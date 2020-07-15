Сколько стоил клик в Google Ads в России во втором квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом посте делюсь актуальными данными за второй квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные с первым кварталом этого года.

В исследовании представлена статистика по проектам агентства Netpeak: сайтам, интернет-магазинам, маркетплейсам и так далее. Помните, на стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества различных аккаунтов. Поэтому наше исследование может отличаться от того, что показывают ваши рекламные аккаунты в аналогичных тематиках и регионах.

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут составить медиапланы по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, коэффициент конверсии на сайте, вы можете оценить объем необходимых в рекламу инвестиций и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в нужной тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, ориентировочно, стоимость транзакции составит $7.

Предполагая стоимость и необходимое количество конверсий, можно прогнозировать, сколько денег на рекламу следует выделить.

Например, если планируете получить 100 конверсий по $7 за транзакцию, вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Google по 2,9 миллионам кликов в 20 тематиках и 645 городах.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доставка еды;

другое;

заработок онлайн;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

стройматериалы;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое».

Сколько стоил клик в Google Ads

1. Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,04 – $0,22, а в первом квартале находился в диапазоне $0,04 – $0,24.

Клик в контекстно-медийной сети Google также подешевел — $0,02 – $0,07, в то время как в начале 2020 года он стоил $0,02 – $0,11.

2. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов России

Самым дорогим регионом для продвижения стали Республика Хакасия — $0,06 – $0,18 (в первом квартале $0,05 – $0,24) и Алтайский край — $0,05 – $0,31 (против $0,04 – $0,26 в январе-марте).

Дешевле всего клик стоил в Московской области — $0,02 – $0,15 ($0,03 – $0,23 в первом квартале) и Краснодарском крае — $0,03 – $0,14.

3. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими среди исследуемых тематик в Google были «Недвижимость» — $1,68 – $2,09 (в первом квартале: $0,11 – $0,2); «Обучение» — $0,51 – $0,7; «IT» — $0,46 – $0,91 ($0,28 – $0,95 в январе-марте).

Дешевле всего за клик платили рекламодатели в тематике «Электроника», так же, как и в начале года — $0,01.

4. Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в КМС в России были тематики «IT» — $0,06 – $0,24 (против $0,06 – $0,14 в первом квартале); «Заработок онлайн» — $0,04 – $0,12 ($0,06 – $0,12 в первом квартале); «Недвижимость» — $0,04 – $0,11 (сравните с $0,03 – $0,08 в начале года).

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад», аналогично первому кварталу 2020 — $0,01.

5. Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

Во втором квартале 2020 года клик по объявлению со стационарного компьютера стоил $0,05 – $0,34 (в начале года — $0,06 – $0,32), а с мобильного устройства $0,04 – $0,2 (в январе-марте — $0,04 – $0,23).

6. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах России мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google.

Наибольшая его доля во втором квартале наблюдалась в Чеченской Республике (в начале года — 85%) и Магаданской области (в первом квартале — 75%), и составила порядка 95%.

Наименьшая доля в Вологодской области и Карелии — немного выше 60%, как и в первом квартале.

7. Объём трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в тематиках «Доставка еды» и «Недвижимость» он составил более 95%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Обучение» и «IT» — ниже 50%. Хотя в первом квартале на IT приходилось 60%.

Выводы