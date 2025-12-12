Як отримувати фідбек про сайт: ефективні способи збору зворотного зв’язку від користувачів

Зворотний зв’язок на сайті — це не просто відгуки чи думки відвідувачів. Це дані, без яких UX-дослідження та UX-аналітика не дають повної картини.

Опитування не замінюють аналітику, вони доповнюють її. Дані з GA4, звітів Looker Studio і теплових карт показують, що саме сталося, а фідбек користувачів пояснює, чому це сталося.

У цій статті — прості та дієві способи, як збирати фідбек і знаходити те, чого не видно у вебаналітиці.

Чому фідбек важливий для покращення UX і конверсії

Фідбек — це джерело інсайтів, яке допомагає:

зрозуміти, чому користувачі йдуть;

побачити, що заважає виконати цільову дію;

отримати інформацію, якої немає в аналітиці;

виявити емоції та мотивацію відвідувачів.

Більшість спонтанного фідбеку — негативна. Користувачі пишуть у підтримку або лишають відгуки, коли:

зламався товар;

виникла проблема з доставкою;

сервіс не відповідає очікуванням.

Але такий фідбек рідко стосується UX сайту — люди приходять вирішувати проблему, а не аналізувати інтерфейс.

Тому збір зворотного зв’язку про сайт потрібно організовувати проактивно. Найкраще запитувати фідбек у моменти, коли користувач найбільш готовий відповісти:

після успішного оформлення чи надсилання форми — емоція завершеності;

коли користувач відмовляється від покупки — у цей момент зазвичай є бар’єр або сумнів.

Найпоширеніші причини відмов:

незрозуміла навігація;

завелика ціна / відсутність акцій;

недовіра до бренду / якості;

немає потрібного способу доставки / оплати;

технічні помилки на сайті.

Інсайти, які можна отримати з опитувань

Аналітика GA4, Looker Studio фіксує факт, але не пояснює причину, наприклад:

65% користувачів покинули кошик;

45% натиснули на кнопку «Хочу консультацію», але лише 5% заповнили форму;

89% з тих, хто оформили замовлення, натиснули «Оплатити» та лише 65% дійшли до Thank you page.

Теплові карти та записи сесій в Clarity чи Hotjar показують, як користувачі взаємодіють з інтерфейсом та де виникають помилки.

Завдяки цим даним є можливість відстежити точку тертя і робити припущення щодо того, що стоїть за цими бар’єрами.

Що додає фідбек

Опитування дають якісні пояснення, які складно зчитати з цифр.

Приклад фідбеку Що може означати «Я не розумію, чи є промокод» Користувачі йдуть шукати промокод в інтернеті й не завжди повертаються. Актуально для всіх сайтів із відкритим полем промокоду — ecommerce, B2B, B2C. «Не хочу, щоб мені телефонували, але не можу обрати цю опцію» Типово для військової тематики, секс-шопів, медичної ніші. Користувачі уникають дзвінків і це блокує оформлення замовлення. «Кнопка не працює, як мені оформити замовлення» Користувач хоче зробити замовлення, але не можу через технічну помилку. Актуально для всіх ніш. «Я не впевнений в оригінальності продукції, не знайшов сертифікатів якості» Критично для медичних, косметичних, спортивних і дієтичних товарів. Коли є сумнів у якості, конверсії падають.

Опитування дають змогу:

дізнатися думку користувачів про сайт;

виявити UX-проблеми, які не видно з цифр;

точніше планувати покращення інтерфейсу та контенту.

Далі розгляну формати збору фідбеку і коли саме варто його просити.

Фідбек у момент, коли користувач іде з сайту

Exit-intent pop-up — один із найефективніших способів отримати зворотній зв’язок. Він з’являється саме тоді, коли відвідувач збирається залишити сайт.

Система відстежує поведінку користувача, як-от рух курсора миші до кнопки закриття вкладки або адресного рядка. Як тільки алгоритм розуміє, що відвідувач хоче піти, з’являється поп-ап з опитуванням.

Добре налаштовані exit-intent поп-апи:

не заважають перегляду;

не знижують конверсію;

показують, чому користувачі залишають сайт;

добре працюють для ecommerce, SaaS і лендингів.

Це простий спосіб зібрати фідбек, не перериваючи основний сценарій користувача.

Ключове завдання — зрозуміти, чому він не виконав цільову дію.

Як сформувати поп-ап для виходу

Заголовок може бути прямим і ввічливим: «Бачимо, що ви збираєтесь піти. Підкажіть, будь ласка, що пішло не так?»

Далі — список можливих причин, які тестують ваші гіпотези з аналітики:

висока ціна;

відсутність акцій / знижок;

немає потрібного способу доставки;

у конкурента дешевше;

маю сумніви щодо якості послуг / товару;

не вдалося знайти потрібний товар.

