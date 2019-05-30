Если вы когда-то рекламировали на Facebook тематику, для которой на сайте не предусмотрена корзина, то знаете — сложно оценить эффективность такой кампании. Например, в нише продажи квартир. Здесь нужно учитывать любое обращение пользователей. Предположим, из рекламы на Facebook человек перешел на сайт и оставил сообщение в онлайн-чате. Как посчитать такую конверсию?
В этом посте мы расскажем о способах отслеживания сообщений пользователей в чатах Jivosite и Битрикс24. Процесс настройки зависит от типа выполняемого действия пользователем на сайте.
Как отслеживать обращения в чате Jivosite с помощью Google Tag Manager?
Отслеживание чата Jivosite происходит напрямую в Google Analytics, с помощью настройки Целей-Событий внутри интерфейса. Однако на данный момент для отслеживания конверсий в Facebook нет готовых шаблонных решений. Чтобы отслеживать обращения в чат Jivosite и передавать конверсии в рекламный аккаунт Facebook необходимо:
- Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля:
- тип тега — «Пользовательский HTML»;
- название — рекомендуем назвать также, как и функцию которую будем отслеживать;
- добавить строчки кода — он отслеживает успешную отправку сообщения в чате Jivosite:
<script>function jivo_onMessageSent() {dataLayer.push({'event': 'jivo_onMessageSent'});};</script>
- Выбрать триггер активации — «На всех страницах». Как создать триггер:
- указываем тип — «Пользовательское событие»;
- указываем название — желательно, аналогичное функции, которую будем отслеживать;
- даём название событию — jivo_onMessageSent.
Для передачи действия конверсии «Обращение в чат Jivosite» в Facebook Pixel, создаём тег «Пользовательский HTML». Для этого нужно заполнить поля:
- тип тега —«Пользовательский HTML»;
- название — выбрать удобное для восприятия;
- добавить строчки кода:
<script> fbq('track', 'jivo_onMessageSent');</script>
- В расширенных настройках установить значение «Настройки активации тега» — «Один раз на страницу» (пункт № 1 на скриншоте).
- Если Facebook Pixel установлен с помощью Google Tag Manager, перед активацией отправки конверсии в Facebook в расширенных настройках выбрать активацию тега Facebook Pixel.
Важно: это не идеальный способ отслеживания. Если пользователь отправит сообщение с разных страниц или перезагрузит страницу, зафиксируется достижение нескольких событий.
Как отслеживать обращения в чат Битрикс24 с помощью Google Tag Manager?
- Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля:
- тип тега — «Пользовательский HTML»;
- название — выбираем ситуативно, чтобы было понятно назначение тега;
- правило активации тега — «Все страницы»;
- добавляем строки кода:
<script type="text/javascript">window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event){var widget = event.detail.widget;widget.subscribe({type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userMessage,callback: function(data) { dataLayer.push({'event' : 'B24chat_success'});}});});</script>
- Создать триггер отслеживания события отправки сообщения в чат Битрикс24 и заполнить поля:
- тип триггера — «Пользовательское событие»;
- название (Trigger) для удобства — B24chat_success;
- название события — B24chat_success.
Далее создаём тег и заполняем поля:
- выбираем тип тега «Google Аналитика — Universal Analytics»;
- для удобства называем «Tag» также, как и «Trigger»;
- выбираем тип отслеживания «Событие»;
- для удобства поиска и настройки целей присваиваем «Категории» такое же название, как и тегу;
- указываем настройку Google Analytics (с заданным идентификатором отслеживания);
- в расширенных настройках выбираем частоту активации тега:
Далее в качестве правила активации тега указываем созданный ранее триггер.
Чтобы отслеживать цели в Google Analytics, необходимо настроить Цель-Событие с категорией «B24chat_success».
Как передать действия конверсии «Обращение в чат Битрикс24» в Facebook Pixel?
- Необходимо создать тег «Пользовательский HTML», заполнив поля:
- тип тега — «Пользовательский HTML»;
- название — выбрать удобное для восприятия;
- добавить строчки кода:
<script> fbq('track', 'B24chat_success');</script>
- В расширенных настройках установить значение «Настройки активации тега» — «Один раз на страницу».
- Если Facebook Pixel установлен с помощью Google Tag Manager, перед активацией отправки конверсии «B24chat_success» в Facebook, в расширенных настройках следует выбрать активацию тега Facebook Pixel.
Важно: это не идеальный способ отслеживания. Если пользователь отправит сообщение с разных страниц или перезагрузить страницу, зафиксируется достижение нескольких событий.
Если вы знаете идеальный способ настройки отслеживания конверсий, делитесь им в комментариях.
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