Якщо бренда немає в діджиталі, його немає ніде — сувора правда інтернет-маркетингу. Це стосується і великих компаній із сотнями офлайн-магазинів? Так. Навіть коли вашу вивіску видно мало не на кожній вулиці, треба йти у соцмережі. Як це робили у EVA, розповіла Марина Соколова, Head of SMM бренду на івенті No More SMM. Кейси роботи в YouTube, TikTok i Telegram — далі.
Навіщо EVA пішла в діджитал
Зараз прийшов час, коли не аудиторія йде до брендів, а бренди йдуть туди, де зручно аудиторії. Великі ж мають бути доступними скрізь. Тож вихід у діджитал-простір команда EVA розцінювала як певний виклик. З офлайн-продажами все непогано, треба було, щоб запрацював і онлайн-ринок.
Марина Соколова, Head of SMM в EVA
У 2019 компанія почала відкривати для себе YouTube, TikTok i Telegram. Чому саме цi майданчики?
Проаналізували, які сайти користуються популярністю серед українців, дані щодо скачувань певних додатків, зробили висновок, що є соцмережі з величезним охопленням, а EVA там немає.
При цьому, створюючи контент, звертали увагу на аудиторію конкретної мережі. TikTok, приміром, про молодь.
Перший #рек в TikTok. В пошуках контенту, який «зайде»
Аудиторія: 111, 2 тис. підписників (94,4% жінок, 5,6% чоловіків).
Що можуть робити бренди у TikTok:
- Челенджі. Успіх залежить від використання брендованого хештегу та пулу блогерів, популярних у цій соцмережі.
- Преролли. TikTok активно тестує пряму рекламу. Відео бренду може вести на аккаунт в соцмережі, на сайт або у додаток.
- Брендовані AR-фільтри. TikTok охоче запускає стікери і фільтри, присвячені брендам. При грамотному використанні ефекти помітять, і кампанія отримає максимальне охоплення.
- Колаборації з відомими блогерами. Тут є два варіанти: співпрацювати з блогерами на їхніх каналах або розмістити відео на власній сторінці.
Для EVA найпопулярнішими виявились короткі відео EVAchek — усім знайомий формат розпаковок. Все просто: клієнти робили огляди покупок і активно ділилися ними в соцмережі.
EVAchek став додатковою точкою дотику з брендом: покупці могли спостерігати за зйомками прямо в магазині або навіть брати участь у процесі.
З моменту старту до першого #реку (потрапляння в рекомендації) пройшло трохи більше місяця. За цей час відео набрало понад 500 тисяч переглядів. Попередні спроби-челенджі дивилися 50-100 тисяч користувачів. Тож поступово знайшли контент, який «зайшов».
Ще один формат комунікації з клієнтами — «Макіяж, як міста України». В коментарях користувачі пишуть свій населений пункт, а блогери знімають відповідне відео, передаючи лише за допомогою косметики на обличчі особливості певного регіону чи міста.
З досвіду команди EVA виходить, що продає не механізм, не мережа, не лінія бренду. Продають люди: консультанти в магазинах та кол-центрах. То ж розпочали пошук обличчя бренду для TikTok. І головною героїнею стала реальна співробітниця магазину. Маємо: обличчя бренду — довіра клієнтів — зворотній зв'язок.
Марина Соколова, Head of SMM в EVA
Успіх бренду в соцмережі залежить від стратегії просування, формату та технічної сторони. Тобто треба знайти свою аудиторію, обрати для неї цікавий контент та підібрати алгоритми роботи в соцмережах. І активно використовувати усі переваги TikTok — музика, підписи, вирізки, спецефекти, фільтри, текст і обов’язково хештеги.
Особливості запуску в YouTube: знайти свої рубрики і працювати на якість
Аудиторія: 16,7 тис. підписників (96,8% жінок, 3,2% чоловіків).
На YouTube-майданчику інфлюенсерам довіряють більше, ніж брендам. Перевага великого бізнесу в тому, що він може не лише створювати контент, але й залучити експертів, котрі поділяться унікальними досвідом і порадами.
Тож просування в YouTube почали із співпраці з блогерами та створення нових рубрик. За два місяці виокремили найбільш ефективні:
- EVAchek — той самий формат оглядів, тільки ролики довші, а оцінки дають вже блогери;
- «На всі 100 за 100» — поради, як зробити топовий макіяж за 100 гривень;
- «Дайджест новин» — усе про нові тренди у сфері краси.
Лайфхак. Рубрик не повинно бути багато. Важливо визначитися з кількістю і працювати на якість.
Новий майданчик — новий контент. Що робили в Telegram
У Telegram бренд зайшов за допомогою таргету, просуванню в соцмережах та посівів у телеграм-каналах. А в роботі керувались наступним:
- Унікальний контент, який не дублюється в інших соцмережах. Новий майданчик — нова аудиторія — нове наповнення.
- Ексклюзивні пропозиції. І знову це про індивідуальні формати взаємодії з клієнтами. Тут, приміром, пропонували персональні штрихкоди на покупку, яку можна використати в звичайному або інтернет-магазині.
- Постійний аналіз та оптимізація. Якщо контент не зайшов, значить він не настільки крутий. Перекладати невдачі на алгоритми, тіньовий бан, бюджети конкурентів — шлях в нікуди. Формат та сотні тисяч переглядів — це досвід, а не показник абсолютного успіху.
Як робити якісний контент? Читайте в журналі:
Запам’ятати
Про що варто пам’ятати при запуску нового каналу комунікації:
- Створіть єдину концепцію каналу.
- Робіть легкий контент — лонгріди, подробиці про склад і компоненти косметики, детальний огляд впливу цих компонентів на шкіру або речі… Залиште це для висвітлення у блозі.
- Не намагайтеся взяти кількістю. Витратьте час і зробіть три, а не десять постів. Але якісних. Нехай це будуть унікальні поради, яких не знайдеш в інших.
- Постійно пробуйте щось нове в рамках обраної концепції, використовуючи усі можливості платформи. Наприклад, до створення контенту можна залучити не тільки інфлюенсера, а й продавчиню з мережі магазинів. Так, знаменитості можуть класно просувати товари, але клієнти також довіряють консультантам, котрих бачать щодня. Адже ті добре знають асортимент і допоможуть зорієнтуватися покупцю.
- Люди йдуть в соцмережі не лише за настроєм, а й за користю! Навіть, якщо це ТікТок.
Це лише коротка версія доповіді Марини Соколової на онлайн-конференції No more SMM. Щоб подивитися повну версію, купите запис всіх доповідей. Там було ще багато крутих спікерів. Зокрема, Антон Бокий з Intertop, Яна Меркотан з Kacho Group, Юлія Кравчук з Reface і інші.
Свіжі
Правда про війну в Україні. Що робить IT-команда з Truth Fund
Як боротись із фейками та поширювати правду.
Як ми знайшли 50 000 охочих відкрити свою справу на OLX — кейс Netpeak
Як знайти продавців для маркетплейсу за допомогою реклами в Google, Facebook, TikTok та месенджерах.
Антикейси — топи TECHIIA, Party.Space та Netpeak про свої найкорисніші помилки
Інсайти ІТ FuckUp Night, івенту Європейської асоціації програмної інженерії. Три антикейса в добірці медіа Speka.
Коментарі (0)
Останні коментарі
Будь ласка, залогіньтеся, щоб залишити коментар