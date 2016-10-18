Сколько стоил клик в Google Ads в третьем квартале 2016 — исследование Netpeak

Сколько стоил клик в Google Ads в третьем квартале 2016 — исследование Netpeak

Хотите узнать, сколько стоит клик в вашей тематике? Как эффективно распределить рекламный бюджет? В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads в третьем квартале 2016 года.

Что я исследовал?

В первом исследовании я подробно описал методологию исследования: информация о стоимости клика собрана на основании выборки проектов агентства Netpeak.

Вводные цифры:

16 тысяч городов;

15 млн кликов;

92 страны.

Поскольку в этот раз выборка была в два раза больше, чем во втором квартале, я разделил все проекты на 25 категорий:

юриспруденция;

IT;

новости и инфо;

купонатор;

спортивные товары;

авто;

детские товары;

электроника;

канцелярия и полиграфия;

мебель и интерьер;

финансы;

туризм;

доставка товаров из США;

недвижимость;

страхование;

тяжелая промышленность и производство;

обучение;

стройматериалы;

ювелирные изделия;

одежда, обувь и аксессуары;

гипермаркет;

красота и здоровье;

дом и сад;

подарки;

доска объявлений.

Для сбора данных я использовал язык R, для визуализации — Microsoft Power BI Desktop.

Сколько стоил клик в разных странах?

В отчет выведены страны, в которых было более 250 кликов.

Стоимость клика в поисковой сети Google

Более двух долларов стоил клик в Ирландии, США, Великобритании и Арабских Эмиратах. Эти страны лидируют в рейтинге самых дорогих стран.

Традиционно дешевле всего поисковый трафик стоил в Казахстане, Молдавии, Белоруссии и Украине: в этих странах клик стоил всего $0,08-0,09.

На карте можно увидеть соотношение стоимости клика по странам: красным цветом отмечены страны с самой высокой стоимостью клика в поисковой сети, зеленым — с более низкой.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google



Дороже всего клик в медийной сети в Канаде, Кипре, США и Англии — более $0,3.

Самая дешевая реклама в контекстно-медийной сети была в Китае ($0,01), поскольку здесь Google не пользуется такой популярностью, как в остальных странах. Внизу рейтинга по стоимости клика оказались Турция и Казахстан с ценой $0,03.

Стоимость клика в КМС: красным отмечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.



Стоимость клика в Украине

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Со значительным отрывом на первом месте оказалась «юриспруденция», в этой тематике клик стоил $0,55. На втором месте — «недвижимость» ($0,25), а на третьем — «доставка товаров из США» ($0,21).

Намного дешевле клик стоил в тематиках «спортивные товары», «дом и сад» — $0,05, «авто» — $0,04, «доска объявлений» — $0,01.

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

«Недвижимость», «финансы» и «ювелирные изделия» стали самыми дорогими тематиками в контекстно-медийной сети Google. Стоимость клика составила $0,1 до $0,14.

Самыми дешевыми были «доска объявлений», «дом и сад», «туризм» — плата за клик по медийным объявлениям в этих категориях не превышала $0,03.

Самые дорогие города Украины по стоимости клика

Значительной разницы в стоимости клика между самым дорогими городами нет.

Лидируют Сторожинец ($0,13) из Черновицкой области, Коцюбинское ($0,12) и Бровары ($0,12) из Киевской области.

Самые дешевые города Украины по стоимости клика



В поисковой сети Хмельник, Угледар и Доброполье были самыми дешевыми городами, здесь клик стоил не дороже $0,06.

Стоит отметить, что по-прежнему в этом рейтинге большинство городов относится к юго-восточной части Украины.

Стоимость клика в России

Самые дорогие тематики в поисковой сети

Как и прежде, самая высокая плата за клик в поисковой сети России в сфере туризма ($0,98) и недвижимости ($0,61).

Стоимость клика в самых дешевых тематиках («доска объявлений» и «подарки») всего $0,01.

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

В рейтинге контекстно-медийной сети на первой позиции — стройматериалы со средней стоимостью клика $0,36. На втором и третьем месте лидеры по цене клика в поисковой сети — туризм ($0,27) и недвижимость ($0,24).

Самые дорогие города России

Вполне предсказуемо лидирующие позиции в поисковой сети заняли Мытищи, Балашиха и Москва. Стоимость клика в этих городах составляет от $0,21 до $0,25.

Самые дешевые города России



Самыми дешевыми городами России стали Курган, Нальчик, Уссурийск и Псков. Стоимость клика по поисковым объявлениям в этих регионах составила $0,07-0,08.

Стоимость клика в Казахстане

Самые дорогие тематики в поисковой сети



Как и в других регионах, среди самых дорогих тематик в Казахстане оказалась «недвижимость» со средней стоимостью клика $0,56. За ней следуют «тяжелая промышленность» ($0,31) и «финансы» ($0,24).

Самая дешевая тематика — «новости и инфо» ($0,01).

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети

Дороже всего в контекстно-медийной сети Казахстана платили за клики в сферах «недвижимость», «канцелярия и полиграфия», «страхование» — от $0,11 до $0,13.

Новостные порталы, интернет-магазины электроники и купонаторы в третьем квартале текущего года платили за клик меньше остальных рекламодателей — в среднем по $0,02.

Рейтинг городов Казахстана по стоимости клика

Астана и Петропавловск стали самыми дорогими городами в Казахстане.

Отмечу, что стоимость клика между самым дорогим и самым дешевым регионом различается всего на $0,02. Скорее всего, это связано с тем, что Google Ads позволил более точно настраивать геотаргетинг по Казахстану менее чем полгода назад, и большинство рекламодателей еще просто не настроили геотаргетинг с разбивкой по городам.

Стоимость клика в Болгарии

Самые дорогие тематики в поисковой сети

В Болгарии самые дорогие тематики — «гипермаркет» ($0,15) и «подарки» ($0,11). Самыми дешевыми стали «детские товары» и «электроника», где средняя стоимость клика $0,08-0,07.

Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети



В медийной сети Болгарии дороже всего платили за клик в таких тематиках: «авто» ($0,06), «дом и сад» ($0,04). В сфере подарков, в отличие от поисковой сети, плата за клик была самой низкой — $0,01.

Самые дорогие города Болгарии по стоимости клика



Самые дорогие города Болгарии — Грабово, Самоков, Ботевград, Первомай и Попово. Средняя стоимость клика в третьем квартале была $0,11.

Самые дешевые города Болгарии по стоимости клика

Среди самых дешевых болгарских городов оказались Нессебыр, Свиленград и Павликени, где плата за клик составила $0,09.

Как и в Казахстане, разница в стоимости клика среди городов Болгарии составляет всего $0,02.

Итоги

Подытожим данные, полученные в ходе исследования стоимости клика в третьем квартале 2016 года.