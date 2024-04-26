Як просувати мобільний застосунок у Google Play у 2024 році. Повний гайд

Як просувати мобільний застосунок у Google Play у 2024 році. Повний гайд

Розкрутка мобільного застосунку в Google Play вимагає комплексного підходу, послідовних зусиль і терпіння. Команда RadASO зібрала основні способи просування та корисні лайфхаки, які допоможуть краще розібратися в ASO для Android-застосунку та обрати релевантну стратегію просування.

Як розкрутити мобільний застосунок у Google Play? RadASO пропонує повний спектр послуг із просування: текстова та візуальна оптимізація, розробка та впровадження стратегії App Rating Prompts, проведення А/В-тестів і робота з Paid User Acquisition. Ми знаємо, як перевершити ваших конкурентів!

Цікавий факт. Конкуренція за увагу користувача в Google Play дуже висока: за даними сервісу Statista, кількість мобільних застосунків у Google Play у грудні 2023 року становила 2,4 млн.

Оптимізація застосунку в Google Play

ASO (app store optimization) — це фундамент просування мобільного застосунку. Завдяки текстовій та візуальній оптимізації можливо:

поліпшити видимість застосунку в пошуку;

збільшити конверсію з перегляду його сторінки в інстал;

загалом підвищити його впізнаваність і привабливість, що позитивно позначиться на бізнес-показниках.

Текстова оптимізація застосунку в Google Play

Для початку розберемося, який шлях проходить користувач, перш ніж знайти мобільний застосунок. Зазвичай це введення ключових слів у поле пошуку і потім перехід на сторінку застосунку, що зацікавив, серед результатів видачі. Ключову роль у цьому процесі відіграє позиція (ranking) за конкретним запитом. Оптимізувавши текстові метадані з урахуванням релевантних ключових слів, шанси опинитися вище в результатах пошуку зростають.

1. Назва (Title)

Найбільш значущий елемент метаданих, має найбільшу вагу під час ранжування. Максимальна довжина назви в Google Play становить лише 30 символів. Водночас вона має бути зрозумілою, розкривати суть застосунку та містити в собі пошуковий запит, з яким алгоритм Google асоціюватиме застосунок.

Примітка. У випадку з назвою, важливо зберегти баланс між використанням власного бренднейму та інших доцільних пошукових запитів, додаючи в це поле найпопулярніші ключові слова. На зображенні нижче представлений приклад:

2. Короткий опис (Short Description)

Коротка розповідь аудиторії про застосунок. Це поле довжиною 80 символів — друге за важливістю після назви. Важливо зазначити, що відрізняє застосунок від конкурентів, і представити це в короткому описі.

Важливо! Включайте в короткий опис актуальні ключові слова.

3. Повний опис (Long Description)

Хоча всього близько 5% користувачів натискають на кнопку «Дізнатися більше», не варто нехтувати написанням повного опису. Адже на відміну від App Store, у Google Play це поле індексується.

Примітка. Додайте інформацію про функції та переваги застосунку і вкажіть, яку проблему користувача він вирішує.

Максимальна кількість символів в описі — 4 000, при цьому перші 200 символів є найбільш важливими для алгоритмів Google. Використовуйте ключові слова в тексті з розумом:

виділіть кілька пошукових запитів, які необхідно врахувати в описі;

звертайте увагу на щільність використання запитів — кожен цільовий ключ має зустрічатися в тексті від 3 до 5 разів;

уникайте переспаму: опис має бути читабельним. Якщо ваш текст переповнений ключовими словами, застосунок можуть заблокувати;

для перевірки повного опису використовуйте інструмент Google Natural Language (GNL): за його допомогою можна дізнатися, з якою категорією (наприклад, «Освіта», «Спілкування», «Фінанси», «Подорожі» та інші) алгоритми Google співвідносять опис застосунку.

Примітка. Звертайте увагу на показник Confidence — важливо потрапити саме у свою категорію і при цьому отримати за нею значення >0.9. Якщо Confidence низький, поліпшити його можна, оптимізувавши текст.

Більше інформації про те, як правильно скласти текстові метадані — у Play Console Help.

Читайте детальніше, як текстове ASO підвищило для Preply перегляди на 66% і завантаження на 44% за два тижні.

