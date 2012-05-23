Инфографика: ТОП-250 компаний в социальных медиа

Совсем не удивительно, что публичные персоны, музыканты и бренды пользуются наибольшей популярностью в социальных сетях. В прошлый раз я показывал инфографику на основе данных исследования 1,7 миллиона страниц в Facebook - теперь делюсь переводом инфографики Campalyst, которая составлена на основе анализа 250-ти компаний, которые представлены (прямо скажем - наиболее успешны!) в той или иной социальной сети. Кроме флагманов (Facebook, Twitter, Youtube) рассмотрели и нашумевший Pinterest.

Следующие таблички помогут компаниям определиться в том, какую социальную сеть целесообразно выбрать. Но не стоит забывать, что успех зависит не от выбранной платформы, а от стратегии продвижения, умения слышать аудиторию и рассказывать/показывать то, что бренду "к лицу".

ТОП-10 в США

Данные были собраны в период с 14 апреля 2012 по 2 мая 2012.

Рекомендуем сайт socialbakers.com - тут вся свежая статистика по Facebook, Twitter, Youtube и LinkedIn (в том числе и по Украине). Вскоре наверняка появится и Pinterest. Stay tuned!