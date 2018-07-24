«Неочевидные и практически применимые фишки» — уникальный формат круглых столов на конференциях Netpeak. В конце каждого потока спикеры предлагают небанальные способы продвижения, а зал голосует за лучший вариант.

1. Как удалить в AdWords неявные дубли ключевых слов с помощью ВПР Excel?

Предположим, вам нужно удалить дубли в AdWords. Например, неявные дубли «купить сумки» и «сумка купить», потому что у них разные падежи. Это можно сделать в Яндекс.Директ.

Определяем минус-слова (например, «сумка»). Потом по ВПР Excel находим эти слова в Google Docs с ключевыми словами для Ads и удаляем фразы, содержащие слово «сумка».

2. Как получать трафик для неиндексированных сайтов с помощью DSA?

Если есть проблемы с показами (например, сайт не индексируется), делаем фид для DSA-кампаний (даже если урлов мало) и запускаем кампании. Важно: сайт не ЗАКРЫТ от индексации, а просто еще не проиндексирован.

Эта фишка будет полезна, скорее, новым сайтам, где еще не все страницы прошли индексацию, а получать трафик хочется уже сегодня и сейчас. Фид для DSA-кампании — по сути дубль сайта в табличном виде (если сделан хорошо). Таким образом с помощью инструмента контекстной рекламы можно направлять платный трафик на страницы, которых еще нет в органической выдаче.

3. Используйте DSA для медицинской тематики

В медицинской тематике много ограничений, поэтому объявления часто не проходят модерацию. Тут спасает DSA — показы вызываются по запрещенным ключевым словам.

А также в заголовки динамически подставляются такие тексты, которые бы не прошли модерацию в классических поисковых кампаниях. Используйте минус-слова и исключенные цели, чтобы динамические поисковые объявления показывались только релевантной аудитории.

4. В кампаниях с неочевидным направлением семантики тестируйте ДРФ на широких тематиках

В кампаниях, в которых не все направления семантики очевидны, протестируйте ДРФ (дополнительные релевантные фразы) на широких тематиках.

Эта фишка будет полезна сайтам, которые уже нашли свой лимит по трафику и хотят расширять охват.

Система Яндекса сама будет подбирать ключи, которые близки к вашей тематике и приведут целевую аудиторию. В настройках можно задать, какую именно часть бюджета вы готовы выделить на такие ключи в процентном соотношении.

Также можно запустить в виде теста для небольших рекламодателей — просто чтобы понять, в каких направлениях собирать семантику, если тематика продукта сложная.

Фишка хорошо себя показала, если есть накопленная статистика по цели: обязательно отметить галочкой и выбрать, по какой цели оптимизировать. Запросы будут целевыми, если выбрать небольшие значения (10-20%).

5. Применяйте правила в Google Merchant Center для редактирования фидов без привлечения программистов

Если нужно внести незначительное изменение в товарный фид, используемый для генерации рекламных кампаний Google Shopping, то можно сделать это без привлечения программистов. Вся механика описана в Google Справке.

6. В формах Leadgen-кампаний Facebook добавляйте открытый вопрос в форму контактных данных для повышения валидности лидов

Речь идет о рекламе на лиды. Одна из ее проблем — некачественные лиды. Дело в том, что Facebook автоматически подставляет данные пользователя, а люди могут их случайно отправить.

Фишка заключается именно в том, что небольшой открытый вопрос позволяет контролировать качество лидов.

7. Для проставления UTM-меток на уровне группы объявлений используйте макросы автозамены AdWords Editor

Мы описывали эту фишку в блоге год назад. Подробности — в третьем пункте поста .

8. Как оценить коммерциализацию запросов по процентному соотношению вложенных коммерческих запросов («цена», «стоимость»)?

Есть разные запросы, которые на первый взгляд релевантны тематике. При этом сложно понять, будет ли этот трафик конвертироваться, потому что запрос слишком общий, чтобы сразу определить намерение человека.

Пример:

Запросы, которые идут дальше, — вложенные. На них и стоит ориентироваться в подобных ситуациях, чтобы сэкономить себе часть бюджета. Или наоборот — взять широкий запрос, который конкуренты упускают.

9. Как без удаления остановить дубли ключевых фраз в Яндекс.Директ?

В Директ.Коммандер нельзя импортировать (то есть заменить) статус фраз. Нужно найти дубли рекламной кампании, отметить их и остановить.

Для этого в одном из списков фраз-дублей маркируем фразы выдуманным словом (например, «исяка») и затем делаем кросс-минусовку во втором списке фраз.

Подробное описание принципа читайте в статье автора фишки Дмитрия Тумайкина.

10. Используйте RFM-анализ для запуска кампаний с повышенными ставками на самых ценных пользователей

Для качественного сегментирования пользователей из CRM корректируйте ставки в ремаркетинге. Это один из очень хороших способов сегментирования пользователей, если вы предлагаете товар/услугу, которые можно часто покупать.

За критерий оценки берется информация о покупках пользователя — как давно он что-то покупал, как часто покупает, на какие суммы. Таким образом выделяется аудитория «ценных пользователей», которым потом назначают плюсовую корректировку в ремаркетинге.

Единственный минус такого подхода — подходит не всем тематикам.