Візуальна оптимізація застосунку в Google Play

1. Іконка (Icon)

Хоча іконка технічно не впливає на позиції застосунку у видачі за тими чи іншими пошуковими запитами, це вкрай важливий графічний елемент. Іконка має великий вплив на конверсію. Це перше, на що звертає увагу користувач, потрапляючи на сторінку застосунку або бачачи його в результатах пошуку, тому важливо приділити її розробці достатньо уваги.

Що необхідно врахувати при створенні іконки:

бренднейм та інші брендові елементи — колірна гамма, лого та інші символи сприятимуть впізнаваності;

використовуйте графічні елементи, які ясно і наочно передадуть його суть і функціонал;

сезонність — цю практику використовують багато застосунків та ігор, змінюючи іконку залежно від подій (Чорна п’ятниця, Гелловін, Різдво тощо);

іконка і скриншоти мають гармоніювати між собою — бути виконаними в однаковій або схожій колірній гамі та стилістиці. Так графіка матиме цілісніший вигляд, що може позитивно вплинути на конверсію.

Читайте детальніше, як збільшити конверсію з показів у завантаження за рахунок покращення графіки — кейс застосунку SteuerGo.

2. Скриншоти (App Screenshots)

Продемонструйте на скриншотах, що вміє мобільний застосунок, його основні характеристики та особливості. Грамотно оформлені скриншоти не тільки роблять застосунок привабливішим, а й позитивно впливають на кількість установок.

Що необхідно врахувати під час підготовки скриншотів:

більшість користувачів не гортають усі скриншоти (їх може бути від 2 до 8 штук). Краще помістити на початку сету ті, які містять важливішу інформацію; не використовуйте зображення в поганій якості; робіть ставку на чіткість і лаконічність: одна думка = один скриншот;

для естетичності уникайте розміщення інтерфейсу застосунку на всій площі скриншоту. Натомість продемонструйте, який вигляд має застосунок або гра, на мокапі* телефона.

Мокап — це повнорозмірна модель конструкції або пристрою, що використовується для навчання, демонстрації, оцінки дизайну, реклами та інших цілей.

додайте графічні елементи і текст, щоб розставити акценти;

як і у випадку з іконкою, сезонність: новорічні декорації навряд чи будуть актуальні влітку, а лимонади — взимку;

Приклад: весняна адаптація скріншотів

визначте країни, в яких хочете просувати застосунок і адаптуйте скриншоти під них. Під локалізацією мається на увазі не лише переклад написів, а й відповідність графіки культурним особливостям того чи іншого регіону;

Приклад: адаптація скріншоту під японський ринок застосунку Shein

алгоритм Google вміє індексувати текст зі скриншотів, тому під час написання текстів варто використовувати релевантні пошукові запити з семантичного ядра.

Як розкрутити мобільний застосунок у Google Play? RadASO пропонує повний спектр послуг із просування: текстова та візуальна оптимізація, розробка та впровадження стратегії App Rating Prompts, проведення А/В-тестів і робота з Paid User Acquisition. Ми знаємо, як перевершити ваших конкурентів!

3. Відео (App Promo Video)

Відео на сторінці застосунку в Google Play — опціональний елемент, який має значний вплив на конверсію. За допомогою нього можливо продемонструвати роботу програми або геймплей гри. Також відео здатне привернути додаткову увагу, що позитивно позначиться на прийнятті рішення користувачами.

Що необхідно врахувати під час підготовки відео:

відео в Google Play програється через YouTube і має горизонтальний формат;

не варто використовувати занадто довгі ролики — достатньо хронометражу 15-30 секунд;

відео та скриншоти мають гармоніювати між собою, бути виконаними в одній стилістиці;

обкладинка відео (Feature Graphic) теж впливає на конверсію — цей елемент займає більшу частину екрана й обов’язковий за наявності на сторінці відео.

Примітка. Аналізуйте тренди візуальної оптимізації в ніші та загалом на ринку мобільних застосунків. Це допоможе навчити око і зорієнтуватися, що актуально в конкретний період часу або в конкретній категорії. Не бійтеся тестувати різні підходи, елементи, кольори тощо. Що частіше будете проводити А/В тести, то швидше дізнаєтеся, на що вищий відгук у релевантної аудиторії.

