Аналитика

Язык R в интернет-маркетинге — дайджест полезных публикаций
Алексей Селезнёв
29864 220 1
1493362817
8

В апреле 2017-го прошла конференция Analyze — и в этом году в каждом докладе прямо или косвенно упоминался язык R. Сегодня R стал универсальным средством автоматизации множества маркетинговых задач, R Studio установлена даже у тех специалистов, которые никогда не слышали о других языках программирования. По крайней мере в агентстве Netpeak.

О применении R в маркетинге блог начал писать одним из первых в Рунете, и сегодня я решил собрать и структурировать этот материал. Впереди большие выходные — воспользуйтесь возможностью прокачать свои скиллы.

1. Оцениваем потерянный доход в Google Рекламе

Сколько прибыли вы не получили в Google Рекламе из-за нехватки бюджета или низкого рейтинга ключевых слов? Стандартные отчеты не позволяют это проанализировать. Чтобы визуализировать информацию, нужно освоить язык R или скачать данные в формате CSV-файла и обработать их в привычном редакторе таблиц.

Используя полученные данные, можно определить, в каких рекламных кампаниях и по какой причине теряется доход. А на основании этой информации — перераспределить бюджет, изменить ставки или проработать ключевые слова с целью повышения показателя качества.

2. Визуализируем показатель качества ключевых слов

Визуализация показателя качества помогает оптимизировать работу специалиста. Добившись высокого уровня показателя качества ключевых слов, вы значительно снизите стоимость клика и за тот же бюджет получите больше качественного трафика.

Если правильно внедрить все пункты этой статьи, вы получите скрипт, который поможет визуализировать показатель качества и оптимизировать работу специалиста по контекстной рекламе.

3. Загружаем статистику рекламных кампаний из API Facebook

Популярность Facebook как рекламной площадки стремительно растет, но анализировать статистику в рекламном кабинете неудобно. Один из альтернативных способов — загрузить статистику в R и визуализировать ее. В этой статье читайте, как получить данные из API Facebook и работать с ними.

4. Автоматизируем ремаркетинг ВКонтакте

В этом гостевом посте веб-аналитик Николай Глушков описал простой способ создания десятков, а то и сотен списков ремаркетинга в ВКонтакте с помощью языка R и Google Tag Manager.

5. Получаем и обрабатываем сырые данные из Яндекс.Метрики

В 2016 году Яндекс заявил о публичном релизе программного интерфейсе Logs API, который позволяет получить сырые данные из Яндекс.Метрики в файле формата TSV.

В этой статье я рассказал, как автоматизировать выгрузку сырых данных из Яндекс.Метрики и работать с полученной статистикой. Например, отследить сложные воронки продаж, объединить данные из разных систем аналитики, контролировать расхождения в статистике.

6. Связываем Яндекс.Директ с Microsoft Power BI

Яндекс.Директ собирает много данных, но, к сожалению, в веб-интерфейсе доступно очень мало информации для анализа. В этой статье я подробно описал, как получить статистику о рекламных кампаниях c помощью языка R для визуализации в Power BI, создавать понятные отчеты и обновлять их в режиме реального времени.

7. Объединяем Microsoft Power BI и Google BigQuery

Если вы храните данные в Google BigQuery, то наверняка захотите визуализировать их. В этой статье — пошаговое руководство по загрузке данных из Google BigQuery в Microsoft Power BI с помощью скрипта на языке R.

8. Программируем отправку уведомлений на email

Язык R достаточно мощный, чтобы автоматизировать практически любой процесс работы с данными. Чтобы получать отчеты о работе скриптов или уведомления об ошибках, выберите подходящий пакет R и настройте email-рассылку.

9. Создаем графический интерфейс для скриптов R

Язык R предназначен преимущественно для Back End программирования, но на нем можно разработать довольно удобный графический интерфейс. В этой статье я рассказал, какие графические элементы вы можете построить с помощью пакета «gWidgets», и поделился примерами интерфейса, разработанного в R.

10. Настраиваем запуск скриптов R по расписанию

С помощью скриптов R можно быстро и бесплатно собирать данные из API различных сервисов или рекламных площадок и записывать их в базу данных. Но если вы регулярно пользуетесь скриптами, есть ли смысл каждый раз запускать их вручную?

В этой статье речь пойдет о том, как настроить запуск скриптов R с определенным интервалом в операционной системе Windows.

Если у вас остались вопросы о языке R, пишите в комментариях.

220
212
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords Яндекс.Директ скрипты для Google Ads показатель качества автоматизация контекстной рекламы аналитика контекстной рекламы анализ рекламных кампаний язык R
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

Больше постов

Комментарии (1)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok