Головна
Блог Ringostat
Академія Ringostat
Академія Ringostat
6 пасток при впровадженні CRM: чому система не приносить результатів і як це змінити
Блог Ringostat
6 місяців тому
12
Ірина Гармаш
497
2
Неправильне спілкування з клієнтами — як спосіб їх втратити. Які помилки знайшов AI в 50 000 розмов
Блог Ringostat
рік тому
23
Ольга Феоктістова
1194
2
Як бізнесу обробляти дзвінки, що надходять у неробочий час: шість способів
Блог Ringostat
рік тому
21
Ольга Феоктістова
1432
2
Воронка продажів: вирва чи трамплін? Як побудувати процес продажів за допомогою сучасних інструментів
Блог Ringostat
рік тому
15
Ірина Гармаш
2359
16
10 простих лайфхаків з обробки лідів, що покращать лояльність клієнтів
Блог Ringostat
2 роки тому
23
Ольга Феоктістова
1923
12
П'ять способів підвищити продуктивність відділу продажів завдяки інтеграції телефонії і CRM
Блог Ringostat
3 роки тому
22
Ольга Феоктістова
3253
65
Сім корисних можливостей колтрекінгу, про які часто забувають маркетологи
Блог Ringostat
3 роки тому
25
Ольга Феоктістова
2461
46