Медичне SEO в епоху AI Overviews: як клінікам, лабораторіям і аптекам адаптувати сайт

Медичне SEO в епоху AI Overviews: як клінікам, лабораторіям і аптекам адаптувати сайт

Кілька років тому людина вводила запит у Google, бачила органічний результат, переходила на сторінку клініки, лабораторії чи аптеки й уже там шукала відповідь чи послугу. Тепер між запитом і кліком часто з’являється AI-відповідь: вона може пояснити симптом, розшифрувати показник аналізу, порівняти препарати, підказати, як підготуватися до процедури.

Через це перша органічна позиція вже не завжди означає максимальну видимість. За частиною медичних запитів користувач спершу бачить розгорнутий AI Overview, потім локальний блок чи інші елементи видачі — і лише після цього класичні результати пошуку.

Медичним сайтам недостатньо працювати тільки над позиціями. Важливо також створювати сторінки, які AI зможе використати як джерело відповіді або рекомендації.

Чому медичним послугам і аптекам потрібні різні AI-стратегії

Healthcare — широка категорія. До неї належать клініки, лабораторії, аптеки, магазини медичних товарів, діагностичні центри та інші бізнеси. Проте AI Overviews впливають на них по-різному, адже користувачі приходять із різними типами запитів.

Клініки та лабораторії

Для клінік і лабораторій особливо важливі інформаційні запити. Люди шукають:

симптоми та захворювання;

норми гормонів та інших показників;

пояснення результатів аналізів;

правила підготовки до процедур;

інформацію про конкретні аналізи або послуги.

Такі запити можуть виглядати суто інформаційними, але часто мають транзакційний потенціал. Наприклад, запит «аналіз крові» часто означає, що користувач хоче зрозуміти, що показує дослідження. Водночас він може шукати місце, де можна здати аналіз, просто не уточнивши це у формулюванні.

Тому сторінка послуги не має обмежуватися коротким описом і кнопкою запису. На ній варто розміщувати інформацію, пов’язану з запитом:

підготовку до аналізу / процедури;

пояснення показників;

FAQ;

ціну;

умови запису;

інформацію про фахівця, який надає послугу.

Для медичних послуг AI-стратегія починається з аналізу таких змішаних запитів. Потрібно визначити, де AI Overview уже перехоплює увагу користувача, а де традиційна органічна видача ще лишається основною точкою входу.

Аптеки та медичний ecommerce

В аптечному ecommerce логіка інша. Тут AI частіше працює з конкретними товарами: препаратами, їхнім складом, інструкціями, відгуками та відмінностями між засобами з однаковою діючою речовиною. Користувач може не просто шукати категорію, а одразу питати:

який препарат обрати;

чим один засіб відрізняється від іншого;

які переваги та недоліки має конкретний препарат;

що кажуть покупці про товар;

як застосовувати засіб.

Тому для аптек і магазинів медичних товарів ключовою сторінкою, крім категорії, є картка конкретного продукту. Саме вона потрапить до AI-відповіді або стане прямою точкою переходу після рекомендації.

Категорійні сторінки й надалі важливі для SEO, але картки товарів потребують глибшого опрацювання. Крім назви, ціни та базової інструкції, додавайте на них порівняння, переваги й недоліки, FAQ і відгуки. Ці дані допомагають AI зрозуміти, чому треба рекомендувати конкретний товар.

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Аудит AI-видачі

Починати адаптацію медичного сайту до AI Overviews варто не з масового переписування сторінок, а з аналізу видачі за конкретними кластерами запитів. Для одних запитів AI-відповідь уже займає більшу частину перших екранів, для інших класична органіка залишається помітнішою.

Наприклад, за запитом «аналіз крові» користувач може спочатку побачити розгорнутий AI Overview, потім локальний блок — і лише після цього перші органічні результати. У такому сценарії навіть позиція в топі не гарантує, що він одразу побачить сторінку клініки чи лабораторії.

Водночас у медичному ecommerce частина комерційних запитів зберігає традиційну логіку видачі: після рекламного блоку відвідувач одразу бачить органічні результати з товарами. Тому одна й та сама стратегія не працюватиме для всіх розділів сайту.

Під час аудиту варто розділити семантику на кілька груп:

запити, за якими вже з’являються AI Overviews;

ключові слова з переважно традиційною органічною видачею;

інформаційні запити, що можуть мати комерційний намір;

пошукові фрази про препарати та їхні характеристики;

запити про симптоми, захворювання, показники аналізів і підготовку до процедур;

локальні пошукові фрази, де класичне SEO залишається ключовим інструментом.

Особливої уваги потребують запити зі змішаним наміром. Наприклад, людина, яка вводить «аналіз крові», може шукати загальну інформацію, а може насправді хотіти записатися до лабораторії. Такі сторінки мають одночасно відповідати на інформаційні запитання та давати можливість перейти до цільової дії.

