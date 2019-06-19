SEO İşletmeleri için Blog Yönetimi: Mükemmel Blog İçeriği Rehberi (Bölüm II)

İçerik pazarlama stratejisi, her şirketin kendi iş günlüğü veya sosyal medya hesaplarını başlatırken düşünmesi gereken bir konudur. Her blog bir şirketin genel gelişiminde önemli bir pazarlama rolü oynar. Bu rol, üretilen içeriğin kalitesinin yanı sıra yararlılığı, önemi, güvenilirliği, benzersizliği ve tasarımı ile belirlenir. Dahası, bir blogun genel etkililiğini etkileyen çok sayıda başka faktör vardır.

İçerik pazarlamacılığı neden bu kadar önemlidir? Çünkü bu sizin en büyük başarınız ya da en kötü kabusunuz olabilir. İçerik oluşturmak sadece 300-3000 kelimeyi bir araya getirerek bunları WordPress hesabınızla yayımlamak veya makalenizi GetResponse ile okuyucularınıza göndermekle alakalı değildir. Bu yazıda farklı yazı türleri ve içerik fikirleri hakkında konuşacağız. Oluşturduğunuz içeriği kategorize etme yeteneği, herhangi bir içerik planının önemli bir parçasıdır. Okuyucunun bilgisini zenginleştirecek çeşitli içerik türleri üretmek, onlara iş stratejisi uygulamak için tartışmak ve yeni fikirler için yeni konular vermek zorundasınız. Ayrıca dikkat çekici olmalı ve güncel kalmalısınız.

1. Gönderi Türleri

İçerik pazarlama stratejinizi geliştirmeye başladığınızda, blogunuz için bir kitle oluşturmaya yönelik ilk adımınızı atıyorsunuz demektir. Bu tür işler şirketin gelişimi için gereklidir ve hatalara yer bırakmaz. Kitleniz için ilginç ve kullanışlı olan şeylere odaklanmanız ve onlara büyük takipler kazandıran başarılı blog yazarlarının tekniklerini öğrenmeniz gerekir. Çalışan şeylere odaklanarak, çalışmayanlarla zaman harcamamalısınız.

Gönderi Türü #1: İnfografikler

Karakteristik Özellikler:

En çok beğeni alan ve paylaşılan grafikler

Nasıl yapılır:

Bu yazı, grafik tasarımında başarılı olanlar için iyi bir seçenek olacaktır. İnfografik içeren yayınlar, benzersiz, kullanışlı ve iyi görünümlü oldukları için trafiğe fayda sağlayabilir. Bu türde bir içeriğin beğenilmeme veya paylaşılma olasılığı diğer içerik biçimlerinden yaklaşık üç kat daha yüksektir.

Gönderi Türü #2: Video Gönderileri

Karakteristik Özellikler:

Herhangi bir video materyali türünü içerebilir.

Nasıl yapılır:

Video materyalleri, özellikle de öğreticiler, gerçek geri bildirim alır. Videolar unutulmaz ve son derece ikna edici olabilir. Senaryonuza, başlıklara, etiketlerinize ve bağlantılarınıza özellikle dikkat edin.

Hatırlamanız için püf noktaları:

Bu tür içerik ayrıntılı bir açıklama gerektirmez. Genel metninizi kısa ve net oluşturmaya çalışın.

Gönderi Türü #3: Kitap İncelemesi

Karakteristik Özellikler

Kitap tartışması + kararınız, bir düşünce lideri olmanıza yardımcı olacaktır.

Nasıl yapılır:

1-5 cümle ile kitabı tanıtın.

1-5 cümle ile yazarı tanıtın.

Bölümleri birer-üçer cümleyle, kitabı ana hatlarıyla özetleyin.

1-5 cümle ile kitapta sevdiğiniz şeyi paylaşın.

1-5 cümle ile kitapla alakalı sevmediğiniz şeyi paylaşın.

1-3 cümle ile kitabı okurlarınıza önerin (veya önermeyin).

Harekete geçmeleri için çağrı yapın: kitaba bağlantı verin.

