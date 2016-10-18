Сколько стоил клик в Google Ads в третьем квартале 2016 — исследование Netpeak
Хотите узнать, сколько стоит клик в вашей тематике? Как эффективно распределить рекламный бюджет? В этом исследовании я изучил, сколько стоил клик в Google Ads в третьем квартале 2016 года.
Что я исследовал?
В
Вводные цифры:
- 16 тысяч городов;
- 15 млн кликов;
- 92 страны.
Поскольку в этот раз выборка была в два раза больше, чем
- юриспруденция;
- IT;
- новости и инфо;
- купонатор;
- спортивные товары;
- авто;
- детские товары;
- электроника;
- канцелярия и полиграфия;
- мебель и интерьер;
- финансы;
- туризм;
- доставка товаров из США;
- недвижимость;
- страхование;
- тяжелая промышленность и производство;
- обучение;
- стройматериалы;
- ювелирные изделия;
- одежда, обувь и аксессуары;
- гипермаркет;
- красота и здоровье;
- дом и сад;
- подарки;
- доска объявлений.
Для сбора данных я использовал язык R, для визуализации — Microsoft Power BI Desktop.
Сколько стоил клик в разных странах?
В отчет выведены страны, в которых было более 250 кликов.
Стоимость клика в поисковой сети Google
Более двух долларов стоил клик в Ирландии, США, Великобритании и Арабских Эмиратах. Эти страны лидируют в рейтинге самых дорогих стран.
Традиционно дешевле всего поисковый трафик стоил в Казахстане, Молдавии, Белоруссии и Украине: в этих странах клик стоил всего $0,08-0,09.
На карте можно увидеть соотношение стоимости клика по странам: красным цветом отмечены страны с самой высокой стоимостью клика в поисковой сети, зеленым — с более низкой.
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google
Дороже всего клик в медийной сети в Канаде, Кипре, США и Англии — более $0,3.
Самая дешевая реклама в контекстно-медийной сети была в Китае ($0,01), поскольку здесь Google не пользуется такой популярностью, как в остальных странах. Внизу рейтинга по стоимости клика оказались Турция и Казахстан с ценой $0,03.
Стоимость клика в КМС: красным отмечены страны с самой высокой стоимостью клика, зеленым — с более низкой.
Стоимость клика в Украине
Самые дорогие тематики в поисковой сети
Со значительным отрывом на первом месте оказалась «юриспруденция», в этой тематике клик стоил $0,55. На втором месте — «недвижимость» ($0,25), а на третьем — «доставка товаров из США» ($0,21).
Намного дешевле клик стоил в тематиках «спортивные товары», «дом и сад» — $0,05, «авто» — $0,04, «доска объявлений» — $0,01.
Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети
«Недвижимость», «финансы» и «ювелирные изделия» стали самыми дорогими тематиками в контекстно-медийной сети Google. Стоимость клика составила $0,1 до $0,14.
Самыми дешевыми были «доска объявлений», «дом и сад», «туризм» — плата за клик по медийным объявлениям в этих категориях не превышала $0,03.
Самые дорогие города Украины по стоимости клика
Значительной разницы в стоимости клика между самым дорогими городами нет.
Лидируют Сторожинец ($0,13) из Черновицкой области, Коцюбинское ($0,12) и Бровары ($0,12) из Киевской области.
Самые дешевые города Украины по стоимости клика
В поисковой сети Хмельник, Угледар и Доброполье были самыми дешевыми городами, здесь клик стоил не дороже $0,06.
Стоит отметить, что по-прежнему в этом рейтинге большинство городов относится к юго-восточной части Украины.
Стоимость клика в России
Самые дорогие тематики в поисковой сети
Как и прежде, самая высокая плата за клик в поисковой сети России в сфере туризма ($0,98) и недвижимости ($0,61).
Стоимость клика в самых дешевых тематиках («доска объявлений» и «подарки») всего $0,01.
Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети
В рейтинге контекстно-медийной сети на первой позиции — стройматериалы со средней стоимостью клика $0,36. На втором и третьем месте лидеры по цене клика в поисковой сети — туризм ($0,27) и недвижимость ($0,24).
Самые дорогие города России
Вполне предсказуемо лидирующие позиции в поисковой сети заняли Мытищи, Балашиха и Москва. Стоимость клика в этих городах составляет от $0,21 до $0,25.
Самые дешевые города России
Самыми дешевыми городами России стали Курган, Нальчик, Уссурийск и Псков. Стоимость клика по поисковым объявлениям в этих регионах составила $0,07-0,08.
Стоимость клика в Казахстане
Самые дорогие тематики в поисковой сети
Как и в других регионах, среди самых дорогих тематик в Казахстане оказалась «недвижимость» со средней стоимостью клика $0,56. За ней следуют «тяжелая промышленность» ($0,31) и «финансы» ($0,24).
Самая дешевая тематика — «новости и инфо» ($0,01).
Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети
Дороже всего в контекстно-медийной сети Казахстана платили за клики в сферах «недвижимость», «канцелярия и полиграфия», «страхование» — от $0,11 до $0,13.
Новостные порталы, интернет-магазины электроники и купонаторы в третьем квартале текущего года платили за клик меньше остальных рекламодателей — в среднем по $0,02.
Рейтинг городов Казахстана по стоимости клика
Астана и Петропавловск стали самыми дорогими городами в Казахстане.
Отмечу, что стоимость клика между самым дорогим и самым дешевым регионом различается всего на $0,02. Скорее всего, это связано с тем, что Google Ads позволил более точно настраивать геотаргетинг по Казахстану менее чем полгода назад, и большинство рекламодателей еще просто не настроили геотаргетинг с разбивкой по городам.
Стоимость клика в Болгарии
Самые дорогие тематики в поисковой сети
В Болгарии самые дорогие тематики — «гипермаркет» ($0,15) и «подарки» ($0,11). Самыми дешевыми стали «детские товары» и «электроника», где средняя стоимость клика $0,08-0,07.
Самые дорогие тематики в контекстно-медийной сети
В медийной сети Болгарии дороже всего платили за клик в таких тематиках: «авто» ($0,06), «дом и сад» ($0,04). В сфере подарков, в отличие от поисковой сети, плата за клик была самой низкой — $0,01.
Самые дорогие города Болгарии по стоимости клика
Самые дорогие города Болгарии — Грабово, Самоков, Ботевград, Первомай и Попово. Средняя стоимость клика в третьем квартале была $0,11.
Самые дешевые города Болгарии по стоимости клика
Среди самых дешевых болгарских городов оказались Нессебыр, Свиленград и Павликени, где плата за клик составила $0,09.
Как и в Казахстане, разница в стоимости клика среди городов Болгарии составляет всего $0,02.
Итоги
Подытожим данные, полученные в ходе исследования стоимости клика в третьем квартале 2016 года.
- Самые дорогие тематики в поисковой сети Казахстана — «недвижимость», «тяжелая промышленность» и «финансы».
- В Украине самые дорогие тематики для поисковой рекламы: «юриспруденция», «недвижимость», «доставка товаров из США».
- Ирландия, США, Англия и Арабские Эмираты — самые дорогие страны для поисковой рекламы в Google.
- Канада, Кипр, США, Англия и Австралия лидируют по плате за клик в медийной рекламе.
- В России клик в поисковой сети дороже всего обходится в сфере туризма и недвижимости.
- В Казахстане и Болгарии разница по стоимости клика в поисковой сети между городами составляет всего $0,02.
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