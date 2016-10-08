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Как перенести кампании в Google Рекламу и Яндекс.Директ — подробное руководство для новичков
Вероника Малышко
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Сложность: норм норм
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Настройка кампаний Google Рекламы и Яндекс.Директ по отдельности занимает много времени? Экспорт кампании сэкономит ваши силы, главное — быть внимательным и учитывать особенности каждой площадки. Я хочу рассказать, как без потерь перенести рекламные кампании из одной системы в другую. 

Для начала вам понадобится скачать и установить:

Теперь можно перейти непосредственно к переносу кампаний.

Как перенести кампании из Google Рекламы в Яндекс.Директ?

1. Экспортируем файлы в Редактор AdWords

Сначала нужно экспортировать кампанию с уже сформированными группами объявлений.

1.1. Откройте Редактор AdWords. В верхнем левом углу нажмите «Аккаунт» и в выпадающем меню выберите подпункт «Экспорт».

1.2. Вы можете переносить отдельные рекламные кампании или аккаунт в целом. В нашем случае нажмите «Экспортировать выбранные кампании и группы объявлений»: Как перенести кампании из Google AdWords в Яндекс.Директ 1.3. В появившемся окне выберите нужные кампании или группы объявлений и нажмите «Оk»: Экспортировать выбранные кампании и группы объявлений Начнется скачивание кампании в формате CSV.

2. Как подготовить кампании к импорту?

2.1. Откройте скачанный документ в Excel или любом другом редакторе таблиц.

2.2. Далее вам нужно оставить только необходимые для переноса столбцы:

  • Campaign — название кампании;
  • Ad Group — группа объявлений;
  • Final URL — целевая ссылка;
  • Headline — заголовок объявления;
  • Description Line 1 и Description Line 2 — первая и вторая строка объявления;
  • Display URL — отображаемая ссылка;
  • Keyword — ключевые слова;
  • Callout text — уточнения.

Как подготовить кампании к импорту Если на уровне группы или кампании добавлены минус-слова, они будут в скачанной таблице в столбце ключевых слов, поэтому внимательно просмотрите документ и удалите их.

Теперь кампания готова для импорта в Директ Коммандер.

3. Импортируем кампании в Директ Коммандер

Действия в Директ Коммандере так же просты, как и в Редакторе AdWords.

3.1. Откройте Коммандер и в верхнем правом углу нажмите на «Приложение». В выпадающем меню выберите подпункт «Импорт кампаний из файла…» и загрузите отредактированную кампанию: Импортируем кампании в Директ Коммандер

3.2. Проверьте, все ли категории правильно подгрузились. Обратите внимание на названия столбцов — если они не заполнены, откройте выпадающее меню в соответствующем столбце и выберите нужное значение: Импорт кампаний из файла После этого кампании появятся в Коммандере. Вы увидите, что в группах объявлений есть ошибки — мы не адаптировали кампании к требованиям Директа на предыдущих этапах и займемся их исправлениями непосредственно в редакторе:

Ошибки в группах объявлений

4. Как отредактировать ключевые слова?

4.1. Сначала перейдите на вкладку «Фразы», выделите все «ключи» и откройте «Мастер ставок»: Как отредактировать ключевые слова В открывшемся окне установите единую ставку для всех ключевых слов: Установите единую ставку для всех ключевых слов 4.2. Обратите внимание, что операторы ключевых слов в Google Рекламе и Яндекс.Директ отличаются. Чтобы быстро подставить нужные символы, используйте инструмент «Поиск и замена»: Инструмент «Поиск и замена» Удалите модификаторы широкого соответствия, которые используются в Google Рекламе для фиксации ключевого слова. В Яндекс.Директе этот знак позволяет принудительно включить стоп-слова (предлоги и союзы) в ключевую фразу: Удалите модификаторы широкого соответствия Для точного соответствия замените квадратные скобки на кавычки, а для фразового — кавычки на квадратные скобки. Для фиксации формы слова поставьте перед ключевым словом оператор «!».

Подробнее о типах соответсвия ключевых слов.

4.3. Если вы используете динамическую вставку в заголовке объявлений, проработайте регистр ключевых фраз. Нажмите «Мультиредактирование» — «Изменение регистра»: Изменение регистра Выберите нужный для вас вариант и скорректируйте фразы: Скорректируйте фразы Готово! Фразы приобрели «человеческий вид».

4.4. Директ.Коммандер также позволит быстро удалить дублирующиеся фразы и корректировать пересечения.

