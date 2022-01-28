Как зарегистрировать магазин на Яндекс.Маркете

Маркетплейс от Яндекса — эффективный инструмент, позволяющий продавцам и покупателям найти друг друга. Он предоставляет немало возможностей, но, чтобы размещать свои товары на Яндекс.Маркете, нужно соответствовать его требованиям. Дальше расскажу детально, каким именно. И опишу процедуру регистрации.

Для чего вам может понадобиться Яндекс.Маркет

Охват. Количество активных покупателей на Яндекс.Маркете в третьем квартале 2021 года составило 8,4 миллиона, а это на 95% больше, чем годом ранее. Видимость. Предложения магазина размещаются не только на Маркете, но и на других сервисах Яндекса, например, в Поиске и на Картах. Таргетинг на определенные регионы. Предложения магазина увидят только в тех регионах, куда вы можете осуществить доставку. Автоматическое обновление цен и ассортимента. Для этого нужно загрузить фид товаров в формате YML.

Перед тем, как добавить магазин на Яндекс.Маркет, определитесь с моделью сотрудничества. Их несколько:

ADV — покупатель переходит из Маркета на сайт магазина и там совершает покупку. Весь цикл заказа осуществляет магазин.

С января 2022 условия по этой модели изменились. Теперь предложения не показываются на десктопной и мобильной версиях Маркета. Но они видны покупателям в мобильном приложении Яндекс.Цены, поиске Яндекса и Яндекс.Советнике.

FBY — товар находится на хранении у Маркета. Заказ обрабатывает магазин, а упаковывает и доставляет — Маркет. FBS — хранение, обработку, упаковку осуществляет магазин. Маркет доставляет покупку. Также в рамках этой модели доступна Экспресс-доставка. Вот список городов, где она работает. DBS — Маркет оформляет и передает заявку магазину, а упаковку и доставку осуществляет магазин.

В зависимости от ваших потребностей вы можете комбинировать эти модели. Но придется зарегистрировать два магазина с разными моделями сотрудничества. Например, ваш основной склад и магазин находятся в одном регионе. Для него выбирайте модель DBS, так как у вас есть складское помещение и персонал, который сможет осуществить отправку или выдачу товара. Дальше вы решили расширять свой бизнес и хотите продавать в другом регионе, но у вас там нет склада, а у конкурентов доставка осуществляется в день заказа. Значит, подключайте для нового региона модель сотрудничества FBY.

При выборе любой модели есть общие требования к магазину и его сайту. И вот какие.

Требования к магазину для регистрации на Яндекс.Маркете

Магазин продает или доставляет товары хотя бы в одной из трех стран: Россия, Беларусь и Казахстан. У магазина оформлено действующее юридическое лицо или ИП (индивидуальный предприниматель) в любой стране, где работает Яндекс.Маркет. Есть розничная продажа физическим лицам. Минимальная сумма заказа (не более 2000 рублей в большинстве категорий) ориентирована на розничного покупателя, а не оптовиков. Работа магазина, продукт и условия их доставки должны соответствовать законам и нормативным актам стран, в которых размещаются предложения.

Требования к сайту для тех, кто хочет продавать на Яндекс.Маркете

Стабильная работа без сбоев. Никаких вирусов, баннеров и всплывающих окон, мешающих сделать заказ. Ресурс не находится на стадии разработки:

все страницы сайта корректно отображаются, в верстке нет ошибок;

функции и элементы работают корректно, в том числе все ссылки, кнопки, переключение между регионами, есть возможность добавлять товар в корзину;

нет пустых страниц и разделов, они заполнены нужным контентом.

На сайте интернет-магазина размещена юридическая информация о нем.

Если у вас юрлицо, укажите:

полное наименование организации;

юридический адрес;

идентификационный номер (ОГРН).

Если ИП, укажите:

фамилию, имя, отчество;

ОГРНИП;

Указаны способы оплаты и получения заказа (доставка, самовывоз), стоимость доставки и самовывоза.

Требования к оформлению заказов:

у каждого товара отдельная страница сайта с его описанием и изображением, информацией о стоимости и наличии;

на такой странице есть форма для оформления заказа или возможность добавить в корзину — кнопки «Купить» или «Заказать»;

информация о наличии и цене на сайте актуальна и совпадает с информацией на Маркете. Цена должна быть одинаковой для каждого пользователя.

