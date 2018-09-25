Готовые SEO-решения для 9 самых популярных CMS

SEO-специалисты в агентствах работают с большим количеством клиентских проектов, которые разрабатываются на разных движках и фреймфорках. Знать все их особенности невозможно, и они выдают технические задания, чтобы оптимизировать сайт для поискового продвижения без учета этих особенностей. Тогда программисты начинают все с нуля. Почему так происходит?

Часто программисты разрабатывают сайт, не беспокоясь о его дальнейшем продвижении. Но я уверена, сайты нужно выполнять уже с базовыми внедрениями по SEO. Для этого существует огромное количество информации в сети, готовые модули почти под каждую CMS. Такой подход — дополнительная ценность для заказчика услуг интернет-маркетинга и хорошая основа для дальнейшего продвижения.

Я собрала базу из самых распространенных CMS и модулей для их SEO-оптимизации, а также описала возможные подводные камни по процессу и итогу их внедрения. Все модули и тонкости — из опыта работы с 50+ проектами клиентов Netpeak. Надеюсь, и SEO-специалистам, и программистам пригодится эта подборка.

Одна из самых популярных CMS с открытым исходным кодом для ecommerce. Бесплатная. Есть большое сообщество в сети с информацией о том, как ее внедрять.

1.1. Mega Filter PRO — система фильтрации для OpenCart

Плюсы:

можно прописывать ручные человекопонятные URL-адреса (ЧПУ), Title, Description, H1, SEO-тексты.

Минусы:

много ручной монотонной работы по заполнению;

нужно донастраивать модуль под свои нужны.

Подробнее о Mega Filter PRO и демо.

Цена вопроса: $60.

1.2. Ocfilter — модуль фильтрации

Плюсы:

можно прописывать ручные ЧПУ, Title, Description, H1, SEO-тексты.

есть помощь в настройке.

Минусы:

подходит только для версии выше второй;

мало документации.

Подробнее об Ocfilter, получить демо.

Цена вопроса: 520 гривен или 1180 рублей.

1.3. FilterVier_SEO_v.2.х — модуль фильтрации

Ниже изображение с внедренным модулем фильтрации FilterVier_SEO_v.2.х с доработками в админке. Ссылки на страницы фильтров присутствуют в коде.

Плюсы:

можно генерировать ЧПУ, Title, Description, H1, SEO-тексты;

можно прописывать ручные ЧПУ, Title, Description, H1, SEO-тексты;

есть помощь в настройке от разработчика;

гибкие настройки закрытия от индексации;

можно оставлять ссылки на страницы фильтра в коде, а можно скрыть;

генерация sitemap.xml;

есть управление canonical.

Минусы:

подходит только для версии выше второй.

Подробнее по FilterVier_SEO_v.2.х и демо.

Цена вопроса: порядка 900 гривен.

Одна из мощнейших платформ для крупных проектов. Доработки для этой CMS всегда стоят дорого, поэтому использование готовых решений как нельзя кстати. Но, несмотря на «готовность», все равно доработки программистов по настройке и интеграции нужны.

2.1. Improved Layered Navigation — модуль фильтров

Плюсы:

ЧПУ URL (как ручные, так и автоматические);

можно внедрять ручные мета-теги и SEO-тексты;

можно настраивать canonical;

есть встроенная перелинковка с карточек товаров на страницы фильтров, что помогает в продвижении страниц фильтров;

есть support по интеграции в течение 90 дней;

много сопроводительной документации, есть мануал по работе с админкой для управления фильтрами.

Минусы:

все равно нужно донастраивать под свои нужды;

сложноватая система управления — чтобы научиться пользоваться, нужно много перечитать.

Подробнее о Improved Layered Navigation, демо админки и демо каталога.

Цена вопроса: $139.

2.2. Attribute Splash Pro — модуль фильтров

Плюсы:

ЧПУ URL (как ручные, так и автоматические);

можно внедрять ручные мета-теги и SEO-тексты.

Минусы:

скудная документация;

нет встроенной перелинковки с карточек товаров;

скудное описание возможностей;

мало настроек в админке, а значит — много времени программиста по донастройке.

Подробнее о Attribute Splash Pro.

Цена вопроса: $98.