Снова заходим в «Мультиредактирование» — «Корректировка фраз»:

Корректировка фраз

С помощью этого инструмента можно редактировать как отдельные фразы, так и «ключи» в группах и кампаниях в целом: Корректирование пересечений и удаление дублей Корректирование пересечений и удаление дублей позволит избежать внутренней конкуренции между ключевыми словами: Корректировка фраз

5. Настраиваем объявления в Директ Коммандере

5.1. Объявления также нужно адаптировать к требованиям Яндекса. Для этого опять понадобится инструмент «Поиск и замена».

Покажу на примере отображаемых ссылок:

Отображаемая ссылка Яндекс не воспринимает нижнее подчеркивание, поэтому его необходимо заменить на дефис: Замена в объявлениях Чтобы замена произошла только в отображаемых ссылках, выберите соответствующий пункт в тонких настройках.

Аналогичным способом следует заменить и символы для обозначения динамической вставки в тексте объявлений:

  • Google Реклама — {KeyWord:Ключевое слово};
  • Яндекс.Директ — #Ключевое слово#.

5.2. Когда вы привели объявления в порядок, не забудьте добавить расширения.

С помощью того же «Поиска и замены» добавьте:

  • быстрые ссылки;
  • адрес быстрой ссылки;
  • описание к быстрым ссылкам.

Разберем на примере добавления заголовка быстрой ссылки. Выберите «Все значения» и укажите правильное название, отметьте «Заголовки быстрых ссылок» и нажмите «Заменить все»: Добавления заголовка быстрой ссылки

5.3. Чтобы собирать статистику для отчетов в Google Analytics, добавьте utm-метки к url-адресам в объявлениях и быстрых ссылках.

Напомню, основные метки:

  • utm_source — источник перехода;
  • utm_medium — тип трафика;
  • utm_campaign — рекламная кампания;
  • utm_content — дополнительная информация;
  • utm_term — ключевая фраза.

Пример:

https://example.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=magazin&utm_content=ukrasheniya&utm_term=kaffi

5.4. В Коммандере вы также можете быстро добавить визитку для всех объявлений.

Выделите нужные объявления и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся меню выберите «Визитка» — «Редактировать»: Быстро добавить визитку для всех объявлений Заполните нужные поля и сохраните визитку: Сохраните визитку Снова кликните правой кнопкой мыши по объявлению и выберите «Визитка» — «Проставить визитку во все объявления»: Проставить визитку во все объявления

6. Как настроить кампании в Коммандере?

Большую часть настроек можно проставить прямо в Директ Коммандере. Это удобно, если вы переносите сразу несколько кампаний.

6.1. Зайдите на вкладку «Группы объявлений» — «Параметры» и укажите правильные данные: Настройки в Директ Коммандере 6.2. Не забудьте отправить перенесенные кампании на модерацию. Для этого отметьте нужную кампанию, нажмите правую кнопку мыши и выберите «Изменить состояние» — «Отправить на модерацию»: Отправить на модерацию

6.3. Откройте вкладку «Кампании» в Коммандере и отправьте кампанию на сервер.

6.4. После этого вы сможете скорректировать ставки в интерфейсе Директа и ваша кампания будет готова к полноценной работе.

Как перенести рекламную кампанию из Яндекс.Директ в Google Рекламу?

Для переноса кампании из Яндекс.Директа в Google Рекламу вам потребуются те же инструменты: Редактор AdWords и Директ Коммандер. После изучения первой части статьи, понять обратное действие будет намного проще.

1. Экспортируем кампании из Яндекс.Директа

Есть два способа выгрузить кампанию с Директа для импорта в Google Рекламу.

1.1. В интерфейсе Яндекс.Директа выберите внизу списка кампаний «Управление кампаниями с помощью XLS/XLSX»: Управление кампаниями с помощью XLS XLSX Определите нужную кампанию и скачайте файл с данными: Скачайте файл с данными 1.2. Второй способ выгрузки кампаний — экспортировать с помощью Коммандера. В левом верхнем углу нажмите на «Приложение» и в выпадающем меню выберите «Экспорт в файл» — «Выбранные группы...». Сохраните данные в формате CSV: Экспортировать с помощью Коммандера При переносе кампаний в Google Рекламу вам также понадобится адаптировать ключевые фразы и объявления. Я рекомендую сначала подготовить данные в редакторе таблиц Excel: разделите таблицу с информацией о кампаниях на две и для каждой создайте отдельные листы.

2. Как подготовить ключевые слова?

