Полгода с «Минусинском»: статистика от Wizard.Sape

Сапа, как и «Минусинск», не нуждаются в отдельном представлении нашим постоянным читателям. Так что может быть лучшим чтивом в начале недели, чем гостевой пост команды Wizard.Sape о «Минусинске»?

Сегодня Wizard.Sape — cиcтема автоматизации поискового продвижения сайтов, в которой продвигаются десятки тысяч проектов. Компания постоянно собирает статистику для анализа и делится ей с профессиональным сообществом. Давайте посмотрим, что говорит эта статистика о том, как изменилась отрасль за шесть месяцев с «Минусинском».

«Минусинск», краткая историческая сводка

Вероятно, все согласятся, что запуск «Минусинска» сопровождался мощнейшей пиар-кампанией от Яндекса. Новый алгоритм был анонсирован 15 апреля 2015 года на конференции в Минске. Буквально во время доклада или спустя короткое время после него девять тысяч сайтов получили предупреждения в панели webmaster.yandex.ru:

Некоторые аккаунты получили несколько таких предупреждений. Но уже через день в панели осталось одно письмо.

Не все специалисты по продвижению поверили в то, что новый алгоритм будет пессимизировать сайты. В сообществе разгорелись жаркие споры, которые не утихли и по сей день. Сомнения были обусловлены тем, что Яндекс уже не впервые выступил с громким заявлением об отключении влияния ссылок на ранжирование. Такое было и в 2009, и в 2014 году, и всякий раз впоследствии неумолимая статистика подтверждала, что ссылки как работали, так и работают. Когда в 2014 году в ряде тематик в московской выдаче якобы было отключено влияние ссылок, специалисты Wizard.Sape весь год наблюдали вполне позитивную картину: на новые сайты покупали ссылки и их позиции росли. Не покупали — позиции не росли. Снижали рекомендованные системой бюджеты — росли медленнее.

Позиции сайтов, на продвижение которых расходуется рекомендованный системой бюджет, растут активнее вне зависимости от региона.

15 мая 2015 «Минусинск» заработал. Он заработал во всех регионах и всех тематиках. Чем же «Минусинск» отличается от других пессимизирующих фильтров? Тем, что его накладывают за абсолютное и относительное количество SEO-ссылок. При этом происходит понижение позиций по всем запросам на 10-20 пунктов. Типичный пример статистики сайта, попавшего под «Минусинск»:

Число слов в ТОП-100 у сайта меняется незначительно, но из ТОП-10 выпадают все ключевые слова.

Действия Wizard.Sape после запуска нового алгоритма

Специалисты Wizard.Sape начали изучать новый алгоритм еще до его внедрения. Анализировались те сайты, о которых было точно известно, что именно они были объектами предупредительных писем Яндекса. Целью анализа было выявить закономерности, объясняющие, каким образом алгоритмами Яндекса осуществлялся отбор сайтов для пессимизации. Первые изменения в алгоритмы закупок ссылок мы внесли в начале мая 2015 года. Результатом стало то, что всего 0,02% сайтов в системе попали под санкции первой волны. Каждая следующая волна «Минусинска» накрывала все меньшее число продвигающихся в системе сайтов:

Ниже — список тех нововведений, благодаря которым продвигаемым у нас сайтам удалось избежать «Минусинска». То же самое можете сделать и вы, чтобы обезопасить свои сайты от санкций поисковых систем.

Чистка ссылок

Мы чистим ссылочную массу в тех проектах, где это необходимо, несмотря на то, что в краткосрочной перспективе нам это не выгодно. Более того, мы бесплатно помогаем освободиться от вредных ссылок всем клиентам. Даже тем, кто не продвигался в Wizard.Sape (при условии переноса проекта).

Новые метрики отбора доноров

Новые стратегии предполагают более жесткий отбор доноров. Мы ввели и стали учитывать больше сложных метрик.

Не «SEO-ссылки»

Биржевые ссылки имеют схожую статистику по характерным параметрам. Изменив параметры размещения, мы постарались сделать ссылочную массу наших клиентов максимально непохожей на «seo-ссылки», в том числе и с помощью дополнительных инструментов. Например, крауд-ссылок.

Тематика донора

Мы стали закупать больше ссылок с тематических документов, изменили подход к отбору доноров. В 2015-м заработал новый алгоритм отбора тематических страниц и для вечных ссылок в Wizard.Sape.

Если нет, не покупать

Мы отказались от стратегии «докупки» ссылок в случаях, когда подходящих по параметрам ссылок не хватает. В связи с этим рекомендуем не снижать рекомендуемые бюджеты на продвижение: такой подход сильно сужает спектр доноров, а в условиях «Минусинска» это недопустимо.

Объективный учет всех ссылок

«Минусинск» оценивает соотношение разных типов ссылок сайта, и мы делаем то же самое. Мы оцениваем ссылочную массу каждого проекта сторонними сервисами, на основе результатов формируем стратегии и пороговые значения по общему числу ссылок, которые мы можем купить для этого сайта. И этих значений мы не превышаем.

Статистика по «Минусинску» от Wizard.Sape

Владельцы сайтов, попавших под фильтр, повели себя по-разному. Обобщив статистику, можно поделить их на три группы:

Никак не отреагировали на наложение фильтра. Например, если приоритетная ПС — Google. Сняли все ссылки, как порекомендовали «Платоны». Почистили ссылочную массу (для этого Wizard разработал бесплатный алгоритм чистки).

Отказ от 100% ссылок не гарантирует быстрого избавления от «Минусинска».

Оказалось, что доля тех сайтов, которые вышли из-под фильтра, ограничившись чисткой, больше, чем доля тех, которые сняли все ссылки, остановив продвижение в Wizard.Sape. Те сайты, которым через два месяца удалось избавиться от санкций, вышли из них по-разному. Обещанного восстановления позиций нет и в помине:

Сайты, которые ограничились чисткой ссылочной массы, после снятия санкций восстанавливают больше половины эффективных показов.

«Минусинск» затронул не только сайты, которые попали под санкции, он повлиял на настроения оптимизаторов в целом. Если выделить крупные регионы с наибольшей конкуренцией (именно они показывают наиболее характерную, с точки зрения продвижения коммерческих проектов, картину), такие как Россия, Москва, Санкт-Петербург, Украина, Белоруссия, Казахстан, то общая динамика ссылок выглядит следующим образом (арендные ссылки, купленные в системе Wizard.Sape):

Плавное снижение числа внешних ссылок у проектов стало повсеместной тенденцией. Чтобы снизить риски, оптимизаторам приходится сокращать количество биржевых ссылок. Однако такая стратегия приводит к падению позиций и видимости этих сайтов:

Для того, чтобы компенсировать потери от снятия ссылок, оптимизаторы начинают использовать очень старые приёмы, эффективность которых сомнительна. Например, при анализе снявших ссылки сайтов, в регионе «Краснодар» обнаружился аномально резкий рост числа проиндексированных ссылок в панели Я.Вебмастер:

Не составило труда проверить происхождение этих ссылок. Оказалось, что это ссылки из базы каталогов, закладок и т. п. Они многократно превышают число ссылок из Wizard.Sape. Позиции сайтов при этом в ТОП-10, мягко говоря, не стремятся. Вот несколько простых советов, где можно взять бесплатные ссылки для сайта.

Арендные ссылки из бирж влияют на ранжирование сайтов

Статистика по сервису Wizard.Sape указывает на этот факт уже давно, но Wizard.Sape лицо заинтересованное, поэтому статистика вызывает такие жаркие споры. Но последнее заявление Яндекса о возвращении ссылочного ранжирования, якобы отключенного ранее для ряда тематик в Московском регионе подтвердил то, что уже давно наблюдали многие SEO-специалисты: ссылочное ранжирование в реальности никуда не делось. В этом отношении «Минусинск» не привнес никаких новых подходов, просто появился дополнительный фильтр, с которым приходится считаться оптимизаторам. Один из последних трендов в среде оптимизаторов — накачка сайта «псевдо-естественными» или альтернативными ссылками.

Альтернативные ссылки для сайта

По нашей статистике, традиционные анкорные ссылки из бирж, по-прежнему, оказывают сильнейшее влияние на ранжирование и остаются эффективным средством продвижения сайта. Но чтобы обезопасить свой сайт и повысить отдачу от таких ссылок, необходимо добавлять к массе биржевых «естественные» ссылки. Можно выделить основные источники таких ссылок:

крауд-ссылки;

каталоги;

рейтинги;

пресс-релизы, статьи;

видео-хостинги;

социальные сети;

личные или корпоративные блоги;

рассылки.

Читатели, скорее всего, знакомы со всеми этими источниками, и только крауд-ссылки могут оставлять некоторые вопросы. Крауд-ссылки — новый инструмент в оптимизации. Поэтому единого мнения о том, какими они должны быть, пока нет. У каждого оптимизатора об этом своё представление. На наш взгляд, в это понятие входят ссылки в виде отзывов и рекомендаций интернет-пользователей о вашем товаре или услуге на тематических форумах, в виде комментариев в блогах, в сервисах вопросов-ответов. В ходе всестороннего анализа крауд-ссылок из разных источников мы сформулировали стратегию их размещения так: крауд-ссылки во всем должны быть полной противоположностью традиционным биржевым ссылкам.

Так выглядят крауд-ссылки, купленные в Wizard.Sape:

Несколько простых правил, которым мы советуем следовать при размещении крауд-ссылок:

При публикации таких ссылок не нужно думать о SEO (забыть про анкоры, веса слов, кворуме и т. п.). Ссылки должны быть во всем не похожи на биржевые (размер, тип и т. п.). Не нужно думать о их количестве (ограничений по числу крауд-ссылок ссылок нет). Соблюдайте тематику (ищите тематические обсуждения, где может находится ваша целевая аудитория). Откажитесь от размещения по принципу «один сайт — одна ссылка».

При таком подходе ваши крауд-ссылки будут максимально отличаться от биржевых. Только если они будут выглядеть как естественные, они выполнят свою задачу — обезопасят ваш сайт от фильтров поисковых систем, дадут возможность безопасно сформировать анкорную ссылочную массу и увеличат общую популярность сайта.

Крауд-ссылки в Wizard.Sape

В настоящее время подходит к завершению закрытое тестирование активности «Крауд-ссылки». Мы сделали их именно такими, как было описано выше. Активность «Крауд-ссылки» станет хорошим подспорьем для оптимизаторов в разбавлении ссылочной массы естественными ссылками.

Что в итоге?

С одной стороны, «Минусинск» подается нам как благо. Зачем оптимизаторам тратить деньги на то, что уже давно «не работает»? Многие оптимизаторы, испугавшись санкций или поверив, что теперь продвигаться можно без ссылок, с энтузиазмом стали избавляться от «лишнего» груза в виде ссылок, но быстро поняли, что поторопились. Ссылки, как фактор ранжирования, никуда не делись и продолжают влиять на позиции сайтов. Поэтому позиции сайтов, снимающих ссылки, стали «сползать» вниз. Оптимизаторам приходится искать разные способы (крауд-ссылки, каталоги, статьи), чтобы снизить риски и сохранить ссылки. В итоге, вместо обещанной экономии, «Минусинск» привёл к росту затрат на SEO-продвижение.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.