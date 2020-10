Как загружать данные о расходах, офлайн-конверсиях и звонках в Яндекс Метрику

Весной 2020 года в Яндекс Метрике появился отчёт «Источники, расходы и ROI». Отчет автоматически посчитает ROI по всем рекламным источникам при одном условии: вам необходимо передать в Метрику всю информацию для расчетов.

Информацию по доходу необходимо передавать либо через ценность цели, либо через Ecommerce.

Данные по расходу на рекламу необходимо импортировать в Метрику через ручную выгрузку из рекламных кабинетов в csv и редактирование данных для придания им нужной структуры, либо используя платные сервисы.

В этой статье мы разберемся, как бесплатно загружать в Яндекс.Метрику расходы, офлайн-конверсии и данные о звонках с помощью языка R и пакета rym.

Поскольку рекламных кабинетов, сервисов коллтрекинга и CRM систем существует достаточно много, в этой статье мы не будем останавливаться на том, как получить данные из нужных источников для загрузки в Метрику. Поэтому я приведу ссылки на некоторые статьи, которые помогут вам разобраться с тем, как запрашивать данные из популярных источников с помощью языка R:

На самом деле почти для любого источника данных можно найти готовый пакет на R, поэтому в этой статье я акцентирую внимание на загрузке данных в Яндекс.Метрику.

Кстати, ранее я уже рассказал в одной из статей и вебинаре о том, как на языке R запрашивать данные из Яндекс Метрики.

Подготовка к работе

Установка ПО

Чтобы повторить всё, что описано в данной статье, надо установить необходимое программное обеспечение:

Процесс установки не должен вызвать у вас трудностей, но по необходимости вы можете посмотреть подробный видеомануал по установке.

Установка пакета

Пакет rym можно установить из основного репозитория CRAN.

Откройте RStudio и выполните команду install.packages("rym").

Для выполнения какой-либо команды в RStudio, установите курсор в нужную строку кода и нажмите Ctrl+Enter.

После установки пакета его необходимо подключить командой library(rym), после чего вам станут доступны все функции.

Опции и авторизация

При первом запуске любой из функций пакета rym автоматически запустится процесс авторизации.

В каждой из функций пакета вам доступны аргументы login и token_path.

Аргумент token отвечает за учетную запись в Яндексе, под которой доступны нужные вам счётчики. Аргумент token_path управляет папкой, в которой будут храниться файлы с учетными данными для работы с API Яндекс.Метрики.

Перед началом работы рекомендую задать описанные выше параметры с помощью опций:

library(rym)



# опции

options(rym.user = "ваш логин",

rym.token_path = 'D:/rym_tokens')



# авторизация

rym_auth()

Команда rym_auth() запускает процесс авторизации. Вы сразу попадете в браузер для предоставления необходимых разрешений пакету rym, после чего увидите страницу, где для вас будет сгенерирован код авторизации. Скопируйте его, и вставьте в RStudio в качестве ответа на запрос «Enter authorize code:».

На запрос: «Do you want save API credential in local file (D:/rym_tokens/selesnow.rymAuth.RData), for use it between R sessions?» — ответьте «y», чтобы сохранить полученные учетные данные в локальный файл и в будущем больше не проходить авторизацию через браузер.

Загрузка данных о расходах в Яндекс.Метрику

Для загрузки информации о расходах необходимо:

Запросить информацию из нужного источника. Привести полученные данные к нужному для загрузки виду. Загрузить преобразованные данные в Яндекс.Метрику.

Первые два шага мы пропускаем, они будут индивидуальны для каждого источника, но статьи в начале этого поста помогут вам разобраться с первым шагом.

Второй шаг удобно выполнить с помощью пакета dplyr. Детали — в бесплатном курсе «Язык R для пользователей Excel».

Формат данных для загрузки расходов

Перед отправкой вам необходимо привести данные к следующему виду:

Обязательные поля

Date — строка, дата в формате YYYY-MM-DD или диапазон дат в формате YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD.

UTMSource — строка, значение метки utm_source.

