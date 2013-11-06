Дмитрий Карпов о творческом мышлении, дизайне и digital-проектах

Дмитрий Карпов приезжает в Одессу с мастер-классом, так что появился повод снова порасспрашивать о разном интересного человека. Дмитрий умеет заряжать энергией на все 100% и даже больше. Впрочем, вы это сейчас поймете по тексту. Очень рекомендую к прочтению!

— Чем этот мастер-класс будет полезен НЕ дизайнерам?

Абсолютно практическим подходом к творческой работе. Творчество, креативность — это понятие не только интеллектуальное, но и энергетическое. Ты стараешься думать активней, разнообразней, не останавливаться на хорошей идее, когда есть возможность предложить лучшую. Вот решили вы посмотреть на свой маленький бизнес со стороны, пришли ко мне, делаете разные активные креативные штуки и тут мозг так набрал скорость, что выдает вам интересную концепцию именно для конкретной задачи. Все внутри нас. Это коллективная работа, обмен и знаниями и энергией созидания и опытом общения, а это в Одессе бесценное качество. Коммуникации как средство — универсальны.

Визуально ты можешь не уметь рисовать, но вот зная, что конкретно надо сейчас высказать образом ты и куском угля на стене оставишь правильное сообщение. Не надо усложнять. Дизайн — это инструмент, это процесс творческого представления о данном пространстве, будь то интерьер магазина, сайт или афиша в журнале. Не нарисуешь — так напишешь, главное понимать, что нет одного решения, которое идеально, но есть дюжина хороших и разных.

— Почему именно практический интенсив на этот раз?

Первое — опыта вагон, у нас проходят десятки разных семинаров в год. Самые продуктивные — это те, где мы конкретно работаем над простыми задачами, которые можно масштабировать и видеть там конкретный личный опыт. Ошибки, которые ты можешь допустить за десять минут выполнения, будут теми же, что возникнут за три месяца проектной работы.

Мышление — это рельсы. Фантазия — это крылья. Иногда важно с логического пути пойти на риск и просто дать идее улететь, чтобы вернуться с успешной концепцией — а это опыт, который в книжках и на лекциях не получить, увы.

Второе — само обучение изменилось, стали доступны уроки по работе с софтом, торренты, видеолекции, десятки учебных курсов. Сиди дома и вечерами расширяй свой багаж, а работа дизайнерская не дает опыта свободного полета с риском облажаться. Практикум дает вам понять свои слабые и сильные стороны во всех важных аспектах, начиная с переговоров с клиентом до работы с визуальным материалом, анализом стиля или конкретных преимуществ продукта и как этот найденный смысл донести.

Иногда просишь людей рассказать про любимое место в городе, а они на тебя такое банальное представление выкатывают, как из туристической открытки. Банальность представлений в голове мешает циркуляции правильных впечатлений, а они и есть дизайнерская ценность. Ценность креативного мозга не в безумстве идей, а в точности попадания в эмоциональные ожидания.

Третье — возбудить интерес, стимулировать, добиться восторга и желания снова купиться. Дизайн сексуален по природе. Там экстаз и радость совместного акта рождения нового. Практикум — это и есть такой завуалированный акт творческой силы, которую все чувствуют и разделяют между собой.

— Какие проекты хотелось бы отметить за прошедший год в российской рекламе? В мировой? Среди фестивальных работ? Среди студенческих? Какие события за прошедший год «взорвали мозг» в позитивном аспекте?

Социальные проекты. Успех «Восхода» с их люками. Важно понимать, что и чиновники с их реакцией стали частью интерактивного общения на асфальте. Это не вопрос наград. Просто мир стал таким: информацию не удержишь, digital как нарицательное дал возможность обществу объединять усилия. Это не вопрос моих пристрастий. Тоньше все стало, доступней. Мама видеозвонком дочери заставляет ее показать комнату в общежитии, понимаете? Это другой масштаб проникновения людей в мир друг друга. Одна из самых заметных политических кампаний в России — это Навальный. Давайте вне моего личного отношения к этой политической фигуре посмотрим как были организовано общение с аудиторией, как социальные сети стали влиятельными СМИ. Выпускница нашего курса, моя хорошая знакомая, полностью отвечала за визуальный стиль, другой дизайнер-студент все проектировал. Там красный круг так вмонтировали в сознание масс, что теперь в Москве это бетонным блоком в головах — это пример политического брендинга и урок власти. Дизайн, ребята, — это инструмент, это идея, которая играет на опережение. Вот такие истории — это современный мир. Трагичные и великие. Реалистичные и недоступные современному искусству, ведь это часть жизни, пусть и ее цифровая копия. Близость потери потрясает. Это искусство без искусственности. Это заставляет оценить момент, дать себе миг размышления о важном и это и есть правда, скрытая в творческом инструменте.

— Преподавание и спорт – два ваших любимых дела. Похожи или абсолютно противоположны? Как сочетаются?

Успешный спортивный план — это грамотное распределение нагрузок. Побеждает тот, чьи результаты в конкретный момент оказались наиболее значимы, чей тренировочный план прогнозировал высокую готовность к результату, учитывал и необходимую перегрузку и период отдыха, а также переключение на совершенствование техники. Дизайн-образование абсолютно похоже. Кто этого не понимает, учит не тому. Дизайн — это соперничество равных. Коммерческий дизайн — это конкуренция идей. Быстрее. Выше. Сильнее. Но спорт — это еще и оздоровление. Натренированное мышление, фантазия, логика и интеллектуальная дисциплина нужны не только дизайнерам, а любым профессионалам, чей успех зависит от коммуникаций. Я это точно знаю. Хороший дизайнер не бывает физически вялым, там бодрость во всем, там в фотошопе слои скачут.

