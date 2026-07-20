7 помилок у Google Ads, які впливають на результати рекламної кампанії

7 помилок у Google Ads, які впливають на результати рекламної кампанії

Запустити рекламу в Google Ads «легко» — інтерфейс веде за руку через десяток кроків і пропонує готові налаштування за замовчуванням.

Проте такі налаштування не враховують специфіку бізнесу — вони працюють за шаблоном системи, а детальніші ховаються за двома-трьома кліками. Платформа також може пропонувати оптимізацію, яка є нерелевантною у конкретній ситуації. Тому важливо розуміти, які зміни дійсно корисні для вашого акаунту, а не застосовувати їх автоматично.

У цій статті розберу сім типових помилок, з якими можна часто зіштовхнутися: п’ять базових і дві неочевидних. Для кожної покажу, як виявити проблему, виправити її і який її вплив на рекламні кампанії.

Які бувають помилки в Google Ads і чому вони трапляються

Помилко можна умовно поділити на:

«гучні» — коли кампанія різко зупиняється, конверсії падають, у звітах видно проблему. Такі легко помітити і виправити;

«тихі» — коли реклама продовжує приносити клієнтів, цифри у звітах виглядають нормально, але кожна заявка обходиться дорожче, ніж могла б, частина бюджету йде на аудиторію, яка ніколи не стане клієнтом, а самі цифри у звітах можуть не відповідати тому, що відбувається насправді.

Саме про другий тип ця стаття. Помилитися в налаштуваннях може кожен — досвідчений, новачок, агенція, власник бізнесу, — тому свій акаунт варто перевіряти час від часу.

Google Ads — велика автоматизована платформа з мільйонами рекламодавців. Її налаштування «за замовчуванням» зроблені так, щоб кампанія запустилася швидко й охопила максимальну аудиторію. Для конкретного бізнесу це може бути не завжди оптимальним рішенням, оскільки не враховують специфіку ніші та ринку.

Одна з причин помилок — підхід «запустив і дивлюсь на результат». Кампанія йде, бюджет витрачається, інтерфейс показує кліки і конверсії. Здається, що все працює. Але без регулярного аналізу того, на що саме розподіляється бюджет всередині, дрібні переплати накопичуються в серйозні втрати за місяць-два.

Інша причина — специфіка самого Smart Bidding (автоматичні стратегії призначення ставок). Алгоритм навчається на даних, які ви йому даєте. Якщо в акаунті некоректно налаштовані конверсії, мінус-слова не оновлюються, а в Performance Max не виставлено виключень — алгоритм оптимізується під неправильні сигнали. І чим довше це триває, тим важче його перевчити.

Більшість помилок зі списку нижче трапляється саме на трьох рівнях: дефолтні налаштування Google і неправильні дані для алгоритмів.

Помилка №1: Невірно налаштовані конверсії

Робота над будь-яким акаунтом завжди починається з перевірки коректності трекінгу — у Google Ads, GA4, Google Tag Manager чи інших системах трекінгу.

На даних з конверсій тримається все:

Smart Bidding оптимізує під них;

звіти показують їхню вартість;

рекламодавець планує бюджет на основі цих цифр.

Це найтехнічніша з усіх помилок у статті — і одна з найдорожчих.

Цілі конверсій і головні конверсії всередині них

У Google Ads усі конверсії об'єднуються в цілі (conversion goals). Кожна ціль — це окрема бізнес-задача: Покупка, Додавання в кошик, Початок оформлення, Заявка тощо. Усередині кожної цілі може бути одна або кілька конверсій, позначених як Primary або Secondary.

На рівні кампанії в налаштуваннях обирається, на яку ціль (або які цілі) оптимізуватись. Smart Bidding підбиратиме ставки під ту ціль, яку ви обрали.

У межах однієї цілі може бути як одна, так і кілька Primary-конверсій, якщо вони дійсно відображають цінні для бізнесу дії та використовуються для оптимізації. Водночас допоміжні мікроконверсії (наприклад, перегляд сторінки контактів або додавання товару в кошик) зазвичай варто залишати в статусі Secondary, щоб вони не впливали на роботу Smart Bidding.

Тут відбувається дві типові помилки:

Використання для оптимізації конверсій з різною бізнес-цінністю. Наприклад, коли покупка, додавання товару в кошик і початок оформлення замовлення одночасно позначені як Primary. У такому випадку Smart Bidding отримує суперечливі сигнали та може орієнтуватися на простіші для досягнення дії замість тих, що приносять бізнесу реальний дохід. Використання в кампанії налаштування Account-default goals без перевірки цілей, які фактично беруть участь в оптимізації. У такому випадку алгоритм може віддавати пріоритет дешевшим мікроконверсіям замість основної бізнес-цілі.

Дублі конверсій — як приклад некоректного налаштування

Дублювання конверсій виникає з різних причин: подвійна установка тегу на сайті, некоректна конфігурація GTM, або — найчастіший сценарій — коли одна й та сама дія потрапляє в Google Ads одночасно через два джерела:

тег Google Ads — код, який створюється в самому акаунті Google Ads, встановлюється на сайті і спрацьовує при виконанні цільової дії;

імпорт з Google Analytics 4.

Якщо обидві події позначені як головні (Primary) — Google рахує цю конверсію як основну двічі. Smart Bidding бачить удвічі більше конверсій, ніж насправді, робить висновок, що клієнт обходиться дешево, і піднімає ставки. На практиці ціна за реального клієнта стає вдвічі вищою, ніж та, яку показує звіт.

Важливе уточнення. Дубль виникає, коли обидві позначені як Primary, а не коли дві однакові події заходять в систему. Стандартна практика 2026 року — лишати одне джерело як Primary (саме воно використовується для оптимізації), а друге переключати на допоміжне (Secondary).

Як виявити проблему. У Google Ads є окремий розділ для управління конверсіями. Ліве меню → пункт Goals (Цілі) → підпункт Conversions (Конверсії) → вкладка Summary (Зведення). У списку конверсій звертаємо увагу на колонку Conversion source (Джерело конверсії):

Website означає, що конверсія приходить через нативний тег Google Ads;

Website (Google Analytics (GA4)) означає, що це імпорт з GA4.

Якщо знаходите пару, де одна й та сама дія описана з обох джерел і обидві мають статус Primary — це і є дубль, який треба виправити. Залишайте одне джерело Primary, друге переключайте на Secondary.

У більшості випадків дублікати конверсій залишаються непоміченими, оскільки загальна кількість конверсій виглядає навіть краще, ніж раніше. Проблема стає помітною, коли фактична кількість заявок або продажів перестає збігатися з даними в Google Ads. Тому під час аудиту необхідно окремо перевіряти джерела конверсій і статуси Primary/Secondary для кожної ключової дії.

Що ще варто перевірити після основних налаштувань

Переконайтесь, що в акаунті стоїть атрибуція на основі даних (data-driven attribution) — це поточний дефолт Google, який краще працює з кросдевайс-трафіком і непрямими взаємодіями. Для конверсій з покупками обов'язково передавайте в систему суму і валюту — без них стратегія Target ROAS просто не запрацює. Перевірте, чи увімкнено Enhanced Conversions (покращені конверсії). Ця функція допомагає Google точніше пов'язувати конверсії з рекламними взаємодіями в умовах обмежень браузерів, cookie та вимог щодо конфіденційності.



Якщо Enhanced Conversions ще не налаштовані, рекомендую впровадити їх разом із сучасними інструментами збору даних, зокрема Google Tag Gateway. Це дозволяє підвищити якість сигналів для Smart Bidding та покращити точність вимірювання конверсій.

Помилка №2: Геолокація за замовчуванням від Google

Створюючи нову кампанію, ви обираєте країну, місто або радіус — і думаєте, що реклама показуватиметься саме там. Але за замовчуванням Google вмикає налаштування Presence or interest (присутність або інтерес) — реклама показується не тільки людям у вашій локації, а й тим, хто проявляв до неї інтерес: гуглив місто, читав про нього, був там колись.