З вимогами Google до графічного контенту і «store listing best practices» можна ознайомитися в Play Console Help.

Читати детальніше про графіку у просуванні мобільних застосунків у App Store і Google Play (ASO) — як оптимізувати графічні елементи.

Робота з рейтингами та відгуками застосунку в Google Play

Алгоритм Google враховує також під час ранжування рейтинги та відгуки про застосунок. Високий рейтинг і позитивні відгуки також впливають на вибір користувача на користь застосунку — рейтинг 2 і негатив у коментарях зазвичай не вселяє довіри і відштовхує.

Для Google Play робота з рейтингом особливо актуальна, адже в пошуку можна відфільтрувати застосунки за рейтингом. Тому важливо підтримувати його на стабільно високому рівні: від 4.5 і вище.

Яких рекомендацій дотримуватися, щоб отримати нові відгуки та оцінки:

за допомогою App Rating Prompts можете попросити користувачів усередині застосунку поставити йому оцінку або написати відгук у сторі. Важливо визначити, в який момент використання застосунку поява App Rating Prompts буде найвдалішою — зазвичай це виконання будь-якої дії або, наприклад, перехід на новий рівень, у разі гри.

Відповідайте на відгуки та аналізуйте їх. За допомогою відгуків можна зрозуміти «болі» користувачів, що ґрунтуються на їхньому реальному досвіді взаємодії із застосунком.

Читайте детальніше про вплив оцінок та відгуків на ASO і просування мобільних застосунків.

Google Play Tags

Теги допомагають Google зрозуміти, до якої категорії належить застосунок і, відповідно, показувати його тим користувачам, для яких ця категорія релевантна.

Google Play дає можливість вибрати до 5 тегів, які відображатимуться на сторінці застосунку і в пошуковій видачі.

Примітка. Теги мають ясно відображати функціонал застосунку і бути зрозумілими для нових користувачів, допомагаючи їм визначити, чи відповідає застосунок їхнім потребам і очікуванням.

Розкрутка мобільного застосунку в Google Play

Стратегія просування

Почніть із ресерча і постановки цілей. Визначте цільову аудиторію застосунку, наскільки конкурентна ніша, які тактики просування використовують конкуренти, які ринки в пріоритеті. Потім чітко сформулюйте цілі, яких потрібно досягти, наприклад, до кінця року. Цілі обов'язково мають бути вимірюваними, щоб у підсумку можна було відстежити, чи були досягнуті KPI.

При складанні стратегії просування орієнтуйтеся і на життєвий цикл продукту. Якщо застосунок або гра тільки виходить на ринок, можна підігріти інтерес до нього у потенційних користувачів за допомогою тизерних промо-матеріалів.

Запуск (launch) — найвідповідальніший момент, коли потрібно максимально голосно заявити про себе.

Або припустимо, застосунок уже давно вийшов у світ і, в принципі, стабільно отримує достатню кількість інсталів щомісяця. У кожному з цих випадків набір інструментів для просування може відрізнятися.

Локалізація

Локалізація робить досвід взаємодії з застосунком природним. Цей процес охоплює роботу з текстами, графікою та адаптацію контенту застосунку під мову і культурні особливості цільової аудиторії в різних країнах.

Завдяки локалізації застосунок стає доступним для користувача, а отже, підвищує його задоволеність.

Читайте детальніше, як правильна локалізація спричинила ріст показів на 452% і завантажень на 1600% у Китаї.

Таргетована реклама

За допомогою соціальних мереж можливо достукатися до потрібної аудиторії по всьому світу. Обсяги трафіку на сторінку застосунку із соціальних мереж і точні налаштування таргетингу — основні переваги цього інструменту.

Під час запуску рекламної кампанії, налаштовуйте її відповідно до мети: залежно від цього, алгоритми покажуть рекламу цільовим користувачам, які схильні здійснити потрібну цільову дію (перегляд відео, лайк\коментар, реєстрація, купівля тощо).

Для реклами в соціальних мережах доцільно використовувати сервіси Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Tik Tok, Snapchat, а також сервіс Google UAC, створений спеціально для просування мобільних застосунків.

