Девять неочевидных и практически применимых SEO-фишек — круглый стол 8P 2018

На круглом столе в формате «Неочевидные и практически применимые фишки» один из участников (даже из зала) палит интересный метод продвижения, а все остальные голосуют по двум пунктам: была ли идея новой и применимой для развития бизнеса. Если фишка набирает больше 50% голосов, она проходит. Отбор суровый, из 23 высказанных идей прошли только 14, причем из избранных несколько идей связаны с негативным SEO — о них мы ничего не расскажем.

1. Как вывести страницы листинга в топ, если все методы уже испробовали?

Когда продвигаете интернет-магазин, бывает, что посадочные страницы, страницы листинга не входят в топ. В таком случае заменяйте эти посадочные другими страницами — с «блоговыми» статьями. При этом URL остается тем же. По опыту Игоря Шулежко (SEO Manager в TemplateMonster), хорошо пойдут статьи-списки, например, «20 лучших холодильников года».

2. Как сэкономить на копирайтере?

У SEO-специалистов существует проблема с созданием уникальных текстов для ссылок и постоянно актуален вопрос экономии на работе копирайтеров. Поэтому стоит использовать сервисы, генерирующие spin-шаблоны. По сути, они заменяют каждое слово в уже существующем тексте на его синоним. Дмитрий Петренко (Head of SEO в edu-cash.com) считает, что для английского, французского, немецкого языков хорошо подходит TheBestSpinner, для русского — seo-builder.ru. Синонимизированная статья даже в топ выходит чаще, чем оригинальная.

3. Как улучшить позиции по небрендовым запросам?

Если наращивать частотность запроса (объем поиска, search volume) для брендовых ключевых слов, то и позиции по небрендовым запросам будут расти. А наращивать search volume по брендовым запросам легко с помощью сервисов улучшения поведенческих факторов.

4. Новые возможности для линкбилдинга от Яндекса

Яндекс открыл сервис вопросов и ответов «Яндекс.Знатоки». Все папки и ссылки в нем видны ботам поисковой системы. Можно заходить и размещать максимально естественные ссылки. Фишкой поделился Виталий Кравченко (CEO Webline Promotion).

5. Как поднять сайт в конкурентной нише?

Возьмем любой сайт в конкурентной нише, допустим, казино. Как поднять новый сайт в этой нише в выдаче? Собираем семантику по отзывам в поисковой выдаче, затем прикручиваем к сайту форум с релевантными рубриками, фейковыми комментариями игроков и «официальных» представителей казино. Работа над таким фейковым форумом, по словам Татьяны Александровой (CEO Black Inc), заняла около месяца.

6. Как продвигать информационный сайт?

Для продвижения информационных статей стоит писать предложения, в которых более десяти слов. По наблюдениям Дмитрия Шахова (CEO Remarka), все страницы статейников, которые подтягивали от 50 до 400 ключей, имели среднюю длину предложений в текстах от 10 до 12 слов.

То есть в рамках одного предложения формируется достаточный объем частичных вхождений микрочастотных ключевых слов. Когда предложения короткие, таких наборов не образуется, поэтому продвижение идет по высокочастотным запросам, что всегда сложнее.

7. Как дважды попасть в выдачу Bing?

Дмитрий Мазурян (Senior SEO Specialist Tonti Laguna) предложил интересный способ дважды провести ссылку на сайт в выдачу Bing. Если у вас уже есть страница в Google Business Profile, поисковик от Microsoft позволяет интегрировать ее в свой инструмент Places for Business. В результате коммерческие данные из Places for Business могут занимать даже более высокие места в естественном поиске, чем основные позиции выдачи.

8. Как обезопасить себя от пессимизации?

Участник круглого стола из зала предложил такой метод: создать запасной сайт в тематике (чистый, без покупных ссылок). При пессимизации старого сайта проставить со всех его страниц 301 редиректы на запасной сайт и восстанавливать трафик.

9. Как получить сайты с историей и не потратить миллион?

Посмотрим правде в глаза: большая часть компаний живут три-четыре года. Поэтому Дмитрий Шахов предложил следующее: открываем обычный справочник трехлетней давности, проверяем наличие сайтов у юридических лиц, смотрим, кто из них закрылся. Выкупаем домены закрывшихся компаний и начинаем собирать лиды.