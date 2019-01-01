36-летний петербуржец Александр Альхов работал старшим научным сотрудником в НИИ, разрабатывал урановые месторождения и преподавал матстатистику в СПбГУ. Для дополнительного заработка он начал делать сайты знакомым на заказ, заметил, что проекты друзей взлетают и решил, что он ничем не хуже. Так появился онлайн-магазин рубашек-поло, которые позже сменили женские рюкзаки.

Александру вскоре надоело возиться с рюкзаками, и он переключился на бизнес-инкубатор в университете ИТМО. Там вместе с ним разработали конструктор типовых технических заданий и проект распределения мобильного трафика. Позже Александра в качестве маркетолога привлекли разработчики персонального кондиционера Evapolar. Благодаря проведенной им краудфандинговой кампании команда Evapolar получила на старте 1 млн долларов и кондиционер успешно продается до сих пор.

Александра всегда привлекала идея развития образования и образовательных платформ в России, поэтому в 2016 году он основал маркетплейс курсов дополнительного образования Courseburg.

Courseburg.ru в 2019 году:

месячная выручка проекта в 2019 году перешагнула планку 500 000 рублей;

courseburg получает комиссию 30% от стоимости за каждый проданный курс. Это помогает добрать организаторам курсов людей в группу и, выходит, они получают 70% прибыли сверху;

cервис помогает подобрать образовательные курсы по программе обучения, отзывам, цене, рейтингу и местоположению;

на сайте 78 направлений, по которым размещают курсы около 300 партнеров из Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода;

8 человек работают в штате и еще 18 — удаленно;

сотрудники не отрабатывают фиксированное количество часов, а выполняют заранее подготовленный список задач. Александр считает самым эффективным «метод 6:2» — 6 часов работы и 2 часа самообразования;

раз в 2 недели сотрудники собираются на образовательных митингах и выступают с докладами о том, что изучили и как это можно использовать для развития проекта.

Как появилась идея запустить маркетплейс офлайн-курсов во времена модного онлайн-образования

Александра во время работы в вузе раздражала действующая система образования. Однажды его достали «понтами» студенты-нефтяники: ребята мечтали, что сразу устроятся в Газпром. Александр распечатал их учебную программу и актуальную вакансию Роснефти на 2 листа. Среди ряда требований нашлось всего два пункта, которые пересекались с учебным планом. Программу обучения не обновляли годами, студенты едва ли могли рассчитывать на трудоустройство и высокие зарплаты сразу после получения диплома.

Александр посоветовал немедленно искать стажировки в профильных компаниях. Двое последовали его совету и в течение семестра устроились в Газпром и Роснефть после прохождения стажировки.

При этом Александр не верит в онлайн-образование. Если верить зарубежной статистике, онлайн-курсы проходят до конца около 3% студентов, а платные — 30%.

На момент запуска стартапа у Александра не было конкурентов — в России ниша маркетплейсов именно офлайн-курсов была никем не занята. Поэтому в проект никто из экспертов не верил и Courseburg запускался без инвесторской поддержки и начального капитала.

По подсчётам Александра и его команды в России более 50 000 маленьких и средних образовательных организаций, с которыми ему хотелось бы поработать. 300 партнёров, с которыми уже работает Couseburg — капля в море.

Какие сложности пережил проект и когда появились первые деньги?

На старте Александр месяц с командой просчитывал бизнес-модель и анализировал рынок.

Первые продажи делалась вживую — Александр приходил в образовательные центры и презентовал Courseburg или рассказывал о проекте на различных мероприятиях. Привлекать учебные центры было не на что, кроме наспех сделанного сайта.

«Это называют проблемой курицы и яйца для маркетплейсов: партнёры привлекаются на трафик, а трафик привлекается, если у маркетплейса уже есть ассортимент».

Для начала запустили курсы фотографов и парикмахеров — 2 популярные категории, которые должны были обеспечить денежный старт. Но как бы не так. Оказалось, что на курсы фотографов подают заявки «ради баловства». Многие воспринимают фотографию как хобби, поэтому мало кто доходил до самих занятий. С курсами парикмахеров оказалось ещё сложнее. У них долгий цикл обучения — от 3 до 9 месяцев, поэтому такие курсы стоят на порядок дороже. Люди оставляли заявки, но начинали обучение только единицы. Таким образом, первое время Courseburg нарабатывал ценный неповторимый опыт, но оставался без денег. Самую денежную тематику нашли через полгода — это курсы маникюра, педикюра, наращивания ресниц и архитектуры бровей.

Как Courseburg работает с партнёрами?

