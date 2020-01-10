Обязательные элементы email-рассылки: проверьте свои письма на привлекательность

Email-рассылка — это напоминание, которое подсказывает подписчику, почему он выбрал вас. Возможно, он давно и регулярно покупает ваш товар и не читает письма. Или вам нужно показать ему причины для заказа. Давайте разберемся, что такое правильные и привлекательные письма, что в них должно быть и от чего лучше отказаться.

На этапе, когда вы запускаете email-рассылку, важно следовать «правилам хорошего тона». На них и остановимся.

Структура полноценного письма

В любом письме должно быть несколько обязательных элементов. Если выбросить какой-то из них или уделить ему меньше внимания, почтовая система может счесть письмо спамом или получатель оценит его как низкокачественное. И в этом случае итогом тоже может стать пометка «спам», а это уже угроза вашей почтовой репутации и будущим рассылкам.

Итак, элементы полноценного письма:

Имя отправителя. Тема письма. Фрагмент текста после темы письма, он же — прехедер. «Шапка письма» с логотипом, названием компании, слоганом, ссылкой на сайт — хедер. Тело письма, то есть все, что ниже. Футер, то есть последний блок письма.

Рассмотрим, как они должны выглядеть и могут быть оформлены на примере рассылок других компаний. Заодно извлечем из этого полезные рекомендации для вашей будущей рассылки.

Обязательно представьтесь

В поле имени отправителя может быть название компании, имя и фамилия с указанием компании, специфика компании с ее названием и имя, фамилия сотрудника. Здесь есть все варианты:

А как выбрать свой вариант? Если у вас личный бренд, логично представляться своим именем. Если имя еще не популярно, укажите название компании или специфику деятельности, чтобы имя стало ассоциироваться с вашей сферой экспертных знаний.

Помните о первом впечатлении

Когда письмо доставлено в почтовый ящик получателя, оно «сливается» с остальными. Чтобы выделиться, компании используют эмодзи — иногда в избытке. Можно «играть» с темой письма, например, делать ее очень короткой, как это бывает в личных письмах.

На скриншоте видим несколько разных подходов к теме письма: личное послание, немного вау-эффекта в виде сожженного автосклада и ситуативная тема накануне 3 сентября:

На изучение тем письма уходит доля секунды, за это же время получатель решает, открывать письмо или нет. Здесь важна уместность, оригинальность, но без перегиба в вычурность или панибратство. В рассылках сервисов для покупки билетов привычны темы с предложениями направлений. На деле актуальнее, что будет с открытыми на сейчас направлениями, которые были ограничены из-за пандемии коронавируса.

Кстати, в письме ни слова про вирус, пандемию или карантин — от них устали. Нет призыва купить билеты — упор на полезную информацию и чтение.

Еще советы по теме письма:

постарайтесь уместить тему письма в 3-7 слов, до 40 знаков;

помните, что почтовые системы могут обрезать тему письма, если в ней больше 60 знаков и читается получателем она сложнее;

в теме письма — и краткое содержание, и повод открыть его;

избегайте спам-слов и фраз, избытка знаков препинания и других символов (???, !??, $$$);

не пишите слова заглавными буквами, чтобы сделать на них акцент;

не допускайте ошибок, даже для привлечения внимания. Опечатки тоже истребляйте перед отправкой:

Продумайте превью текста вашего письма

Оно должно дополнять тему письма, хотя и отображается уже нежирным шрифтом. Прописывайте прехедер отдельно, иначе автоматический текст может создать абракадабру и убить логику. LinguaLeo демонстрирует главную выгоду именно в прехедере: 3900 вместо 20 000 рублей:

Puzzle English в прехедере тоже раскрывает выгоду получателя. Среди тех, кто учит иностранный язык, действительно распространен страх заговорить:

Нельзя допустить, чтобы в прехедер попали «технические фразы»: «Не видите изображений?», «Хотите отписаться?» и подобные. Создастся впечатление, что вы и сами не читали свое письмо.

Встречают по шапке

Первое, что видит получатель письма, это «шапка», он же хедер. Блок над текстом в виде фото, картинки или текста. Сюда по желанию логотип, слоган, контакты, время работы, ссылки на соцсети или отдельные разделы сайта, как это делает магазин eobuv.ua:

Rozetka добавляет в хедер кнопку перехода на страницу покупки premium-подписки:

Yves Rocher добавляет информацию о бесплатной доставке от 600 грн в каждом письме:

Кстати, шаблон нужен, чтобы не верстать шапку каждый раз. Создается основа, в которую можно вносить изменения под специфику письма. Это удобно и экономит время. Шапка должна соответствовать назначению письма — контент, триггер или промо.

Позаботьтесь о теле письма

В вашем письме должно быть приветствие/заголовок, вступление, блок информации, призыв к действию и подпись. Это не строгая структура, потому что не в каждом послании нужны все элементы сразу. LinguaLeo часто обходится без приветствий и вступлений:

Хороший принцип — писать все самое важное в первом абзаце. Ваше письмо должно с первых строк вызвать реакцию и желание совершить целевое действие. Тут важно не перегнуть с прямолинейностью.

Серый текст на белом фоне давно не актуален. Бизнес соревнуется в яркости и эмоциональности писем. Сочные картинки, вовлекающие заголовки и тексты, яркие призывы к действию с активными глаголами — важно всё. И это должно быть «близко» получателю, существовать в поле его потребностей, а не отдельно. Как этого добиться? Сегментация, сбор информации о пользователях, персонализация рассылки.

Pich Shop добавляет в свои превью товаров и анимацию, создавая особое настроение:

Есть красочные картинки, сленговые слова и яркие кнопки:

От этих мелочей внутри письма зависит реакция получателя, желание дочитать, узнать больше, заказать.

Футер тоже нужен

Он содержит техническую и служебную информацию. Здесь обязательна кнопка отписки, информация о том, почему пользователю пришло это письмо. Подписчики действительно могут забывать, что оформляли подписку на материалы. Еще почтовые системы требуют указывать эту информацию, чтобы отсеивать спам.

В последнем блоке часто указывают контактные данные, адрес, кнопки соцсетей, часы работы, условия доставки. «Эльдорадо» к ссылке на отписку добавляет немного человечного текста, что всегда лучше стандартного блока информации. Здесь же ссылки на разделы сайта и блок с преимуществами:

Учитывайте эти рекомендации в создании своих писем и обязательно фиксируйте статистику в Яндекс.Метрике и Google Analytics. Так вы поймете эффективность своих писем и повысите их КПД.