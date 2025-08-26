Що таке асоційовані конверсії та як перевірити їхню цінність
Здебільшого у звітах із реклами й аналітики акцент робиться на останньому кліку — тому джерелі, з якого користувач здійснив покупку або залишив заявку. Але що, коли ключову роль у рішенні клієнта зіграв інший канал — наприклад, перша зустріч із брендом у Facebook або інформаційна стаття в блозі?
Такі «недооцінені герої» і є асоційовані конверсії. У цій статті розберу, що вони із себе представляють, як їх знайти в Google Analytics і оцінити реальну цінність для бізнесу.
Що таке асоційовані конверсії
Асоційовані (мультиканальні) конверсії — це метрика, що показує внесок різних каналів у досягнення цільової дії користувача. На відміну від прямих, котрі фіксують тільки останній клік, асоційовані враховують усі канали на шляху до конверсії.
У Google Analytics 4 безпосередньо такої метрики, як в Universal Analytics, немає, але її аналог можна знайти у звіті «Шляхи конверсій» (Advertising → Conversion Paths). Тут відображається, котру роль відігравав кожен канал — первинну, мультиканальну або фінальну взаємодію. Також за обраною моделлю атрибуції розподіляється цінність між ними. Саме асоційована взаємодія і є еквівалентом мультиканальної конверсії.
Приклад: користувач побачив рекламу в Facebook, потім відвідав сайт через пошук, а завершив покупку після email-розсилки. Соцмережа й пошук будуть джерелами асоційованих конверсій, а email — прямим.
Відмінність асоційованих конверсій від прямих
Пряма конверсія фіксується за останнім каналом, з яким взаємодіяв користувач перед здійсненням цільової дії (моделі Last-click і Data-driven). Канал (direct) ігнорується, коли він стоїть у кінці й до нього є інші джерела, що відрізняються від нього.
Наприклад, у разі переходу користувача на сайт з email-розсилки і здійснення покупки, email вважатиметься джерелом прямої конверсії.
Щоби побачити прямі конверсії:
-
Зайдіть у вкладку «Events» і натисніть на значок плюс поруч зі стовпчиком подій.
-
Виберіть у меню, що випадає: «Джерело трафіку» → «Багатоканальна атрибуція» → «Група каналів» за замовчуванням. Рекомендую використовувати це відображення даних через те, що «Група каналів за замовчуванням» в GA4 — це стандартизована схема (organic search, paid search, social, email тощо), що виключає плутанину і спрощує роботу з даними звіту.
-
У результаті ви отримаєте відображення подій і останнього джерела трафіку, що привів до цієї події.
Асоційовані конверсії — це канали, котрі привели до прямої конверсії. Такого роду конверсії допомагають побачити реальну роль всіх точок дотику. Розгляну на прикладах.
Приклад 1: Користувач вводить запит у пошуковику, бачить вашу рекламу в Google Ads, клікає на неї і заповнює форму реєстрації на сайті.
Джерело прямої конверсії: Google Ads.
Приклад 2:
-
Користувач перейшов за рекламою Facebook, але не купує.
-
Через день заходить на ваш сайт через органічний пошук, щоб ще раз вивчити ваші пропозиції.
-
Пізніше користувач бачить ретаргетинговий банер на іншому сайті, клікає на нього і здійснює покупку.
Джерело прямої конверсії: ретаргетинг.
Асоційовані конверсії: Facebook, органічний пошук.
Приклад 3:
-
Користувач бачить рекламу в Instagram і переходить на сайт, щоб дізнатися більше про продукт, але нічого не купує.
-
Наступного дня користувач знаходить сайт через органічний пошук і знову переглядає сторінку товару.
-
Через кілька днів користувач вручну вводить адресу сайту (direct) у браузері і завершує покупку.
Джерело прямої конверсії: органічний пошук.
Багатоканальні конверсії: Instagram, органічний пошук (враховується органічний пошук, тому що в ланцюжку він стоїть перед Direct і в цьому ланцюжку він привів до конверсії).
Навіщо враховувати асоційовані конверсії в аналітиці
Фокус тільки на прямих конверсіях і останньому кліці спотворює реальну картину ефективності каналів. Мультиканальні конверсії дають змогу:
-
Зрозуміти роль допоміжних каналів. Наприклад, органічний пошук або ретаргетинг можуть не завершувати конверсії, але активно залучати користувачів.
-
Оптимізувати бюджет. Облік усіх каналів допомагає правильно розподіляти ресурси.
-
Виявити слабкі місця в стратегії. Розуміння взаємодії каналів відкриває точки зростання.
У підсумку аналіз асоційованих конверсій дає маркетологам повний контроль над процесом і допомагає вибудовувати більш ефективні стратегії.
Як проаналізувати асоційовані конверсії в Google Analytics 4
Асоційовані конверсії більше не представлені у звичному вигляді, як це було в Universal Analytics, але в GA4 їх можна аналізувати за допомогою нових інструментів.
Шляхи атрибуції — це послідовність взаємодій користувача з вашим сайтом або додатком через різні канали трафіку, котра привела до конверсії.
Покрокова інструкція, як знайти шляхи атрибуції та проаналізувати
-
У розділі «Рекламні звіти» перейдіть до вкладки «Шляхи атрибуції». Тут представлено внесок різних каналів у досягнення ключових подій.
-
Визначте ключові точки контакту. За допомогою графіка шляхів можна виявити найчастотніші комбінації каналів, що призводять до асоційованих конверсій.
-
Проаналізуйте внесок кожного каналу. Перевірте метрики взаємодії на кшталт кліків, показів і часу на сайті, щоб зрозуміти взаємодію між різними каналами.
-
Застосуйте сегменти аудиторії. Розділіть користувачів за категоріями, щоб заглибитися в поведінку окремих груп і визначити сегменти, що приносять максимальну віддачу від вкладень.
Розуміння асоційованих конверсій дає можливість оптимізувати стратегію розподілу бюджету, виключити неефективні канали й посилити вплив тих, котрі приносять найбільшу цінність.
Щоби побачити шляхи асоційованих конверсій:
1. Відкрийте пункт «Реклама» в головному меню GA4.
2. Перейдіть до пункту «Атрибуція» і в спадному списку виберіть «Шляхи атрибуції».
У разі потреби отримати звіт, як в Universal, навів нижче покрокову інструкцію його створення.
Підрахунок асоційованих конверсій за звітом шляху конверсії в GA4
У Google Analytics 4 є кілька варіантів шляху конверсії: «Канал», «Джерело», «Група каналів» і «Кампанія».
Щоб їх знайти, натисніть на список, що випадає над стовпцем зі списком шляхів атрибуції.
Розглянемо кілька прикладів шляху за джерелом:
-
[«direct»] — одна ключова подія.
-
[«direct», «google»] — одна ключова подія.
-
[«google», «google-play»] — одна ключова подія.
-
[«google», «google», «google», «google», «google-play», «google»] — дві ключові події.
-
[«google», «google», «google», «direct»] — три ключові події.
Асоційовані конверсії враховуються за всіма дотиками, крім останнього — видаліть останнє джерело ланцюжка, отримаєте наступне:
-
«direct»
-
«google»
-
«google», «google», «google», «google», «google-play»
-
«google», «google», «google»
У кожному ланцюжку видаліть дублювальні значення, оскільки кількість дотиків у ланцюжку не додає цінності для джерела:
-
«direct»
-
«google»
-
«google», «google-play»
-
«google»
-
Ланцюжок з одним джерелом не має асоційованих конверсій, оскільки джерело лише одне, тому цінність присвоюється тільки прямій конверсії direct.
-
У другому ланцюжку для прямої конверсії зараховується google, а мультиканальна конверсія — direct з цінністю «1» як для прямої, так і для асоційованої.
-
У третьому ланцюжку google буде мультиканальною конверсією для прямої конверсії google-play з цінністю для прямої конверсії та асоційованої = 1.
-
Четвертий ланцюжок цікавіший, оскільки Google буде присвоєно цінність як прямої, так і мультиканальної конверсії, тому що вона зустрічається раніше в ланцюжку. Також асоційованою конверсією буде Google-play. На відміну від попередніх прикладів, в цьому ланцюжку дві ключові події конверсії, тому цінність кожного джерела = 2.
У підсумку: кожній окремо мультиканальній конверсії «google» і «google-play» в цьому ланцюжку присвоюється цінність = 2. Також і прямій конверсії «google» присвоюється цінність = 2.
-
П’ятий ланцюжок буде також розраховуватися як і попередній ланцюжок — Google буде як прямою конверсією, так і асоційованою, оскільки джерело direct не може бути прямою конверсією. Цінність джерел, що беруть участь в ключовій події = 3, тому цінність джерела Google буде як в прямій, так і мультиканальній конверсії = 3.
Переглянувши велику кількість вивантажених ланцюжків за джерелом, можу сказати, що ланцюжки з багатоканальною послідовністю з закінченням «direct» не зустрічаються. Швидше за все, Google відразу відкидає це джерело, тому наводжу цей приклад тільки для глибшого розуміння.