Мотивований трафік

Мотив (Incent) — це трафік із залученням реальних користувачів, які здійснюють цільову дію за винагороду. Зазвичай це встановлення або ж пошуковий трафік за певними запитами. Усі ці дії сприяють виходу застосунку в лідери.

Важливо! Платформа Google Play забороняє використовувати мотив — можливі ризики у вигляді накладення фільтра на ранжування застосунку або видалення зі стору.

Просування сайту застосунку

Наявність лендінгу може допомогти конвертувати відвідувачів у користувачів. Як зробити просування лендінгу для застосунку ефективнішим:

переконайтеся, що сайт оптимізований під мобільні пристрої та його зручно переглядати на маленькому екрані;

використовуйте call-to-action кнопки з короткими й зрозумілими закликами до дії на кшталт «Download app now» підштовхуватимуть відвідувачів сайту здійснити потрібну цільову дію — перейти в стор;

додавайте соціальне підтвердження (Social Proofs). Відгуки та user generated content продемонструють досвід взаємодії із застосунком і викликатимуть довіру;

проводьте А\В тести. Тестуйте різні елементи сайту (кнопки, кольори тощо), щоб знайти більш результативний.

SMM

Розвиток сторінки бренду, до якого належить застосунок, або ком’юніті шанувальників гри вимагає чималих зусиль і вкладень. Водночас це приносить свої плоди: що більше користувачі взаємодіятимуть із контентом, ділитимуться ним з іншими, братимуть участь у розіграшах призів, то популярнішим буде застосунок і вищою буде кількість інсталів.

Промовідео

Це універсальний інструмент просування. Промовідео можна розмістити на сайті, у соціальних мережах, додати на сторінку застосунку в сторі, запустити відеорекламу тощо.

Важливо! Адаптуйте відео під конкретну мету і платформу. Також відео має бути інформативним (що вміє застосунок) і демонструвати реальний користувацький досвід (як можна його використовувати).

Реклама всередині застосунків

In-app реклама дає змогу знаходити релевантну аудиторію в інших застосунках. Якщо аудиторія має спільні інтереси, як-от кулінарія або застосунок для дітей, можна розмістити рекламу продукту в інших застосунках з аналогічним контентом.

Формати in-app реклами можуть бути різними:

rewarded video — реклама, яка дає змогу користувачеві отримати бонус (винагороду) в застосунку, в обмін на перегляд рекламного відео;

рекламні банери в застосунках — оголошення, яке залишається на певній ділянці екрана, поки користувач взаємодіє з застосунком. Принцип — як і на вебсайтах;

interstitial ads — оголошення, яке накладається на інтерфейс застосунку. Зазвичай відображаються в момент переходу від однієї дії до іншої;

Source: Google

міні ігри — інтерактивні оголошення, які демонструють і дають змогу випробувати функції рекламованого застосунку або гри.

Розміщенням реклами в застосунках займаються спеціальні сервіси, які можуть запропонувати клієнту пул майданчиків на тематику, що цікавить.

PR-активності та робота з блогерами

Сюди відносяться інтеграції у блогерів, розміщення матеріалів про гру або застосунок у профільних медіа, участь у виставках і тематичних офлайн івентах, QR-коди на банерах і т.д. Варіантів може бути безліч!

Чеклист просування в Google Play

Універсального способу розкрутки мобільного застосунку в Google Play не існує — шукайте той, який підійде саме для вашого. Пробуйте, тестуйте, стежте за оновленнями стору і, найголовніше, не зупиняйтеся на досягнутому. Нижче команда RadASO підготувала чеклист із ключовими кроками:

Визначити, хто цільова аудиторія застосунку та ринки, на яких застосунок просуватиметься.

Провести конкурентний аналіз.

Провести збір семантичного ядра.

Підготувати текстові метадані, локалізувати їх для кожної країни, на яку ви націлюєтеся.

Розробка іконки, підготовка скриншотів, feature graphic і відео (за можливості).

Розробка маркетингової стратегії просування застосунку. Складаємо її на основі KPI, яких хочемо досягти, і життєвого етапу застосунку (teaser перед запуском, launch або maintenance — підтримка наявного застосунку).

Оцінюємо ефективність ітерації, формуємо план подальших дій.