Как поставить эффективные SEO-цели и KPI для бизнеса: примеры и советы

Как поставить эффективные SEO-цели и KPI для бизнеса: примеры и советы

Если вы читаете эту статью, значит, вы задумались о том, как помочь бизнесу расти, завоевывать доверие клиентов и быть заметными в онлайне. И справится ли с этим SEO.

Эта статья — прикладное руководство для маркетологов и владельцев бизнеса. Я расскажу, как в Netpeak Ukraine определяют реалистичные SEO-цели, исходя из задач маркетинга и бизнеса.

Вы узнаете, как можно превратить SEO в стратегический инструмент продвижения, чтобы каждый шаг приносил вашему бизнесу реальную пользу.

Зачем бизнесу SEO-продвижение

SEO (Search Engine Optimization) давно перестало быть просто техническим инструментом. Сегодня оно — ключевой элемент маркетинговой стратегии, способный напрямую влиять на рост бизнеса.

Согласно отчету FirstPageSage, органические результаты поиска имеют значительно более высокий показатель кликабельности (CTR) по сравнению с платными объявлениями.

Первая органическая позиция получает 39,8% кликов, тогда как первое платное объявление — всего 2,1%.

Почему так происходит? Сайты, которые занимают высокие позиции, максимально соответствуют поисковому запросу. А, значит, — заслуживают доверия.

Задумываясь об использовании поисковой оптимизации, многие маркетологи и владельцы компаний сталкиваются с рядом сложностей.

Почему с SEO на первый взгляд трудно

Сложности перевода. Часто маркетологи и SEO-специалисты говорят на разных языках. SEO-специалист оперирует техническими терминами, метриками и аналитикой. Маркетолог сосредоточен на общей стратегии, продажах и взаимодействии с аудиторией. Интеграция SEO-целей в маркетинг. Как вписать SEO-цели в общую маркетинговую стратегию компании? Может показаться, что SEO работает изолированно, а его показатели (трафик, позиции, ссылки) никак не соотносятся с общей картиной бизнеса и не влияют на бизнес-результаты. Какие цели ставить для SEO, а какие нет. Еще одна боль — определение реальных возможностей поисковой оптимизации. На что оно влияет напрямую, а на что лишь косвенно? Неясность в этом вопросе приводит к завышенным ожиданиям или, наоборот, недооценке возможностей SEO.

Продемонстрирую пошаговую логику на примере В2С, как продвижение работает от улучшения позиций до роста дохода.

SEO KPI для бизнеса

На слайде продемонстрировано влияние видов уровней SEO-метрик на бизнес-результаты.

верхний уровень (искусственные SEO KPI) — технические метрики вроде позиций и кликов. Это базовый этап, который формирует основу для последующих достижений;

средние уровни (SEO KPI, KPI маркетинга) — переход от трафика и доли рынка к пользовательским действиям и конверсиям;

нижний уровень (KPI для бизнеса) — демонстрирует связь SEO с ключевыми бизнес-показателями, такими как доход и партнерства.

SEO — это не отдельный изолированный процесс, а важный элемент общей стратегии, синхронизированный с бизнес-целями.

Сложности в измерении результата. Многие клиенты хотят видеть быстрые результаты, но не осознают, что поисковое продвижение — это долгосрочный процесс и его результаты накапливаются постепенно. Но и результат дают длительный, даже после прекращения SEO-работ. Непонятно, с чего начать. Следующая сложность — отсутствие четкого понимания приоритетов. Какие задачи выполнять в первую очередь: сбор семантики, оптимизацию заголовков, создание контента, улучшение структуры сайта или наращивание ссылочной массы? Такой обширный список действий может сбить с толку.

Именно здесь помощь агентства становится решающим фактором. Специалисты помогают систематизировать процесс, определить четкий план действий и отслеживать результаты.

Так как же определить, какие задачи ставить перед SEO-продвижением для достижения желаемого роста?

Далее расскажу, как мы в Netpeak Ukraine интерпретируем задачи вашего бизнеса и превращаем их в эффективные SEO-цели.

Что такое SEO-цели

Это задачи, направленные на повышение видимости сайта в поисковых системах и рост органического трафика.

Способствуют продвижению ресурса в поисковой выдаче, поддерживая ключевые бизнес-задачи:

увеличение продаж;

укрепление узнаваемости бренда;

привлечение новых клиентов.

Для достижения высоких результатов наша команда определяет цели еще до начала продвижения. Понимание ожиданий наших партнеров позволяет соотнести результаты с запросом, выходя за рамки лишь технических показателей.

