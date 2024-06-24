Як просувати мобільний застосунок в App Store у 2024 році. Повний гайд

Як просувати мобільний застосунок в App Store у 2024 році. Повний гайд

Ви створили мобільний застосунок або гру, отримали approval від Apple, і тепер продукт нарешті став доступним для завантаження. Навіть якщо у вас є абсолютна впевненість у його комерційному успіху, у відсутності багів, чітке розуміння його унікальності та переваг, робота на цьому не закінчується. Потрібно просування продукту, щоб його встановило якомога більше користувачів. Команда RadASO зібрала в цій статті рекомендації про те, як розкрутити застосунок в App Store у 2024 році.

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З чого почати — оптимізація сторінки застосунку

Просування мобільних застосунків в App Store починається з App Store Optimization (ASO) — комплексу дій, спрямованих на:

текстову оптимізацію, тобто поліпшення видимості в сторі;

графічну оптимізацію, коли йдеться про підвищення конверсії з показу або перегляду сторінки в установку.

Читайте також повний гайд про просування мобільного застосунку в Google Play у 2024 році.

Аналіз ринку

Для початку визначте, до якої категорії належить застосунок, у чому його переваги, УТП (унікальна торгова пропозиція) і хто основні конкуренти.

Ніша може бути як висококонкурентною, так і містити буквально кілька гравців. Від цього залежатимуть подальші кроки, і такий аналіз дає змогу визначити таке:

ємність ринку (кількість установок/дохід за певний період);

які техніки краще використовувати для просування;

наскільки ніша популярна в тій чи іншій країні.

За допомогою аналізу конкурентів можна визначити важливі аспекти:

тенденції та тренди в категорії;

меседжі конкурентів у комунікації;

у чому вони бачать свої унікальні переваги.

Текстова оптимізація

Основні поля метаданих, які індексуються алгоритмами App Store:

Title;

Subtitle — видно кожному користувачеві;

Keywords — приховані від сторонніх і доступні тільки в консолі розробника App Store Connect.

Застосунок або гра відображатимуться в пошуковій видачі за пошуковим запитом, який міститься в текстових метаданих, інакше кажучи, ранжуватимуться.

Розглянемо основні вимоги до метаданих:

App Title або назва застосунку, розташована праворуч від іконки і виділена збільшеним жирним шрифтом. Максимальна довжина назви в App Store — 30 символів, тому важливо приділити їй достатньо уваги під час складання. Title має бути містким, унікальним, читабельним і релевантним для застосунку.

Примітка. Це поле має найбільшу вагу під час ранжування, тому важливо розміщувати в ньому найпріоритетніші ключові слова.

Subtitle — підзаголовок на сторінці програми в магазині. Як і Title, Subtitle може містити тільки 30 символів. Його мета — дати користувачеві більше інформації про застосунок, у двох словах описати, про що він.

Примітка. Це поле також має великий вплив на результати пошукової видачі, тому важливо не просто розміщувати в ньому ключові слова через кому, а вписувати їх у контекст.

Приклад title і subtitle в App Store

Важливо. Алгоритми App Store співвідносять слова з різних полів, тому необов ’ язково, щоб в одному полі був весь пошуковий запит цілком. Наприклад, частина запиту може міститися в назві, інша в підзаголовку або в полі ключових слів — алгоритм об ’ єднає всі можливі варіанти.

Поле Keywords приховано від користувачів і не впливає безпосередньо на конверсію. Водночас впливає на індексацію застосунку за тими чи іншими запитами. Поле ключових слів містить у собі 100 символів, де кожен ключ відокремлений від іншого комою. Тут можна розмістити ключові слова, які вважаєте найбільш релевантними для вашого застосунку.

Примітка. Не використовуйте пробіли під час перерахування ключів, щоб заощадити кількість доступних символів. Для алгоритму App Store достатньо розділити слова комою.

Система індексує ще кілька полів зі сторінки застосунка, але їхній пріоритет значно нижчий:

Ім ’ я розробника.

я розробника. Promoted in-app purchases (покупки в застосунку) — покупки віртуальних товарів у застосунку (контент, підписки, преміум-доступи, цифрові товари). Їх можна зустріти в результатах пошуку, на сторінці застосунку, на вкладках Today, Games і Apps. Індексується назва промопокупки.

