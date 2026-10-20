У 2,5 раза більше органічного трафіку за три місяці: перебудова структури сайту SvitBus

У 2,5 раза більше органічного трафіку за три місяці: перебудова структури сайту SvitBus

Для сервісу автобусних квитків кожен напрямок поїздки може бути окремою точкою входу з пошуку. Але велика кількість сторінок не гарантує високий трафік: важливо, щоби пошукові системи могли легко їх знаходити, розуміти їхній зміст і правильно пов’язувати між собою.

У SvitBus частина потенціалу сайту залишалася невикористаною саме через структуру та технічні обмеження. За три місяці ми покращили доступність сторінок для пошукових систем, їхнє представлення у видачі та почали розвивати посилальний профіль. У результаті кількість органічних сесій зросла у 2,5 раза, а переходи із ChatGPT — в 11 разів.

Проєкт: SvitBus. Період: червень — серпень 2026. Регіон: Україна. Послуга: SEO.

Хто наш партнер

SvitBus — український онлайн-сервіс для пошуку та купівлі квитків на автобусні рейси Україною та Європою.

Цілі співпраці

SvitBus звернувся до нас із молодим сайтом, значна частина сторінок якого була погано пов’язана між собою внутрішніми посиланнями. Через це пошуковим системам було складніше знаходити ці сторінки, а сайт недоотримував органічний трафік.

Ми визначили три основні цілі:

Збільшити органічний трафік. Покращити позиції за ключовими запитами. Збільшити трафік з AI-пошуку.

Крок 1. Покращення структури та доступності сторінок

На старті Google знав приблизно про 12 000 сторінок SvitBus, але всередині самого сайту через посилання можна було дістатися лише до приблизно 600. Решту Google знаходив переважно через sitemap — файл зі списком URL сайту.

Це означало, що значна частина сторінок фактично існувала окремо від основної структури ресурсу. На них не вели прямі внутрішні лінки, тому Google мав менше сигналів про їхній зв’язок і значення для сайту.

Щоб це виправити, ми:

створили сторінки міст і країн;

міст і країн; додали з них посилання на відповідні URL автобусних маршрутів;

автобусних маршрутів; включили до внутрішньої архітектури сторінки, які раніше були доступні переважно через sitemap.

Паралельно ми перевірили структуру URL і обмежили пошуковим роботам доступ до сторінок, які не мали потрапляти в індекс.

У результаті Google отримав прямий шлях до значно більшої частини сайту й міг витрачати більше ресурсів на сканування пріоритетних URL — напрямків перевезень, міст і країн. Водночас внутрішні посилання почали краще передавати вагу між сторінками. Після цих змін кількість показів і переходів з органічного пошуку почала стабільно зростати.

Крок 2. Оптимізація сторінок для пошукової видачі

На URL автобусних маршрутів ми додали мікророзмітку Product — вона допомагає Google краще розуміти вміст сторінки та показувати у видачі більше корисної інформації.

Для напрямків, міст і країн ми також оновили шаблони title та description — заголовків і описів, які користувач бачить у пошуку. Нові версії точніше враховували цільові запити й допомагали релевантніше представляти сайт у видачі.

У комплексі ці зміни допомогли точніше представляти сторінки SvitBus у пошуку та зробити результати пошуку інформативнішими для користувачів. Це позитивно вплинуло на CTR — частку людей, які переходять на сайт після того, як бачать його у Google.

Більше про роботу з органічним трафіком через контент — у кейсі Bosch і Siemens , де розвиток блогу став окремою частиною SEO-стратегії.

Крок 3. Розвиток посилального профілю

Ми почали системно розміщувати зовнішні посилання на SvitBus через гостьові матеріали та профільні каталоги. Це мало посилити авторитет домену для пошукових систем і підтримати подальше зростання органічної видимості.

Додатково такі згадки впливають на видимість бренду в AI-пошуку, оскільки мовні моделі використовують зовнішні джерела та згадки про сайт під час формування відповідей.

Результати просування

Кількість проіндексованих сторінок зросла на 12% за три місяці.

Водночас уже проіндексовані лінки почали також покращувати позиції в пошуковій видачі.

Кількість органічних сесій зросла у 2,5 раза.

Для SvitBus характерна сезонність: пік попиту припадає на липень. Водночас навіть з урахуванням сезонного чинника органічний трафік у серпні був на 102% вищим, ніж у травні.

Видимість в AI-пошуку зросла в 11 разів.

За три місяці кількість переходів із ChatGPT збільшилася на 1000%.

Кейс SvitBus показав, що для молодого сайту недостатньо просто створити велику кількість сторінок. Важливо, щоби пошукові системи могли легко їх знаходити, розуміти їхнє призначення та бачити зв’язки між ними. Саме ця базова структура дала змогу повніше використовувати потенціал сайту в органічному пошуку.

Відгуки про співпрацю

Денис Гаєнко, Project Manager в Netpeak

Хочу відзначити високий рівень взаємодії та залученості, який ми побудували між командами. Особливу роль у досягненні таких високих результатів відіграла швидкість і оперативність впровадження технічних завдань партнером. Команда SvitBus миттєво брала в роботу наші рекомендації, що дозволило без затримок реалізувати складну перебудову архітектури сайту та перерозподіл внутрішньої ваги сторінок. Також хочу окремо відзначити глибоку експертизу нашого технічного спеціаліста Всеволода. Його чіткі, сильні рекомендації щодо доступності сторінок для пошукових роботів і оптимізації індексації заклали фундамент цього кейсу. У результаті, завдяки чітким технічним рішенням та оперативній командній роботі, ми отримали приголомшливі показники — зростання органічного трафіку в 2,5 раза та вибухове збільшення видимості в AI-пошуку всього за три місяці співпраці!