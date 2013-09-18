Руководство по Email-маркетингу от Дмитрия Кота. Обзор книги

«Email маркетинг: исчерпывающее руководство» — это книга для начинающих специалистов в данной сфере деятельности, а также для топ-менеджеров и владельцев малого и среднего бизнеса, которые хотят понимать базовые принципы эффективных рассылок и правильно общаться со своими клиентами с помощью электронных писем.
Если у вас интернет-магазин или SaaS-сервис, email — must have канал вашей рекламной стратегии:
Эта книга поможет обозначить основные ориентиры в работе с любой базой подписчиков. Нельзя назвать данное руководство идеальным, есть в нем свои преимущества и недостатки, но обо всем по порядку.
Самые важные тезисы
После прочтения данного руководства можно выделить следующие тезисы, которые помогут сформировать правильно отношение к email-маркетингу:
- отношение к подписчику должно быть основано на дружбе;
- юмористические (несерьезные) рассылки работают и дают результат, но важно правильно понять интересы и настроение своих подписчиков;
- короткие рассылки работают лучше в большинстве случаев;
- ежедневная рассылка всегда вызывает отторжение у аудитории;
- идеальное соотношение полезной информации и рекламы в рассылке — 80% на 20% соответственно;
- постепенно замещать полезную информацию рекламой — плохая идея;
- серия писем работает эффективнее одиночного напоминания об акции или спецпредложении.
UPD: с момента публикации появился еще один инструмент — автоматизация маркетинга. О том, что дает это решение, читайте в блоге SendPulse;
- тестирование — единственно правильный способ определить, на что именно ваши клиенты реагируют положительно;
- среднее время, которое пользователь готов потратить на прочтение электронного письма — 51 секунда.
Что полезного в книге?
- Подробное описание всех шагов по созданию стратегии email-маркетинга — от сбора базы до ее эффективного использования.
- Большое количество полезных фактов о подписчиках и особенностях общения с ними — эти факты желательно знать наизусть современным маркетологам.
- Примеры текстов для страниц подписки и для самих рассылок на различных этапах.
- Эффективные способы сбора базы подписчиков.
- Важность анализа конкурентов и тематики перед запуском email-кампании.
- Методы работы с арендуемыми базами подписчиков — покупка рекламы.
- Способы достучаться до «спящих» подписчиков, которые давно не открывали вашу рассылку.
- Последовательное и понятное изложение мыслей с достаточным количеством примеров, метафор, шуток и жизненных ситуаций.
Что упущено?
«Исчерпывающее руководство» — такое название книги не соответствует ее содержанию, поскольку некоторые моменты автор оставляет на усмотрение своего читателя. Наиболее значительными упущениями можно считать:
- отсутствие конкретных практических советов по оформлению рассылок;
- отсутствие руководства по работе с сервисами почтовых рассылок;
- отсутствие подробных рекомендаций по отслеживанию статистики результатов рассылок;
- мало конкретики во всех практических аспектах рассылки.
Вывод: данное руководство концентрирует внимание на создании стратегии рассылок, эффективных способах сбора базы подписчиков, их последующем тестировании и сегментации. Для старта работы в сфере email-маркетинга — это отличный источник ценных советов. Но для более поздних этапов, требующих практических навыков и опыта, данная книга будет малополезна.
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