Относительно новая, но очень продуманная и удобная платформа для мелких и средних ecommerce проектов. Чтобы узнать больше о платформе, читайте наш пост «Как открыть интернет-магазин и подготовить его к SEO-продвижению за один день» .

Модуль «SEO страницы для фильтров»

Как ни странно, предназначен для оптимизации фильтров.

Модуль делает все, о чем обычно пишут в ТЗ сеошники и даже больше:

формирование URL — есть и автоматическая генерация по шаблону, и ручной ввод;

есть возможность использования шаблонов формирования мета-тегов и задание мета-тегов вручную;

генерация из динамических в статические страницы возможна как для всего блока фильтра (например, весь блок по цвету), так и для отдельных параметров из блока (например, только для параметра «красный»);

можно не оптимизировать страницы, под которые нет запросов — бот их не увидит, и краулинговый бюджет тратится на них тоже не будет (дополнительно скрывать ничего не нужно);

На изображении ниже пример внедрения модуля со страницами, которые нужны для продвижения (сделаны ссылками) и страницами, которые для продвижения не используются (не сделаны ссылками). Следовательно — краулинговый бюджет расходуется на приоритетные страницы.

перелинковка на страницы фильтров добавляется в хлебные крошки на страницах товаров, то есть вместе с созданием страницы фильтра получаем еще и внутренние ссылки на продвигаемую страницу;

сразу формируется отдельная xml-карта со списком оптимизированных страниц фильтров, что удобно для отслеживания успешности индексации фильтров в Google Search Console;

сразу настраиваются атрибуты canonical именно на открытую (оптимизированную) страницу фильтра, а не на страницу категории;

все неоптимизированные страницы фильтров закрываются тегом noindex.

Плюсы:

- минимум донастройки и времени программиста — обычно модуль устанавливается без проблем, плюс есть техподдержка по установке модуля от разработчика;

- серьезная экономия краулингового бюджета;

- возможность гибкой оптимизации страниц фильтров;

- расширенная документация по настройке и описанию работы модуля.

Минусы:

- для очень точечной оптимизации страниц фильтров нужно много вводить данных вручную.

Подробнее о «SEO страницы для фильтров», модуль входит в пакет модулей для SEO оптимизации.

Цена вопроса: $100.

CMS как для мелких, так и для крупных и нестандартных проектов. Почти вся система построена на коробочных решениях. Это обеспечивает гибкость при реализации нестандартных проектов.

Но по моему опыту и опыту коллег, это тот вид CMS, когда прямо нужно внедрять готовые решения, а самописные часто вызывают массу ошибок после.

Kombox: Умный-фильтр

Коробочное решение по оптимизации страниц фильтров.

Так выглядит внедренный модуль фильтрации Kombox: Умный-фильтр. Ссылки на страницы фильтров видны в коде. В URL не получилось убрать /filter/ и /apply/.

Позволяет:

задавать шаблоны мета-информации;

задавать шаблоны генерации URL (только сразу учитывайте, что будет вложенность /catalog/, /filter/, /apply/;

можно делать часть блоков со ссылками на страницы, а часть — подгружать на AJAX, таким образом оптимизируя краулинговый бюджет.

Минусы:

нельзя и не рекомендуется убирать вложенность /filter/, но для удобства можно менять его на /f/. Это нужно предусматривать в ТЗ;

все равно нужен программист для настройки.

Плюсы:

есть поддержка разработчиков.

Подробнее о Kombox: Умный-фильтр и демо.

Цена вопроса: 3900 рублей.

Самая распространенной CMS в мире. У неё огромное количество готовых решений. Настолько огромное, что при таком разнообразии иногда невозможно выбрать что-то одно.

5.1. Yoast SEO — модуль для SEO оптимизации

Плюсы:

модуль дает возможность работать над оптимизацией сайта без участия программистов;

генерирует карту Sitemap XML;

генерирует хлебные крошки;

дает возможность управлять canonical;

дает возможность работать с шаблонами мета-тегов.

Минусы:

могут возникнуть сложности с установкой, так как много настроек и можно запутаться. Иногда для установки нужно будет подключать программиста.

Подробнее о Yoast SEO.