Как интерпретировать задачи бизнеса

Перед запуском проекта мы изучаем особенности вашего бизнеса и разбираемся в сути бизнес-целей, чтобы затем перевести их в SEO-цели и KPI. Вот как это выглядит.

После того как мы перевели задачи бизнеса на язык SEO, переходим к формулировкам и постановкам целей.

Как поставить реалистичные цели в SEO

Для постановки целей используем фреймворк SMART, где они:

конкретны — что мы хотим достичь;

что мы хотим достичь; измеримы — есть подходящий KPI для оценки результата;

есть подходящий KPI для оценки результата; достижимы — не завышенные, реалистичные;

не завышенные, реалистичные; актуальны — то, что нужно проекту;

то, что нужно проекту; ограничены сроком — установлены даты достижения.

Ориентируясь на эти характеристики, раскладываем цель по полочкам.

Цель: достигнуть выхода на окупаемость (положительный ROI) за 12 месяцев. Показатель ROI на сентябрь 2024 составляет -98%.

Конкретная: достигнуть выхода на окупаемость. Понятно, что мы хотим достичь. Измеримая: ROI. Выполнение цели можно измерить показателем (KPI), в данном случае ROI. Достижимая: легко подтвердить расчетом ROI и его оценкой на основе предполагаемого роста трафика. Актуальная: цель зависит от проекта. Например, эта цель для молодого сайта, ему актуально скорее окупиться. Ограничена сроком: за 12 месяцев. Заданы временные рамки, в которые планируем достичь цель. Показатель ROI на сентябрь 2024 составляет -98%*: есть исходная точка, которая подтверждает простоту измеримости цели.

*Текущие данные — точка, от которой мы будем отталкиваться, ставя цель. Это поможет понять, получится ли измерять результат, делать выводы. Также важно видеть динамику за предыдущие периоды и объем возможных инвестиций.

Но недостаточно перевести бизнес-задачи в SEO-цели. Важна ваша готовность к длительному взаимодействию и сотрудничеству.

Долгосрочные инвестиции в SEO обеспечивают стабильные результаты, которые сохраняются даже после прекращения активного продвижения.

Прежде чем начать SEO-кампанию, нужно определить цели и ключевые показатели эффективности. Подробнее по порядку.

Шаг 1. Формируем цели SEO

Формируются с учетом модели бизнеса (B2B, B2C, SaaS, eCommerce) и текущего этапа его развития. Эти факторы определяют подход к SEO и помогают выделить приоритетные KPI.

SEO-цели для B2B и B2C сегментов

SEO-кампании в В2В

Направлены на повышение узнаваемости бренда и генерацию потенциальных лидов.

Для зрелых компаний стратегия зависит от текущего уровня SEO: велась ли ранее работа и какие результаты она дала. Тут важны количество заказов, стабильный рост органического трафика, улучшение позиций в поисковой выдаче, высокий CTR.

Кейс сайта юридических услуг 4B Ukraine. 4B Ukraine — международная юридическая компания, обеспечивает юридическую поддержку для развития e-commerce бизнесов, IT-компаний и производителей-экспортеров за рубежом. Бизнес-цель. В Netpeak компания обратилась за продвижением блога, чтобы сделать из него полноценный канал по привлечению лидов. SEO-цель продвижения. После изучения специфики бизнеса заказчика и интерпретации его запроса, мы поставили перед собой цель продвижения — увеличить количество читателей блога из поисковых систем. Вот такого роста сеансов из органики на страницы блога за время работы над проектом удалось достичь.

SEO-кампании в В2С

В В2С сегменте SEO-кампании направлены на привлечение большего числа посетителей и побуждение их к целевым действиям на сайте — оформление заказа, подписка на рассылку, заполнение формы.

Кейс Oxford Medical. Netpeak Agencies Group сотрудничает с Oxford Medical уже 16 лет. У этой сети медицинских клиник 38 филиалов в 22 городах Украины. Бизнес-цели клиента. У Oxford Medical они амбициозные: быть лучше конкурентов в нише, предлагать пользователю больше услуг, поддерживающих здоровье и предоставлять доступ к качественной медицинской помощи. Работаем с партнером давно и уже выполнили много базовых SEO-работ. Обсуждая ключевые аспекты дальнейшего продвижения, решили проводить покатегорийную оптимизацию сайта и начали с категории «Косметология». Какие SEO-цели мы поставили: увеличить количество страниц подкатегорий на сайте; оптимизировать страницы для пользователей; увеличить долю органической выдачи в категории (стартовый показатель перед началом оптимизации — 11,16%). Результаты продвижения: получили рост органического трафика по категории «Косметология» на 80% по сравнению с 2021 годом; рост видимости на 122% в категории: с 11,32% в марте по 25,14% в конце июня 2023; удалось увеличить долю рынка с 11,16 до 16,05%, получив таким образом рост доли органической выдачи на 44%.