Аналіз видачі допомагає зрозуміти, для яких кластерів потрібно посилювати видимість у AI Overviews, а де достатньо продовжувати класичну SEO-роботу. Також він показує сторінки, що мають бути пріоритетними: картки препаратів, послуги, аналізи чи інформаційні матеріали.

Пріоритетні сторінки

Після аудиту потрібно визначити, які розділи доопрацьовувати насамперед. Для аптек і медичного ecommerce це будуть переважно картки товарів. Для клінік, лабораторій і діагностичних центрів — лендінги послуг, аналізів і процедур.

Картки препаратів

У класичному SEO основну увагу часто приділяли категоріям, сторінкам фільтрів і інформаційним статтям. Картки товарів могли залишатися на другому плані, тому що їх багато, а категорії збирають більше високочастотного трафіку.

AI змінює цю логіку. Він може рекомендувати не категорію, а конкретний препарат або товар і вести користувача безпосередньо на його сторінку. Тому картка має містити не лише назву, ціну, склад й інструкцію. Її варто доповнити такими блоками:

переваги й недоліки препарату;

порівняння з товарами на основі подібної діючої речовини;

відгуки покупців;

FAQ із відповідями на деталізовані запити;

пояснення щодо застосування;

пораду фармацевта, якщо це доречно для товару;

коректно опрацьовану мікророзмітку.

Такі блоки допомагають відповісти на запитання, що користувач ставить AI перед купівлею: чим відрізняються препарати, який засіб обрати, які особливості має конкретний товар, що кажуть про нього інші покупці.

Сторінки послуг

Для клінік і лабораторій лендінг послуги має працювати не лише як місце для запису. Вона має закривати суміжні інформаційні запити, з якими користувач приходить до AI ще до рішення звернутися по медичну допомогу. На таких сторінках варто додавати:

опис послуги або аналізу;

інформацію про підготовку;

вартість;

умови та години запису;

FAQ;

пояснення симптомів, показників чи станів, пов’язаних із послугою;

авторський блок лікаря чи іншого профільного фахівця;

відомості про досвід та експертність спеціаліста;

дату оновлення матеріалу;

позначку про його перевірку або верифікацію.

Авторський блок для медичних послуг особливо важливий. Коли порада фармацевта на сторінці товару є додатковим елементом, для клініки чи лабораторії користувачеві потрібно бачити, хто саме надає послугу, який досвід має цей фахівець і чому його інформації можна довіряти.

Інформаційні блоки на сторінках послуг не замінюють блог або медичний довідник. Вони допомагають дати точну відповідь у момент, коли користувач уже шукає конкретну процедуру, аналіз, спосіб розв’язати свою проблему.

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Контент для LLM

Коли користувач ставить запитання в ChatGPT, Gemini чи AI Overview, модель може не переказувати всю сторінку. Вона вибирає фрагмент, який найкраще відповідає на запит, і використовує його у своїй відповіді. Тому кожен важливий блок на сторінці має бути самодостатнім: без зайвих вступів, неоднозначних формулювань і залежності від попереднього абзацу.

Медичний контент потрібно писати для людей, але структурувати для LLM.

Щоби вміст було простіше використати у відповідях LLM, варто дотримуватися кількох принципів:

Давати пряму відповідь на конкретне запитання користувача. Ділити текст на короткі логічні блоки з чіткими підзаголовками. Додавати FAQ під long-tail-запити, які люди ставлять у розмовному форматі. Замінювати загальні оцінки конкретними фактами. Регулярно оновлювати пріоритетні сторінки.

Формулювання на кшталт «сучасна клініка», «велика команда», «високий рівень сервісу» не пояснюють, чому бренд варто рекомендувати. Їх потрібно конкретизувати. Якщо клініка давно працює на ринку, зазначте кількість років. Якщо має велику команду — кількість фахівців. Якщо спеціаліст має релевантний досвід — показати його на сторінці.

Довідник

Блог залишається важливою частиною медичного сайту, але інформаційний контент не варто обмежувати лише статтями для широкої аудиторії. Для клінік і лабораторій корисно розвивати великий довідковий розділ: лабораторний довідник, нозологічну енциклопедію або базу знань.

У такому розділі можна системно відповідати на запитання про:

симптоми та захворювання;

показники аналізів;

рівні гормонів та інших речовин в організмі;

правила підготовки до процедур;

можливі причини відхилень у результатах;

зв’язок між симптомами, аналізами та послугами клініки.

Пріоритетні матеріали потрібно переглядати не лише за внутрішнім графіком, а й у контексті конкурентів. Якщо інші сайти оновлюють сторінки, а ваш матеріал не змінювався кілька років, це може послабити його видимість. Простого оновлення дати недостатньо — потрібно перевіряти й актуалізувати сам зміст.