Це означає, що, до прикладу, київська стоматологія може показуватися людині в Польщі, яка планує приїзд. Або львівський магазин меблів — для користувача, який нещодавно шукав інформацію про Львів або планує поїздку до міста.

Як виправити

Шлях в інтерфейсі: відкрийте кампанію → Settings → Locations → Location options. За замовчуванням стоїть варіант Presence or interest: People in, regularly in or who've shown interest in your included locations. Перемикайте на Presence: People in or regularly in your included locations (люди, які перебувають або регулярно бувають у ваших обраних локаціях).

Коли налаштування за замовчуванням підходить

Дефолт Presence or interest має сенс залишити там, де клієнт за замовчуванням приходить здалеку. Наприклад:

готелі і туризм;

інтернет-магазини з доставкою по всій країні;

освітні програми, на які люди приїжджають з інших регіонів;

бренди, які працюють із туристами, діаспорою тощо.

Більшості ж бізнесів краще перемкнути на Presence. Локальні бізнеси — стоматологія, перукарня, кав'ярня, СТО, ремонтна майстерня тощо — обслуговують клієнтів фізично, тому платити за людей, які тільки цікавляться містом, є невиправданим. Те саме стосується B2B-послуг, що виконуються на місці.

Помилка №3: Передчасний перехід на автоматичні стратегії з заданим цільовим показником

Smart Bidding (автоматичні стратегії призначення ставок) добре працює, коли у нього є дані. Алгоритм навчається на історії конверсій, прогнозує вірогідність кожного аукціону і встановлює ставку відповідно. Без історії він діє наосліп — і робить це за рахунок бюджету.

Найчастіша форма цієї помилки — запуск Target CPA (цільова ціна за конверсію) або Target ROAS (цільова рентабельність витрат на рекламу) на новому акаунті, де конверсій ще немає або їх кілька. Логіка рекламодавця зрозуміла: «хочу платити за конверсію не більше X грн, поставлю Target CPA».

На практиці Google починає або обмежувати покази (бо не бачить, як досягти заданої цілі), або витрачати бюджет на дешеві кліки, які не конвертуються.

Кампанія застрягає в навчанні, а у звітах — нуль конверсій за 2–3 тижні. Щоб Smart Bidding вийшов з фази навчання, системі потрібно мінімум 30 конверсій за останні 30 днів на рівні кожної кампанії.

Чого ще не варто робити

Змінювати стратегії ставок, збільшувати або зменшувати бюджет більш ніж на 20%, суттєво міняти ключові слова чи структуру кампанії — все це запускає період навчання заново. Він триває 7–14 днів, і в цей час продуктивність кампанії нестабільна.

Якщо змінювати щось щодня/щотижня — кампанія буде постійно перебувати в навчанні і не зможе вийти на стабільні показники. Зміни потрібно проводити поетапно з чітким розумінням їхнього впливу на алгоритми.

Помилка №4: Запуск кампаній на широкій відповідності

Широка відповідність (broad match) — основний тип відповідності в AI Max для пошукової реклами. Саме він дає алгоритму найбільше свободи у підборі запитів — і саме тому потребує найретельнішого контролю.

Алгоритм самостійно вирішує, які запити «пов'язані» з ключовим словом, і додає до них контекстні сигнали: попередні пошуки користувача, локацію, поведінку на сайті, навіть зміст цільової сторінки. Якщо цим інструментом не керувати правильно, реклама може показуватися за запитами, які виходять за межі цільової тематики, а бюджет — витрачатися без пропорційного результату.

Помилка не в самій широкій відповідності. Вона має сенс — але тільки коли в акаунті вже багато даних, накопичена історія конверсій, працює Smart Bidding на достатньому обсязі і кампанія керує бюджетом без ризику зайти не туди. На старті нової кампанії всі ці умови ще не виконані.

Що обрати на старті

Для нової кампанії оптимальний вибір — фразова відповідність (phrase match). Це збалансований варіант між контролем і охопленням.