Рост органической выдачи

SaaS и продуктовые сайты

Делают акцент на качестве аудитории и увеличении числа лидов. Их задача — рост количества лидов, подписок, запросов демо.

Кейс ME-QR. ME-QR — продукт компании ME TEAM LTD, предоставляющий сервис для создания универсальных QR-кодов для деловых и личных целей. Сервис занимает лидирующие позиции в своей нише во многих странах мира. Партнер обратился к нам с запросом на увеличение позиций и органического трафика по всему миру, с приоритетом на США и страны Европы. Какие SEO-цели мы поставили, исходя из запроса: Расширить структуру сайта и оптимизировать страницы на 33 из 42 языковых версий. Улучшить качество ссылочного профиля. Каких результатов достигли: ежемесячный трафик увеличился с 20 до 30 миллионов сеансов за полгода; органический трафик вырос на 80%; Domain Rating увеличился с 73 до 80; позиции по закупаемым ключевым запросам в США улучшились в 77% случаев.

Интернет-магазины

Ориентируются на привлечение новых клиентов, снижение цены за привлечение лида, увеличении продаж и среднего чека.

Кейс BS-Partner. BS-Partner — один из крупнейших официальных дилеров бытовой техники BOSCH и SIEMENS в Украине (более 60 официальных магазинов в 20 городах Украины). Долгое время сайт компании стагнировал, трафик практически не рос год к году. Поэтому партнер обратился в Netpeak. Главная цель продвижения — рост продаж с сайта. Какие SEO-цели мы поставили: Увеличить целевой органический трафик. Повысить видимость BS-Partner по небрендовым запросам. Улучшить ранжирование приоритетных категорий. Каких результатов достигли: видимость сайта по приоритетным категориям выросла почти в шесть раз с 1,86% до 10,72%; органический трафик в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году вырос на 59%; доля небрендового органического трафика выросла с 71% до 90%; доля рынка, занимаемая BS-Partner, выросла в четыре раза с 0,93% до 3,81%. И BS-Partner вошел в топ-10 игроков на рынке.

Шаг 2. Задаем KPI и декомпозируем цели

Цели поисковой оптимизации — это результаты, которых вы хотите достичь с помощью стратегии SEO. А ключевые показатели эффективности (KPI) измеряют, насколько успешны усилия по достижению целей SEO.

Цели помогают определить направление работы, отвечая на вопрос «зачем?», а KPI позволяют оценить успех, показывая, что работает и насколько хорошо.

Маркетинговые KPI:

объем органического трафика — показатель общей эффективности привлечения аудитории через поисковые системы;

— показатель общей эффективности привлечения аудитории через поисковые системы; CTR (click-through rate) — коэффициент кликабельности, отражающий привлекательность и релевантность контента;

— коэффициент кликабельности, отражающий привлекательность и релевантность контента; конверсии — процент пользователей, совершающих целевые действия (покупки, подписки, заявки);

— процент пользователей, совершающих целевые действия (покупки, подписки, заявки); новые и вернувшиеся пользователи — метрика, показывающая, насколько эффективно сайт привлекает новых клиентов и удерживает существующих;

— метрика, показывающая, насколько эффективно сайт привлекает новых клиентов и удерживает существующих; посещения — общее количество уникальных пользователей, отражающее интерес аудитории к ресурсу.

SEO KPI:

позиции сайта в поисковой выдаче — отображают конкурентоспособность сайта по ключевым запросам;

— отображают конкурентоспособность сайта по ключевым запросам; количество проиндексированных страниц — демонстрирует, насколько эффективно поисковые системы индексируют контент сайта;

— демонстрирует, насколько эффективно поисковые системы индексируют контент сайта; поисковые запросы , по которым пользователи попадают на сайт — помогают анализировать релевантность ключевых слов и качество контента;

— помогают анализировать релевантность ключевых слов и качество контента; качество внешней ссылочной массы — показывает авторитетность ссылок, ведущих на сайт.

Искусственные KPI:

поисковые запросы без кликов — частота запросов, по которым сайт отображается в выдаче, но не генерирует кликов;

— частота запросов, по которым сайт отображается в выдаче, но не генерирует кликов; видимость в поисковых системах — общий процент присутствия сайта в SERP по ключевым запросам.

Ключевые показатели эффективности — это отображение того, как мы движемся к цели от месяца к месяцу.