Сейчас сотрудники Courseburg ежемесячно подключают 30-50 новых партнёров, но планируют выйти на уровень 150-200 новых организаторов в месяц.

Некоторые организаторы получают регистрации на их курсы и пытаются не платить, а потом возвращаются и просят начать всё сначала. Одна школа пыталась вернуться три раза, при этом не соглашалась заплатить по первому счёту.

Да и берут в партнеры далеко не все учебные центры — Александр говорит, что у них есть чек-лист с критериями и примерами на 7 страниц.

Каждый месяц Courseburg удаляет с сайта 2-3 школы. Если на старте нельзя сделать выводы об актуальном качестве образования, Александр отправляет к партнёру на курсы сотрудников в качестве моделей. Иногда выясняется, что мастер работает без перчаток или не дезинфицирует инструменты.

У проекта есть отдел контроля качества образовательных услуг. Менеджер звонит студентам и выпускникам курсов и собирает у них отзывы. На основании этого и принимаются решения о прекращении работы с учебным центром.

Формирование команды

Первые люди привлекались «на идею». Сейчас у сотрудников рыночные зарплаты. Все новые специалисты приходят через бесплатные месячные стажировки. За это время стажёр получает все «пароли и явки», которые Courseburg нарабатывал годами, и становится конкурентоспособным профи. Некоторые курсбурговцы ушли в Ernst & Young, Вконтакте, Ароматный мир, Нетологию и Газпром-Нефть.

Александр говорит, что старается оставлять только «самоходных» людей, которые сами ставят перед собой задачи и выполняют их. В результате, как он считает, после стажировок остаются организованные сотрудники, которые выполняют задачи, не дёргая основателя сервиса. Сейчас большая часть процессов происходит без его участия.

Маркетинг

Что касается каналов привлечения лидов — в Courseburg тестировали разные способы и самыми рентабельными оказались SEO (бесплатный органический трафик) и контент-маркетинг: публикации в корпоративном медиа Courseburg и статьи для внешних СМИ.

Совокупно в отделе маркетинга и в редакции работают 4 человека, еще 8-12 — внештатники на сдельной оплате.

Через статьи в блоге в компанию приходят новые ученики, партнёры, сотрудники и клиенты. Александр говорит, что в первые 30 секунд уходят из блога только 13% пользователей, при этом он не продвигает потоковую публикацию статей и считает, что лучше делать мало, но качественно. Блог вышел на самоокупаемость и иногда стал приносить прибыль.

Планы Courseburg на обозримое будущее

Первая планка — зайти в 15 городов-миллионников в России и выйти на зарубежный рынок образовательных услуг.

Хороший анализ рынка и маркетинг позволяет расти, но проблемы чаще всего возникают из-за недостатка некоторых компетенций у основателя и его команды.

«Я наблюдал историю, когда крутой отдел продаж вывел в лидеры рынка новый продукт, который был почти в 2 раза дороже аналогов».

На построение отдела продаж у Courseburg ушло больше 2 лет и только недавно они стали довольны тем, что начало получаться в плане привлечения партнеров.

Главные уроки по бизнесу

1. Не бойтесь ошибок.

Да, в истории с запуском курсов парикмахеров и фотографов было мало приятного, но это помогло проекту расти дальше. На старте не следовало нанимать друзей, но в первую очередь это опыт, который в дальнейшем помог Александру найти нужных людей.

2. Безостановочно тестировать и строить гипотезы.

Александр считает, что для идеального развития проекта каждый отдел должен тестировать пять гипотез в неделю. Основатель Courseburg утверждает, что одна из восьми гипотез «стреляет», то есть за месяц проект запускает около 3-5 новых фишек.

3. Регламентировать всё, что поддается упорядочению.

Александр признаёт, что долгое время информация о проекте и стратегия развития находились только в его голове. Осознав, что мысли он ментально передавать не умеет, Александр решил всё регламентировать.

Сейчас в каждом отделе Courseburg есть действующие чек-листы, скрипты и рекомендации для всех рабочих процессов. Они постоянно обновляются, каждый сотрудник может внести идеи и поучаствовать во внутренних реформах.

4. Осваивать Excel.

Саша считает, что стартаперу важно уметь считать и сводить юнит-экономику. Он называет этот навык «экселем головного мозга».

5. Не останавливаться на маленьких проектах.

Александр жалеет, что много времени потратил на онлайн-магазины рубашек-поло и женских рюкзаков. Это приносит хорошие и лёгкие деньги, но сильно расслабляет.

Не стоит останавливаться на прибыльном, но маленьком проекте. Амбициозность — не грех. Если вы уже больше года мечтаете запустить что-то стоящее — действуйте.