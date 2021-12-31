Красивий бізнес в одній стрічці: контент-стратегія beauty-рітейлу в соцмережах. Кейс Watsons

Креативні картинки, кольорова гама і поєднання постів — це ще не красива стрічка в соцмережі. Ганяючись за креативом на сторінці, варто не забувати формулу «красивий контент дорівнює якісний контент». І тільки тоді це ok. У цьому переконує Олександра Онищенко, SMM-фахівець відділу маркетингу у Watsons у своєму виступі на онлайн-конференції Digital Pudra. До речі, можна придбати запис цього виступу, а також записи виступів усіх спікерів:
Як усе починалось в Watsons і до чого тут краса
Watsons — провідна українська роздрібна мережа торгівлі товарами краси та здоров'я, до якої входить понад 400 магазинів і 17 аптек у більш ніж 100 містах. Майже 500 співробітників обслуговують понад 3 млн покупців щомісяця.
А ще: Watsons Україна два роки поспіль (2017, 2018) була визнана рітейлером року в категорії drogerie за версією Retail & Development Business Awards. А також мережа Watsons перемагала в конкурсі «Вибір року Україна» в номінації «Магазин року краси і здоров’я». То ж про красу, як її оформити та продати тут точно знають.
Товарні пости та акційні пропозиції — ваше і наше «все». Так думали у Watsons в 2018 році, формуючи свою стратегію на глибокому переконанні, що всім цікаво знати, що і як саме продає мережа. Сміливо підглядали ідеї в конкурентів, гналися за кількістю підписників і хапалися за всі нові соцмережі… А навіщо?
Олександра Онищенко, Social Media Marketing Manager у Watsons
Це як твій образ з 2007 року, за який соромно зараз. А дивлячись на старі фотки, ти не розумієш, ну як можна таке носити.
Стрічка 2018-2019
Все не так! Зверніть увагу на перші факапи. Олександра підкреслює, що контент не відповідав майданчику, не було єдиної упізнаваної стилістики і плутанина із віжуалами, частина з яких — макети, ще частина — «живі» світлини від фотографа, а деякі — від постачальників. Така собі соцмережна солянка.
Cтрічка в Instagram виконувала у нас роль вітрини. Оскільки це працювало, ми взяли курс на красиву стрічку за законами Instagram.
Олександра Онищенко, Social Media Marketing Manager у Watsons
А ось уже у 2020–2021 роках стрічка виглядала інакше. У Watsons виконали роботу над помилками. Так, на сторінці з'явилася упізнаваність за рахунок фонів та патернів — користувачі розуміли, що це саме Watsons, а не бренди зі схожою продукцією.
Помітили? Стрічка так само продовжувала виконувати функцію вітрини, але контент вже був в інстаграмному дусі, головне — з єдиним стилем.
Зрештою, одноманітність у стрічці почала набридати. У Watsons розуміли, що за цією пластикізацією контенту «на сторінці не вистає життя».
Ми настільки захопилися картинкою, що не звернули увагу на найголовніше — у нас почали падати показники статистики.
Олександра Онищенко, Social Media Marketing Manager у Watsons
Та не Watsons єдиним. Олександра нагадує, що на низьке охоплення у цей період масово скаржилися багато блогерів та брендів. То ж знайшли пояснення ситуації: охоплення падає, якщо контент не цікавий. Тому «привіт, нова стратегіє»!
«Привіт, нова стратегіє»: соцмережа — як формування ком'юніті
У Watsons зрозуміли, що Instagram — це не про продаж, більше — про ком’юніті. Тому, щоб не загубитися в полі зору своєї аудиторії, тут акцентують увагу на основних принципах роботи соцмережі: ранжирування стрічки та конкуренцію.
- Ранжирована стрічка в Instagram. За словами Олександри, бренд розумів для чого Instagram ввів інструмент ранжирування. Тому, щоб користувач не пропускав контент, в Watsons працювали над основними чотирма пунктами:
- інформація про саму публікацію. Адже алгоритм зчитує чи цікава публікація, скільки набирає лайків і як на неї реагують;
- інформація про обліковий запис. Наскільки він цікавий і чим саме, як реагує ЦА;
- ваша активність. Коментарі, лайки чи репости — аккаунт повинен бути живим;
- ваша історія обміну повідомленнями з кимось. Навіть одне повідомлення і найскромніша історія переписки збільшує шанси потрапляння поста у стрічку.
- Конкуренти — не конкуренти. Контент у соцмережі конкурує з усіма: блогерами, друзями ваших підписок і навіть котиками зі святкових листівок. У Watsons це прийняли і взялися креативити.