Выбор метрик зависит от целей вашего бизнеса:

если цель — повышение узнаваемости бренда, важнее смотреть на метрики такие как доля рынка и брендовый трафик;

если цель — увеличение продаж, фокусируемся на конверсиях, доходе и среднем чеке;

если цель — взаимодействие с аудиторией, уделяем внимание метрикам вовлеченности (подписки, время пребывания на страницах сайта и bounce rate).

План-факт с помесячной разбивкой для цели «Рост органического трафика»

Команда Netpeak Ukraine фиксирует рост сайта по всем перечисленным показателям, но активно отслеживает два-три приоритетных для конкретного сайта. Улучшения в отдельных аспектах SEO часто положительно сказываются и на других метриках.

Как ежемесячное отслеживание KPI помогает на стратегическом уровне

Частота мониторинга ключевых показателей зависит от многих факторов:

отслеживаемые метрики;

длительность цикла продаж;

сезонность колебаний в бизнесе.

В Netpeak Ukraine придерживаемся такой базовой структуры.

Ежемесячный мониторинг для отслеживания динамики KPI

Сверка текущего состояния с запланированными ключевыми показателями позволяет:

оценить, где мы находимся по отношению к целям (опережаем, находимся на уровне, отстаем);

вовремя реагировать на изменения и корректировать стратегию достижения поставленных целей.

На этом этапе наши SEO-специалисты могут выявить и проанализировать причины возможного отклонения от прогноза, учитывая, что он ориентировочный. В зависимости от процента отклонения и динамики пересматриваем и корректируем текущую стратегию, чтобы попасть в прогноз и измеряемые KPI для достижения ваших целей. Одноразовое непопадание в прогноз не является поводом для изменения стратегии.

Полугодичный ретроспективный анализ

Полугодовая ретроспектива для оценки динамики изменений, выявления тенденции и сопоставления их с целями.

Анализируем все показатели с предыдущих этапов, а также находим новые точки роста и оцениваем результативность старых.

Пересматриваем стратегию не реже, чем раз в полгода.

Шаг 3. Согласовываем SEO-цели с другими маркетинговыми стратегиями

Контент — король. Но только если он снимает боль целевой аудитории. Грамотная контент-стратегия поможет синхронизировать цели SEO и бизнеса.

Например, нужно увеличить количество лидов для конкретной услуги. В таком случае контент должен быть не только оптимизирован по релевантным ключевым словам, но и отвечать на вопросы потенциальных клиентов, развеивать сомнения, направляя их к совершению целевого действия.

Согласование SEO с PPC также позволяет достигать сбалансированных результатов, обеспечивая комплексное покрытие всех этапов взаимодействия с клиентом — от первого контакта до повторных покупок.

Шаг 4. Измеряем прогресс

Ни продвижение, ни отслеживание прогресса невозможны без использования аналитических инструментов. Инструментов для анализа данных много и функционал у них разный.

Для мониторинга трафика:

Google Analytics. Самый популярный инструмент для оценки общей ситуации по всем каналам трафика и анализа различных источников. Google Search Console. Подходит для мониторинга показателей исключительно для органического трафика. Amplitude. Позволяет отслеживать поведение пользователей в веб- и мобильных приложениях.

Для анализа позиций:

Serpstat — многофункциональная SEO-платформа для отслеживания позиции сайта по ключевым словам в поисковых системах, анализа конкурентов и оценки доли рынка.

Источник: serpstat.com

Rank Tracker, SE Ranking — инструменты для анализа позиций сайта по ключевым словам, позволяющие формировать подробные отчеты о динамике изменений.

Источник: seranking.com

Комплексные SEO-платформы, такие, как Ahrefs и Moz Pro предоставляют инструменты для сравнения показателей сайта с конкурентами и анализа их ссылочной массы.

Для анализа данных и формирования общей картины мы используем сервисы визуализации.

Визуализация данных упрощает восприятие сложных чисел и фактов, преобразуя хаотичную информацию в наглядные графические элементы. Узнайте подробнее в нашем блоге о том, что такое визуализация и как она упрощает работу с данными.

Наша команда работает с Looker Studio и Power BI. Мы объединяем данные и создаем детальные отчеты, чтобы показать всю картину целиком.

Пример сводного отчета с данными из GA, Google Search Console и Serpstat

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Выводы

Цели SEO — набор задач, направленных на повышение видимости сайта в поисковых системах и рост органического трафика.

Постановка SEO-целей, основанных на задачах бизнеса, и контроль ключевых показателей эффективности помогают компаниям увеличивать прибыль, привлекать клиентов и укреплять позиции на рынке.

Такой подход делает SEO не изолированным инструментом, а частью комплексной бизнес-стратегии.