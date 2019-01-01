SEO

Тренды в SEO: эксперты говорят, читатели голосуют
Михаил Лагойда
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В поисках утраченного трафика мы каждый год нащупываем каналы и техники, которые выведут изменчивую публику к нужным ресурсам. Традиционно в конце декабря эксперты диджитал-сообщества дают прогнозы, направляя внимание к самым перспективным трендам.

Редакция собрала интересные мнения в один рейтинг. Прошло уже два месяца нового года и самое время обсудить, какие прогнозы сбываются и оправдывают статус важных и актуальных. Голосуйте за них и мы сформируем зону особого внимания.

С экспертами общались наши коллеги из spark.ru, 1ps.ru, prowebagents.com, serpstat.com. Спасибо им за большую и качественную работу.

Если мы упустили какие-то тренды, напишите о них в комментариях.

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SEO-эксперт тренды в SEO
Михаил Лагойда

Редактор русскоязычного блога Netpeak

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