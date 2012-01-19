Персонализированный поиск в Foursquare

На днях в Foursquare появился новый сервис — Explore. Все чекины, фотографии и подсказки пользователей о различных локациях теперь представляют собой персонализированную поисковую систему. Вы можете узнать о местах, в которых еще не были, прочитать рекомендации или критику друзей, узнать о местах, где есть спец. предложения и акции, узнать о том, какие места сейчас популярны и как выглядит их интерьер. Итак, как это работает? 1. Нужно залогиниться или зарегистрироваться. Если вы впервые на сайте Foursquare, можно добавить друзей из Twitter, Gmail, Facebook — так интереснее!

2. Выбрать фильтр «места, которые посетили мои друзья».

3. Начать искать локации, например, по категориям.

4. Enjoy!

Дополнительно можно выбрать фильтр «места, в которых я еще не был(-а)».

Правда, в русскоязычной версии есть как минимум один огрех:

Владельцам заведений как никогда раньше нужно следить за качеством сервиса. Книги жалоб и предложений теперь ни к чему: нет обещанного wi fi, долго несут меню, подают остывшую еду — получите feedback, распишитесь.

Задача же SMM-специалистов — создавать локации (добавив информативные описания и фотографии), придумывать specials (спец. предложения или акции), мотивировать клиентов оставлять позитивные отзывы в Foursquare (и заодно других социальных сетях).

Нужно информировать и напоминать о такой возможности (в онлайне и оффлайне: в меню, на флаерах и т.п.), по возможности упрощать процедуру (например, посредством QR-кодов), а также поощрять клиентов за это. Отдельной задачей стоит отслеживание и работа с негативными отзывами.

Раньше чекины и прочая активность в Foursquare воспринимались как совершенно бесполезное занятие, теперь они позволяют открыть нам, нашим друзьям и знакомым новые локации, словом, сделать жизнь еще интереснее :)

Есть как минимум 10 причин пользоваться этим геосоциальным сервисом и не забывать про поиск

1. Поиск доступен не только на ПК, но и на ноутбуках, планшетах и смартфонах.

2. Вы можете искать заведения не только по категориям и названиям, но также и по конкретным блюдам или меню (например: «винная карта» или «тирамису»), а также по прилагательным («романтично», «роскошно») и даже по таким пространным понятиям, как «лето» и «пятница». Все подсказки также проиндексированы и потому на ваш запрос вы получите релевантную выдачу.

3. Если вы не любите чекиниться, можно ориентироваться на чекины друзей или доверить мнению других пользователей Foursquare (их, на минуточку, полтора миллиарда!).

4. Каждое предложение из выдачи вы можете сохранить на будущее или убрать из списка навсегда.

5. Выбрав фильтр «имеют специальные предложения Foursquare», иногда можно сэкономить :)

6. Общее количество чекинов (впрочем, как и одиночные чекины многих ваших друзей и знакомых) выделяет наиболее популярные локации — наверняка это самые лучшие заведения.

7. Вы можете искать локации не только в родном городе, но и по всему миру — при этом Foursquare предложит вам заведения с учетом рейтинга тех мест, которые вы уже посетили в своем городе.

8. Найти новые локации можно выбрав фильтр «в которых я еще не был(-а)», по поиску подсказок о местах, в которых «были мои друзья», в поиске по категориям, а также наблюдая рейтинги популярных мест.

9. Возможно, в каком-то путешествии два года назад вы зачекинились в заведении, название которого уж и не вспомните. Теперь его можно найти в один клик: нужно выбрать фильтр «в которых я был(-а) раньше».

10. Узнайте больше о ваших друзьях и знакомых, наблюдая, какие места они посещают и какие отзывы оставляют в Foursquare.