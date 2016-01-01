Сколько стоил клик в Google Ads в четвертом квартале 2016 — исследование Netpeak

Сколько платят рекламодатели за клик по объявлениям в разных странах и тематиках? Я провел очередное исследование стоимости клика в Google Ads и в этой статье поделюсь результатами за четвертый квартал 2016 года.

Что я исследовал?

Методологию исследования я подробно описал в публикации за первый квартал . Также стоит учесть, что на стоимость клика влияет много факторов, один из которых — показатель качества. Я провожу исследование на основании выборки проектов агентства, средний показатель качества ключевых слов составляет 7,1 балла.

Стоимость клика по вашим рекламным кампаниям может значительно отличаться, но все же данные исследования позволяют оценить уровень конкуренции или спланировать рекламный бюджет, основываясь на реальной цене за клик.

Вводные цифры:

20,5 тысяч городов;

29,5 млн кликов;

168 стран.

Все проекты, участвующие в исследовании, были разделены на 26 тематик.

IT;

авто;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

доставка еды;

доставка товаров из США;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

купонатор;

мебель и интерьер;

недвижимость;

новости и инфо;

обучение;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

страхование;

стройматериалы;

туризм;

тяжелая промышленность и производство;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

В течение года я собирал данные рекламных аккаунтов с помощью языка R, далее передавал на хранение в базу данных MySQL и визуализировал в Power BI .

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Стоимость клика в Украине

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Дороже всего стоил клик в тематике «юриспруденция» — $0,73, на втором месте — «недвижимость» ($0,44).

Внизу списка оказались тематики «дом и сад» ($0,03) и «доски объявлений» ($0,01).

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

В контекстно-медийной сети разница между наиболее дорогой и дешевой тематикой значительно меньше, чем в поиске.

Финансовая тематика заняла первое место по стоимости клика — $0,12. Наиболее вероятно, это связано с тем, что для продвижения подобных проектов подбирают относительно дорогие площадки.

Самая дешевая тематика — «дом и сад» со стоимостью за клик $0,03.

Самые дорогие области Украины в поисковой сети

Дороже всего стоило поисковое продвижение в западной части Украины. Впервые Киевская область не вошла даже в десятку лидеров.

Самые дорогие города в поисковой сети

Список самых дорогих городов возглавили Сторожинец (Черновицкая область) и Пирятин (Львовская область). В предыдущих кварталах лидировали города Киевской области.

Среди крупных городов дороже всего платили за клик во Львове ($0,09) и Киеве ($0,08).

Самые дешевые города в поисковой сети

В связи с политической обстановкой в регионе, в списке самых дешевых городов по-прежнему преобладают населенные пункты из Восточной Украины. Меньше всего рекламодатели платили за клики в Хмельнике, Артемовске, Доброполье, Селидовом и Угледаре.

Стоимость клика в России

Самые дорогие тематики в поисковой сети

На первом месте по стоимости клика — туризм ($1,21), а на втором — недвижимость ($1,18).

Несмотря на праздничный сезон, самой дешевой тематикой стала категория «подарки».

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

В контекстно-медийной сети России со значительным отрывом лидируют тематики «туризм» ($0,30), «недвижимость» ($0,26) и « электроника » ($0,23).

Самые дорогие города России в поисковой сети

Традиционно самыми дорогими городами России стали Москва и Санкт-Петербург, где средняя стоимость клика достигла $0,13.

Все остальные города в верхней части рейтинга находятся в Московской области.

Самые дешевые города в поисковой сети

Тамбов, Смоленск, Белгород, Кострома, Великий Новгород и Калуга возглавили рейтинг наиболее дешевых городов для поискового продвижения. Стоимость клика в этих регионах не превышает $0,06.

Стоимость клика в Казахстане

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Дороже всего за поисковое продвижение платили в тематиках «недвижимость» ($0,59) и «IT» ($0,41).

Реклама досок объявлений и новостных порталов традиционно была самой дешевой — $0,01-0,02.

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

В тройку казахстанских лидеров по стоимости клика вошли такие тематики: «страхование» ($0,12), «недвижимость» и «IT» ($0,11).

Дешевле всего рекламодатели платили за клик в тематиках«дом и сад», «одежда, обувь и аксессуары» и «гипермаркет» — $0,04-0,05.

Рейтинг городов Казахстана по стоимости клика

Самыми дорогими городами Казахстана стали Талдыкорган и Семе. Средняя стоимость клика в этих регионах составила $0,14.

На удивление, самые дешевые города для поискового продвижения — Астана и Алматы, в которых сосредоточена большая часть интернет-аудитории Казахстана. Стоимость клика была всего $0,09.

Стоимость клика в Болгарии

Самые дорогие тематики в поисковой сети

В четвертом квартале самой дорогой тематикой Болгарии были «стройматериалы» ($0,16).

Самой дешевой оказалась тематика «одежда, обувь и аксессуары» со стоимостью клика $0,04.

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

В рейтинг наиболее дорогих тематик контекстно-медийной сети Болгарии лидирует «недвижимость», где плата за клик составила $0,16.

Самые дорогие города по стоимости клика

Как и ранее, в разрезе городов Болгарии значительной разницы по стоимости клика не наблюдается: стоимость клика варьируется от $0,08 до $0,10.

Итоги

Подытожим данные, полученные в ходе исследования стоимости клика в четвертом квартале 2016 года.

Самые дорогие тематики для продвижения в Украине — «юриспруденция» и «недвижимость». Впервые в пятерке наиболее дорогих городов не оказалось ни одного города из Киевской области, рейтинг возглавила Западная Украина. «Туризм» и недвижимость» лидируют в поисковой сети России, средняя стоимость клика в этих тематиках превысила $1. Среди городов России по-прежнему самая высокая плата за клик в Москве и Санкт-Петербурге. В Казахстане дороже всего стоит поисковое продвижение в тематиках «недвижимость» и «IT». В Астане и Алматы сосредоточена большая часть пользователей интернета Казахстана, но именно эти города стали самыми дешевыми по стоимости клика. Как и ранее, стоимость клика в Болгарии больше зависит от рекламируемой тематики, чем от города.