— Какое из достижений ваших выпускников/из их проектов вы считаете самым значимым/ценным (за последние 2 года)?

С педагогической точки зрения это некорректно. Мне точно есть чем гордиться с коллегами, но думаю это очевидно. Награды хороши, но не так важны как система, которая стала работать на результат. Фактически мы стали работать с клиентами как креативное агентство, так что это и есть достижение. Мы просто учимся делая интерактивные штуки, сайты, дизайн, концепции интерфейсов и сервисов. Вот здесь собираются разные ссылки на наши проекты — как большие, так и маленькие тренировочные задания.

— Топ-3 сайтов, которые вы регулярно посещаете?

Facebook. Pinterest. YouTube. Не надо изобретать сложных источников, там все есть: примеры, проекты, лекции, статьи, ссылки на все, что вам интересно смотреть. Главное организовать там потоки информации.

— Где брать вдохновение? Где вы берете?

Я лично научился продавать вдохновение. Генерирую лучи и излучаю вдохновляющий энергетический заряд. Те, кто рядом, не могут устоять. Творческий застой плавится мгновенно. Дорого.

— 5 беспроигрышных правил для отличного дизайна?

Предоплата. Проектировать сценарии использования и по ним, как по нотам играть. Покупать шрифты, свежие и хорошо скроенные. Ремесло вторично, главное легкость задумки, малыми средствами, во всех смыслах. Достаточно дорого, чтобы клиент понимал, что это работа и каждый миг и байт ценен.

— Тенденции в дизайне на 2014 год?

Визуально чисто. Минимум декоративности. Простые и знакомые интерфейсы. Масштабируемость на любые устройства. При этом проектирование именно эмоциональной отдачи станет сложнее и интересней. Интерактивное видео. Бренды будут стараться подчеркнуть собственную социальную значимость, создавая сервисы для пользы, от проката велосипедов, до доступных учебных инициатив. Развлекалова станет меньше, будет больше конкретной пользы. Белый серый и немного природной зелени.

— Что может взорвать отечественный digital? Существует ли катализатор, который поможет догнать западных коллег?

Не надо догонять, надо просто работу свою делать как можно более изобретательно. Есть и награды значимые, и проекты отечественные на уровне. Кто хочет, делает круто и на уровне — остальные находят оправдания.

— Какие digital механики всегда работают?

Простые по реализации. Максимально эмоционально взрывающие. Простые фотобудки гарантированно работают, но надо хорошо фантазировать с стандартными инструментами.

— Какие мировые кейсы в digital вас поразили в 2013 году?

Как ни парадоксально, но понравились интерактивные, но не цифровые кейсы. IBM с очень простым техническим вовлечением. Главное — эмоции, главное дать людям естественно взаимодействовать с рекламой.

McDonalds, например, взяли и начали отвечать на различные критические вопросы потребителей, создавать вокруг себя пространство открытого диалога с потребителем — это, конечно, необходимо в digital-среде, где невозможно бренду просто стоять в сторонке, как раньше, игнорируя возникающие сомнения, критику да и малую информированность.

Использование социальных сетей брендом Oreo. Десяток дизайнеров и копирайтеров ежедневно актуализируют любой инфоповод на странице бренда, создают повод для новых впечатлений, будь то нарисованный мотиватор или провокации с разными темами обсуждения, переворачивая точки зрения, ведь это всего лишь печенька. Из отечественных российских радовали «вируснячком» питерская «Сметана», просто, народно и доступно.

— Часто понятия о хорошем дизайне среди профессионалов и рядовых потребителей расходятся. Как воспитать/развить у современного общества хороший вкус в области дизайна?

Надо понять, какими критериями пользоваться. Хороший дизайн — это иллюзия. Дизайн — это определенный ход мыслей, представлений о желании, мечте, мотивах, это меньше всего касается эстетики и вкуса. Хорошо работает, вызывает удовольствие от получаемого результата — хороший дизайн. Люди не всегда представляют, чего они хотят, надо им это показать, надо создать им новую модель впечатления, для этого дизайнер должен не свои «хотелки» реализовывать, а создавать для людей именно то, что вызывает новые впечатления, эмоции, вызывает любовь. Надо учиться тому, что общество любит и продавать им смысл этой привязанности. Люди покупают не зубную пасту в футуристичной упаковке, а уверенность в свежем дыхании.

— Чему может научить современное искусство постсоветское общество?

Я бы переформулировал вопрос. Постсоветское общество может многому научить современное искусство. Достаточно посмотреть записи авторегистраторов в YouTube, чтобы это понять. Все инструменты сегодня в руках общества, можно снимать свое личное кино, писать картины, создавать скульптуры и иметь возможность показать все это огромной аудитории, не выходя из квартиры.

— Почему стоит учиться в БВШД?

Стоит учиться быть собой. Учиться у оригинальных авторов, педагогов по новым методикам. Главный опыт, получаемый в Британке — это самостоятельное решение творческой задачи студентом, чтобы ему не нужны были в профессии «костыли».

— Чему вас учат студенты?

Терпению. Убеждают, что выбранные мной методы работают, даже когда я сам начинаю сомневаться. Бывает покажут новый инструмент, новый прием. Обучение — это всегда взаимный обмен. Это интересно настолько, что выматываешь сам себя, не спишь, готовишь новые методы, договариваешься с клиентами, с коллегами и снова рискуешь. Но учишься себя узнавать, через студентов. Молодых, дерзких, амбициозных и тугодумных конечно, поначалу.

Все подробности о мастер-классе тут. За предоставленный материал и грядущий «Багаж» спасибо компании 4Press.