на телевидении.

В этом выпуске — 102 минуты полезного чтения о бюджетах, инсайтах, нюансах и кейсах рекламы на YouTube:

Ждете больше полезных статей о рекламных кампаниях, их настройке и результатах — подписывайтесь на рассылку в этой форме:

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Бесплатные инструменты для выхода в топчик

В этом выпуске — бесплатные и условно бесплатные сервисы для анализа конкурентов и рынка, формирования списков целевой аудитории, восстановления трафика, сбора лидов. Никаких списков — только кейсы и чёткие инструкции типа «бери и делай»:

Продвижение Unisender: реалити-шоу в пяти частях

Ровно 17 месяцев назад мы начали публиковать эпизоды первого в истории реалити-шоу о продвижении маркетинговой платформы Unisender. В этом формате мы очень подробно расписываем все достижения и факапы.

За полтора года сменилось несколько работающих над проектом команд, обновился сайт, появился совершенно новый блог о email-рассылках. И мы все еще развиваем проект.

Чтение всех эпизодов реалити-шоу займет 108 минут:

Азбука SEO. Атрибуты и метатеги

Текстовый редактор любят далеко не все. В первую очередь из-за навязчивых букв и фраз в угловых скобках — очень мешают воспринимать текст связно. Вначале становится плохо при одной мысли, что придется самостоятельно их расставлять, да еще и замечать ошибки в этих метатегах и атрибутах. Нет, нет! Зачем это всё? Я хочу творить! Пусть программист сделает так, чтоб теги появлялись автоматически, и вообще, у меня лапки.

Если вы уже прошли стадии отрицания, гнева, торга и депрессии по поводу метатегов, познакомьтесь с ними поближе. Некоторые материалы этого выпуска частично повторяют друг друга. Но на то и «Азбука SEO» — закрепляйте пройденный материал.

Чтение статей по ссылкам займет 97 минут:

Следи за другим, будь осторожен

Непобедимость, по мнению Сунь-Цзы, заключена в себе самом, возможность победы — в противнике. Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет.

В этом выпуске — всё, что нужно знать для разведки и защиты от конкурентов в онлайн-бизнесе:

Азбука SEO. Как поисковые системы видят сайт

Спроси кто поисковые системы, в чем смысл их существования, ответ был бы таким. Угадывать желания и дарить счастье каждому пользователю. Совпадение: у владельцев онлайн-бизнеса цель та же. Но как подружиться с поисковыми гигантами? Ответы — в этом выпуске. Чтение материалов рассылки займет 126 минут:

Вы первым увидите, когда SEO умрет, если подпишитесь на рассылку блога в форме ниже. А если поисковое продвижение будет жить и дальше — тем более вписывайте свой email, узнаете много интересного:

{form_email_seo}

О пользе бесплатных ссылок

Бабба знал о ссылках всё, что полагается. Он знал, что ссылки бывают с анкором и без анкора, dofollow и nofollow, их можно размещать на форумах, QA-сайтах, каталогах, геолокационных, рекомендательных сервисах, в гостевых постах, комментариях в блогах, новостных ресурсах, соцсетях. Ссылки можно ставить на текст, на изображения и в формы...

Только как это применить на практике? В новом выпуске — 90 минут полезного чтения о бесплатных ссылках и о том, как их получить. Все с конкретными примерами, как вы любите:

Контенто морэ: семь статей о том, как взять и написать

Семь статей о контенте на разных этапах производства — от задумки в голове заказчика до организации времени исполнителя. На знакомство с материалами выпуска у вас уйдет 115 минут — меньше, чем на прочтение всех новых записей в любимых каналах Telegram:

Планы на лето: блоггинг или боулинг

Этот выпуск для всех, кто только придумал блог, ведет его или даже искренне уверен, что блог для бизнеса не важен. Если вы в числе последних, читайте контраргументы в первой статье:

Если для вас контент-маркетинг — единственный король, подписывайтесь в этой форме:

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Перешлите это письмо своему эйчару

Эта рассылка для тех, кто в поиске. Себя или других, но тоже для себя. Руководители и рекрутеры узнают больше о том, что требовать от потенциальных кандидатов, а соискатели — что от них могут потребовать. На знакомство с материалами выпуска вы потратите 161 минуту:

Вы не одиноки: семь душевных бесед о жизни, бизнесе и маркетинге

Даже когда мы пишем о сервисах, скриптах или функциях, — это тексты о тех и для тех, кто с их помощью решил важную задачу или добился нужных результатов. Но самые ценные истории — те, что герои блога рассказывают сами. Истории о пути, о процессе, а не о результатах и цифрах. Истории о себе:

Как работать в радость — семь текстов об организации процессов

Она никого не оставляет равнодушным. Одни убеждают, что в рабочее время не может быть и минуты для лени, другие призывают «работать, когда работается». Этот выпуск о том, как стать эффективным. Даже если вы поклонник «повтыкать в экран» и «перенести на завтра». Кстати, можете официально считать 106 минут чтения материалов этого выпуска саморазвитием. Никакой прокрастинации, ни-ни:

Спасибо за внимание и до новых встреч в инбоксах!

Все знания и опыт создания и настройки продающих рассылок; рассылок, которые приводят трафик, повышают лояльность клиентов мы собрали и упаковали в услугу по email-маркетингу.