Деньги или карма: что делать, когда клиенту не нужен интернет-маркетинг

Время от времени такие клиенты приходят ко всем: они ничего не знают о продвижении в интернете, но очень хотят привлечь клиентов и готовы платить за это. Единственная проблема: специфика бизнеса, рынка или предложения такова, что сразу становится понятно — интернет-маркетинг будет бесполезен и никогда не окупит затрат.

Что делать?

Когда клиент горит и готов хоть сейчас подписать договор и отправить платежку в банк. Честь или деньги? Чтобы выяснить это, мы опросили экспертов и спикеров конференции Baltic Digital Days 2016. Вопрос был сформулирован для всех одинаково:

Если бизнес пришел к вам за услугой, но ему не нужен интернет-маркетинг, как вы поступите?

Выводы мы оставили на конец гостевого поста, а пока — вот что ответили на это эксперты.

Дмитрий Шахов ( Ремарка , Калининград) В таком случае я мотивировано отказываю клиенту. Или пытаюсь объяснить, что ему на самом деле выгоднее будет в плане поиска клиентов.

Дмитрий Сидорин ( SidorinLab , Москва) Я ему это так открыто и скажу. Мои менеджеры, возможно, будут цепляться за клиента, но я с самого начала бизнеса стараюсь приносить клиентам пользу, а не забирать деньги. Я называю это «играть вдолгую». Вы не заработаете денег сразу, но получите лояльного к вам представителя бизнеса — для меня это самая большая ценность.

Илья Русаков ( SEO-reports.ru , Владимир) На самАом деле редко встречал в практике ситуации, когда интернет-маркетинг (если мы берем всю широту интернет-продвижения) не применим к той или иной сфере. Поэтому мы стараемся рассмотреть все возможные источники — соцсети, продвижение на видеоплатформах, продвижение через агрегаторы и сторонние площадки, таргетированная реклама. Если взять все эти сегменты, то практически не остается тематик для которых это неприменимо.

В любом случае есть небольшой опыт и офлайн рекламы, так как самостоятельно продвигаю другой свой офлайн бизнес. И если онлайн клиенту никак не подходит, стараюсь в рамках советов подсказать идеи и варианты по офлайн продвижению. Самое главное — принести пользу потенциальному клиенту и даже если он не закажет, то обязательно посоветует своим друзьям/знакомым.

Дмитрий Орлов ( Ingate , Тула) Если мы понимаем, что рекламная кампания в интернете в принципе не может дать клиенту требуемый результат — мы об этом открыто говорим. Пользоваться недостатком знаний и заблуждениями клиента не только непорядочно, но и невыгодно. Дело в том, что на старт проекта приходится максимум затрат ресурсов со стороны агентства. На этом этапе мы инвестируем в проект. Когда клиент поймет, что не получает отдачи (а это непременно произойдет, притом быстро) — он уйдет. В итоге в минусе окажутся все.

Светлана Дёмина ( Zigmund Smile , Кенигсберг) Часто бывает, что клиент где-то прочитал или услышал на конференции, что ему срочно нужно внедрять email-маркетинг. Причем внедрять все и сразу: триггеры, контент, формы захвата и так далее. И мы, конечно, рады такому объемному заказу, но, как правило, сначала стоит понять: а что у компании есть уже сейчас? Есть ли сайт? Есть ли база? Как сейчас ведется работа с покупателями?

Бывает так, что перед тем, как внедрять рассылки, нужно поработать над большим количеством других нюансов бизнеса. И часто это к интернет-маркетингу не имеет отношения. Качество блюд и обслуживания — если у вас ресторан; ценовая политика, поставщики и выкладка товара — если у вас магазин; скорость обработки телефонных заявок — если у вас услуга; еще много всего... И в таких случаях мы отправляем клиента к нашим друзьям и партнерам, которые помогают наладить то, что расширит самое узкое место в их воронке и в дальнейшем поможет письмам быть более эффективными.