Приклад промо-покупок в App Store

In-app events — це події, які відбуваються всередині застосунку в певний проміжок часу (змагання в грі, живі стрім, прем ’ єри, поява нових фіч тощо). Якщо в застосунку запущено івент, його можна побачити в результатах пошуку, на самій сторінці застосунку, на вкладці Recommendations і в добірках від редакторів Apple. Індексуються назва івенту (30 символів) і короткий опис (50 символів).

In-app events в App Store: на сторінці застосунку, у результатах пошуку, на вкладці Today

Пріоритет полів текстових метаданих під час індексації:

Примітка. Такі поля метаданих, як опис програми та відгуки користувачів, не впливають на індексацію в App Store, на відміну від Google Play.

Дізнайтеся більше про те, як просувати мобільний застосунок у Google Play у 2024 році в повному керівництві від RadASO

Графічна оптимізація

На конверсію з показу в інстал впливає те, як оформлена сторінка застосунку. Найважливішу роль відіграє First Impression Frame (елементи, які користувач бачить на екрані під час першого контакту із застосунком) — за даними Store Maven, 50% інсталяцій приходять саме з нього.

Основні графічні елементи в App Store

Розглянемо основні вимоги до графічного контенту в App Store.

1. Іконка (App Icon)

Унікальний елемент, який має бути в кожного застосунку або гри. На відміну від Google Play, в App Store іконка однакова для всіх локалей і країн, у яких застосунок доступний.

Ключове для цього елемента — привертати увагу, бути простим, легко запам’ятовуватися і відповідати тематиці застосунку.

На що звернути увагу під час підготовки:

Тематика застосунку. Якщо бренд добре відомий, достатньо просто помістити на іконку логотип. В інших випадках краще розмістити на іконці елемент, який асоціюється з нішею. Наприклад, олівець або стікер, якщо застосунок спеціалізується на нотатках.

Якщо бренд добре відомий, достатньо просто помістити на іконку логотип. В інших випадках краще розмістити на іконці елемент, який асоціюється з нішею. Наприклад, олівець або стікер, якщо застосунок спеціалізується на нотатках. Фокус на мінімалізмі. Намагайтеся не ускладнювати іконку додатковими елементами й деталями — на екрані телефону така іконка матиме нерозбірливий і брудний вигляд.

Намагайтеся не ускладнювати іконку додатковими елементами й деталями — на екрані телефону така іконка матиме нерозбірливий і брудний вигляд. Використання тексту. Додавайте напис у тому випадку, якщо це частина логотипу бренду і без нього не обійтися. Що довший напис, то дрібнішим він виглядає на екрані телефона і, як наслідок, гірше зчитується. Як виняток, можна використовувати короткі текстові фрази, які характеризують застосунок або його функцію, наприклад HD, 3D, Pro тощо.

Додавайте напис у тому випадку, якщо це частина логотипу бренду і без нього не обійтися. Що довший напис, то дрібнішим він виглядає на екрані телефона і, як наслідок, гірше зчитується. Як виняток, можна використовувати короткі текстові фрази, які характеризують застосунок або його функцію, наприклад HD, 3D, Pro тощо. Універсальність. Якщо застосунок доступний не тільки на iPhone і iPad, а й на інших пристроях, подбайте про те, щоб іконка коректно відображалася на всіх платформах.

Якщо застосунок доступний не тільки на iPhone і iPad, а й на інших пристроях, подбайте про те, щоб іконка коректно відображалася на всіх платформах. Кастомізація. Сезонні варіації іконки (наприклад, адаптація до Геловіну або Різдва) можуть позитивно вплинути на конверсію.

Детальніше про специфікації до іконки читайте тут.

2. Скриншоти (App Screenshots)

В App Store можна розмістити до 10 скриншотів, перші 2 з яких найважливіші — на них рекомендується демонструвати основні функції застосунку, те, що обов’язково має побачити користувач. Що варто врахувати:

Скриншоти та іконка повинні поєднуватися між собою і бути виконані в органічній колірній гамі та стилістиці.

Порядок скриншотів — від найважливіших функцій і характеристик до другорядних.

Текст. Додавайте на скриншоти короткі написи (кепшени), щоб розставити акценти або донести до користувачів основні меседжі. Шрифт робіть читабельним, а повідомлення лаконічним.

Орієнтація. Вертикальні (портретні) скриншоти здебільшого використовують для застосунків, бо з їхньою допомогою можна прокомунікувати кілька меседжів на одному екрані, горизонтальні можна використовувати для ігор із відповідним інтерфейсом.

