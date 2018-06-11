Результаты рейтинга зарплат специалистов в сфере интернет-маркетинга за первое полугодие 2018

В начале мая команда многофункциональной SEO-платформы Serpstat запустила сбор анкет для первого рейтинга зарплат специалистов в сфере интернет-маркетинга. Долгожданные результаты готовы.

География респондентов

Анкеты заполнили более 1400 специалистов. Больше всего — из Украины и России. К сожалению, мало анкет мы получили от специалистов из Казахстана. Надеемся, в следующий раз ситуация изменится.

Рейтинг зарплат по опыту работы

График распределения зарплат по опыту работы составлен в разрезе всех анкет в опросе. Так новичку в интернет-маркетинге в первый год не стоит ожидать зарплаты выше $400, а среднее время достижения зарплаты в $1000 занимает 4-5 лет. Самая высокая зарплата — $1800, для этого нужно проработать в компании как минимум девять лет.

Рейтинг зарплат по специализации

35% среди SEO-специалистов выбрали должность Middle SEO с медианой зарплаты в $600. Самая высокооплачиваемая должность — Head of SEO $1700, при этом Junior SEO зарабатывает $370.

Самая распространенная должность среди PPC-специалистов также Middle PPC — 41% с зарплатой в $600.

Самая высокооплачиваемая должность — Head of PPC $1900. При этом Junior PPC зарабатывает $375.

Средняя зарплата контент-маркетолога составляет $553.

Процент (%) указывает на долю специалистов определенного уровня среди всех специалистов категории.

Медиана зарплат digital-маркетологов схожа с медианой SEO- и PPC-специалистов, при этом средняя рыночная зарплата директора по маркетингу составляет всего $1500, что ниже чем у руководителей SEO- и PPC-отделов.

Зарплата SMM-специалистов колеблется в пределах $390–700.

Уровень зарплат по странам

Оплата труда в столицах значительно выше, чем в остальных городах. Так, SEO-специалисты из Киева получают вдвое большую зарплату, чем львовяне — $1000 и $500 соответственно.

А контент-специалисты получают вдвое больше в Москве, чем по другим областям России — $1250 и $600.

Больше подробностей о социально-демографических признаках респондентов, о популярности вакансий и распределении зарплаты по другим параметрам читайте в блоге Serpstat.

Чтобы посмотреть уровень зарплат у маркетологов с разбивкой на специализации, регион и опыт работы, воспользуйтесь виджетом.

Обратная связь

За первую неделю после публикации рейтинга мы получили уже несколько отзывов, которые обязательно учтем при составлении следующего рейтинга:

Предоставить данные по большему количеству городов. В частности, включение в рейтинг Астаны и Алматы, городов-миллионников из других стран. Учесть и представить данные по размеру компании, локации работодателя (специально для «касты удаленщиков»).

Какие еще цифры вы хотите видеть в рейтинге? Пишите в комментариях.