Підрахую цінність кожного джерела. З прямою конверсією все просто — візьміть останній елемент у початковому ланцюжку і помножте на кількість ключових подій.
-
У першому ланцюжку direct отримує 1 бал цінності як пряма конверсія.
-
У другому ланцюжку google отримує 1 бал цінності.
-
У третьому google-play — 1 бал цінності.
-
У четвертому google отримує 2 бали цінності як пряма конверсія, оскільки в ланцюжку було дві ключові події.
-
У п’ятому google отримує 3 бали цінності як пряма конверсія, оскільки в ланцюжку відбулося три ключові події.
Сумарно кожен елемент ланцюжка має таку цінність як пряма конверсія: direct = 1, google = 6, google-play = 1.
За описаною логікою порахував асоційовані конверсії і заніс у таблицю.
|
Джерело
|
Пряма (Direct)
|
Асоційована (Associated)
|
direct
|
1
|
1
|
|
6
|
6
|
google-play
|
1
|
2
Як автоматизувати підрахунок асоційованих конверсій з Google Sheet
Усе робіть аналогічно до попереднього прикладу. Вивантажте шляхи конверсій з Google Analytics 4.
Щоби завантажити шляхи конверсії, натисніть на значок «Поділитися» в правому верхньому куті вкладки «Шляхи конверсії». Далі завантажте файл, попередньо вибравши його формат.
Я завантажив файл у форматі CSV, тому мій результат завантаження має такий вигляд:
Щоби не рахувати вручну, як у попередньому прикладі, розрахунок проводив у Google Sheets.
Ось так виглядає моя таблиця:
Файл працює у такий спосіб, що потрібно вставити завантажені шляхи в стовпець А і розмістити кількість конверсій у стовпець B. Далі все розраховується автоматично.
У стовпці C прибирається останній елемент для підрахунку тільки асоційованих конверсій.
|
Опис
|
Формула
|
C
|
Ланцюжок взаємодій без останнього елемента (для розрахунку асоційованих конверсій)
|
=ARRAYFORMULA(IF(A2:A<>""; IF(LEN(A2:A) - LEN(SUBSTITUTE(A2:A; ","; "")) > 0; LEFT(A2:A; LEN(A2:A) - LEN(REGEXEXTRACT(A2:A; "[^,]+$")) - 1); ""); ""))
|
D
|
Список джерел, котрі потрібно перевірити в ланцюжках
|
(заповнюється вручну)
|
E
|
Асоційовані конверсії: сума значень, якщо джерело з D знайдено в C
|
=ARRAYFORMULA(IF(D2:D<>""; SUMIF(C2:C; "*"&D2:D&"*"; B2:B); ""))
|
H
|
Останній елемент ланцюжка (канал прямої конверсії)
|
=TRIM(REGEXEXTRACT(A2; ",?([^,\[\]]+)\]$"))
|
F
|
Прямі конверсії: сума значень, якщо джерело з D знайдено в H
|
=ARRAYFORMULA(IF(D2:D<>""; SUMIF(H2:H; "*"&D2:D&"*"; B2:B); ""))
|
(додатково)
|
% асоційованих конверсій
|
=E2 / (F2 + E2) * 100%
Для великих обсягів даних також можна використовувати Python або BigQuery.
Висновки
-
Асоційовані конверсії — це внесок усіх каналів, залучених до шляху користувача, крім останнього. Вони демонструють дотики, що вплинули на прийняття рішення, навіть без завершення конверсії.
-
Пряма й мультиканальна конверсії відображають різні типи взаємодій. Пряма фіксується за останнім кліком, асоційована — за попередніми дотиками. Поділ цих типів дає змогу точніше оцінювати внесок кожного каналу.
-
Мультиканальні конверсії допомагають переглянути підхід до розподілу бюджету. Канали, раніше недооцінені, можуть відігравати ключову роль у послідовності взаємодій.
-
У GA4 для аналізу використовують звіт «Шляхи до конверсії». Він відображає роль кожного каналу: перший, проміжний або останній контакт. Асоційовані дотики охоплюють усі, крім останнього.
-
Підрахунок вручну через звіти GA4 передбачає видалення останнього дотику й аналіз унікальних ланцюжків. Це дає змогу визначити чистий внесок кожного джерела в мультиканальні конверсії.
-
Автоматизація розрахунків у Google Sheets спрощує процес. Формули допомагають швидко визначити цінність кожного джерела за прямими й асоційованими конверсіями.
-
Мультиканальні конверсії розкривають вплив каналів, що не залучені у фінальній точці. Врахування цих даних сприяє точнішому звітуванню, усуненню прогалин в аналітиці та прийняттю обґрунтованих маркетингових рішень.