2.1. На первый лист мы перенесем ключевые слова, поэтому он должен содержать следующие столбцы:

  • Campaign — вводим название кампании;
  • Ad Group — копируем столбец «Группы объявления»;
  • Keyword — добавляем данные со столбца «Ключевая фраза с минус словами».

2.2. Google Реклама не воспринимает минус-слова на уровне ключевых слов, поэтому нужно удалить все подобные «минуса».

2.3. Как и в первом случае, проведите работу с операторами соответствия ключевых слов. Помните, что кавычки, знаки восклицания и квадратные скобки в Google Рекламе работают иначе.

3. Как подготовить объявления?

С октября 2016 года Google Реклама закроет возможность создания обычных текстовых объявлений, поэтому мы рассмотрим, как перенести объявления в старом и расширенном формате.

3.1. Для переноса в привычном текстовом формате на втором листе будут ячейки с такими данными:

  • Campaign — название кампании;
  • Ad Group — группа объявлений;
  • Headline — копируем столбцы «Заголовок»;
  • Description Line 1 и 2 — данные со столбца «Текст» разделяем на первую и вторую строку описания (не более 38 символов каждая);
  • Display URL — отображаемая ссылка;
  • Final URL — копируем столбец «Ссылка».

3.2. Если вы хотите перенести объявления как расширенные, заполните столбцы:

  • Campaign — название кампании;
  • Ad Group — группа объявлений;
  • Headline 1 — копируем столбцы «Заголовок»;
  • Headline 2 — в этом столбце нужно дописать текст;
  • Description — копируем данные со столбца «Текст»;
  • Path 1 и 2 — в один из столбцов вставляем информацию об отображаемом URL, второй — дополняем;
  • Final URL — копируем столбец «Ссылка».

Пример: Расширенные объявления

Подробнее об особенностях расширенных объявления и тестировании их эффективности.

3.3. Какой из вариантов вы бы не выбрали, помните об отличиях систем Яндекс.Директа и Google Рекламы. Уделите внимание следующим пунктам:

  • заголовки и тексты объявлений должны соответствовать правилам Google Рекламы;
  • символ для обозначения динамической вставки в Директ (#) нужно заменить на {KeyWord:Ключевое Слово}.

4. Импортируем кампании в Редактор AdWords

Осталось совсем немного — перенести подготовленные данные в Google Рекламу.

4.1. Откройте Редактор AdWords и нужный аккаунт. В верхнем меню выберите «Аккаунт» — «Импорт» — «Вставить текст»: Перенести подготовленные данные в AdWords

4.2. Скопируйте таблицу с листа «Ключи» и вставьте в появившееся окно. Проверьте правильность данных в колонках и нажмите «Обработать».

4.3. Теперь нужно добавить объявления. Для этого снова повторите алгоритм «Аккаунт» — «Импорт» — «Вставить текст» и добавьте данные с листа «Объявления».

4.4. И еще один маленький совет: последние версии редактора позволяют добавлять почти все расширения объявлений — используйте эту возможность.

Если вы ранее использовали расширения, то сможете и добавлять их, перейдя на вкладку «Расширения объявлений»: Вкладка «Расширения объявлений» Если же вы хотите добавить новые расширения, это можно сделать в меню «Общая библиотека»: Меню «Общая библиотека»

5. Как настроить кампании в Google Рекламе?

5.1. На вкладке «Кампании» выделите добавленные и перейдите к настройкам под перечнем кампаний: Как настроить кампании в Google AdWords Здесь вы можете установить бюджет и настроить основные параметры рекламных кампаний.

5.2. Последний шаг — выгрузка кампаний непосредственно в Google Рекламу: Выгрузка кампаний непосредственно в AdWords

Выводы

Перенос кампаний позволит весомо сэкономить время на настройку Google Рекламы и Яндекс.Директ.

«Ручной» метод в четыре шага:

  1. Экспорт кампании.
  2. Подготовка данных для корректной загрузки во вторую систему.
  3. Импорт кампании.
  4. Донастройка кампании.

При этом нужно быть внимательным и помнить об особенностях каждой рекламной системы. Делитесь фишками и нюансами переноса рекламных кампаний в комментариях.

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Google AdWords Яндекс.Директ контекстная реклама PPC для бизнеса экспорт кампании
Вероника Малышко

Middle PPC Specialist в Netpeak. Работаю в компании с лета 2016 года. Выпускница харьковского филиала образовательного центра Netpeak. Интересуюсь таргетированой рекламой в социальных сетях. Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics.

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