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Основатель Searchmetrics Маркус Тобер: «Эпоха бирж ссылок завершена»
Георгий Рябой
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Ежегодное исследование факторов ранжирования Google от Searchmetrics с нетерпением ждут все, кто так или иначе работает с поиском: SEO-специалисты, веб-мастера, интернет-маркетологи. Основатель и CTO Searchmetrics, Маркус Тобер, поделился с читателями Netpeak Blog своим мнением о будущем ключей в анкорах, значении социальных сигналов и трендах поиска.

— Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что продолжаете публиковать ежегодное исследование изменений факторов ранжирования. Это крутая работа. Кстати, а в этом году были какие-то результаты, которые тебя удивили?

Спасибо. Подготовка ежегодного исследования требует больших затрат, но мы стараемся повышать его эффективность, чтобы люди получали точные и ценные данные. Кстати, в этом году действительно была одна вещь, которая меня удивила. Если посмотреть на корреляцию ссылок с анкором по сравнению с 2013 годом, то она возросла.

Сначала я подумал, что это какая-то ошибка, ведь все знают, что Google значительно обесценил этот фактор ввиду последних обновлений Penguin. Но если оценивать средние результаты, то количество ссылок с анкором уменьшилось более чем на 50%. Дело в том, что речь идет только о различиях между изменениями позиций. Именно поэтому так важно смотреть одновременно и на значения корреляции, и на средние показатели.

Факторы ранжирования Google по данным исследования Searchmetrics. Перевод — devaka.ru

Факторы ранжирования Google (по данным исследования Searchmetrics). Перевод — devaka.ru

— В этом году в список Searchmetrics был впервые включены поведенческие факторы. Это эксперимент, или теперь они будут постоянной частью исследования?

Да, мы видим устойчивую связь между поведением пользователей и результатами ранжирования. Так что этот фактор будет постоянным в нашем исследовании.

— А как насчет социальных сигналов? Изменится ли их значение и влияние на результаты выдачи?

Нужно быть очень осторожным при использовании слов «социальные сигналы», «влияние» и «результаты выдачи» в одном предложении. Что мы можем сказать точно, так это то, что социальные сигналы прекрасно коррелируют с высокими позициями в выдаче.

Но вот вопрос, что было вначале: попадание в топ или хорошие соцсигналы? Вполне очевидно, что первое: качественный контент сайта охотней репостят. Кроме того, Google постоянно твердит, что соцсигналы — это не фактор ранжирования. Но, на мой взгляд, социальные сигналы служат по крайней мере меткой для поисковых систем, где найти новый (и, возможно, релевантный) контент.

— Многие SEO-специалисты сегодня продолжают использовать биржи ссылок. Что думаешь по поводу их будущего и органического линкбилдинга?

Эпоха бирж ссылок завершена. Я не говорю о том, что некоторые методы создания ссылочного профиля, которые можно отнести к Black Hat SEO, не работают. Вообще-то, такие методы, как ссылки из сеток блогов (PBN), работают удивительно хорошо, но в краткосрочной перспективе. Google — по-прежнему механизм, работающий с алгоритмами. Эти алгоритмы можно чуть-чуть обмануть.

В прошлом достаточно было знать несколько уловок, чтобы подняться в топ выдачи. Но из года в год возможностей обмануть Google все меньше и меньше. В конечном счете, для большинства бизнес-сайтов важен успех в долгосрочной перспективе. А его не достичь тактическими приемами. Только стратегические подходы и релевантный, целостный контент может обеспечить лучшие пользовательские впечатления. Значение фактора «ключевое слово в тексте ссылки» уменьшается в течение последних трех лет.

— Результаты последнего исследования свидетельствуют о снижении значения ключевых слов, да и вообще текста в анкорах в ранжировании. На твой взгляд, будет ли продолжаться снижение фактора ключевых слов в анкорах в 2015 году?

Значение фактора «ключевое слово в тексте ссылки» уменьшается в течение последних трех лет. Как я уже говорил, Google уменьшил значение ссылок с ключевыми словами в анкорах в немалой степени благодаря апдейтам Penguin.

Это подтверждается нашими данными. Раньше ссылки с ключевыми словами были очень действенным методом улучшения позиций сайта, так как поисковая система считала, что сайт, на который ведет множество ссылок с ключевыми словом в анкорах, релевантен данному ключевому слову. Вследствие ухода от ключевых слов как таковых (не важно — во внутренних или внешних факторах) и учете вместо этого целых тематик, важность фактора «ключевое слово» сильно снижается.