Як вона працює: реклама показується за запитами, які містять ваше ключове слово або його близький за змістом еквівалент, зберігаючи логічну послідовність слів. Тобто, запити залишаються в межах теми ключа, але Google допускає природні варіації — синоніми, перестановки, додаткові слова.

Чому у багатьох випадках використовується саме фразова, а не точна або широка відповідність:

точна (exact match) дає мінімум охоплення — кампанія може просто не отримати достатньо показів і конверсій для нормального запуску;

широка (broad match) дає максимум охоплення, але без накопиченої історії і ґрунтовного списку мінус-слів алгоритми можуть продукувати значну частку нерелевантного трафіка.

фразова — середина, де є і достатнє охоплення, і логічний зв'язок між ключем і запитами, за якими покажеться реклама.

На фразовій відповідності бюджет витрачається більш передбачувано, конверсії приходять за більш очевидними запитами — кампанія накопичує чисту історію для подальшого переходу на Smart Bidding.

Мінус-слова для фразової відповідності

Фразова відповідність не закриває проблему повністю. Google розширює запити за рахунок «близьких варіантів» (close variants) — синонімів, похідних слів, перестановок. Тому частина бюджету може йти на запити, які не відповідають тематиці кампанії.

Регулярний аудит звіту за пошуковими запитами вирішує цю проблему. Шлях в інтерфейсі: Insights and reports → Search terms.

Поширена помилка — мінусувати все, де є кліки, але немає конверсій. Це шкідлива порада: запит може бути релевантним і конвертувати пізніше або потребувати більше точок дотику з рекламою. На старті треба мінусувати лише те, що не відповідає тому, що рекламується — незалежно від кількості кліків і конверсій.

Помилка №5: Ігнорування якості сайту

Можна налаштувати ідеальну кампанію — релевантні ключі, точні мінус-слова, правильна стратегія ставок — і все одно отримати поганий результат, якщо посадкова сторінка не відповідає тому, що шукає користувач. Іноді корінь проблеми не в акаунті, а саме в цільовій сторінці: на неї йде трафік, але користувачі не конвертуються.

Google враховує якість цільової сторінки у кожному з типів рекламних кампаній. Це метрика, яка напряму впливає на ціну за клік, позицію в аукціоні і частоту показів реклами. У Search-кампаніях ця оцінка є у вигляді показника якості (Quality Score) від 1 до 10. У Performance Max, Display і Shopping немає такого самого відкритого показника якості посадкової сторінки, але він все одно впливає на результат кампанії.

Як перевірити, чи проблема в посадковій сторінці

Зайдіть в Search-кампанію → Audiences, keywords and content → Keywords. У налаштуваннях колонок (Columns → Modify columns) додайте чотири: Quality Score, Expected CTR, Ad relevance, Landing page experience. Зберігаємо.

Тепер подивіться на колонку Landing page experience. Три її можливі статуси:

Above average — все добре, цільова сторінка релевантна;

Average — нормально, але є простір для покращення;

Below average — це сигнал, що проблема з посадковою, Google бачить, що користувачі, які клікнули по оголошенню, погано взаємодіють зі сторінкою.

Якщо у топ-ключів за витратами стоїть Below average — це сигнал, що цільова сторінка потребує доопрацювання і конкретний аргумент для розмови з клієнтом або розробником.

Фактори, що впливають на якість цільової сторінки

Умовно їх можна поділити на дві групи — ті, які виправляються швидко та самостійно, і ті, для яких потрібен час і сторонні спеціалісти.

До першої групи належить відповідність меседжу між рекламою і сторінкою. Якщо оголошення обіцяє «доставку за 1 день», а на сторінці про доставку жодного слова — це Below average. Такі невідповідності виправляються найшвидше: перепишіть оголошення під сторінку або змініть цільову сторінку на ту, що краще відповідає рекламній обіцянці.

До цієї ж групи належить відповідність ключових слів і запитів змісту сторінки. Якщо ви рекламуєте конкретну категорію товарів, а трафік веде на головну сторінку магазину — це теж знижує оцінку.

