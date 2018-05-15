Многофункциональная SEO-платформа Serpstat в составе Netpeak Group проводит обезличенный опрос для построения независимого рейтинга зарплат SEO-, PPC-, SMM-специалистов и контент-маркетологов в Беларуси, Казахстане, России и Украине.

Зачем вам это нужно?

Вы назовете среднерыночную зарплату копирайтера или редактора в своей стране? А сколько получает мидл SEO-специалист в инхаус-командах и агентстве? Объективно, на рынке нет медианы зарплат специалистов в сфере интернет-маркетинга. В этом отличие от рынка разработчиков. Например, DOU составляет рейтинг зарплат программистов и тестировщиков, благодаря которому каждый кандидат и владелец бизнеса знают, сколько стоит труд специалиста.

Кому еще нужен рейтинг:

Большинство рекрутеров и эйчаров ориентируются на медиану заработных плат при разработке офферов программистам. Школьники, студенты и начинающие специалисты планируют профессиональный рост, учитывая условия оплаты труда. Предприниматели рассчитывают бизнес-планы, ориентируясь на бюджеты, которые не смогли бы вывести без рейтинга зарплат. При переезде или полной смене сферы деятельности специалиста в первую очередь интересует уровень зарплат в городе.

И главное — рейтинг зарплат программистов делает рынок по-настоящему прозрачным. Мы не нашли аналогичного рейтинга зарплат для специалистов интернет-маркетинга, поэтому рассчитываем, что вы поможете нам его составить :)

Зачем это нам?

Миссия Netpeak Group — попасть в рамках одного поколения из третьего мира в первый, не меняя свою географическую локацию. Это значит максимально помогать малому, среднему бизнесу и специалистам расти и развивать рынок.

Что мы уже внедрили:

Бесплатный образовательный центр Netpeak — курсы для начинающих специалистов в IT-сфере с дальнейшей стажировкой для лучших студентов. Бесплатная платформа для развития малого и среднего бизнеса Netpeak Cluster — бизнес-клуб с экспертными консультациями по вопросам ведения контекстной рекламы, менторством, предоставлением интенсивных бизнес-тренингов и так далее. Партнерская программа для образовательных центров в сфере интернет-маркетинга от Serpstat — студенческие и лекторские аккаунты в сервисе, выступления специалистов, индивидуальная поддержка. Проводим и публикуем исследования для развития индустрии.

Как принять участие в рейтинге?

Чтобы развивать индустрию интернет-маркетинга вместе с нами, перейдите по ссылке на кнопке ниже на официальную страницу рейтинга и ответьте на вопросы.

Для регистрации понадобится ваш аккаунт в Facebook или LinkedIn. Данные из социальных сетей поступают в зашифрованном виде. Serpstat не привязывает ответы к профилю, собирает обезличенные результаты рейтинга и гарантирует конфиденциальность.

Создадим самый точный рейтинг зарплат в сфере интернет-маркетинга вместе!

Заполнить анкету

Дедлайн заполнения анкеты — 20 мая, результаты рейтинга будут опубликованы 1 июня в блоге Serpstat. Обновлять результаты будем каждые 6 месяцев.