Брендова присутність

LLM має знайти відповідь на запитання, чому саме цю клініку, лабораторію, аптеку чи товар варто рекомендувати користувачу. Основою для цього лишається власний сайт. Саме там потрібно показувати експертність бренду через сторінки лікарів, лаборантів та інших профільних фахівців, а також через детальний контент про послуги, аналізи й препарати.

Водночас на сприйняття бренду впливають і зовнішні джерела:

медіаматеріали та експертні згадки;

брендовані публікації про рішення компанії;

сайти відгуків;

коментарі в соціальних мережах;

локальні форуми;

UGC-контент;

SERM-матеріали.

Зовнішній вміст має не просто згадувати категорію або давати посилання на сайт. Він має пояснювати, чим конкретно бренд відрізняється від інших: яку проблему розв’язує, у чому його сильні сторони, яку експертизу мають фахівці, чому користувачі можуть обрати саме цю послугу чи товар.

Відгуки й обговорення також мають значення. Люди можуть порівнювати препарати з однаковою діючою речовиною, оцінювати досвід взаємодії з клінікою або шукати практичні деталі про процедуру. Такі сигнали допомагають сформувати ширше уявлення про переваги й недоліки бренду поза межами його власного сайту.

Технічна основа

Контентні й репутаційні зміни не дадуть результату, якщо сайт повільно завантажується, має зайві сторінки чи погано сканується. Для пошукових роботів і ботів LLM технічний стан ресурсу лишається базовою умовою доступності вмісту. Під час технічного аудиту медичного сайту перевіряйте:

Як швидко завантажуються сторінки, особливо карток препаратів, послуг і довідкових матеріалів? Чи не створює сайт велику кількість зайвих, дубльованих сторінок? Чи можуть пошукові роботи коректно сканувати пріоритетні розділи? Чи не закриває robots.txt ботів, присутність яких потрібна для видимості в AI-інструментах? Чи коректно працює мікророзмітка для товарів, авторів і сторінок із відгуками? Чи містять картки товарів достатньо структурованих даних для порівняння й рекомендацій?

Для аптечних ecommerce-проєктів окремо тестуйте ChatGPT Merchants. Це один зі способів зробити картки товарів помітнішими в сценаріях, коли користувач просить AI порекомендувати конкретний препарат чи засіб.

LLMs.txt поки що варто сприймати як експериментальну практику. Він не замінює технічне SEO, якісний контент чи мікророзмітку, але його можна додати, коликоманда тестує AI-напрям і хоче підготувати сайт до подальших змін.

План впровадження

Роботу з AI-видимістю медичного сайту краще будувати поступово. Не потрібно одночасно переписувати всі сторінки, запускати великий довідник і переробляти весь технічний стек. Використовуйте покроковий план:

Проаналізуйте видачу за ключовими кластерами. Визначте, за якими запитами вже з’являються AI Overviews, а де класична органіка лишається основним джерелом видимості. Окремо перевірте кластери препаратів, аналізів, симптомів, підготовки до процедур і сторінок послуг. Визначте пріоритетні сторінки. Для аптек ними можуть бути картки найбільш популярних препаратів і товарів. Для клінік та лабораторій — сторінки аналізів, процедур і послуг, де інформаційний запит може переходити в запис. Додайте інформаційні блоки до комерційних сторінок. Картки товарів варто доповнити FAQ, порівняннями, перевагами, недоліками, відгуками й поясненнями щодо застосування. На сторінках послуг додайте підготовку, ціну, умови запису, пояснення показників або симптомів і блок фахівця. Посилюйте експертність. Додайте сторінки лікарів, лаборантів та інших профільних спеціалістів. На сторінках послуг зазначайте, хто перевірив матеріал, коли його оновили та який досвід має фахівець. Створіть довідковий розділ. Розвивайте лабораторний довідник, енциклопедію захворювань або іншу велику інформаційну сторінку. Вона має системно відповідати на запити про симптоми, показники, підготовку до процедур і пов’язані медичні стани. Працюйте із зовнішніми сигналами. Перевірте, що пишуть про бренд у медіа, на сайтах відгуків, у соціальних мережах і на локальних форумах. Зовнішні згадки мають пояснювати сильні сторони клініки, лабораторії, аптеки чи конкретного продукту. Оновлюйте контент за конкурентним середовищем. Періодично порівнюйте пріоритетні сторінки з конкурентами. Якщо інші сайти оновлюють матеріали, додають нові блоки, розширюють відповіді на запити користувачів, варто переглядати й власний контент. Перевіряйте технічну готовність сайту. Переконайтеся, що ключові сторінки швидко завантажуються, доступні для сканування та не мають технічних бар’єрів для ботів.

Фахівці Netpeak допоможуть оцінити, як AI Overviews впливають на видимість вашого сайту, знайти пріоритетні сторінки для оптимізації та побудувати SEO-стратегію з урахуванням особливостей бізнесу. Звертайтеся, щоб посилити органічну видимість, структурувати медичний контент і підготувати сайт до нових сценаріїв пошуку.