Hatırlamanız için püf noktaları: Kitap inceleme içeriği, kitap okumaya eğimli bir okur kitleniz varsa en iyi sonucu verir. Kitap incelemelerini, yeni yayınları veya ön-bültenleri gözden geçirebilmeniz veya yazarla röportaj yapabilmeniz, düşünce liderliğiniz için özellikle yararlıdır.

Gönderi Türü #4: Ürün İncelemesi

Karakteristik Özellikler:

Tecrübe paylaşın, tavsiye verin.

Nasıl yapılır:

Ürünü tanıtın.

Üreticiyi tanıtın.

Ürünü açıklayın.

Neyi sevdiğinizi paylaşın.

Neyi sevmediğinizi paylaşın.

Tavsiyenizi bildirin.

Harekete geçmeleri için çağrı yapın.

Hatırlamanız için püf noktaları: Ürün fiziksel bir öğeyse, incelemeye bir video bileşeni eklemek isteyebilirsiniz. Video, bir ürünü gözden geçirirken uygulamalı yaklaşıma imkan sağlar.

Gönderi Türü #5: Bağlantı Sayfaları

Karakteristik Özellikler:

Bir bağlantı sayfası basitçe Web çevresinde büyük kaynaklara bağlantılar sağlayan bir yazıdır. Bağlantı mesajlarının en iyi yanı, diğer sitelerle ortaklık kurmaları, web sitenizi yetkili SEO sinyalleriyle güçlendirmeleri ve alanınızdaki düşünce liderliğini oluşturmalarıdır.

Nasıl yapılır:

Sıklıkla bir bağlantı toplaması olarak adlandırılan bir bağlantı sayfası, basitçe bağlantıların bir listesidir. Makalenin başlığını yazın, köprü yapın ve numaralandırın. Bitti.

Hatırlamanız için püf noktaları:

Sağladığınız her bir bağlantı için kendi tanıtım metninizi eklemeniz yararlı olacaktır. Gerekli olmasa da, tartışmaya değer bir konu üzerinde kendi döngünüzü koymak veya tartışmaya biraz değer katmak için iyi bir yoldur. Ayrıca, bir yayın özellikle iyi (veya kötü) ise, bunu belirtmek isteyebilirsiniz.

Gönderi Türü #6: Podcast’lar

Karakteristik Özellikleri:

Podcast’ların günü vardır, ancak hâlâ popüler bir içerik türüdür. Artı, oluşturması zor değildir. Birçok kişi, işe gidip gelirken veya antrenman sırasında podcast dinler; bu nedenle, mesajınızı diğer formatlardan daha ileri ve etkili bir şekilde yayma şansınız vardır.

Nasıl yapılır:

İyi bir mikrofona ve bazı teknik bilgilere sahipseniz, bir podcast oluşturmanız basittir.

Hatırlamanız için püf noktaları:

Herhangi bir medya yayınında olduğu gibi, içerikle birlikte podcast'ınıza eşlik ettiğinizden emin olun. Örneğin, bir tartışma ile blogunuzda duyurun. Yeni podcast yayınlarıyla ilgili bilgileri paylaşın ve tartıştığınız konulara genel bir bakış sunun. Hatta her podcast için bir nüsha yayımlamak isteyebilirsiniz. Bu, SEO değerini artırmanıza yardımcı olur.

Gönderi Türü #7: Araştırma ve Orijinal Veriler

Karakteristik Özellikleri:

Çoğumuz sayıların ve metriklerin çok değerli, verilerin yoğun olduğu alanlarda çalışıyoruz. Bulgularınızı diğerleriyle paylaşmak, trafik çekmek, güven oluşturmak ve otoritenizi oluşturmak için mükemmel bir yoldur. Kendi araştırmalarınızı yaptığınızda, insanlar buna saygı duyar; zor bir iştir. Dahası, insanlar bunu paylaşır!

Nasıl yapılır:

Araştırma yürütün. Başarmak için iyi bir konu bulmanız ve araştırma için yeterli zaman ve gayret harcamanız gerekir.

Verilerinizi, okurlarınızın ilgisini çekecek şekilde, ilginç bir biçimde sunun.

Somut sayıları, yüzdeleri, ilginç ve çekici diğer ayrıntıları paylaşın.

2. Gönderi Fikirleri

İçerik fikir süreci, içerik pazarlaması uzmanları, yazarlar, blog yazarları, yetkili SEO ve SMM uzmanları tarafından geniş bir şekilde tartışılan ve araştırılan en önemli sorulardan biridir. Benzersiz ve ilginç konuların sistematik olarak üretilmesi, yeni bir “Görevimiz Tehlike” serisi için mükemmel bir fikir gibi gelmektedir. Bir yayın için yeni fikir edinmek zaman ve çaba gerektirir, ancak aynı zamanda yazı tipi, başlık ve tasarım için mükemmel bir fikir sunabilir. İçerik fikirlerinin inkar edilemez öneminden dolayı, zamanınızı kurtaracak ve blog içeriğiniz için ilginç fikirler sunacak net bir kategorizasyon sistemi oluşturmaya karar verdik.

En rahatsız edici sorunlar hakkında gönderi paylaşın

Bu konu, alakalı ve her zaman tartışılan bir konudur. Gönderileriniz yararlı olmalı ve okuyuculara yeni ilginç fikirler sağlamalıdır.

Sosyal medya hakkında gönderi paylaşın

Bir iş günlüğü yayımlıyorsanız, kesinlikle bir şekilde sosyal medya ile bağlantılısınız demektir. İşletmeler için sosyal medyayı kullanmak güncel, etkili ve son derece faydalıdır, çünkü yeterli yaratıcılığa ve hevesliliğe sahip oldukları taktirde küçük şirketler bile üst sıralara yerleşebilmektedir. Gelin, şu başlıklara bir göz atalım:

Popüler bir Facebook hesabı nasıl oluşturulur?

Twitter kullanımında nasıl başarılı olunur?

LinkedIn stratejinizi değiştirme

İlginç bir Pinterest hesabı nasıl hazırlanır?

YouTube içerik pazarlama stratejinizi değiştirin

İnsanların beğendiği veya paylaştığı ana konular hakkında paylaşım yapın.

En popüler etkinlikleri paylaşın

Herkesin bahsettiği yeni iPhone, Oscar veya yeni bir TV şovu hakkında yazmayı deneyin. Trendi olmak için popüler etkinlikleri kullanın. Dahası, okurlarınızı daima eğlendirmeniz gerekir; hepimiz biraz mola vermek isteriz.

Okurların abone oldukları Instagram / Twitter / Facebook hesaplarındaki en ilginç konular hakkında tartışın.

Hedef kitlenizin tamamı belirli bir uzmanın sosyal medya hesaplarına abone olmasa bile, onlara en ilginç ve alakalı konularda uzmanın bakış açısı hakkında bilgi verme olanağı tanımalısınız.

İş alanınızın spesifikasyonları hakkında bilgi verin

Müşterilerinizi her zaman eğitmeyi unutmayın. B2B'de asla çalışmayacak olsa bile, onlara ne olduğunu, neden bu kadar spesifik olduğunu ve temel özelliklerinin ne olduğunu söyleyin. Ne yaptığınızı anlamazlarsa mesleki becerilerinizi ve başarılarınızı nasıl değerlendirebilirler? Okurlarınız, yalnızca temsil ettiğiniz iş alanında kendilerini rahat hissedecek olursa sadık müşterileriniz olacaktır.

İçerik fikri, bloglamanın en sorunlu yönlerinden biridir. Hepimiz, beyaz bir ekranın karşısında oturup dünyaya yeni bir fikir getirmenin ne kadar zor olduğunu biliriz. Ancak, bir iş blogunu çalıştırdığınızda, tartışmalı fikirler ve tartışılabilir konular için zamanınız yoktur. Şüphe duymadığınız içerikler üretmek zorundasınızdır. Bunu başarmanıza yardımcı olmak amacıyla hedef kitleye tam olarak neye ihtiyaç duyduklarını vermek için kullanabileceğiniz en etkili yazı türleri ve fikirlerin bir listesini yaptık.