Expenses — число, сумма, которая была потрачена на рекламу без учета НДС. Десятичным разделителем является точка.

Необязательные поля

UTMMedium — строка, значение метки utm_medium.

UTMCampaign — строка, значение метки utm_campaign.

UTMTerm — строка, значение метки utm_term.

UTMContent — строка, значение метки utm_content.

Currency — строка, трехбуквенный код валюты по ISO 4217.

Clicks — число, количество кликов по рекламным объявлениям.

Тестовый набор данных для загрузки вы можете создать с помощью кода:

# данные для загрузки

expense <- data.frame(Date = c("2020-06-01",

"2020-06-02"),

UTMSource = c("test_s_1",

"test_s_2"),

Expenses = c(88.12,

92.11),

UTMMedium = c("cpc",

"cpm"),

UTMCampaign = c("camp1",

"camp2"),

UTMTerm = c("term1",

"term2"),

UTMContent = c("cont1",

"cont2"),

Currency = c("RUB",

"RUB"),

Clicks = c(11, 15))

Загрузка расходов

Для загрузки расходов в пакете rym существует три функции:

rym_upload_expense() — загрузка расходов в Яндекс.Метрику;

rym_delete_uploaded_expense() — удаление данных о расходах из Яндекс.Метрики;

rym_get_uploadings_expense() — список загрузок расходов.

Обязательные аргументы, которые вам необходимо указывать при использовании перечисленных функций:

counter — номер счётчика, в который необходимо загрузить данные;

data — data.frame с информацией о расходах на рекламу, которые требуется загрузить в Яндекс.Метрику.

Отправляйте данные в Метрику с помощью кода:

# отправка данных в Яндекс.Метрику

rym_upload_expense(counter = номер_счётчика,

data = expense)

Пример кода для удаления загруженных данных:

# Удаление данных из Яндекс.Метрики

rym_delete_uploaded_expense(counter = номер_счётчика,

data = expense)

Список загрузок вызывается по команде:

# получение списка загрузок

loaded <- rym_get_uploadings_expense(counter = номер_счётчика)

Спустя некоторое время загруженные данные будут в отчете «Источники, расходы и ROI».

Также можете посмотреть видеоурок о том, как импортировать информацию о расходах из Facebook в Яндекс Метрику с помощью пакета rym.

Загрузка офлайн-конверсий в Яндекс.Метрику

Алгоритм действий для загрузки офлайн-конверсий схож с загрузкой расходов, но есть несколько дополнительных шагов:

Включите учёт офлайн-конверсий для нужного счетчика. Создайте в Метрике цель, в которую мы будем передавать офлайн-конверсии. Запросите данные об офлайн-конверсиях из первоисточника. Это может быть CRM система, база данных или просто файл Excel. Приведите цифры к нужному для загрузки формату. Загрузите данные в Яндекс.Метрику.

Включить учёт офлайн-конверсий можно в веб-интерфейсе Метрики, пройдя по пути: «Настройка» — «Загрузка данных». Либо с помощью специальной функции:

# офлайн-конверсии

rym_enable_offline_conversion(номер_счётчика)

Учтенный Метрикой визит можно дополнить информацией о конверсии в течение 21 дня. Период учета конверсий увеличивается постепенно с момента включения опции.

Проверить, за какой период вам доступна загрузка офлайн-конверсий, можно с помощью функции rym_allow_offline_conversion().

# проверка можно ли загружать данные и за какой период

rym_allow_offline_conversion(номер_счётчика)

Создание цели в метрике

Цель можно создать в веб-интерфейсе или с помощью функции rym_add_goal():

# загрузка офлайн-конверсий

rym_upload_offline_conversion(номер_счётчика,

data = conv_data,

client.id.type = "CLIENT_ID",

login = 'yandex_login')

Можно использовать ранее созданную цель, если конверсия по этой цели совершается на сайте и вне его, и вы хотите получить общую статистику.

Формат данных для загрузки офлайн-конверсий

Информацию по офлайн-конверсиям надо привести к единому виду.