Правила обработки заказов

Магазин должен принимать заказы по телефону:

в то время, когда его телефон виден на Маркете. Вы настраиваете расписание, указываете временные рамки, когда покупатели видят телефон магазина или колл-центра. И в это время оператор должен принимать заказы по телефону. Суммарное время приема звонков — не менее 40 часов в неделю;

в то время, которое указано на сайте (например, график работы колл-центра или магазина).

Ожидание ответа на звонок — не более 1,5 минуты. А если подключено автоинформирование — не более 10 минут.

В течение часа после оформления покупки на сайте нужно ее обработать и подтвердить покупателю вручную или автоматически:

Проверить наличие товара и зарезервировать его на складе или у поставщика. Зарезервировать временной интервал доставки покупателю.

Подтвердить заказ нужно в рабочее время, указанное на сайте магазина. Если на сайте нет графика работы, считается, что магазин работает по будням с 10:00 до 18:00.

Обратите внимание, это не график показа предложений и телефона и не график работы службы доставки.

Более подробно обо всех требованиях для каждой модели сотрудничества можно прочитать в справке Яндекс.Маркета.

Регистрация магазина на Яндекс.Маркете

Итак, вы убедились, что магазин и сайт соответствуют требованиям Яндекс.Маркета. Приступайте к регистрации.

Войдите в свою учетную запись Яндекса. На странице https://partner.market.yandex.ru/pre заполните регистрационную форму.

Выберите одну из описанных выше моделей сотрудничества.

Заполните подробную регистрационную форму, чтобы создать личный кабинет.

Выбор модели. Сюда подтягиваются данные из предыдущей формы, также укажите дополнительные настройки аккаунта, если собираете статистику с помощью внешних систем, настройте интеграцию с Яндекс.Метрикой. Для этого у вас должны быть настроены цели, а в идеале — модуль электронной коммерции.

Выберите нужный счетчик Яндекс.Метрики (если у вас его нет, создайте его заранее, а также настройте цели) и цели, которые необходимо отслеживать. Например, «Заказ оформлен».

В итоге в кабинете пользователя у вас появится номер счетчика, который вы связали с Яндекс.Маркетом.

Договор и частота выплат. В этом разделе заполняете юридические данные, из которых сформируется заявка на заключение двух договоров:

на оказание услуг по продвижению.

Товары. Для добавления товаров на Яндекс.Маркет здесь нужен каталог. Если у вас небольшой ассортимент, сделайте его в Excel по шаблону. Если же ассортимент обширный или вы планируете частые обновления, используйте один из нижеприведенных способов создания прайс-листа:

Сформируйте его в своей системе управления контентом — готовые решения для этого есть в 1С-Битрикс, InSales, WordPress, OpenCart и в других системах. Так вы сможете выгружать прайс-лист автоматически. Подготовьте прайс-лист в формате YML или CSV. Это позволит автоматически обновлять прайс, но вам может понадобиться помощь собственных разработчиков.

Заполните информацию о доставке:

регионы, куда осуществляется доставка;

службы доставки;

время работы курьеров (если они есть у службы доставки);

пункты самовывоза.

Будьте внимательны и добавляйте все пункты и регионы, куда осуществляете доставку, так как товары ранжируются с учетом этой информации.

Все пункты очень важны, если в одном из них будет неточная или ошибочная информация, магазин модерацию не пройдет.

Модерация заявки на Яндекс.Маркете

После заполнения регистрационной формы вас ожидает модерация. Представители Яндекс.Маркета проверяют, действительно ли вы готовы соблюдать все требования платформы. И вот на что обращают внимание:

Не ответили на звонок представителя Яндекс.Маркета. Не обработали заказ в течение часа. Товара нет в наличии либо он под заказ с доставкой более 60 дней. Их лучше не включать в фид. Ошибки в фиде: плохое качество изображений, некорректные URL. Информация об оплате и доставке не соответствует действительности. Например, вы указали, что можно оплатить покупку наличными курьеру, а менеджер магазина сказал, что оплатить можно только на сайте или только картой.

Из-за этих нарушений вам могут отказать в регистрации. Но их можно исправить и снова пройти модерацию.

Выводы