Ленар Амирханов (Юла Групп , Казань) На самом деле вопрос довольно сложный. Все строго индивидуально. Спрошу у представителей бизнеса, какие у них планы на месяц, год, 5 лет. Даже если на данный момент мы не видим, как можем помочь клиенту, велика вероятность, что можем быть полезны спустя некоторое время.

Евгений Шестаков ( Rush Agency , Москва) На самом деле к нам приходят такие клиенты в основном по рекомендациям. Есть два случая.

1. Клиенту просто не поможет интернет-маркетинг или конкретно наш канал (мы делаем SEO и ничего больше). В таком случае пытаемся объяснить ему, что нужно сделать, чтобы можно было запустить ИМ — переделать сайт, расширить ассортимент и так далее. Если у клиента тематика совсем не подходит под наш профиль (какие-нибудь ягоды годжи, чаи, китайский ширпотреб с низким спросом), мы сразу отказываем и говорим, что помочь не можем. В лучшем случае, если это актуально, советуем канал, который будет работать для его бизнеса, и даем нужные контакты.

2. Клиент приходит, SEO делать можно, но он микробюджетный (у нас высокие чеки). В таком случае мы предлагаем услугу, которая за его деньги может дать хоть какую-то нормальную эффективность. Но чаще приходится просто отказывать. Лучше так, чем думать в формате «да пускай лучше мы с него бабки возьмем, подоим, чем кто-то другой его кинет».

Денис Нарижный ( StudioF1 , Москва) Хочется спросить: а зачем бизнес пришел ЗА услугой, в которой не нуждается? У руководителей не все в порядке с головой? Или у них просто лишние деньги?

Лично я считаю, что существует очень небольшое количество бизнесов, которым интернет-маркетинг в принципе не нужен. Если есть услуги, которые могут быть полезны бизнесу, и мы в рамках нашего агентства или сервиса готовы их оказать, то подпишем договор и будем работать.

Если что-то мы не делаем, например email-маркетинг, то порекомендуем коллег.

Александр Алаев ( АлаичЪ и Ко , Краснодар) Редко бывает, что приходит нецелевой клиент, а если такое и случается, стараемся помочь. Поводов помочь несколько. Основной — карма, лояльность, то есть клиент нецелевой сейчас, но может стать таковым в будущем, либо порекомендовать своим друзьям/партнерам нас как профессионалов.

Мы специализируемся на узкой нише — только SEO и контекстная реклама. Разработку, например, отправляем кому-нибудь из наших друзей или партнеров, в ком мы уверены. Многие прекрасно знают, как сложно найти качественную и надежную услугу, а мы помогаем найти подрядчика, который все сделает хорошо и не кинет при этом.

Бывали, конечно, и странные случаи. Пришел клиент — говорит, мне надо сервис раскрутить, давайте запускать контекст. Ну, мы ему объяснили, что контекст не даст никакого эффекта, и надо работать в другом направлении — искать ЦА исключительно на тематических форумах, блогах и других площадках. Мы ему даже составили список всех площадок. Но как оказалось потом, ему надо было нагнать трафика, чтобы отчитаться перед инвесторами. Что ж, пришлось нагнать ему самого дешевого околоцелевого трафика с контекста.

Стоит относиться к «нешарящему» клиенту так, как хочешь чтобы отнеслись к тебе, когда ты будешь обращаться за услугой, в которой не разбираешься. Лучше честно не получить бабла, чем нечестно его получить. Карма…

Тарас Гуща ( Seo.Ua , Киев) Интернет-маркетинг редко не подходит бизнесу, но такое случается иногда. Это может быть связано с малым интересом к товару в поисковых системах и у целевой аудитории, о товарах этих может никто не знать. В таком случае мы обычно предлагаем контент-маркетинг с созданием медиаконтента и последующими посевными в социальных сетях, СМИ и целевых сообществах. Дополнительно таким бизнесам может быть интересен брендинг, управление репутацией и вирусный маркетинг.

