Маркетинг на новому ринку: стратегії, перевірені 5000 глобальних кейсів

Уявіть: ваш продукт уже знайшов свого покупця, продажі стабільні, команда відточила процеси. Виникає питання: «А чому б не вийти на новий ринок?», адже це виглядає як логічний наступний крок. Проте міжнародна експансія — це не просто перекласти сайт на потрібну мову, запустити рекламу й чекати на перші ліди. Новий ринок означає нових конкурентів, інші правила гри, культурні нюанси й ризик витратити бюджет на інструменти, що працювали на звичному ринку, проте виявилися геть недоцільними на цільовому.

У Netpeak ми проходили цей шлях на практиці: у нашому портфелі вже понад 5000 проєктів на глобальних ринках. Тож зібрали для вас все, що варто знати, перш ніж ставити прапорець на мапі і планувати міжнародні кампанії: від перевірки готовності бізнесу до експансії до причин, чому в Японії краще забути про Facebook.

Навіщо взагалі виходити за кордон

Почнімо з головного: що бізнес отримує, коли перестає обмежуватися одним ринком?

Це шанс бути попереду тренду. За даними Grand View Research, обсяг транскордонної B2C-ecommerce зростає вражаючими темпами — у середньому на 25,8% щороку — і вже до 2030 року сягне колосальних $5,58 трлн. Тобто тенденція, скоріше за все, неспинна: якщо ви не почнете формувати присутність за кордоном зараз, цей простір швидко заберуть конкуренти. Більше потенційних клієнтів. На локальному ринку аудиторія має свою межу, а вихід на новий ринок відкриває доступ до людей, які ще не знають ні про вас, ні про конкурентів. Це простір для тестування продукту, позиціонування й каналів залучення. Менше залежності від одного ринку. Якщо локальна економіка просідає, змінюється законодавство чи конкурент починає агресивно демпінгувати, диверсифікований бізнес має інші ринки, на які може спертися. Сильніший бренд. Присутність у кількох країнах додає компанії міжнародного масштабу й може підвищувати довіру як з боку клієнтів, так і потенційних партнерів.

Але є нюанс: зростання міжнародної торгівлі не означає, що бізнесу потрібно одночасно заходити у десять країн. Навпаки. Чим більше ринків, тим більше змінних, ризиків і потенційних помилок.

Тому першим кроком має бути не запуск реклами, а аналіз, куди саме ви йдете, для кого і чому ваш продукт там має спрацювати.

А тепер чесно про ризики

Міжнародна експансія рідко буває лінійною. На новому ринку можна як стрімко вийти в плюс, так і швидко втратити бюджет через те, що на старті щось не врахували.

Одна з найпоширеніших помилок бізнесу при виході на новий ринок — сприймати відсутність продукту серед локальних пропозицій як ознаку вільної ніші. Насправді це може свідчити як про низьку конкуренцію, так і про відсутність сформованого попиту. Тому перед виходом важливо перевіряти не лише конкурентів, а й реальний попит на продукт: хто потенційний покупець, як він вирішує цю потребу зараз, скільки готовий платити та де звик купувати. — Ангеліна Докус, Chief Operating Officer (COO) в Prosto Export від Netpeak

Ось де найчастіше ховаються проблеми:

Культурні прорахунки. Жарт, візуал чи слоган, який чудово працює вдома, в іншій країні може звучати дивно, недоречно або навіть образливо. Юридичні та регуляторні відмінності. Податки, трудове законодавство, правила захисту даних і прав споживачів, імпортні обмеження — у кожної країни свій набір правил. Коливання валют. Курс може змінюватися швидше, ніж ви встигаєте переглядати ціни, і непомітно з’їдати маржу. Операційна складність. Інші часові пояси, локальна підтримка, повернення, доставка, платежі — усе це додає процесів, які потрібно вибудувати. Недооцінена локалізація. Перекласти текст на сайті та в соцмережах — лише початок роботи. Доведеться адаптувати tone of voice, креативи, дизайн, пропозицію й навіть спосіб комунікації з аудиторією.

Ці ризики не означають, що від міжнародної експансії варто відмовитися. Просто їх краще врахувати до запуску, а не після того, як бюджет уже витрачено.

Гарний приклад осмисленої експансії: партнерство Netpeak з ME-Booking для перевірки потенціалу бізнес-ідеї на іноземних ринках ще до запуску продукту. Ми проаналізували конкурентів і попит, визначили пріоритетні ринки та протестували гіпотези через рекламні кампанії й посадкові сторінки. У результаті вдалося визначити Мексику як найбільш перспективний ринок для MVP та сформувати основу для подальшого запуску й масштабування на основі даних.

