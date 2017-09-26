İçerik pazarlama uzmanından 10 cevap: Danny Sullivan ile röportaj

İçerik pazarlama alanında çalışan herkes, kuşkusuz bu alanda faaliyet gösteren en saygın ve başarılı etkinliklerin farkındadır. Bugün, size içerik pazarlamasını etkileyenler listemizin lideri Danny Sullivan’dan yararlı bilgiler sunmak istiyoruz.

Danny, Third Door Media şirketinde baş içerik sorumlusu; Search Engine Land ve Marketing Land’de kurucu editör görevlerini başarıyla yerine getiren en iyi içerik pazarlama uzmanlarından birisidir. Dolayısıyla, soruların çoğu içerik pazarlamasını ve bunun en iyi çevrimiçi süreli yayınlarda nasıl yapıldığını kapsamaktadır.

Büyük ilgi gören soruları sorabildiğim için yeterince şanslıydım. Bu nedenle yazımın, bir Michael Bay filmi kadar uzun ve sıkıcı olmasını beklemeyin. Yalnızca 5 dakikadan daha kısa bir sürede edinebileceğiniz açık ve özlü bilgiler paylaşacağım.

O halde röportaja geçelim:

Kitlenizin analizini yapıyor musunuz? Okurlarınızın çoğu nereden geliyor?

Okurlarımıza yıllık olarak anketler yapıyoruz. Ajanslar için arama yapanların yanı sıra kendi şirketleri için kendi içlerinde bunu yapanlar arasında genel bir ayrımımız var.

Nasıl büyük bir blog yazarı olduğunuzu söylemeye gerek bile yok, her yazınız birçok beğeni alıyor ve paylaşılıyor. Yeni gönderi üzerinde çalışırken temel yönergelerinizi bize anlatabilir misiniz?

Bunun için özel bir yönergem yok. Genellikle haber ya da bazı fikirleri yazarım. Bir tartışmada çeşitli tarafları tam olarak açıklamaya ve neden belirli bir görüşe yaslanabileceğimi açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum.

Okurlarla uzun ve istikrarlı bir ilişki kurmanın sırrı sizce nedir?

Okurlarla iyi bir ilişki, gerçekten yayımlara ve onların ne istediğine bağlıdır. Bizim için, sanırım güvenebileceğimiz mükemmel içeriği sağlayan da bu.

Gönderileriniz her zaman alakalı ve çok çeşitli konuları kapsıyor. Yeni gönderiler için fikirleri nereden buluyorsunuz?

Yayın fikirlerim, şu an uzayda olan herhangi şeyden gelebiliyor.

Başarılı anahtar kelime araması için herhangi bir sırrınız var mı? Varsa nelerdir?

Burada sunabileceğim herhangi bir sırrım yok. Google'dan gelenlerin yanında benim için favori olmaya devam eden çeşitli araçlar var.

Başlangıçta Marketing Land ve Searh Engine Land’in tanıtımını nasıl yaptınız? O zamandan beri pazarlama stratejiniz değişti mi?

Sitelerimizi SEO aracılığıyla sosyal ve dolaylı olarak terfi ettik, o zamandan beri bunu yapmaya devam ettik. Genel olarak hiçbir şey gerçekten değişmez; Facebook gibi oyuncular, belirli taktiklerle ve zamanla daha da önem kazanmış durumda.

Yıl içinde hangi şirket/ kuruluş/ servisler size en çok ilham veren şeylerden oldu? Belki hayal kırıklığı yaratan şeyler de olmuştur, değil mi?

Şu anda mükemmel bir kaynak olan Wirecutter bana ilham kaynağı oldu.

Her gün veya neredeyse her gün en çok kullandığınız 7 mobil uygulama hangileridir?

Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Gmail, Clash of Clans & Clash Royale, Chrome ve tabii ki kamera uygulaması.

Kişisel olarak blogunu okuduğunuz yazarlar var mı?

İçerik akışındaki birçok gönderiyi okuyorum ancak özel olarak aklıma gelen herhangi bir blog yazarı yok.

Blog yazarı veya SEO için en ciddi zorluklar sizce nelerdir? Kariyerinizin başında hangi zorlukları işaretlediniz ve şu anda karşı karşıya olduğunuz konular nelerdir?

Bence en büyük zorluk, odaklanmak ve mükemmel içeriği sağlamaktır.