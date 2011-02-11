Расскажите свою Twitter-историю

Twitter помог вам спасти котенка на улице или поднять настроение девушке, которая не видела смысла жить дальше? Расскажите об этом! В 2011 году сервис микроблогов запустил сайт stories.twitter.com, на котором можно найти самые разные истории твиттерян.

Если у вас есть история о том, как микроблог Twitter помог вам, вы можете «твитнуть» ее. Не забывайте, нужно вложиться в 140 символов и добавить хэштег #twitterstories или упомянуть аккаунт @twitterstories. Можно еще добавить видео, фото или любую другую иллюстрацию к вашей истории. На сайте уже есть трогательные истории, которые поведают вам о том, как Twitter изменил жизни людей. Новые истории будут появляться каждый месяц.

А вот и несколько историй

Социальные медиа спасли жизнь Криса Страуса

Крис Страус был в отчаянии, когда его врач сказал, что ему нужна пересадка почки. В своем микроблоге он написал: «Чёрт, мне нужна почка». В течение нескольких дней 19 человек, с некоторыми из которых Крис даже не был знаком лично, предложили ему пройти тест на совместимость. По словам самого Криса, эти незнакомцы вдруг стали родными. Одним из тех, кто ответил на твит, был знакомый Криса — Скотт Пакудайтис. Они не общались много лет, но пройдя тест, Скотт узнал, что они совместимы и принял решение отдать почку Крису. После операции Скотт отправил Крису сообщение, пожелав скорейшего выздоровления... в твиттере.

Аарон Дюран спас книжный магазин своей мамы и нашел работу Мама Аарона Дюрана — хозяйка небольшого книжного магазинчика, но экономический кризис не позволял вести дела как раньше. Дела были совсем плохи и магазин нужно было закрывать. Мама рассказала Аарону о проблемах магазина и он решил помочь, но не мог придумать как. В своем блоге он написал о магазине и твитнул свой пост, добавив, что каждому покупателю, который сделает покупку на сумму от 50 долларов, Аарон обещает купить буритто. Фолловеры Аарона подхватили идею, начали ретвитить его и о магазинчике узнали сотни людей. Дела начали налаживаться. Для магазина это был самый удачный сезон и он продолжает работу и сегодня. Но это еще не конец истории — в результате всей истории Аарону предложили работу.

Теперь он часть команды... сервиса Twitter. Кинокритик смог вернуть себе голос Twitter помогает как простым людям, так и знаменитостям. Так, американский кинокритик, лауреат Пулитцеровской премии и телеведущий Роджер Эберт в 2002 узнал, что болен раком горла. Более тридцати лет весь Голливуд прислушивался к его мнению. Он перенес несколько операций и лишился значительной части горла и нижней челюсти, потеряв способность говорить. Благодаря Twitter, Роджер снова получил свой голос. Он продолжает писать книги, остается колумнистом и блогером. Роджер «говорит»:

«... Что-то в этом меня соблазняет: поток, разговоры, внезапные вспышки новостей, сплетни, кажется, что время само твит-твит-твитит».

Кстати, один из недавних советов Роджера, который его поклонники «услышали» из микроблога:

«Никогда не женитесь на том, кому не нравятся ваши любимые фильмы. Однажды этому человеку разонравитесь и вы».