Если речь идет о дешевом товаре, где прямой интернет-маркетинг невыгоден или бизнес недостаточно масштабирован, то наиболее приемлемым будет геомаркетинг. В плане геомаркетинга мы предлагаем размещение на Google Maps, Яндекс.Картах и FourSquare. Дополнительно размещаем информацию о бизнесе на досках объявлений и желтых страницах. По желанию и необходимости настраиваем жесткий таргетинг по географии, чтобы максимально вовлечь близко расположенную аудиторию в социальных сетях. Например, близлежащие улицы для ресторанов, химчисток и парикмахерских.

Всегда используем ретаргетинг от Google, Yandex, FaceBook, VK и MyTarget. Это позволяет возвращать посетителей, которые уже были на сайте и превращать их в клиентов.

Наконец, комментарий от хозяев площадки:

Сергей Соловьев ( Netpeak ). Если бизнес пришел к нам, значит есть какая-то нерешенная задача. Наша цель — понять суть задачи и предложить варианты решения. Интернет-маркетинг — это общее понятие и сказать, что бизнесу не нужен интернет-маркетинг — значит сказать, что ему не нужны клиенты, привлеченные с помощью интернета.

Есть всего несколько основных причин, почему клиент не может воспользоваться инструментами интернет-маркетинга прямо сейчас (или эти инструменты не будут эффективны), чтобы получать прибыль:

1. Специфический или уникальный бизнес, где спрос еще не сформирован. Нужно сначала сформировать спрос.

2. У клиента еще нет сайта или сайт сильно устарел. Спрос есть, но его пока некуда привести. Нужно сначала сделать сайт или существенно доработать имеющийся.

3. Бизнес-процессы клиента ориентированы на крайне узкую группу товаров или услуг, бизнес нишевый или очень локальный.

Любые ограничения существенно снижают эффективность маркетинговых инструментов.

Возможно, есть и другие причины. Но мы сталкиваемся в основном с этими тремя.

Таким образом, если инструменты интернет-маркетинга могут быть неэффективны для клиента, наша задача — передать клиенту наше видение, посоветовать, что можно сделать в этой ситуации.

Выводы

1. Лояльность дороже денег

Все эксперты сходятся на том, что обосновано, честно и открыто отказать клиенту, которому сейчас не нужен интернет-маркетинг — лучшее решение. Результат — лояльный клиент, который может посоветовать компанию знакомым, друзьям, партнерам или вернется позже, когда услуги будут ему нужны уже по-настоящему нужны.

2. Быть честным — выгодно

На старте проекта агентство инвестирует больше, чем получает. И если клиент не видит результата — он уходит и проигрывают все. Честность — это не только лояльность, но и прямая экономическая выгода.

3. Нужно думать на перспективу

Представитель бизнеса, лояльный к компании, важнее, чем сиюминутная прибыль. Многие эксперты отмечают, что «играть вдолгую» и строить репутацию выгоднее, чем пытаться заработать на клиенте, которому нельзя помочь. И который гарантировано будет недоволен.

4. Искать нестандартные решения

При этом многие отметили, что постараются помочь клиенту в рамках своей компетенции, найти альтернативные или нестандартные способы продвижения, перенаправить к коллегам — вникнуть в проблему и попытаться найти решение для продвижения бизнеса как онлайн, так и офлайн.

5. Предлагать альтернативные способы продвижения

Если клиент приходит за услугой, которая ему не нужна, но в арсенале агентства есть инструменты, которые будут эффективны — доказывать необходимость изменения стратегии и работать с таким клиентом.

В завершение

Еще один момент, в котором все эксперты сошлись единогласно: интернет-маркетинг нужен практически всем. Ситуации, когда ничего нельзя сделать, исключительны. Главное — выбрать правильную стратегию и инструменты для продвижения. Которых сегодня, к счастью, более чем достаточно.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.