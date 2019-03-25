В прошлом году команда Serpstat провела
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Что улучшили во втором рейтинге зарплат?
После публикации первого рейтинга было много отзывов и пожеланий, которые помогли нам прокачать анкету. Теперь в ней можно выбрать рынок, на котором вы работаете: СНГ, зарубежные рынки или оба варианта.
Так как работы под NDA оцениваются выше, то при выборе типа компании «in-house», добавились варианты: публичный проект или под NDA.
In-house и агентства могут выбрать тип занятости:
- полная;
- частичная;
- удаленная работа.
И это лишь часть нововведений, которыми пополнился опросник.
География и демография
63% участников опроса из Украины.
Среди респондентов до сих пор большинство мужчин, но теперь разброс не такой резкий.
Средний возраст интернет-маркетологов — 28 лет, что говорит о «взрослении» отрасли. Согласно статистике DOU, в 2015 году медиана составляла 25 лет, а на начало 2018 года: 26 — 27.
Профессиональные навыки
Мы проанализировали популярность должностей, локализацию проектов, соотношение локализации и заработной платы, распределение занятости специалистов по типам: in-house команда, агентство, фриланс.
Самой популярной специальностью остается — Marketing & Sales, с отрывом в 1% отстает — SEO, а за ней PPC.
По результатам нового опроса, процент инхаус команд сохранился без изменений — 44%. При этом количество фрилансеров выросло на 8%.
Распределив проекты по рынкам, мы убедились, что работа с зарубежными проектами сильно отражается на росте зарплат.
В отличие от результатов предыдущего
В сфере интернет-маркетинга отсутствует такое понятие, как высшее образование. Кроме того, в этой нише мало или почти нет профессий, которые дают ВУЗы. Результат — молодежь выбирает более стабильные и классические профессии. Затем, путем проб и ошибок приходит к пониманию реального спроса на рынке и выбирает более интересные и оплачиваемые профессии.
Тенденция кардинальной смены рода деятельности характерна для всех профессиональных сфер — люди ищут новые возможности, экспериментируют и пытаются найти что-то свое. В относительно молодой нише интернет-маркетинга тенденция прослеживается особенно ярко.
Специальные навыки и образование
Этот пункт мы включили, чтобы исследовать соотношение определенных навыков. Например, знание английского с профессиональной успешностью интернет-маркетологов.
В результате: у большинства респондентов одно высшее образование. Два высших, как правило, у Marketing & Sales и SEO специалистов.
Как и после предыдущего опроса, средний уровень знания английского — Intermediate для 27% респондентов и Pre-Intermediate для 24%.
Уровень зарплат по должностям
SEO: В первом полугодии 2018 года в опросе участвовали в основном Middle, во втором подтянулись больше Junior SEO-специалистов.
PPC: В сравнении с прошлым годом, особых изменений не произошло, в основном — Middle PPC Specialist получают в среднем $762, что на 27% выше, чем в предыдущем периоде.
Marketing & Sales: Большинство специалистов — Marketing Digital Marketer со средней зарплатой $760. Среди специалистов с уровнем компетенции Senior показатель зарплат вырос на $200.
SMM: По результатам второго опроса наблюдается рост заработной платы среди специалистов Senior SMM Specialist: $1000 против $700.
SEO | PPC PM: Новая категория для нашего рейтинга. В ней превалируют специалисты уровня Middle со средней зарплатой $755.
Делимся наблюдением: тенденция деления специалистов по квалификациям Junior, Middle и Senior пока прослеживается только в экспертных агентствах и бизнесах. То есть там, где есть четкое понимание ниши и квалификации сотрудников.
Выводы
- Средний возраст в нише интернет-маркетинга — 28–30 лет.
- При работе с зарубежными проектами сотрудники получают зарплату почти вдвое больше: $670 — проекты из стран СНГ, $1000 —зарубежные проекты.
- Среди респондентов больше всего SEO и SMM-специалисты с опытом работы от одного до трёх лет.
- За исключением сферы контент-маркетинга, зарплаты интернет-маркетологов мужчин выше, чем у женщин.
- Самые привлекательные вакансии, с точки зрения зарплаты, пока в SEO и Marketing & Sales.
Чтобы детальнее рассмотреть результаты рейтинга, узнать о разнице в зарплате агентств и in-house, проектов под NDA и публичных проектах, читайте подробный разбор исследования.
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