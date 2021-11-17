3 уроки від контент-менеджера для контент-менеджера

Ми продовжуємо ділитися досвідом на зовнішніх ресурсах: Forbes, Vc.ru, AIN, Cossa, MMR. Згодом ці статті губляться у видачі. Також іноді ми хочемо актуалізувати текст, але сайт переїжджає на новий сервер і в матеріалах з'являються биті зображення. Щоб виправити ситуацію, ми збираємо публікації у журналі. Звісно, з посиланнями на гостинні ресурси.
Оригінал тексту — на bit.ua.
Ганна Бондар,
Ганна Бондар
На початку шляху знань про розсилку в мене було мало. Я не знала, що таке кнопка СТА, що таке прехедер, який такий банер. Буквально стартувала з нуля. Але спробувати хотілося сильно. Та й досвід у мене був: шість років копірайтерського шляху із SEO-текстами, текстами для блогів, гаслами, сценаріями, картками товарів тощо.
У результаті в мене було величезне бажання писати не SEO-тексти, запас мемів у пам’яті, вміння каламбурити й римувати. Що вийшло? А вийшло досить непогано!
Урок перший. Про контент
Одразу скажу: я не шукала поради в гуглі про те, як писати та що писати. Виходила з простої логіки копірайтерства: головне — закривати потреби читача. А чого він хоче? Перше — щоб йому приносили користь. Друге — щоб до нього ставилися з турботою.
Розсилка живе й працює на довірі читача.
До вас і до вашого контенту. Декілька разів відправите лист, у якому докучливо продаєте — і втратите лояльність, клієнта, довіру. Можливо опинитеся в спамі.
Тому у всіх текстах, які я писала в житті, намагалася принести максимум користі й говорити просто, ніби з другом. А плюс розсилок у тому, що можна ще й придумати щось смішне – розповісти жарт. Так, розсилки — величезне поле для польоту фантазії.
Загальна ідея листа
Лист, усі частини якого об’єднані спільною ідеєю, не є безглуздим колажем. Пов’язано все: тема, прехедер, банер, кнопка. А ще це спрощує роботу над кожним листом: відштовхуючись від загальної ідеї, простіше розвинути думку та креативити. Круто будувати лист навколо однієї ідеї. Навіть якщо це лише якась фраза: даєте поштовх і навколо нього нарощуєте «м’ясо». До слова, працює не тільки для листів, але й для інших текстів. Зокрема й художніх (перевірено на мені).
Тема листа
Це те, що насамперед бачить підписник. Вона ж і мотивує відкрити лист (або не відкрити). Тема — це сказати містко, чітко, з легким заграванням. Можна створювати інтригу, ставити запитання, тиснути на біль підписника, додавати емодзі. У темі листа добре працюють цифри: розкажіть про знижку, бонус, вигідні пропозиції. Це працює!
Кнопка СТА
Хороша кнопка на лендінгу або в розсилці:
- дозволяє зрозуміти, що відбудеться;
- синтаксично є відповіддю;
- збігається з власною думкою користувача.
Кнопка — не частина решти тексту. Вона репліка самого підписника.
Загальні поради про контент
Перше й найголовніше — ви пишете для людини. Тому пишіть легко й без складних конструкцій. Скоротіть, якщо можна скоротити. Спростіть, якщо можна спростити.
Акцентуйте на вигоді й не пишіть полотно букв. У середньому людина витрачає на читання листа від 3 до 15 секунд — тобто буквально кидає погляд, і якщо він ні за що не зачепився, підписник закриє розсилку. Тому якщо читачеві потрібно спершу подолати 2000 знаків, перш ніж він дізнається, що в листі йому обіцяють 3% знижки на канцтовари… Самі розумієте.
Не бійтеся смачних і солодких знижок. На «смачні» тексти плюють, кричать, що так навіть висловлюватися не можна. Але подивимося правді в очі (і на вакансії, і на ТЗ): люди хочуть чогось смачного, солодкого, красивого, милого, медового, липневого, зимового, зігрівального. Спіймали суть? Прикметники — це відтінок. І як би
- ні — купіть пиріг із м’ясом;
- так — купіть теплий пиріжок із м’ясом, цибулею та зеленню – смачно, як у мами.
