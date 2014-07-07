Кейс по снятию автоматического фильтра Яндекса: возврат трафика за 44 дня

Я очень люблю нашу тему по снятию ручных санкций Google, но в последнее время более активным стал Яндекс. В отличие от Google, который в лучшем случае пришлет пример спамной ссылки, с Яндексом еще можно договориться.

Итак, переходим к делу. На одном из проектов был успешный рост трафика и транзакций, но в следующем месяце видимость по Яндексу снизилась до 30% и продолжала жестоко падать. ТИЦ упал с 450 до 425.

Общая реакция на ситуацию...

1. Написала в техническую поддержку Яндекса

2. Представитель техподдержки в этот же день сообщил, что да, нас таки зафильтровали

3. После этого составила письмо с просьбой указать, что же конкретно мы сделали не так

В ответном письме содержалась ссылка, на которой был заспамленный SEO-текст и маленькая надпись «Товаров с заданными критериями не найдено». Обратить внимание ранее на такие страницы мы не могли, так как их не было в структуре сайта.

4. Таких страниц у клиента на сайте было чуть более десяти, ссылки на них шли с постов в блоге за 2011

Мы оперативно обнаружили все подобные страницы с использованием Netpeak Spider и при помощи клиента. Со всего сайта убрали ссылки на эти страницы, почистили тексты, а самим страницам прописали:

<meta name="robots" content="noindex, nofollow">

5. После этого написала еще одно письмо Яндексу — сообщила о проделанных работах

Нас обрадовали тем, что сделали мы все правильно, «но был нюанс» (C). Автоматический фильтр снимается лишь через месяц, поэтому пришлось ждать...

Общая реакция на ситуацию 2.0.

6. Весь этот месяц мы продолжали штормить поддержку Яндекса: можно ли снять фильтр быстрее?

Ответ — нет. Процесс автоматизированный, никакого дополнительного воздействия Яндекс не мог оказать.

Падает ли трафик из-за совершения нами новых ошибок или из-за существующего фильтра?

Трафик продолжал падать из-за фильтра.

Почему после письма о снятии санкций не было заметных изменений?

Позиции должны вернуться в течение двух недель.

Это мы «штормим» поддержку Яндекса :)

7. 30 июня было ровно две недели, как пришло письмо о снятии фильтра

Позиции начали возвращаться:

Трафик из Яндекса начал активнее возвращаться:

Также были категории, которые мы начинали продвигать в мае, но никаких изменений не происходило, а вот что стало после снятия санкций:

В прошлую пятницу обновились данные по тИЦ. Показатель вырос на 125 пунктов:

Спасибо всем коллегам-нетпиковцам, которые поддерживали, делились информацией и своим опытом снятия подобных фильтров!

Выводы

В случаях фильтров Яндекса нужно докапываться до истины, вам пойдут навстречу. Спамные страницы, сделанные под [SEO прошлого] (здесь описан ряд отличий от [SEO настоящего]), будут тянуть сайт вниз. Это важно понимать самому и доносить до клиента. Фильтры снимаются, главное запастись терпением.

В любой непонятной ситуации — действуй!