Маркетинг — це те, що вирішує долю всієї експансії

Саме він часто визначає, як ринок зустріне вашу пропозицію. Можна мати сильний продукт, конкурентну ціну й чітку бізнес-модель, але не отримати бажаного результату, якщо комунікація не враховує місцевий контекст.

У дослідженні Business Horizons проаналізували п’ять гучних невдалих міжнародних експансій гігантів Target, Tim Hortons, Best Buy, Tesco та Walmart. Серед спільних причин поразок перелічені якраз нерозуміння локальних споживачів та їхньої поведінки, недооцінка місцевих гравців й помилки в стратегії.

Отже на новому ринку замало просто перекласти сайт, запустити рекламу й чекати на продажі. Потрібно зробити так, щоби бренд був зрозумілим, доречним і «своїм» для місцевої аудиторії.

Локалізація — це не про Google Translate

Дослідження CSA Research серед 8709 споживачів у 29 країнах показало промовистий результат:

76% онлайн-покупців віддають перевагу товарам з інформацією рідною мовою, а 40% взагалі не купуватимуть на сайтах іншими мовами.

Але справжня локалізація — це набагато більше, ніж переклад. Це про тон та стиль комунікації, гумор, візуали, звички, культурний контекст і навіть сам продукт, адже усе має бути зрозумілим і доречним для локальної аудиторії.

Класичний приклад — McDonald’s. В Індії вони пропонують McAloo Tikki (вегетаріанський бургер із картоплею та горохом), в Австралії — Cheddar BBQ Bacon Burger, а у Франції — Deluxe Potatoes. Бренд залишається впізнаваним, але пропозиція адаптується під локальні смаки.

Ось цей баланс і потрібен: зберегти унікальну ДНК вашого бренду, але адаптувати клієнтський досвід так, щоб він мав сенс для людей у конкретній країні.

Локалізація прямо впливає на те, як люди користуються продуктом. Netflix, наприклад, зробив ставку на дубляж і субтитри: сьогодні понад третина всього часу перегляду на платформі припадає на неангломовні проєкти, а контент доступний із мовними опціями більш ніж у 30 мовах. Як результат, у 2025 році 70% переглядів на Netflix забезпечив контент, створений за межами країни проживання глядача.

Канали: те, що працює вдома, за кордоном може бути не актуальним

Набір соцмереж і рекламних каналів рідко можна перенести на новий ринок «як є». У деяких країнах локальні платформи настільки домінують, що ігнорувати їх означає свідомо втрачати значну частину аудиторії.

Звіти від Data Reportal показують цю специфіку в азійських країнах: KakaoTalk охоплює 97,1% інтернет-користувачів Південної Кореї, а LINE — 92,6% у Японії та 82,6% у Таїланді. У США ж аудиторія більше зосереджена на глобальних платформах: YouTube використовують 84% дорослих, Facebook — 71%, Instagram — 50%, а TikTok — 37%.

Ринок На що звернути увагу Що кажуть цифри Китай WeChat, Douyin, Xiaohongshu 1,28 млрд ідентифікацій користувачів соцмереж наприкінці 2025 року (Data Reportal China). Японія LINE, YouTube, X, Instagram LINE — 99 млн MAU; YouTube — 78,5 млн рекламної аудиторії; X — 71,2 млн; Facebook — 16,5 млн (Data Reportal Japan). Південна Корея KakaoTalk, YouTube, Instagram KakaoTalk — 49,1 млн MAU, або 97,1% інтернет-користувачів (Data Reportal South Korea). Таїланд LINE, Facebook, TikTok LINE — 56 млн MAU, або 82,6%; Facebook — 51 млн (Data Reportal Thailand). США YouTube, Facebook, Instagram, TikTok YouTube — 84% дорослих юзерів; Facebook — 71%; Instagram — 50%; TikTok — 37% (Pew Research). Бразилія Instagram, TikTok, YouTube, Facebook Instagram — 147 млн рекламної аудиторії; TikTok 18+ — 131 млн; Facebook — 109 млн (Data Reportal Brazil).

Важливо примітка: цифри не варто порівнювати напряму. LINE і KakaoTalk наводять MAU, тоді як Meta, Google, TikTok та X часто звітують про потенційну рекламну аудиторію. Це різні метрики.

Японія у цьому контексті — яскравий приклад. LINE послуговуються 92,6% японських інтернет-користувачів, тоді як рекламна аудиторія Facebook у країні становить лишень 16,5 мільйона з 122 мільйонів населення.

