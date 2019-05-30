Клиент пришел на сайт из Facebook и оставил заявку в чате — как это отследить

Если вы когда-то рекламировали на Facebook тематику, для которой на сайте не предусмотрена корзина, то знаете — сложно оценить эффективность такой кампании. Например, в нише продажи квартир. Здесь нужно учитывать любое обращение пользователей. Предположим, из рекламы на Facebook человек перешел на сайт и оставил сообщение в онлайн-чате. Как посчитать такую конверсию?

В этом посте мы расскажем о способах отслеживания сообщений пользователей в чатах Jivosite и Битрикс24. Процесс настройки зависит от типа выполняемого действия пользователем на сайте.

Как отслеживать обращения в чате Jivosite с помощью Google Tag Manager?

Отслеживание чата Jivosite происходит напрямую в Google Analytics, с помощью настройки Целей-Событий внутри интерфейса. Однако на данный момент для отслеживания конверсий в Facebook нет готовых шаблонных решений. Чтобы отслеживать обращения в чат Jivosite и передавать конверсии в рекламный аккаунт Facebook необходимо:

Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля:

тип тега — «Пользовательский HTML»;

название — рекомендуем назвать также, как и функцию которую будем отслеживать;

добавить строчки кода — он отслеживает успешную отправку сообщения в чате Jivosite:

<script>function jivo_onMessageSent() {dataLayer.push({'event': 'jivo_onMessageSent'});};</script>

Выбрать триггер активации — «На всех страницах». Как создать триггер:

указываем тип — «Пользовательское событие»;

указываем название — желательно, аналогичное функции, которую будем отслеживать;

даём название событию — jivo_onMessageSent.

Для передачи действия конверсии «Обращение в чат Jivosite» в Facebook Pixel, создаём тег «Пользовательский HTML». Для этого нужно заполнить поля:

тип тега —«Пользовательский HTML»;

название — выбрать удобное для восприятия;

добавить строчки кода:

<script> fbq('track', 'jivo_onMessageSent');</script>

В расширенных настройках установить значение «Настройки активации тега» — «Один раз на страницу» (пункт № 1 на скриншоте). Если Facebook Pixel установлен с помощью Google Tag Manager, перед активацией отправки конверсии в Facebook в расширенных настройках выбрать активацию тега Facebook Pixel.

Важно: это не идеальный способ отслеживания. Если пользователь отправит сообщение с разных страниц или перезагрузит страницу, зафиксируется достижение нескольких событий.





Как отслеживать обращения в чат Битрикс24 с помощью Google Tag Manager?

Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля:

тип тега — «Пользовательский HTML»;

название — выбираем ситуативно, чтобы было понятно назначение тега;

правило активации тега — «Все страницы»;

добавляем строки кода:

<script type="text/javascript">window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event){var widget = event.detail.widget;widget.subscribe({type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userMessage,callback: function(data) { dataLayer.push({'event' : 'B24chat_success'});}});});</script>

Создать триггер отслеживания события отправки сообщения в чат Битрикс24 и заполнить поля:

тип триггера — «Пользовательское событие»;

название (Trigger) для удобства — B24chat_success;

название события — B24chat_success.

Далее создаём тег и заполняем поля:

выбираем тип тега «Google Аналитика — Universal Analytics»;

для удобства называем «Tag» также, как и «Trigger»;

выбираем тип отслеживания «Событие»;

для удобства поиска и настройки целей присваиваем «Категории» такое же название, как и тегу;

указываем настройку Google Analytics (с заданным идентификатором отслеживания);

в расширенных настройках выбираем частоту активации тега:

Далее в качестве правила активации тега указываем созданный ранее триггер.

Чтобы отслеживать цели в Google Analytics, необходимо настроить Цель-Событие с категорией «B24chat_success».

Как передать действия конверсии «Обращение в чат Битрикс24» в Facebook Pixel?

Необходимо создать тег «Пользовательский HTML», заполнив поля:

тип тега — «Пользовательский HTML»;

название — выбрать удобное для восприятия;

добавить строчки кода:

<script> fbq('track', 'B24chat_success');</script>

В расширенных настройках установить значение «Настройки активации тега» — «Один раз на страницу». Если Facebook Pixel установлен с помощью Google Tag Manager, перед активацией отправки конверсии «B24chat_success» в Facebook, в расширенных настройках следует выбрать активацию тега Facebook Pixel.

Важно: это не идеальный способ отслеживания. Если пользователь отправит сообщение с разных страниц или перезагрузить страницу, зафиксируется достижение нескольких событий.