Рекомендація: пропонуйте не більше 7±2 варіантів, спираючись на закон Міллера — людина здатна утримувати в короткочасній пам’яті 5–9 елементів одночасно. Це правило широко використовується в UX/UI-дизайні для спрощення інтерфейсів через групування.

Такий поп-ап дає можливість:

зрозуміти, що заважає купити;

зафіксувати реальні бар’єри;

зібрати гіпотези для покращення сайту.

Коли показувати exit-intent поп-ап

Головне — не дратувати користувача. Оптимальні сценарії:

Намір закрити вкладку або вікно браузера — користувач рухає курсор до кнопки «Закрити» або адресного рядка. Покинутий кошик або форма — користувач додав товари в кошик або почав заповнювати форму, але зупинився. Тривалий час на сторінці без дії — наприклад, 60–90 секунд на сторінці товару без додавання в кошик.

Ці сценарії легко реалізувати через Hotjar, Clarity або інші інструменти для pop-up-опитувань.

Приклад використання. Компанія iHerb застосовує поп-ап з опитуванням, коли система фіксує намір покинути сторінку.

Завдяки цьому вони:

виявляють бар’єри — довіра, ціна, доставка;

розуміють, чому на певному етапі користувачі покидають сайт;

пріоритизують задачі для покращення сайту та контенту на основі реальних даних.

Опитування після покупки

Опитування на Thank You Page — ще один вдалий спосіб отримання фідбеку. Воно показується одразу після оформлення замовлення і дає можливість:

швидко зібрати враження;

зрозуміти, наскільки зручним був процес;

знайти точки підвищення конверсії.

Опитування після покупки працюють добре з багатьох причин.

Момент емоцій. Користувач щойно завершив покупку і його враження це свіжі. Люди охочіше діляться емоціями тут і зараз, ніж згадують щось постфактум. Відчуття завершеності. Ключова дія виконана, немає перешкод або потреби відкладати відповідь. Опитування сприймається як логічне завершення процесу, а не додаткове завдання. Підсилення почуття значущості. Фрази на кшталт «Ваша думка допомагає нам ставати кращими» формують відчуття причетності.

Які питання ставити на Thank You Page

Опитування має бути максимально коротким і швидким, наприклад, шкала від 1 до 5 для оцінки досвіду або відкрите питання типу «Що можна покращити на сайті, щоб оформлення було ще зручнішим?»

З нашого досвіду користувачі часто:

дякують за зручність, яка спрощує оформлення;

вказують на дрібні, але критичні моменти — незрозумілі підписи полів, неочевидні кнопки, відсутність потрібної інформації.

Приклад використання опитувальника на Thank you page. Після оформлення замовлення iHerb:

показує деталі;

пропонує оцінити сайт / процес оформлення.

Це допомагає компанії:

вимірювати індекс лояльності клієнтів сайту;

розуміти, де саме процес був складним;

отримувати чесну думку покупців щодо UX.

Аналіз фідбеку

Зібрати дані — це половина справи. Далі потрібен системний аналіз, і для цього зручно використовувати таблицю.

Джерело фідбеку — показує, звідки надійшов коментар. Це потрібно для розуміння контексту:

фідбек після покупки — про задоволення або бар’єри після конверсії;

під час виходу з сайту — про UX-проблеми або контент.

Категорія — класифікує коментарі на типи, наприклад, «проблема» або «ідея». Це дає змогу швидко зрозуміти, чи користувач сигналізує про щось, що потребує виправлення, чи пропонує покращення. Частота — показує, скільки разів зустрічається схожий коментар. Це допомагає визначати, наскільки поширеною є конкретна проблема чи ідея серед користувачів. Оцінка — відображає важливість або серйозність коментаря з точки зору впливу на продукт чи бізнес. Коментар — текст від користувача, який дає деталі та контекст для подальшого аналізу. Пріоритет — на основі категорії, частоти та оцінки ви можете визначати, наскільки терміново або важливо реагувати на цей фідбек.

Така таблиця допомагає структуровано обробляти фідбек, відокремлювати важливе від менш критичного і приймати рішення про те, які проблеми або ідеї впроваджувати першочергово.

Висновки

Фідбек користувачів — це основа живих, а не теоретичних UX-досліджень. Поєднуючи дані аналітики з опитуваннями, ви:

розумієте реальну поведінку відвідувачів;

бачите, чому вони залишають сайт і не виконують цільову дію;

знаходите конкретні точки для покращення;

прискорюєте оптимізацію конверсії.

Використовуйте:

exit-intent поп-ап — щоб «спіймати» причини відмови;

опитування на Thank You Page — щоб зібрати чесний фідбек від тих, хто вже пройшов шлях до кінця.