Як отримувати фідбек про сайт: ефективні способи збору зворотного зв’язку від користувачів
Зворотний зв’язок на сайті — це не просто відгуки чи думки відвідувачів. Це дані, без яких UX-дослідження та UX-аналітика не дають повної картини.
Опитування не замінюють аналітику, вони доповнюють її. Дані з GA4, звітів Looker Studio і теплових карт показують, що саме сталося, а фідбек користувачів пояснює, чому це сталося.
У цій статті — прості та дієві способи, як збирати фідбек і знаходити те, чого не видно у вебаналітиці.
Чому фідбек важливий для покращення UX і конверсії
Фідбек — це джерело інсайтів, яке допомагає:
-
зрозуміти, чому користувачі йдуть;
-
побачити, що заважає виконати цільову дію;
-
отримати інформацію, якої немає в аналітиці;
-
виявити емоції та мотивацію відвідувачів.
Більшість спонтанного фідбеку — негативна. Користувачі пишуть у підтримку або лишають відгуки, коли:
-
зламався товар;
-
виникла проблема з доставкою;
-
сервіс не відповідає очікуванням.
Але такий фідбек рідко стосується UX сайту — люди приходять вирішувати проблему, а не аналізувати інтерфейс.
Тому збір зворотного зв’язку про сайт потрібно організовувати проактивно. Найкраще запитувати фідбек у моменти, коли користувач найбільш готовий відповісти:
-
після успішного оформлення чи надсилання форми — емоція завершеності;
-
коли користувач відмовляється від покупки — у цей момент зазвичай є бар’єр або сумнів.
Найпоширеніші причини відмов:
-
незрозуміла навігація;
-
завелика ціна / відсутність акцій;
-
недовіра до бренду / якості;
-
немає потрібного способу доставки / оплати;
-
технічні помилки на сайті.
Інсайти, які можна отримати з опитувань
Аналітика GA4, Looker Studio фіксує факт, але не пояснює причину, наприклад:
-
65% користувачів покинули кошик;
-
45% натиснули на кнопку «Хочу консультацію», але лише 5% заповнили форму;
-
89% з тих, хто оформили замовлення, натиснули «Оплатити» та лише 65% дійшли до Thank you page.
Теплові карти та записи сесій в Clarity чи Hotjar показують, як користувачі взаємодіють з інтерфейсом та де виникають помилки.
Завдяки цим даним є можливість відстежити точку тертя і робити припущення щодо того, що стоїть за цими бар’єрами.
Що додає фідбек
Опитування дають якісні пояснення, які складно зчитати з цифр.
|
Приклад фідбеку
|
Що може означати
|
«Я не розумію, чи є промокод»
|
Користувачі йдуть шукати промокод в інтернеті й не завжди повертаються. Актуально для всіх сайтів із відкритим полем промокоду — ecommerce, B2B, B2C.
|
«Не хочу, щоб мені телефонували, але не можу обрати цю опцію»
|
Типово для військової тематики, секс-шопів, медичної ніші. Користувачі уникають дзвінків і це блокує оформлення замовлення.
|
«Кнопка не працює, як мені оформити замовлення»
|
Користувач хоче зробити замовлення, але не можу через технічну помилку. Актуально для всіх ніш.
|
«Я не впевнений в оригінальності продукції, не знайшов сертифікатів якості»
|
Критично для медичних, косметичних, спортивних і дієтичних товарів. Коли є сумнів у якості, конверсії падають.
Опитування дають змогу:
-
дізнатися думку користувачів про сайт;
-
виявити UX-проблеми, які не видно з цифр;
-
точніше планувати покращення інтерфейсу та контенту.
Далі розгляну формати збору фідбеку і коли саме варто його просити.
Фідбек у момент, коли користувач іде з сайту
Exit-intent pop-up — один із найефективніших способів отримати зворотній зв’язок. Він з’являється саме тоді, коли відвідувач збирається залишити сайт.
Система відстежує поведінку користувача, як-от рух курсора миші до кнопки закриття вкладки або адресного рядка. Як тільки алгоритм розуміє, що відвідувач хоче піти, з’являється поп-ап з опитуванням.
Добре налаштовані exit-intent поп-апи:
-
не заважають перегляду;
-
не знижують конверсію;
-
показують, чому користувачі залишають сайт;
-
добре працюють для ecommerce, SaaS і лендингів.
Це простий спосіб зібрати фідбек, не перериваючи основний сценарій користувача.
Ключове завдання — зрозуміти, чому він не виконав цільову дію.
Як сформувати поп-ап для виходу
Заголовок може бути прямим і ввічливим: «Бачимо, що ви збираєтесь піти. Підкажіть, будь ласка, що пішло не так?»
Далі — список можливих причин, які тестують ваші гіпотези з аналітики:
-
висока ціна;
-
відсутність акцій / знижок;
-
немає потрібного способу доставки;
-
у конкурента дешевше;
-
маю сумніви щодо якості послуг / товару;
-
не вдалося знайти потрібний товар.
Рекомендація: пропонуйте не більше 7±2 варіантів, спираючись на закон Міллера — людина здатна утримувати в короткочасній пам’яті 5–9 елементів одночасно. Це правило широко використовується в UX/UI-дизайні для спрощення інтерфейсів через групування.
