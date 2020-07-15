Аналитика

Сколько стоил клик в Google Ads в России во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
10 0 0
1594810800
10

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом посте делюсь актуальными данными за второй квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом этого года.

В исследовании представлена статистика по проектам агентства Netpeak: сайтам, интернет-магазинам, маркетплейсам и так далее. Помните, на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества различных аккаунтов. Поэтому наше исследование может отличаться от того, что показывают ваши рекламные аккаунты в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут составить медиапланы по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, ориентировочно, стоимость транзакции составит $7.

Предполагая стоимость и необходимое количество конверсий, можно прогнозировать, сколько денег на рекламу следует выделить. 

Например, если планируете получить 100 конверсий по $7 за транзакцию, вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Google по 2,9 миллионам кликов в 20 тематиках и 645 городах.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доставка еды;
  • другое;
  • заработок онлайн;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • обучение;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • подарки;
  • спортивные товары;
  • стройматериалы;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,04 – $0,22, а в первом квартале находился в диапазоне $0,04 – $0,24. 

Клик в контекстно-медийной сети Google также подешевел — $0,02 – $0,07, в то время как в начале 2020 года он стоил $0,02 – $0,11.

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak1

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak2

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения стали Республика Хакасия — $0,06 – $0,18 (в первом квартале $0,05 – $0,24) и Алтайский край — $0,05 – $0,31 (против $0,04 – $0,26 в январе-марте).  

Дешевле всего клик стоил в Московской области — $0,02 – $0,15 ($0,03 – $0,23 в первом квартале) и Краснодарском крае — $0,03 – $0,14.

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak3

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Недвижимость» — $1,68 – $2,09 (в первом квартале: $0,11 – $0,2); «Обучение» — $0,51 – $0,7; «IT» — $0,46 – $0,91 ($0,28 – $0,95 в январе-марте). 

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Электроника», так же, как и в начале года — $0,01. 

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak4

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak5

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в России были тематики «IT» — $0,06 – $0,24 (против $0,06 – $0,14 в первом квартале); «Заработок онлайн» — $0,04 – $0,12 ($0,06 – $0,12 в первом квартале); «Недвижимость» — $0,04 – $0,11 (сравните с $0,03 – $0,08 в начале года).

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад», аналогично первому кварталу 2020 — $0,01.

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak6

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak7

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению со стационарного компьютера стоил $0,05 – $0,34 (в начале года — $0,06 – $0,32), а с мобильного устройства $0,04 – $0,2 (в январе-марте — $0,04 – $0,23).

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak8

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak9

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах России мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля во втором квартале наблюдалась в Чеченской Республике (в начале года — 85%) и Магаданской области (в первом квартале — 75%), и составила порядка 95%. 

Наименьшая доля в Вологодской области и Карелии — немного выше 60%, как и в первом квартале.

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak10

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Доставка еды» и «Недвижимость» он составил более 95%. 

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Обучение» и «IT» — ниже 50%. Хотя в первом квартале на IT приходилось 60%.

skol-ko-stoil-klik-v-google-v-rossii-vo-vtorom-kvartale-2020-goda-issledovaniye-netpeak11

Выводы

  1. Во втором квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала дешевле — $0,02 – $0,07. В первом квартале 2020 года он стоил $0,04 – $0,24. Самым дорогим регионом для поискового продвижения в 2020 году была Республика Хакасия — $0,06 – $0,18, а дешевле всего клик стоил в Московской области — $0,02 – $0,15. 
  2. В разрезе тематик дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Недвижимость» — $1,68 – $2,09. Клик по объявлению с ПК в Google стоил $0,05 – $0,34, а с мобильного — $0,04 – $0,2.
  3. Клик в контекстно-медийной сети также немного подешевел — $0,02 – $0,07. В первом квартале он находился в диапазоне $0,02 – $0,11. Наиболее дорогой тематикой в КМС была «IT» — $0,06 – $0,24.
  4. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла 70% – 95% в общем объеме закупаемого в Google, что немного отличается от первого квартала 2020 (55% – 90%). 

0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

Больше постов

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok