Маркетинг

Прямая трансляция 8P 2018 — самой жаркой конференции по интернет-маркетингу
Георгий Рябой
8250 464 2
1531384787
2

14 июля на конференцию «8P: Бизнес в сети» приехали более 1700 руководителей бизнеса и маркетологов из 9 стран. На четырех потоках — «SEO для специалистов», «Арбитраж трафика», «PPC для специалистов», «Интернет-магазины от А до Я» — выступили 40 спикеров. Это более 20+ часов гиперполезных докладов!

Устали от сухих цифр? Смотрите самые горячие моменты конференции здесь:

464
1
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
контент-маркетинг бизнес в сети интернет-маркетинг
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Больше постов

Комментарии (2)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok