50+ AI-рішень для бізнесу в єдиній екосистемі: Netpeak запускає AI-напрям

Бізнес пройшов шлях від експериментів із штучним інтелектом до пошуку прикладних сценаріїв його використання в операційних процесах. Якщо на початковому етапі компанії впроваджували окремі інструменти для генерації контенту чи автоматизації точкових задач, то сьогодні фокус зміщується у бік системної інтеграції AI в бізнес-модель.

За даними дослідження Zapier, 72% великих компаній вже використовують або тестують AI-агентів, а 84% керівників планують збільшити інвестиції в такі рішення протягом наступного року. Ключовими викликами залишаються масштабування та інтеграція штучного інтелекту в бізнес-процеси.

У відповідь на цей запит маркетингова агенція Netpeak запустила AI Solutions by Netpeak — новий напрям, що фокусується на впровадженні AI-агентів, моделей машинного навчання та автоматизації бізнес-процесів. До каталогу увійшло понад 50 готових рішень для маркетингу, продажів, фінансів, HR, юридичних та операційних команд.

Особливістю підходу є те, що більшість рішень спочатку були розроблені та протестовані на внутрішніх процесах компанії. За оцінками Netpeak, їх використання дозволило вивільнити понад 1000 операційних годин та зекономили понад 8000$ щомісяця, які раніше витрачалися на рутинні задачі та ручну обробку даних.

Від AI-експериментів до системного впровадження

Попри зростання інтересу до штучного інтелекту, багато компаній зіштовхуються з однаковою проблемою. На ринку є велика кількість окремих інструментів, але значно менше рішень, які можна вбудувати в існуючі бізнес-процеси з прогнозованим результатом.

Готові рішення — це відправна точка, не фінальний продукт. Кожен бізнес має власну логіку процесів, інфраструктуру та точки зростання. AI Solutions by Netpeak будує підхід індивідуально: від AI-аудиту та аналізу процесів до підключення до CRM, ERP та іншими системами. Навчає команди та формує чіткий roadmap із прив’язкою до KPI. Він охоплює повний цикл впровадження — від оцінки готовності компанії до масштабування рішень у межах операційної моделі бізнесу й включає чотири етапи:

аналіз бізнес-процесів;

впровадження AI-рішень;

масштабування ефективних сценаріїв;

побудова інтегрованої AI-екосистеми.

В окремих кейсах підхід дозволяє автоматизувати до 80% операційних процесів і отримувати перші результати впродовж 1–3 місяців після запуску

Інновації зсередини назовні

Напрям AI Solutions by Netpeak сформувався на основі внутрішніх потреб компанії. У процесі масштабування бізнесу команда розробляла власні AI-рішення для автоматизації рутинних процесів, пришвидшення ухвалення рішень та підвищення ефективності команд.

За словами команди, саме внутрішнє використання стало ключовим етапом перевірки ефективності рішень до їхнього виходу на ринок.

Серед них:

Netpeak Aura — еко-система для аналізу клієнтських комунікацій;

Invoice Checker — AI-асистент для обробки фінансових документів;

GEO Brand Visibility Analysis — рішення для аналізу видимості брендів в відповідях AI;

AI Linkbuilding Platform Analysis — інструмент автоматизації SEO-процесів.

Ми у FRACTAL не беремося створювати власні аналоги всього підряд — це шлях у прірву для ресурсів. Але є нюанс. Коли є екосистема з 30+ компаній, то постійно впираєшся в задачі, де готові рішення або не тягнуть, або їхня адаптація коштує дорожче і довше, ніж написати своє. Тут працює наш залізний принцип: «спочатку для себе». Ми ніколи не робимо продукт для ринку з першого дня. Спочатку запускаємо інструмент всередині групи, отримуємо жорсткий фідбек від своїх команд, шліфуємо його до блиску і тільки тоді думаємо про зовнішній світ. Так і з’явився каталог AI-послуг для бізнесу від маркетинг-партнера Netpeak, — коментує Артем Бородатюк, Founder & CEO FRACTAL.

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І це лише верхівка айсберга — є ще 50 опцій. Просто обирайте та імплементуйте. Наша ціль проста: щоб в Україні ставало більше ефективних бізнесів. Це, в свою чергу, дасть стимул економіці і наблизить виконання нашої місії: «Перейти з третього світу економічно та ментально в перший в рамках одного покоління», –– додає Артем Бородатюк.

Шість напрямків роботи з AI

Фокус напряму — не впровадження технологій як таких, а досягнення вимірюваного бізнес-результату: зниження операційного навантаження, пришвидшення ухвалення рішень та підвищення ефективності команд.

6 основних напрямків AI Solutions by Netpeak

Бізнесу не потрібні АІ-експерименти без результату. Бізнесу потрібні системи, які економлять час, зменшують операційне навантаження та допомагають приймати рішення швидше, — коментує Олександр Конівненко, Head of AI & Data Department, Netpeak.

Від чат-ботів до агентних систем

За даними Deloitte, рівень впровадження серед великих компаній зріс на 50%, а BCG AI Radar 2026 фіксує плани компаній подвоїти інвестиції в штучний інтелект. Тому конкуренція між тими, хто впроваджує системно, і тими, хто лише експериментує посилюватиметься.

Сьогодні «AI у бізнесі» не обмежується підписками на чат-боти. Це агентні системи, автоматизація робочих процесів, інтеграції з системами управління клієнтами, ресурсами та аналітикою, контроль якості та багато іншого. Але тут і виникає ключовий виклик: стратегічно багато компаній готові до трансформації, операційно — ще ні. Результат з'являється там, де бізнес перебудовує процеси, ролі, дані, показники ефективності та систему управління, не тільки підключає нові сервіси.

Наступний крок для ринку — перехід від AI-помічників до агентних систем, які виконують конкретні завдання в межах бізнес-інфраструктури. Netpeak вже пройшов цей шлях — зсередини назовні.