Що поробиш, любимо ми таке, любимо.
Меми
Як я можу бути проти мемів? Правда є одне (велике) «але»: це мемне мінне поле. Всі жарти повинні бути нейтральними. Ніякої політики, ніяких образ статі й гендерів, ніяких складних і майже локальних жартів.
Урок другий. Про креатив
Всі хочуть креативу. Всі хочуть незвично й цікаво. Всі хочуть свіжо й ново. І креативність – це коли ви знаходите неочевидні зв’язки між очевидними речами.
Навіщо email-розсилкам креатив? Щоб поліпшити сприймання контенту й потрапити точно в ціль. І креатив доведеться поставити на потік, а не чекати тітку Музу, натхнення, знаки Всесвіту.
Як креативити?
- Влаштувати брейншторм разом із маркетологом і/або дизайнером. Записуйте всі ідеї, які спадуть на думку.
- Надихайтеся прикладами чужих розсилок. Непогано надихатися прикладами вже готових листів — навіть навпаки. У чужих розсилках можна побачити, як треба. А нерідко — як не треба робити.
- Будуйте асоціативний ряд. Навіть якщо він буде трохи абсурдним.
- Грайте словами, згадуйте цитати з фільмів, мультфільмів, пісень, книг.
- Римуйте. Реклама використовує це по максимуму. А що легко читається — легко запам’ятовується.
Один з останніх інсайтів місяця — якщо не креативиться, не треба вичавлювати із себе креатив усіма силами. Загалом зрозуміла істина, але її треба промовляти знову й знову: постійно фонтанувати ідеями не вийде. Якщо ідеї не приходять, не треба мучитися. І вже звинувачувати себе й поготів. Найкраще – ворог хорошого. І в пошуках найкреативнішого рішення можна не знайти нічого.
Застрягли на листі? Перейдіть до іншого. Випийте чаю з малиновим варенням. А там або прийде ідея, або… Насправді немає нічого страшного в «некреативних» листах. Головне – щоб підписник вас зрозумів.
Урок третій. Про редакторські штуки
Те, як писати, важливо не менше, ніж те, про що писати. Для своєї роботи я прописала декілька правил. За фактом, вони універсальні майже для будь-якого тексту. А вже якщо ваш лист читатимуть філологи – це плюсик у карму.
- НЕ ПИШІТЬ ТЕКСТ великими літерами. Зовсім не потрібно кричати, щоб вас почули.
- Приберіть зайві знаки пунктуації, особливо це стосується знаків оклику. Він існує тільки для того, щоб звернути увагу на головне. Якщо він присутній у кожному реченні – сенсу в ньому немає. Використовувати більше одного підряд (!!!) також є поганим тоном. Та й немає такого знака насправді.
- Не пишіть «Ви» з великої літери, якщо не звертаєтеся до когось персонально. Здебільшого таке звернення є застарілим і запобігливим. На «Ви» можна звернутися до високопоставленої особи, персони з особливим статусом – і то під час особистого спілкування. Лист летить тисячам людей – ввічливого «ви» досить.
- Лапки «ялинки», довге тире й літери «ґ », «ё» — красиво, приємно, по-редакторськи правильно. +500 до карми копірайтера.
- Не ставте багато емодзі поспіль, одного цілком вистачить. Ставте пробіл до й після емодзі, щоб він не зливався з текстом.
Не варто думати, що розсилки ніхто не читає, і тому не потрібно намагатися. По-перше, така думка вбиває мотивацію, креатив і робочі сили. По-друге, чому ж ніхто? Я читаю. І маркетологи — як мінімум. У силу email-маркетингу вірити потрібно. Як і в силу контенту. Що, власне, ми й робимо в Netpeak.
Як повірити у силу розсилань? Почитайте два кейси:
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