Концепція — те, що об ’ єднує всі скриншоти. Фон, мокап, на якому демонструється інтерфейс застосунку, шрифти, додаткові графічні елементи та візуальні ефекти — усе має гармоніювати між собою та бути об ’ єднане однією ідеєю.

єднує всі скриншоти. Фон, мокап, на якому демонструється інтерфейс застосунку, шрифти, додаткові графічні елементи та візуальні ефекти — усе має гармоніювати між собою та бути об єднане однією ідеєю. Адаптуйте скриншоти відповідно до культурних і мовних особливостей різних країн і подій протягом року.

Тренди в категорії та загалом на ринку мобільних застосунків: періодично аналізуйте, про що і як комунікують конкуренти та мобільні застосунки загалом, яку графіку використовують.

Важливо. Якщо на сторінці додатка відсутнє відео, у пошуку відображаються перші 3 скриншоти (вертикальна орієнтація). У зворотному випадку, спочатку відображається відео, потім — перші 2 скриншоти.

Детально про технічні вимоги до скриншотів у довідці Apple.

Відео (App Preview)

Щоб зацікавити користувача, є буквально кілька секунд. За допомогою App Preview відео можна підвищити конверсію, показавши інтерфейс і УТП застосунку в динамічній і ненудній манері.

В App Store можна завантажити до 3-х відео (як горизонтальної орієнтації, так і портретної). Вони будуть розміщені в перших трьох слотах на сторінці застосунку, тобто на місці перших трьох скриншотів, і відтворюватимуться автоматично. На практиці цілком достатньо одного відео тривалістю 15-30 секунд. Як обкладинку можна вибрати стоп-кадр із відео.

Важливо. За даними . За даними Store Maven , середня тривалість перегляду відео на iOS становить лише 4-6.5 секунд, тому найважливішу інформацію варто розміщувати на початку.

Технічні специфікації до App Preview Video.

Рейтинг і відгуки

Рейтинг програми та відгуки про неї — індикатор якості для багатьох користувачів. Завдяки їм можна легко оцінити загальний рівень задоволеності продуктом і, у випадку з відгуками, який контекст стоїть за оцінкою.

Крім першого враження, оцінки та відгуки також формують сприйняття бренду загалом і побічно впливають на позиції (ranking) застосунку в пошуковій видачі.

Як поліпшити рейтинг додатка в App Store?

Переконайтеся, що з застосунком усе гаразд. Часто причинами низьких оцінок і гнівних коментарів можуть бути швидкість роботи, різного роду баги, під час використання програми швидко сідає заряд акумулятора тощо.

Часто причинами низьких оцінок і гнівних коментарів можуть бути швидкість роботи, різного роду баги, під час використання програми швидко сідає заряд акумулятора тощо. Будьте проактивними. Використовуйте вікна, що спливають всередині застосунку (App Rating Prompts), що закликають користувача поставити оцінку. Щоб не викликати роздратування користувачів, продумайте, де їх розмістити.

Примітка. Краще, якщо людина зіткнеться з віконцем, що спливає після успішно завершеної дії, коли вона з більшою ймовірністю буде задоволена і схильна поставити високу оцінку. Наприклад, при переході на новий рівень або при оформленні замовлення в магазині.

Важливо. App Store дозволяє використовувати як стандартні вікна рейтингу, так і кастомізовані під ваш застосунок.

Відповідайте на коментарі. Так користувачі побачать, що їхня думка цінна, а команда застосунку прагне поліпшити досвід взаємодії з продуктом.

Так користувачі побачать, що їхня думка цінна, а команда застосунку прагне поліпшити досвід взаємодії з продуктом. Якщо відгук містить образливі слова, матеріали або спам і порушує правила платформи, можна повідомити про нього Apple і видалити.

А/В-тестування

Основна мета проведення А/В-тесту — збільшити конверсію в установку. Нативний інструмент Apple Product Page Optimization дає змогу порівняти, який із варіантів найпривабливіший для користувачів: оригінальна сторінка застосунку чи сторінка, що містить змінений графічний елемент.

В App Store можна проводити тести з:

іконкою;

скриншотами;

відео (app previews).

Об'єкти тестування можуть бути різними:

зміни в кольоровій гамі;

зміни в тексті, порядку або стилістиці скриншотів;

різні підходи до локалізації графічних елементів;

яке з кількох відео показує найкращий результат тощо.

Приклад А/В-тесту іконки

При створенні тесту в консолі App Store Connect можна додати до трьох варіацій для тестування (treatments) порівняно з контрольною варіацією (поточною сторінкою додатка) і вибрати, який відсоток трафіку буде йти на кожну з них.

