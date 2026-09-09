Netpeak отримав чотири шортлисти MIXX Awards Europe 2026
Netpeak увійшов до короткого списку MIXX Awards Europe 2026 — премії, що відзначає найсильніші digital-кампанії, агентства й фахівців європейського ринку. Для нас це одразу чотири шортлисти та ще одне підтвердження, що українська експертиза конкурентна на міжнародному рівні.
Наше агентство потрапило до короткого списку в категорії Creative Agency of the Year.
До шортлиста потрапив наш кейс для ME-QR — One System Over Manual Management: Scaling Across 40+ Countries and Growing by +68.8%. Роботу відзначили у двох категоріях: Use of AI for Optimisation та Use of AI for Campaign Effectiveness.
Окреме визнання отримали фахівці агентства: Антон Липський, Head of PPC Department та Олександр Конівненко, Head of AI & Data Department потрапили до шортлиста Strategist of the Year.
Цьогорічна премія охоплювала 24 категорії, а роботи розглядало експертне журі, до складу якого входили провідні лідери галузі з таких компаній, як WPP Media, Publicis Media, P&G Hair Care South East Europe, Spotify, The Magnum Ice Cream Company та інших.
Кампанії оцінювалися за стратегією, креативністю та результатами, а роботи з найвищою оцінкою потрапляли до короткого списку.
MIXX Awards Europe 2026 відзначає кампанії, команди й агентства, які формують стандарти digital advertising у Європі. Переможців оголосять 8 жовтня 2026 року на церемонії в Амстердамі.
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