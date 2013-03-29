Бизнес

Бизнес-фреш: Innocent Drinks
Катерина Коламбет
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Есть сотни зарубежных компаний, на примерах которых можно учиться, чтобы успешно развивать бизнес в Украине. В этот раз пройдемся по «Innocent Drinks» (производитель соков-фреш, смузи и вегетарианских блюд). Откровений не обещаю, но идей из разряда «Почему я первым это не придумал?» будет предостаточно. Кстати, о бизнес-модели и копирайтинговых «приколах» этой британской компании у нас уже был пост.

1. Компания Innocent Drinks ежегодно проводит «взрослую встречу», куда приглашает клиентов, фанов из социальных сетей и просто всех желающих, чтобы протестировать новые напитки, обсудить их вкусовые качества и придумать новые (для этого всем выдают фартуки, ягоды, фрукты и блендеры). Всем нравится, когда к их мнению прислушиваются :) Живая встреча явно лучше дискуссии в Facebook.

Попробуйте организовать встречу в офлайне, чтобы построить сообщество вокруг бренда, увидеть и услышать конечных потребителей, получить конструктивную критику и признание. Это и лучший способ ненавязчиво рассказать о миссии компании, планах и стремлениях. О вас заговорят!

2. Innocent Drinks поощряет фанов, выкладывая отправленные ими фото на специальной странице сайта с милым названием «семья». Их же можно найти в Facebook, что провоцирует других тоже делать такие фотографии и отправлять для размещения. делать такие фотографии и отправлять для размещения Немногие компании могут похвастать фан-артом, но стоит попробовать.

3. Важно, чтобы клиентам нравилась ваша история - для этого важно уметь рассказывать ее увлекательно. Посмотрите, как оформлена страница «о нас» у Innocent Drinks. Больше примеров и советов можно найти тут. Напомню лишь, что страница «о нас» — первое, что должно быть на сайте.

Бонус-трек: Такая лента фотографий в Instagram вызывает доверие :)

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советы для бизнеса
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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