На відміну від Google Play, в App Store не можна проводити кілька А/В-тестів одночасно. Тест може тривати до 90 днів, або поки не зупините його. Рекомендований час проведення тесту — не менше двох тижнів.

Порада 1. Apple дає змогу поширити A/B-тест на всі локалізації, які доступні в застосунку. Також можливо вибрати тільки ті, які цікавлять команду застосунку.

Порада 2. Щоб результат тестування був більш точним, проводьте не А/В, а А/В/В-тести, де А — поточний варіант, В — новий варіант і його дубль. А/B/B-тести додатково перевіряють результати тестування: в ідеалі, варіанти В1 і В2 мають демонструвати схожі показники ефективності, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу.

Детальніше про Product Page Optimization читайте в довідці Apple.

Більше про A/B-тестування в ASO — що це і як запустити в App Store або Google Play.

Як розкрутити застосунок в App Store? 10 прийомів

ASO

ASO-просування вирішує цілу низку завдань, серед яких:

поліпшення видимості застосунку;

збільшення кількості інсталяцій;

поліпшення Conversion Rate (CR);

оптимізація витрат на рекламу. ASO дає змогу охопити цільову аудиторію через органічні результати пошукової видачі, а збільшення CR сприяє зростанню органічних установок;

позитивний вплив на репутацію бренду завдяки роботі з графічними метаданими та рейтингом/відгуками.

Локалізація

Це адаптація інтерфейсу і контенту застосунку під цільові ринки, на яких він просуватиметься. Локалізація дає змогу підвищити видимість продукту, збільшити кількість інсталяцій і доходи по всьому світу.

Відрізняється від простого перекладу тим, що контент і елементи всередині застосунку відповідають культурним особливостям і вподобанням тієї чи іншої країни.

Способи локалізації застосунку:

Minimum Viable Localization (MVL).

Необхідний мінімум для виходу на новий ринок. Цей спосіб містить локалізацію тільки ключових функцій і контенту застосунку, а також його сторінки в сторі. MVL вимагає менше часу і ресурсів. Повна локалізація застосунку.

Поширюється на всі елементи всередині застосунку, його сторінку в сторі. Може також включати локалізацію сайту застосунку та рекламних матеріалів під конкретну країну.

Apple Search Ads (ASA)

За допомогою цієї платформи від Apple можна рекламувати свій додаток безпосередньо в App Store. В ASA доступно кілька форматів:

Search Tab

За даними Apple, понад 70% користувачів знаходять додаток через пошук. Формат передбачає рекламу вашого застосунку на вкладці Search ще до того, як користувач введе запит у пошуковий рядок. Search Results

У цьому випадку користувач бачить рекламу над результатами пошуку за своїм запитом. Щоб оголошення показувалося за релевантними запитами, складіть список ключових слів. Product Pages

Оголошення показується користувачам, які прокрутили сторінку будь-якого додатка до кінця. Може демонструватися у всіх категоріях або тільки в обраних. Today Tab

Оголошення на вкладці «Сьогодні», яке користувач бачить, трохи проскроливши вкладку вниз. Щоб ви могли запустити рекламу в такому форматі, потрібно підготувати спеціальну сторінку продукту (custom product page). Користувач потрапить на неї при кліці на оголошення.

Приклади Apple Search Ads

Фічеринг в App Store

Потрапляння в одну з добірок, складених редакторами Apple, на вкладках «Сьогодні», «Ігри» або «Застосунки» може істотно збільшити видимість вашого застосунку. Деякі добірки постійно оновлюються, наприклад, «Найкращі програми тижня», інші з’являються епізодично.

Фічеринг може бути представлений по-різному — у форматі історії, яка сфокусована на одному застосунку, або як колекція ігор\застосунків, об’єднаних спільною темою.

Приклади фічерингу в App Store

Примітка. Щоб застосунок потрапив у фічеринг, відповідну заявку має розглянути команда Apple.

Мотивований трафік

Це дії групи користувачів, за які вони отримують винагороду. Ефективний метод просування, але використовувати його варто з обережністю: алгоритми App Store можуть порахувати різкий стрибок встановлень підозрілим і песимізувати застосунок у пошуковій видачі або навіть відправити в бан.