Одна з перших каруселей на сторінці. Вітання до Дня Святого Валентина. Ми поекспериментували із привітаннями до Дня Святого Валентина. Замість звичайного посту опублікували карусель із десяти світлин — як може звучати фраза: «Я кохаю тебе».
Олександра Онищенко, Social Media Marketing Manager у Watsons
Усе вийшло. Тож у Watsons вирішили продовжити тему із каруселями світлин. Першим вірусним постом став матеріал про подарунки до Восьмого березня. Замість звичайного чек-листа покупок у мережі, у Watsons вирішили написати про власні мрії — зазначила Олександра.
Такий вірусний пост, за словами Олександри, дав чітке розуміння, що саме хоче бачити аудиторія в стрічці: більше жодних ідеальних образів.
Ловіть інсайт від Watsons (дослівно):
Дівчата втомилися від «несправжнього» життя, успішного успіху та ідеальних образів в Instagram. Без усього цього «Жінка повинна бути мудрою» або «Якщо ти дівчинка, значить тобі потрібна косметика». Хочеться щирості та гумору. Хочеться бути собою, нехай справжньою і з недоліками. А не ідеальним образом, зручним для сім'ї, чоловіка, колег.
Щиро і смішно: секрети успішного beauty-рітейлу
Щирість, гумор. експертність та підтримка — на цьому фундаменті зараз тримається контент-стратегія Watsons:
1. Щирість. У Watsons розуміють, що таке «нормально» і чому таке тлумачення близьке аудиторії.
2. Гумор. Підписники також класно жартують. У коментарях під постом чи в приватних переписках теми, над якими вдало жартують, знаходять своє продовження.
Зверніть увагу, у Watsons знають, як потрібно жартувати, обираючи теми, в яких розуміються. І треба визнати, що почуття SMM-гумору тут прекрасне:
3. Експертність. Watsons позиціонує себе як експерта, тому частина контенту про важливі речі про догляд за собою, ментальне здоров'я. Головне — подача.
4. Підтримка. Яскравий приклад того, як ідея схвалення знаходить відгук серед користувачів.
Замість висновків. 10 заповідей по створенню контенту від Watsons
- Експерименти. Соцмережі змінюються. Якщо хочете, щоб ваші підписники вас чули, оновлюйтеся! Контент не любить повторень.
- А навіщо? Так, експерименти — це супер! Але будь-які ідеї повинні супроводжуватися питанням «навіщо?». Робити експеримент заради експерименту не варто.
- Без конкурентів. Залиште у минулому звичку позичати ідеї в конкурентів. Повторюючи за кимось, ви ніколи не станете «номером один». Дивіться ширше і адаптуйте свій контент під свою нішу. Зважаючи на досвід Watsons, так ми починаємо мислити не шаблонно і нестандартно.
- Клікабельності забагато не буває. На появу поста у сторічці вашого підписника впливає історія спілкування з ним. Проявляйте активність. Ваш контент не буде непоміченим.
- Краще менше. Контент заради контенту — шлях в нікуди. Працюйте над кількістю.
- Якість контенту — в пріоритеті. Не переймайтесь надто колірною гамою і поєднанням постів у стрічці. Це все другорядні речі, порівняно із тим, наскільки важлива якість вашого поста.
Красива стрічка = корисна стрічка
- Стратегія. Аналітика. І тільки потім контент. Базові речі, про які варто нагадувати постійно: відстежувати роботу і оперативно робіть правки. Від цього залежить якість контенту.
- Тільки КРІ: жодного «добре» чи «погано». Слухаємо те, що говорить статистика та орієнтуємося на аналітику та показники. Власні думки залишайте на потім.
- SMM — не про творчість! Не про «красівості» у сторіз та стрічці, а чітке виконання поставлених завдань, аналітика та дедлайни, налагодження робочих процесів. Приміром, у Watsons робота виглядає так: SMM-фахівець у відділі маркетингу здійснює комунікацію з агентством, постачальниками і всередині компанії.
- SMM вимагає ресурсів. Якщо ви хочете якісну роботу, будьте готові давати фідбек, а ще гроші і час.
Більше подробиць із виступу Олександри Онищенко дізнаєтеся, переглянувши її доповідь: «Контент-стратегія beauty-рітейлу в соцмережах: що не так з «ідеальною стрічкою». Досвід Watsons» на онлайн-конференції Digital Pudra. Нагадуємо, що є запис цієї доповіді, що продається вкупі з іншими записами виступів:
Почитайте також про стратегію ведення соцмереж у пості Кейс роботи EVA в YouTube, TikTok i Telegram. Як великий офлайн-бізнес підкорював діджитал.
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