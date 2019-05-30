Аналитика

Клиент пришел на сайт из Facebook и оставил заявку в чате — как это отследить
Алексей Панков
5465 17 1
1559197800
8

Если вы когда-то рекламировали на Facebook тематику, для которой на сайте не предусмотрена корзина, то знаете — сложно оценить эффективность такой кампании. Например, в нише продажи квартир. Здесь нужно учитывать любое обращение пользователей. Предположим, из рекламы на Facebook человек перешел на сайт и оставил сообщение в онлайн-чате. Как посчитать такую конверсию?

В этом посте мы расскажем о способах отслеживания сообщений пользователей в чатах Jivosite и Битрикс24. Процесс настройки зависит от типа выполняемого действия пользователем на сайте.

Как отслеживать обращения в чате Jivosite с помощью Google Tag Manager?

Отслеживание чата Jivosite происходит напрямую в Google Analytics, с помощью настройки Целей-Событий внутри интерфейса. Однако на данный момент для отслеживания конверсий в Facebook нет готовых шаблонных решений. Чтобы отслеживать обращения в чат Jivosite и передавать конверсии в рекламный аккаунт Facebook необходимо:

  1. Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля:

Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля

  • тип тега — «Пользовательский HTML»;
  • название — рекомендуем назвать также, как и функцию которую будем отслеживать;
  • добавить строчки кода он отслеживает успешную отправку сообщения в чате Jivosite:
<script>function jivo_onMessageSent() {dataLayer.push({'event': 'jivo_onMessageSent'});};</script>

  1. Выбрать триггер активации — «На всех страницах». Как создать триггер:

Как создать триггер

  • указываем тип — «Пользовательское событие»;
  • указываем название — желательно, аналогичное функции, которую будем отслеживать;
  • даём название событию — jivo_onMessageSent.

Для передачи действия конверсии «Обращение в чат Jivosite» в Facebook Pixel, создаём тег «Пользовательский HTML». Для этого нужно заполнить поля:

  • тип тега —«Пользовательский HTML»;
  • название — выбрать удобное для восприятия;
  • добавить строчки кода:

<script> fbq('track', 'jivo_onMessageSent');</script>

  1. В расширенных настройках установить значение «Настройки активации тега» — «Один раз на страницу» (пункт № 1 на скриншоте).
  2. Если Facebook Pixel установлен с помощью Google Tag Manager, перед активацией отправки конверсии в Facebook в расширенных настройках выбрать активацию тега Facebook Pixel.

Перед активацией отправки конверсии в Facebook в расширенных настройках выбрать активацию тега пикселя Facebook

Важно: это не идеальный способ отслеживания. Если пользователь отправит сообщение с разных страниц или перезагрузит страницу,  зафиксируется достижение нескольких событий.

Как отслеживать обращения в чат Битрикс24 с помощью Google Tag Manager?

  1. Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля:

Создать тег «Пользовательский HTML» и заполнить поля

  • тип тега — «Пользовательский HTML»;
  • название — выбираем ситуативно, чтобы было понятно назначение тега;
  • правило активации тега — «Все страницы»;
  • добавляем строки кода:
<script type="text/javascript">window.addEventListener('onBitrixLiveChat', function(event){var widget = event.detail.widget;widget.subscribe({type: BX.LiveChatWidget.SubscriptionType.userMessage,callback: function(data) {       dataLayer.push({'event' : 'B24chat_success'});}});});</script>

  1. Создать триггер отслеживания события отправки сообщения в чат Битрикс24 и заполнить поля:

Создаем триггер отслеживания события отправки сообщения в чат Битрикс24 и заполняем поля

  • тип триггера — «Пользовательское событие»;
  • название (Trigger) для удобства — B24chat_success;
  • название события — B24chat_success.

Далее создаём тег и заполняем поля

Далее создаём тег и заполняем поля:  

  • выбираем тип тега «Google Аналитика — Universal Analytics»;
  • для удобства называем «Tag» также, как и «Trigger»;
  • выбираем тип отслеживания «Событие»;
  • для удобства поиска и настройки целей присваиваем «Категории» такое же название, как и тегу;
  • указываем настройку Google Analytics (с заданным идентификатором отслеживания);
  • в расширенных настройках выбираем частоту активации тега:

В расширенных настройках выбираем частоту активации тега

Далее в качестве правила активации тега указываем созданный ранее триггер.

Чтобы отслеживать цели в Google Analytics, необходимо настроить Цель-Событие с категорией «B24chat_success».

Как передать действия конверсии «Обращение в чат Битрикс24» в Facebook Pixel?

  1. Необходимо создать тег «Пользовательский HTML», заполнив поля:

Как передать действия конверсии «Обращение в чат Битрикс24» в пиксель Facebook

  • тип тега — «Пользовательский HTML»;
  • название — выбрать удобное для восприятия;
  • добавить строчки кода:
<script> fbq('track', 'B24chat_success');</script>

  1. В расширенных настройках установить значение «Настройки активации тега» — «Один раз на страницу».
  2. Если Facebook Pixel установлен с помощью Google Tag Manager, перед активацией отправки конверсии «B24chat_success» в Facebook, в расширенных настройках следует выбрать активацию тега Facebook Pixel.

Важно: это не идеальный способ отслеживания. Если пользователь отправит сообщение с разных страниц или перезагрузить страницу, зафиксируется достижение нескольких событий.

Если вы знаете идеальный способ настройки отслеживания конверсий, делитесь им в комментариях.

17
0
6
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
статистика и аналитика таргетированная реклама в Facebook продвижение в Facebook Google Tag Manager рекламный аккаунт Facebook
Алексей Панков

Middle PPC Specialist

Больше постов

Комментарии (1)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok