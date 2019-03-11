SEO ve İçerik Pazarlaması: Nasıl Birleştirilir?

Dijital pazarlama, iş dünyasını tüm alanlarıyla birlikte geliştirmek isteyenler için en uygun maliyetli seçenektir. Tek bir sistem kullanarak tüm iş alanlarında başarılı olmak nasıl mümkündür? En büyük avantajlarından birisi esnekliğidir. Bu nedenle, dijital pazarlama stratejisi, her bir işletme türü için ayrıca tanımlanmalıdır.

Bireysel sayısal pazarlama stratejisi, ürün tanıtımı, marka geliştirme, müşteri çekimi ve satış artırımı için kullanılan temel araçların kombinasyonu demektir. Listenin tepesinde daima SEO ve tabii ki içerik pazarlaması vardır: bu iki pazarlama şubesi her zaman güvertedeki yerini almıştır ve iş tanıtım stratejisine dahil edildiğinde en iyi sonuçları getirir.

İki etkili araç her zaman bir araçtan daha iyidir ve bu yüzden, içerik pazarlamacılığı ve SEO’yu etkin bir şekilde nasıl birleştireceğinizi göstermeye karar verdik. Burada, çeşitli içerik pazarlama araçları, arka bağlantı kaynakları, sosyal medyadan gelip arama motorlarına gönderilen bağlantılar, hedef kitleye yönelik olarak arayabileceğiniz sosyal medya platformları vs. bulacaksınız.

Bu görsel, SMM ve internet pazarlama uzmanları için özel bir bilgiyi içeriyor, çünkü her türlü çevrimiçi pazarlamanın ana hedefi daha fazla trafik çekmek, izleyici kitlesiyle etkili bir çalışma ortamı oluşturmak ve kârı artırmaktır. Bu nedenle uzmanlar, tanınmış sosyal medya platformlarının yanı sıra niş platformlara da dikkat edilmesini öneriyorlar.

Sonuç olarak, internette daha görünür ve “tanınır” olacaksınız. Çeşitli araçları tam olarak nasıl kullanacağınız, belirli hedef ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Uzmanlar şunları tavsiye ediyor:

Mümkün olduğu kadar çok platformu analiz edin;

Nişlerinize karar verin;