Друга група складніша. Це швидкість завантаження, мобільна адаптація, зрозуміла навігація і базова прозорість сторінки: видимі контактні дані, політика конфіденційності, реальні відгуки. На виправлення цих факторів піде більше часу і ресурсів.

На цьому завершую перелік очевидних помилок. Але окрім цих п’яти, є ще два моменти, які хочу винести окремо, — вони не менш важливі, але про них рідше пишуть і ще рідше перевіряють у роботі.

Помилка №6: Автоматичне застосування рекомендацій Google без перевірки

Якщо у вас є акаунт Google Ads, ви точно бачили червоний значок з цифрою у верхній частині інтерфейсу — лічильник нових рекомендацій.

Google регулярно пропонує «оптимізації»: розширити охоплення ключів, додати нові ключі через широку відповідність, об'єднати групи оголошень, збільшити бюджет, перейти на іншу стратегію ставок. Кожна рекомендація обіцяє покращення певної метрики — Optimization Score (показник оптимізації акаунту від 0 до 100%).

Тут є два рівні проблеми:

Функція автоматичного застосування рекомендацій (auto-apply). Якщо вона увімкнена, Google не питає дозволу — він сам впроваджує рекомендації, які вважає корисними. Навіть якщо auto-apply вимкнений, ручне застосування рекомендацій без їх перевірки часто шкодить акаунту більше, ніж приносить користі.

Склад рекомендацій Google Ads регулярно змінюється. Компанія додає нові типи, змінює умови їх застосування або прибирає окремі автоматичні налаштування. Саме тому не варто сприймати будь-яку рекомендацію як безумовно правильне рішення для акаунта. Навіть якщо певна функція раніше активно просувалась системою, це не означає, що вона буде однаково корисною для всіх рекламодавців.

Як вимкнути auto-apply

Шлях в інтерфейсі: ліве меню → Campaigns → Recommendations. У верхній частині сторінки натисніть Auto-apply settings. Відкриється список усіх рекомендацій, які можуть автоматично застосовуватися.

Перевірте перелік рекомендацій і вимкніть автоматичне застосування тих змін, які можуть впливати на структуру кампаній, ключові слова, стратегії ставок або бюджети без додаткової перевірки.

Як працювати з рекомендаціями вручну

Сторінка Recommendations залишається корисною, якщо ставитися до неї як до списку гіпотез, а не списку дій. Кожну пропозицію потрібно оцінювати індивідуально:

корисні рекомендації — додавання нових мінус-слів зі звіту за пошуковими запитами, виправлення відхилених оголошень, оновлення кінцевих URL, виправлення помилок у відстеженні конверсій;

сумнівні рекомендації — розширення ключів через широку відповідність, об'єднання груп оголошень, «оптимізація» існуючих оголошень, додавання нових типів кампаній;

потребують особливо уважної перевірки — підвищення бюджету, перехід на нову стратегію ставок без аналізу даних, увімкнення Search Partners або Display Network для пошукових кампаній тощо.

Помилка №7: Запуск Performance Max і Display кампаній без аудиторних сигналів

Performance Max — це автоматизована кампанія Google Ads, у якій рекламодавець надає асети (текст, зображення, відео), обирає стратегію ставок і конверсійні цілі, а алгоритм сам вирішує, кому, коли і де показати рекламу. Звідси типова логіка: якщо все автоматизовано, навіщо щось додатково налаштовувати?

Це є суттєвою помилкою, оскільки система потребує чіткого управління. Багато рекламодавців запускають PMax зовсім без аудиторних сигналів,оскільки повністю покладаються на алгоритм.

Що таке аудиторні сигнали і навіщо вони потрібні

Аудиторні сигнали — це підказки алгоритму, на яких користувачів орієнтуватись на старті кампанії. Це не обмеження: PMax все одно виходитиме за межі заданих сегментів, якщо побачить там потенціал. Але точку старту задаєте саме ви.

Думайте про це так: алгоритм PMax — це молодий стажер, якого ви тільки взяли на роботу. Якщо нічого не пояснити — він буде вчитися сам, методом проб і помилок, витрачаючи ваш бюджет на тестування різних аудиторій.



Якщо показати йому конкретних людей, які вже купували у вас, він почне з них і знайде схожих набагато швидше.

Google офіційно рекомендує закладати щонайменше 2–3 тижні на навчання PMax-кампанії, а повне дозрівання займає до шести тижнів. Якісні аудиторні сигнали скорочують цей шлях, бо алгоритм отримує чіткий старт замість пошуку наосліп.

Які сигнали варто додавати

Не всі типи сигналів однаково корисні. Наведу «ієрархію» за силою впливу — від найкращих до найслабших.

Customer Match — ваші клієнтські списки. Найсильніший сигнал. Завантажуєте у Google Ads файл з email-адресами або номерами телефонів існуючих клієнтів — Google знаходить серед своїх користувачів схожих за поведінкою. Website visitors. Відвідувачі сайту за останні 30–90 днів, люди, які додавали товари в кошик, переглядали певні категорії. Якщо у вас встановлений Google tag і налаштований ремаркетинг, ці сегменти вже доступні в розділі Audience Manager. Custom segments (користувацькі сегменти) на основі пошукових запитів. Створюєте сегмент користувачів, які нещодавно шукали в Google певні запити — ті самі, за якими ви хотіли б показуватися в пошуковій кампанії. Наприклад, «купити меблі в Києві», «доставка квітів додому». Це особливо корисно для PMax і Demand Gen — алгоритм розуміє, який саме намір ви хочете ловити. In-market segments (сегменти готові до купівлі). Готові сегменти Google — люди, які зараз активно цікавляться певною категорією. Наприклад, користувачі, які останнім часом гуглили різні моделі смартфонів, читали огляди і порівнювали ціни, потрапляють у сегмент «В пошуку смартфона». Корисний як додатковий, але не основний сигнал.

Як додавати і моніторити сигнали

У Performance Max аудиторні сигнали додаються на рівні asset group у секції Audience signals. Окремі asset groups варто створювати тоді, коли відрізняються аудиторія, меседж, асети або посадкова сторінка. Так буде простіше аналізувати ефективність різних зв’язок, але не варто сприймати результати як чисту статистику по кожному аудиторному сигналу. PMax може виходити за межі заданих сегментів.

У Display-кампаніях налаштування простіше: на рівні групи оголошень обираєте сегменти через Audiences.

Через 3–4 тижні після запуску перевіряйте загальну динаміку кампанії: конверсії, CPA або ROAS, Search terms insights, ефективність asset groups і якість трафіку. У Display-кампаніях окремо аналізуйте аудиторні сегменти, які працюють як таргетинг.

У Performance Max аудиторні сигнали оцінюйте обережніше: якщо певні сигнали не допомагають кампанії рухатися в потрібному напрямку, їх можна оновлювати або замінювати, але не варто сприймати їх як класичні аудиторії з жорстким таргетингом.

Висновки

Більшість помилок у Google Ads не виглядають критичними одразу. Кампанії працюють, кліки йдуть, конверсії можуть надходити, але частина бюджету поступово витрачається неефективно, а автоматичні стратегії навчаються на неповних або некоректних даних. Починати аудит варто з якості даних: перевірити конверсії, дублікати, статуси Primary/Secondary, передачу цінності та логіку цілей. Якщо на цьому рівні є помилка, подальша оптимізація може лише посилити проблему. Далі варто перевірити налаштування, які напряму впливають на витрати: геотаргетинг, типи відповідності ключових слів, мінус-слова, стратегії ставок і якість посадкових сторінок. Саме тут найчастіше накопичуються «тихі» втрати бюджету. Окремий рівень — автоматизація Google Ads: рекомендації, auto-apply, Performance Max, Display і аудиторні сигнали. Ці інструменти можуть допомагати, але тільки тоді, коли їх регулярно перевіряють і налаштовують під конкретну бізнес-задачу.

Використовуйте цю статтю як чекліст для регулярного аудиту акаунта. Не обов’язково виправляти все одночасно: достатньо послідовно перевірити дані, витрати й автоматизацію, щоб знайти проблеми, які непомітно знижують ефективність реклами.