Обязательные поля

UserId | ClientId | Yclid — идентификатор посетителя сайта или рекламной кампании в Директе (пример: 12345) .

. Target — идентификатор цели, заданный при создании цели (пример: order_confirmed) .

. DateTime — время, в которое произошла конверсия в формате Unix Time Stamp. Указывайте время в часовом поясе UTC+0 (пример: 1481718166).

Необязательные поля

Price — ценность цели (пример: 1000) .

. Currency — трехбуквенный код валюты по ISO 4217 (пример: RUB).

Пример готового для загрузки файла можно скачать из официальной справке.

Загрузка офлайн-конверсий

Когда ваши данные будут соответствовать требуемому формату, вы сможете отправить их в Яндекс.Метрику.

# загрузка офлайн-конверсий

rym_upload_offline_conversion(номер_счётчика,

data = conv_data,

client.id.type = "CLIENT_ID",

login = 'yandex_login')

Получите список загрузок:

# список загрузок

uploads <- rym_get_uploadings_offline_conversions(

counter = номер_счётчика,

login = 'yandex_login')

Загрузка информации о звонках в Яндекс.Метрику

Для загрузки информации о звонках в пакете rym используйте следующие функции:

rym_enable_calls() — включить учёт звонков;

rym_disable_calls() — выключить учёт звонков;

rym_allow_calls() — возвращает дату и время, начиная с которого звонки могут быть привязаны к визитам для указанного счетчика;

rym_upload_calls() — загрузка информации о звонках в Яндекс.Метрику;

rym_get_uploadings_calls() — возвращает список загрузок звонков.

Изначально вам необходимо включить учёт данных о звонках в Метрике. Сделать это можно либо в веб-интерфейсе, либо с помощью функции rym_enable_calls(), а с помощью rym_allow_calls() легко узнать, с какого момента вы можете дополнять данные о визитах информацией о звонках.

# учёт звонков

rym_enable_calls(номер_счётчика,

login = 'yandex_login')



# проверка можно ли загружать данные и за какой период

rym_allow_calls(номер_счётчика,

login = 'yandex_login')

Формат данных о звонках для загрузки в Яндекс.Метрику.

Перед загрузкой вам необходимо привести информацию к следующему виду.

Обязательные поля

UserId | ClientId | Yclid — идентификатор посетителя сайта или рекламной кампании в Директе (пример: 12345).

Необязательные поля

StaticCall — является ли звонок статическим (1 — статический, 0 — динамический).

Price — цена цели, десятичный разделитель точка (.);

Currency — валюта в трехбуквенном формате ISO 4217;

PhoneNumber — номер телефона без пробелов (с указанием кода страны и города). Например, +70123456789;

TalkDuration — длительность звонка в секундах;

HoldDuration — длительность ожидания звонка в секундах;

CallMissed — пропущен ли звонок (1 — пропущенный, 0 — отвеченный);

Tag — произвольная метка. Может использоваться для отметки качества звонка или рассказывать о результатах. Например, «клиента не устроила цена»;

FirstTimeCaller — первичность (1 — первичный звонок, 0 — вторичный звонок);

URL — URL, с которого был звонок (ассоциированная с событием страница). Например, это может быть лендинг для рекламной кампании, на котором указан номер телефона (PhoneNumber);

CallTrackerURL — URL перехода в интерфейс коллтрекера.

Загрузка данных о звонках

Когда у данных нужный формат, вы можете отправить их в Яндекс.Метрику:

rym_upload_calls(номер_счётчика,

data = conv_data,

client.id.type = "CLIENT_ID",

login = 'yandex_login')

Получить список всех загрузок можно с помощью кода ниже:

uploads <- rym_get_uploadings_calls(

counter = номер_счётчика,

login = 'yandex_login')

Выводы

Дополнив данные о визитах информацией о расходах на рекламу, офлайн-конверсиях и звонках, вы сможете оценить отдачу от рекламных кампаний и правильно рассчитать ROI.

Готов ответить на все вопросы в комментариях.