Основні цілі використання мотивованого трафіку:

Просування мобільних застосунків у топ пошукової видачі за певними ключовими словами. У цьому разі завдання користувачів — вбити в пошук певний ключ і потім встановити застосунок. Що більше буде установок, то вище застосунок підніметься в пошуковій видачі за запитом. Підвищення рейтингу застосунку і закупівля відгуків. За допомогою мотиву можна підняти рейтинг програми. Але майте на увазі, якщо в застосунку є помилки і баги, про які інші користувачі повідомляли раніше, в майбутньому це може призвести до ще більшої кількості негативних відгуків.

Таргетована реклама

Такі платформи-гіганти, як Meta Ads, Google UAC, TikTok і Snapchat пропонують різноманітні формати цільової реклами — відео, банери, сторіз тощо. З їхньою допомогою можна охопити вказаних користувачів, обґрунтовуючи демографічні, географічні, поведінкові параметри та інтереси.

Ще одна перевага таргетованої реклами — широкий спектр налаштувань, які можна виставити на рекламу або групу оголошень.

SMM

Просування мобільних застосунків у соціальних мережах працює на зростання впізнаваності бренду та інтересу до вашого продукту. Створюючи контент для Facebook, Instagram, TikTok або Х ви можете охопити величезну кількість користувачів по всьому світу. А взаємодія з користувачами через інтерактивні пости, челенджі та розіграші допоможе розвитку лояльної спільноти навколо вашого продукту. Також інструменти аналітики соціальних мереж стануть джерелами інсайтів про поведінку, інтереси, демографію вашої аудиторії, що може допомогти у вдосконаленні маркетингової стратегії застосунку.

Работа з медіа

Цей підхід передбачає співпрацю з блогерами, каналами та ЗМІ, які підходять вашому застосунку за тематикою, а також участь у тематичних конференціях.

Огляд нової гри у популярного стримера або згадка застосунку в релевантному для цільової аудиторії подкасті підвищує впізнаваність і робить продукт привабливішим в очах користувачів.

Примітка. Зверніть увагу на форуми. На Reddit, Quora та інших нішевих майданчиках можна знайти користувачів, для яких актуальний продукт, і поспілкуватися з ними. Крім цього, багато платформ надають можливості для реклами та спонсорства.

Cross-promotion

Спосіб просування, за якого реклама застосунку показується користувачам усередині інших застосунків. Формати можуть бути різними: від банерів і interstitial ads до push-повідомлень.

Переваги такої стратегії просування:

вашу рекламу побачить релевантна аудиторія, що підвищує ймовірність установки. Зазвичай для крос-промоушену обирають застосунки або ігри зі схожих ніш\категорій;

впливає на зростання довіри до застосунку — користувачі з більшою ймовірністю встановлять застосунок за рекомендацією з джерела, якому вони і довіряють;

використовується вже наявна база користувачів і трафік застосунку-партнера.

Email-маркетинг

Цей канал комунікації варто задіяти, якщо у вас уже є база користувачів: за його допомогою ви можете зв’язатися з ними безпосередньо.

Сегментування бази емейл-адрес на основі поведінки або вподобань дасть змогу персоналізувати спілкування з підписниками. Що позитивно впливає на їхню залученість.

Про що писати в розсилках:

оновлення функціоналу застосунку та інші новинки;

знижки та спеціальні пропозиції;

бонуси та призи (наприклад, за тривале користування застосунком);

прохання оцінити застосунок і залишити відгук тощо.

Чекліст із просування iOS застосунку від команди RadASO:

☑️Визначте, яку потребу користувача закриває додаток, хто його цільова аудиторія.

☑️Проведіть аналіз ринку. Оцініть, наскільки конкурентна ніша, до якої належить ваш продукт, і хто в ній основні гравці.

☑️Зберіть семантичне ядро.

☑️Підготуйте текстові метадані. Якщо ваш застосунок доступний worldwide, локалізуйте метадані для цільових ринків.

☑️Підготуйте іконку, скріншоти і, за можливості, відео. Як і у випадку з текстовими метаданими, адаптуйте графіку для конкретної країни.

☑️Проводьте А/В-тести з різними графічними елементами, щоб зрозуміти, що викликає найбільший відгук у аудиторії.

☑️Слідкуйте за рейтингом додатка, відповідайте користувачам на відгуки.

☑️Розробіть стратегію просування — які способи та інструменти будете використовувати, яких KPI хочете досягти.

☑️Аналізуйте ефективність релізів метаданих, А/В-тестів, рекламних кампаній. Враховуйте отримані результати в наступних ітераціях.

☑️Спостерігайте за вашими конкурентами і трендами в категорії та загалом у мобайлі.