Конечно же, какая-то часть ссылок с ключевыми словами в анкорах является органичной. Потому я считаю, что этот фактор не будет значительным и в будущем, но его значение не будет так резко уменьшаться, как в последние годы.

— Searchmetrics в своем исследовании использует формулу Флеша для измерения читабельности контента. Есть ли существенная разница в формуле Флеша между английским и, например, немецким языком?

Существует своя версия формулы Флеша для каждого языка. Формула для конкретного языка учитывает длину слогов и предложений, а также, в частности, сложность лексем. У каждого языка свои особенности слогообразования, морфологии и синтаксиса. Вот почему для их анализа требуются различные параметры. На шкале это отображается в разнице значений, которые колеблются от 0 до 100. В нашем исследовании мы использовали формулу Флеша для английского и немецкого языков.

Кстати, нам были интересны соотношения результатов, а не детализированные значения шкалы измерений формулы.

Зависимость между легкостью чтения текста и позициями в выдаче для английского языка.

Зависимость между легкостью чтения текста и позициями в выдаче для английского языка.

— Что SEO-специалисты должны знать о проекте Google Deep Learning?

Не только SEO-специалисты, но и все, кто работает с поиском, контентом и интернет-маркетингом. Google Deep Learning — это одно из важнейших достижений Google на пути к оцениванию и структурированию выдачи в соответствии с качеством контента и его семантическим значением. Главная вещь, о которой следует помнить в связи с этой стратегией — это анализ частоты совместного упоминания слов (что, по сути, является анализом связности текста — прим. ред.) и их семантики. Используя эти методы анализа, Google преуспел в обнаружении семантических взаимоотношений и их структурирования в соответствии с сущностью темы. В то же время этот подход стал одной из основных причин перехода от оптимизации под отдельные ключевые слова к целым темам.

— Назови 5 главных критериев качественного контента.

Контент должен:

  1. Быть релевантным.
  2. Быть цельным.
  3. Быть информативным.
  4. Соответствовать поисковым намерениям / интересам группы пользователей.
  5. Предоставлять дополнительные преимущества для пользователя, а также хороший пользовательский опыт.

— Большинство специалистов уверены, что визуальный контент и видео будут доминировать. С другой стороны, согласно результатам исследования, длина текста становится все более важным фактором. Похоже на несоответствие поисковых трендов...

Необязательно. Определенно, визуальный контент сейчас на подъеме. Изображения и видео часто дают хороший пользовательский опыт. Люди просто любят смотреть красивые картинки, развлекательные фото и и видео. Но, на мой взгляд, нет никаких расхождений между трендами к визуализации контента и фактором увеличения длины текста. Оба эти явления могут сосуществовать. Не в последнюю очередь они, вероятно, удовлетворяют различные поисковые намерения и вполне могут занимать собственные ниши. Увеличение длины текста должно рассматриваться в контексте анализа совместного упоминания слов и их семантики.

Это не означает, что вы просто должны писать «больше» контента для лучшего ранжирования в выдаче. Напротив, верно обратное. Если контент нерелевантен, его количество не имеет значения. Нерелевантный контент порождает плохие поведенческие факторы пользователей (время на сайте, количество отказов) и это серьезно повлияет на ваши позиции. Но вот, что мы обнаружили: в среднем, на топовых позициях гораздо больше сайтов с длинными текстами. И это скорее связано со структурой естественного языка, релевантностью и удовлетворением поисковых намерений. График зависимости позиций в выдаче от длины текстов на сайте. График зависимости позиций в выдаче и количества изображений на странице.

— Как ты оцениваешь последние обновления алгоритма Google?

Думаю, Google гнет свою линию. Те, кто не понял, в каком направлении двигаются SEO, поиск, поисковые системы и контент-маркетинг, должны идти делать свои домашние задания. Сейчас Google способен уловить как значение запроса, так и значение контента в целом, и определять спам или нерелевантный контент. Последние обновления, такие как Panda 4.1 или апдейт DMCA-алгоритма, идут четко в соответствии со стратегией Google по предоставлению наиболее релевантного контента для каждого пользователя.

Вот почему мы видим, что много сайтов-агрегаторов потеряли SEO видимость (опять). Интересно, что всемирные апдейты алгоритмов сейчас выкатываются очень медленно. Например, обновление алгоритма Panda 4.1 заняло 5-6 недель. Но кто-то умудрился потратить это время впустую. С другой стороны, некоторые потеряли позиции через несколько недель после апдейта, а другие за это время уже успели восстановиться после санкций.

Мне очень интересно, будут ли проходить следующие апдейты алгоритмов Google таким же образом.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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