Цена вопроса: бесплатно или $79 в год.

В платную версию входит техподдержка, постоянные обновления и другие удобные для работы плюшки.

5.2. Speed Booster Pack — модуль оптимизации скорости

Плюсы:

позволяет улучшить скорость сайта следующими методами:

оптимизация js и css;

перемещение скриптов вниз в футер;

применение сжатия изображений;

отложенная загрузка js файлов.

Минусы:

иногда вниз может переносить даже те скрипты, которые должны загружаться сразу;

так как все делается автоматически, иногда нужна кастомизация программиста.

Подробнее о Speed Booster Pack.

Цена вопроса: бесплатно.

5.3. Redirection: модуль для настройки 301 редиректов

Плюсы:

позволяет настраивать редиректы без участия программистов и знания настроек сервера;

позволяет настраивать не только точечные редиректы, но и массовые редиректы с помощью регулярных выражений;

кроме настройки 301 редиректов позволяет мониторить наличие 404 ошибок;

настройки редиректов можно сохранить для Apache and Nginx, что очень удобно, если нужно будет менять СМS.

Минусы:

периодически может не работать. В этом проблема всех бесплатных плагинов.

Подробнее о Redirection.

Цена вопроса: бесплатно.

Prestashop — бесплатная CMS с открытым кодом для ecommerce проектов.

6.1. Advanced SEO Friendly URLs Module

Модуль для оптимизации URL и создания страниц фильтров.

*Совет:

У Prestashop есть особенность формирования URL — в них всегда присутствует идентификатор.

site.com/catalog/12-detskaya-odezhda

Есть модули (и этот в том числе), которые эти идентификаторы убирают.

site.com/catalog/12-detskaya-odezhda -> site.com/catalog/detskaya-odezhda

Но лучше их не использовать. Лучше оставить идентификаторы, иначе в последствии будут проблемы с совместимостью других модулей и формированием URL.

Плюсы:

помогает задать шаблон формирования URL (только не убирайте ID). Кроме того, что URL можно привести к одному виду, есть возможность избавиться от дублей карточек товаров. Когда карточки товаров находятся по разным адресам в разных категориях, есть возможность преобразовать URL и сделать их доступными через одну вложенность /product/;

редиректы со старых URL на новые настраиваются автоматически;

дает возможность задать шаблоны URL не для всех страниц фильтров подряд, а для выбранных;

три месяца поддержки разработчиков.

Минусы:

если убрать ID с URL, не работают URL для фильтров;

нет функционала для заполнения мета-тегов, нужно использовать помощь программиста или отдельный модуль.

Подробнее о Advanced SEO Friendly URLs Module и демо.

Цена вопроса: €50.

6.2. SEO Meta Tags Manager

Модуль для управления мета-информацией.

Плюсы:

с помощью модуля можно прописать Title, Description, Keywords для страниц сайта, в том числе и для страниц фильтров;

можно прописать как ручные мета-теги, так и настроить шаблон формирования мета-информации;

гибкие возможности для задания шаблонов — можно сделать шаблоны для отдельной категории;

работает без перезагрузки страницы, то есть заполнять быстро и легко;

три месяца поддержки разработчиков.

Минусы:

не позволяет прописать заголовок H1, нужно будет привлекать программиста.

Подробнее о SEO Meta Tags Manager и демо.

Цена вопроса: €50.

MODx — CMS с открытым кодом. Сейчас существует две версии — Modx Evolution и Modx Revolution. Поддержка первой прекращена разработчиками, но поддерживается сообществом пользователей. Modx Revolution — актуальная версия CMS, которая развивается и поддерживается разработчиками. Готовых модулей не так много.

Большинство функций для SEO уже встроены в CMS (генерация мета-тегов, ЧПУ).

SEO filter для создания и оптимизации страниц фильтров

Плюсы:

позволяет массово генерировать посадочные страницы фильтров одного и двух пересечений;

позволяет массово генерировать Title, Description, H1 для посадочных страниц фильтров одного и двух пересечений;

позволяет прописывать точечно отдельным страницам тексты, мета-теги и URL.