Спроба зайти на цей ринок із типовою західною стратегією означає зав’язати самому собі руки. Тож попереднє дослідження ринку і звичок місцевих споживачів — абсолютний must-have, а не опціональний крок.

Міжнародне SEO: люди шукають не так, як ви очікуєте

Переклад ключових слів — найпростіша частина роботи. Люди в різних країнах мислять інакше й описують одну й ту саму проблему іншими словами. У них свої пошуковики (Baidu в Китаї, Naver у Південній Кореї), свої очікування від контенту та свої звичні бренди й категорії. Запит, який шалено популярний у США, може бути майже відсутній у Франції — і навпаки.

Найбільша помилка на старті SEO в новому регіоні — забути про оцінку пошукового потенціалу і очікувати таких самих результатів, які вже є на вашому сайті. Як мінімум, частотність пошукових запитів може бути нижчою, ніж в вашій поточній країні, а органічний пошук — не популярним каналом для користувачів. Вихід в органічний пошук нової країни дорівнює старту сайту з нуля. Всю SEO стратегію потрібно будувати наново з урахуванням пошуку в новій країні. — Людмила Тюсова, Deputy Head of SEO в Netpeak

Що робити в першу чергу:

дослідити ключові слова окремо для кожного цільового ринку;

побудувати URL-структуру під кожну країну й мову;

впровадити атрибути hreflang, щоб пошуковики правильно індексували й показували відповідні версії сторінок;

локалізувати корисний контент — масовий машинний переклад тут просто не працює;

отримати посилання й згадки на авторитетних локальних сайтах;

вивчити місцеву видачу ще до того, як ухвалювати рішення про контент.

Наш кейс із Domino's Pizza гарно ілюструє, як адаптація SEO-підходу під новий ринок дає високий результат. Мережа заходила на перенасичений ринок доставки їжі в Україні. Завдання було не просто зловити тих, хто шукає саме Domino's, а перехопити всіх, хто шукає за категоріями «піца» та «доставка».

Що ми зробили:

Проаналізували конкурентів і їхній посилальний профіль. Оптимізували посадкові сторінки й структуру сайту, підтягнувши технічне SEO. Наростили якісні посилання й локальні згадки. Налаштували регіональну аналітику. Додали відгуки на сторінки категорій та підказали, як підсилити УТП і генерацію відгуків. Протестували юзабіліті.

Результат: органічний трафік виріс на 34,14% у Києві та на 65,58% в Одесі, а унікальні відвідувачі з органічного пошуку — на 74,51%.

Локальні інфлюенсери: довіра, яку не купиш рекламним бюджетом

Коли покупець бачить новий іноземний бренд, у нього природно виникає питання: «А чому я маю вам довіряти?». І тут локальні інфлюенсери можуть зробити те, що не під силу звичайній рекламі: показати, що бренд розуміє місцеву аудиторію і вибір на його користь безпечний.

Партнерства дозволяють розширити аудиторію на етапі, коки ще немає впізнаваності і сильного бренду на новому ринку. У контексті партнерств мова йде не обов’язково тільки про реферальних лідів, а ще й про нетворкінг і нові можливості, до яких ви таким чином отримуєте доступ. Також саме в спілкуванні з партнерами легше відточити позиціонування і меседжинг, щоб краще адаптуватися до локального ринку. — Олександра Бритова, Head of Growth & Partnerships в Netpeak International

Не обов’язково гнатися за найбільшою знаменитістю країни. Часто значно ефективніше знайти локальних мікроінфлюенсерів і трендсетерів, чия аудиторія відповідає вашому портрету покупця. Головне — дати їм достатньо свободи, щоб контент був живим і органічним, а не звучав як корпоративний протокол.

Саме на такій гіперлокальній стратегії був побудований запуск мережі Sephora у Великій Британії. Кампанія Meet Me at Sephora залучила локальних креаторів, культурних лідерів і партнерів, а кожен запуск адаптували під особливості конкретного міста.

За даними агентства M&C Saatchi, така стратегія допомогла залучити понад 150 000 клієнтів і згенерувати мільярди охоплень в соціальних мережах.

Наостанок

Міжнародна експансія — це не просто логістичний проєкт, до якого додали маркетинг. Це самостійна комплексна стратегія, де важливо врахувати все: реальний попит, місцевих конкурентів, локальні правила, канали залучення, позиціонування та клієнтський досвід.

Тому не варто намагатися охопити кілька країн одночасно й ризикувати великими бюджетами. Почніть із одного ринку, де вже є потенційний попит. Протестуйте гіпотези й канали, адаптуйте пропозицію та проаналізуйте першу реакцію ринку.

Спочатку — тест, і лише потім — масштабування успіхів.