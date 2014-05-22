Рецензия на книгу «Гибкое управление IT-проектами. Руководство для настоящих самураев»

Современные требования к софтверным продуктам меняются с космической скоростью. Огромное количество разработчиков каждый день выпускают сотни продуктов. Очень важно в текущих условиях уметь адаптировать свои проекты к новым требованиям буквально каждую неделю. Увы, многие менеджеры и их проекты не готовы к таким динамичным изменениям. Помочь проектному менеджеру может книга Джонатана Расмуссона.

Обычная картина: команда с опаской ждет изменений требований, проектных решений и реализации в процессе разработки. Изменения могут привести к существенному редактированию плана и дизайна проекта. Часто с изменениями плана команда разработчиков тоже меняется. Но есть другой вариант подхода к работе — разработки Agile, именно с ними знакомит нас книга «Гибкое управление IT-проектами».

Agile software development — серия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. Большинство гибких методологий нацелены на минимизацию рисков путём сведения разработки к серии коротких циклов, называемых итерациями, которые обычно длятся две-три недели.

Книга рассчитана на новичков, но будет интересна и опытным менеджерам. Не содержит лишней теории. Написана понятным языком и с юмором. А ещё в ней есть картинки. В процессе чтения мы подробно познакомимся с принципами гибкой разработки (когда конечный продукт может значительно отличаться от планируемого в начале). Главный приоритет в этом подходе — удовлетворение заказчика посредством ранней и непрерывной поставки готового программного обеспечения.

Основные принципы гибкого управления IT-проектами: Приветствуйте меняющиеся требования даже на поздних стадиях разработки. Гибкие процессы используют изменения как средство получить конкурентные преимущества для заказчика.

Поставляйте работоспособное программное обеспечение часто: от раза в несколько недель, до раза в несколько месяцев, отдавая предпочтение коротким интервалам.

Представители бизнеса и разработчики должны работать вместе в течение всего проекта.

Стройте проекты вокруг мотивированных личностей. Предоставьте им среду и поддержку, в которой они нуждаются, и доверьте им самим сделать работу.

Наиболее эффективный способ передать информацию в команду проекта (а также передавать её внутри команды) — непосредственное живое общение.

Основная мера прогресса в подходе Agile — работоспособное программное обеспечение. Гибкие процессы поощряют разработку с постоянной скоростью. Спонсоры проекта, разработчики и пользователи должны быть способны поддерживать «постоянную скорость на неограниченной дистанции». Также в книге рассматривается, какие проблемы возникают в процессе разработки, и как с ними бороться.

Если вы уже знаете о проектном менеджменте, скорее всего, прочтение книги вызовет у вас: «Ну, это же элементарно» — 20 раз.* «Это и так понятно» — 15 раз.* «Это не подходит для моего проекта» — 10 раз.*

*Количество может меняться в зависимости от опыта читателя.

Помните, что эта книга — обычный обмен опытом. Берите от книги то, что требуется именно вам. Отдельная глава уделяет внимание подбору команды и подготовки команды к работе в гибком режиме. Успех проекта при гибкой разработке будет зависеть от универсальных возможностей команды. В книге подробно описано, каким качествам стоит уделить отдельное внимание. Помогают непрерывное внимание к техническому совершенству и хорошему дизайну, способности к самоорганизации, а также умение упрощать — искусство минимизации работы, которую не нужно делать. Через регулярные промежутки времени команда должна проводить анализ того, как стать более эффективной и улучшать свой процесс работы. Много внимания уделено общению с заказчиком и решению трудностей в этом общении. Отдельно стоит поблагодарить автора за подготовку к рискам: А ещё нас познакомят с неистовой четверкой, от которой зависит любой проект: В книге рассматривается, почему эти ребята не могут быть равны, и как правильно расставить приоритеты. После прочтения книги отношение к проектам становится проще. Автор на личном опыте показывает, как без лишних нервов подходить к разработке и вести проекты при гибкой разработке. Каждая глава подкреплена ссылками для возможности подробнее изучить нюансы разработки и ведения проектов более подробно. Гибкий подход к управлению — идеальный выбор, если вы:

завтра приступаете к проекту, но ничего не знаете про проектный менеджмент;

занимаетесь проектами и хотите узнать про гибкие методы разработки;

не можете объяснить заказчику, почему проект занимает больше времени, чем было запланировано;

не боитесь адаптивного планирования (вносить изменения в проект в процессе разработки).

Эта книга может быть полезной, если вы:

успешно занимаетесь проектами, но ещё не знакомы с «гибкими» методами разработки;

участвуете в проекте и не понимаете, почему у проектных менеджеров нет души;

при ведении проекта постоянно в стрессе.

Эта книга будет бесполезна, если вы: