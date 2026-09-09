Бізнес
9 вересня 2026

Netpeak отримав чотири шортлисти MIXX Awards Europe 2026
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Наталія Барашкова Наталія Барашкова

Netpeak увійшов до короткого списку MIXX Awards Europe 2026 — премії, що відзначає найсильніші digital-кампанії, агентства й фахівців європейського ринку. Для нас це одразу чотири шортлисти та ще одне підтвердження, що українська експертиза конкурентна на міжнародному рівні.

Наше агентство потрапило до короткого списку в категорії Creative Agency of the Year.


До шортлиста потрапив наш кейс для ME-QR — One System Over Manual Management: Scaling Across 40+ Countries and Growing by +68.8%. Роботу відзначили у двох категоріях: Use of AI for Optimisation та Use of AI for Campaign Effectiveness.



Окреме визнання отримали фахівці агентства: Антон Липський, Head of PPC Department та Олександр Конівненко, Head of AI & Data Department потрапили до шортлиста Strategist of the Year.


Цьогорічна премія охоплювала 24 категорії, а роботи розглядало експертне журі, до складу якого входили провідні лідери галузі з таких компаній, як WPP Media, Publicis Media, P&G Hair Care South East Europe, Spotify, The Magnum Ice Cream Company та інших.

Кампанії оцінювалися за стратегією, креативністю та результатами, а роботи з найвищою оцінкою потрапляли до короткого списку.

MIXX Awards Europe 2026 відзначає кампанії, команди й агентства, які формують стандарти digital advertising у Європі. Переможців оголосять 8 жовтня 2026 року на церемонії в Амстердамі.

Інші новини про досягнення Netpeak:

  1. Команда Netpeak отримала сертифікат Meta Certified Company.
  2. Netpeak отримав статус International Growth Certified Partner від Google.
  3. Netpeak отримав сертифікацію Meta Media Certified Agency.
Наталія Барашкова
Наталія Барашкова

Працюю з текстами в маркетингу з 2008 року. Редакторка в Netpeak Journal.

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