Такий поп-ап дає можливість:
-
зрозуміти, що заважає купити;
-
зафіксувати реальні бар’єри;
-
зібрати гіпотези для покращення сайту.
Коли показувати exit-intent поп-ап
Головне — не дратувати користувача. Оптимальні сценарії:
-
Намір закрити вкладку або вікно браузера — користувач рухає курсор до кнопки «Закрити» або адресного рядка.
-
Покинутий кошик або форма — користувач додав товари в кошик або почав заповнювати форму, але зупинився.
-
Тривалий час на сторінці без дії — наприклад, 60–90 секунд на сторінці товару без додавання в кошик.
Ці сценарії легко реалізувати через Hotjar, Clarity або інші інструменти для pop-up-опитувань.
Приклад використання. Компанія iHerb застосовує поп-ап з опитуванням, коли система фіксує намір покинути сторінку.
Завдяки цьому вони:
-
виявляють бар’єри — довіра, ціна, доставка;
-
розуміють, чому на певному етапі користувачі покидають сайт;
-
пріоритизують задачі для покращення сайту та контенту на основі реальних даних.
Опитування після покупки
Опитування на Thank You Page — ще один вдалий спосіб отримання фідбеку. Воно показується одразу після оформлення замовлення і дає можливість:
-
швидко зібрати враження;
-
зрозуміти, наскільки зручним був процес;
-
знайти точки підвищення конверсії.
Опитування після покупки працюють добре з багатьох причин.
-
Момент емоцій. Користувач щойно завершив покупку і його враження це свіжі. Люди охочіше діляться емоціями тут і зараз, ніж згадують щось постфактум.
-
Відчуття завершеності. Ключова дія виконана, немає перешкод або потреби відкладати відповідь. Опитування сприймається як логічне завершення процесу, а не додаткове завдання.
-
Підсилення почуття значущості. Фрази на кшталт «Ваша думка допомагає нам ставати кращими» формують відчуття причетності.
Які питання ставити на Thank You Page
Опитування має бути максимально коротким і швидким, наприклад, шкала від 1 до 5 для оцінки досвіду або відкрите питання типу «Що можна покращити на сайті, щоб оформлення було ще зручнішим?»
З нашого досвіду користувачі часто:
-
дякують за зручність, яка спрощує оформлення;
-
вказують на дрібні, але критичні моменти — незрозумілі підписи полів, неочевидні кнопки, відсутність потрібної інформації.
Приклад використання опитувальника на Thank you page. Після оформлення замовлення iHerb:
-
показує деталі;
-
пропонує оцінити сайт / процес оформлення.
Це допомагає компанії:
-
вимірювати індекс лояльності клієнтів сайту;
-
розуміти, де саме процес був складним;
-
отримувати чесну думку покупців щодо UX.
Аналіз фідбеку
Зібрати дані — це половина справи. Далі потрібен системний аналіз, і для цього зручно використовувати таблицю.
-
Джерело фідбеку — показує, звідки надійшов коментар. Це потрібно для розуміння контексту:
-
фідбек після покупки — про задоволення або бар’єри після конверсії;
-
під час виходу з сайту — про UX-проблеми або контент.
-
Категорія — класифікує коментарі на типи, наприклад, «проблема» або «ідея». Це дає змогу швидко зрозуміти, чи користувач сигналізує про щось, що потребує виправлення, чи пропонує покращення.
-
Частота — показує, скільки разів зустрічається схожий коментар. Це допомагає визначати, наскільки поширеною є конкретна проблема чи ідея серед користувачів.
-
Оцінка — відображає важливість або серйозність коментаря з точки зору впливу на продукт чи бізнес.
-
Коментар — текст від користувача, який дає деталі та контекст для подальшого аналізу.
-
Пріоритет — на основі категорії, частоти та оцінки ви можете визначати, наскільки терміново або важливо реагувати на цей фідбек.
Така таблиця допомагає структуровано обробляти фідбек, відокремлювати важливе від менш критичного і приймати рішення про те, які проблеми або ідеї впроваджувати першочергово.
Висновки
-
Фідбек користувачів — це основа живих, а не теоретичних UX-досліджень.
-
Поєднуючи дані аналітики з опитуваннями, ви:
-
розумієте реальну поведінку відвідувачів;
-
бачите, чому вони залишають сайт і не виконують цільову дію;
-
знаходите конкретні точки для покращення;
-
прискорюєте оптимізацію конверсії.
-
Використовуйте:
-
exit-intent поп-ап — щоб «спіймати» причини відмови;
-
опитування на Thank You Page — щоб зібрати чесний фідбек від тих, хто вже пройшов шлях до кінця.
-
Системний збір відгуків та їхній аналіз — запорука швидкого розвитку продукту, більшої довіри та вищої конверсії.
Більше за темою
Свіжі
Новини AI-пошуку: що змінилося за останні місяці
Дайджест головних оновлень AI і їхнього впливу на ринок
Як без глобального редизайну збільшити конверсію в Google Play: кейс eSIM Plus
Точкова робота з вже оптимізованою графікою
Хто такий лінкбілдер і як ним стати
Хто такий лінкбілдер і що він робить, з якими інструментами працює та якими навичками має володіти