Минусы:

работает только на версиях MODX 2.3 и выше (если у вас версия ниже, обратите внимание на новость);

ссылки на страницы фильтра в категории не видны, поэтому нужно будет хорошо продумывать перелинковку для продвижения страниц фильтров;

маловато документации, но всегда можно обратиться за помощью к разработчику.

Подробнее о SEO filter.

Цена вопроса: $30.

Drupal — одна из старых и самых популярных бесплатных CMS. По умолчанию CMS вообще не оптимизирована. Почти все задачи (не только SEO) решаются модулями.

Конечно, у Drupal не так много решений для SEO, как у WordPress, но все же базовые модули имеются.

8.1. Pathauto, чтобы преобразовать «некрасивые» URL в человекопонятные

Плюсы:

преобразовывает массово и по шаблону.

Минусы:

делая красивые URL, модуль создает копии страниц. Чтобы избежать проблемы дублирования страниц, нужно использовать модуль Global Redirect, о котором ниже.

требует установки дополнительного плагина Transliteration, который отвечает за преобразование заголовков с кириллицы на латиницу.

Подробнее о Pathauto.

Цена вопроса: бесплатно.

8.2. Metatag, чтобы прописывать мета-теги для страниц

Плюсы:

позволяет прописать шаблоны мета-информации для страниц сайта.

кроме Title, Description, Keywords модуль делает разметку Open Graph, поэтому можно не переживать, что сниппет в Facebook будет некрасивый.

Подробнее о Metatag.

Цена вопроса: бесплатно.

8.3. Global Redirect — настройка 301е редиректов

Плюсы:

позволяет настраивать не только точечные редиректы, но и редиректы с других «алиасов», которые, по сути, — дубли страниц. Эти «алиасы» создаются при использовании модуля Pathauto, о котором шла речь раньше. Кроме того, можно настраивать редиректы со страниц без слеша в конце на страницы со слешем в конце или наоборот.

Минусы: Не обнаружены.

Подробнее о Global Redirect.

Цена вопроса: бесплатно.

Плагин Woocommerce — самый распространенный плагин для настройки электронной торговли на сайте. Плагин — бесплатный, на нем работает более миллиона торговых площадок.

Premmerce WooCommerce Product Filter

Модуль фильтров, разработанный ребятами из ImageCMS.

Для интернет-магазинов, которые используют ImageCMS, модуль уже входит в стандартную сборку. Чтобы его использовать, нужно задать шаблоны генерации URL и мета-тегов. Что касается интернет-магазинов, которые используют модуль электронной торговли WooCommerce — можно купить.

Плюсы:

позволяет массово генерировать посадочные страницы фильтров не только по одному пересечению, но и с нескольким;

позволяет точечно генерировать страницы фильтров не только по одному пересечению, но и с нескольким;

позволяет массово генерировать мета-информацию для страниц фильтров;

позволяет точечно прописывать мета-информацию для страниц фильтров;

можно задать не только теги, мета-теги, но и H1 для любой страницы фильтрации;

позволяет внедрять тексты на страницы фильтров;

быстро выполняет фильтрацию и не грузит систему;

есть годовая информационная поддержка от разработчика.

Минусы:

могут возникнуть сложности в совместимости на front-end, существует вероятность, что придется вносить корректировки в тему.

Подробнее о Premmerce WooCommerce Product Filter.

Цена вопроса: 1794 гривен ($65) или бесплатно (входит в коробочное решение если сборка новая — выше версии 5.0).

Самописный функционал или готовый модуль?

It depends.

Готовое решение всегда обойдется дешевле и внедрится быстрее, чем самопис. Даже с учетом времени на доработки. Но если модуль бесплатный, то нет никаких гарантий, что он будет работать и поддерживаться разработчиком в дальнейшем. Платный — в случае некорректной работы вам вернут деньги, или настроят его корректную работу.

Я думаю, лучше брать платный модуль с поддержкой.

В любом случае перед установкой проконсультируйтесь с SEO-специалистом и программистом. Задача первого — описать, какой функционал нужен, задача второго — предложить модуль или функционал. Даже если модуль не охватывает все требования, нужно обсудить, может этого достаточно для решения определенной задачи и прийти к консенсусу.

Если у вас есть дополнения или проверенные SEO модули — буду рада узнать, пишите в комментариях.

Выводы: