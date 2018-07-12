Прямая трансляция 8P 2018 — самой жаркой конференции по интернет-маркетингу

14 июля на конференцию «8P: Бизнес в сети» приехали более 1700 руководителей бизнеса и маркетологов из 9 стран. На четырех потоках — «SEO для специалистов», «Арбитраж трафика», «PPC для специалистов», «Интернет-магазины от А до Я» — выступили 40 спикеров. Это более 20+ часов гиперполезных докладов!

Устали от сухих цифр? Смотрите самые горячие моменты конференции здесь: