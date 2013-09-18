Руководство по Email-маркетингу от Дмитрия Кота. Обзор книги

«Email маркетинг: исчерпывающее руководство» — это книга для начинающих специалистов в данной сфере деятельности, а также для топ-менеджеров и владельцев малого и среднего бизнеса, которые хотят понимать базовые принципы эффективных рассылок и правильно общаться со своими клиентами с помощью электронных писем.

Если у вас интернет-магазин или SaaS-сервис, email — must have канал вашей рекламной стратегии:

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Эта книга поможет обозначить основные ориентиры в работе с любой базой подписчиков. Нельзя назвать данное руководство идеальным, есть в нем свои преимущества и недостатки, но обо всем по порядку.

Самые важные тезисы

После прочтения данного руководства можно выделить следующие тезисы, которые помогут сформировать правильно отношение к email-маркетингу:

отношение к подписчику должно быть основано на дружбе;

юмористические (несерьезные) рассылки работают и дают результат, но важно правильно понять интересы и настроение своих подписчиков;

короткие рассылки работают лучше в большинстве случаев;

ежедневная рассылка всегда вызывает отторжение у аудитории;

идеальное соотношение полезной информации и рекламы в рассылке — 80% на 20% соответственно;

постепенно замещать полезную информацию рекламой — плохая идея;

серия писем работает эффективнее одиночного напоминания об акции или спецпредложении.



UPD : с момента публикации появился еще один инструмент — автоматизация маркетинга. О том, что дает это решение, читайте в блоге SendPulse;

: с момента публикации появился еще один инструмент — автоматизация маркетинга. О том, что дает это решение, читайте в блоге SendPulse; тестирование — единственно правильный способ определить, на что именно ваши клиенты реагируют положительно;

среднее время, которое пользователь готов потратить на прочтение электронного письма — 51 секунда.

Что полезного в книге?

Подробное описание всех шагов по созданию стратегии email-маркетинга — от сбора базы до ее эффективного использования.

Большое количество полезных фактов о подписчиках и особенностях общения с ними — эти факты желательно знать наизусть современным маркетологам.

Примеры текстов для страниц подписки и для самих рассылок на различных этапах.

Эффективные способы сбора базы подписчиков.

Важность анализа конкурентов и тематики перед запуском email-кампании.

Методы работы с арендуемыми базами подписчиков — покупка рекламы.

Способы достучаться до «спящих» подписчиков, которые давно не открывали вашу рассылку.

Последовательное и понятное изложение мыслей с достаточным количеством примеров, метафор, шуток и жизненных ситуаций.

Что упущено?

«Исчерпывающее руководство» — такое название книги не соответствует ее содержанию, поскольку некоторые моменты автор оставляет на усмотрение своего читателя. Наиболее значительными упущениями можно считать:

отсутствие конкретных практических советов по оформлению рассылок;

отсутствие руководства по работе с сервисами почтовых рассылок;

отсутствие подробных рекомендаций по отслеживанию статистики результатов рассылок;

мало конкретики во всех практических аспектах рассылки.

Вывод: данное руководство концентрирует внимание на создании стратегии рассылок, эффективных способах сбора базы подписчиков, их последующем тестировании и сегментации. Для старта работы в сфере email-маркетинга — это отличный источник ценных советов. Но для более поздних этапов, требующих практических навыков и опыта, данная книга будет малополезна.