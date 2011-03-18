Brainless Tales — «странный арт, замаскированный под ежедневный комикс», в котором еда, животные, бытовая техника, растения и вымышленные персонажи ловко обыгрывают разные понятия и «крылатые фразы».

На этих картинках довольно мало текста, поэтому даже если вы не очень хорошо знаете английский — всё будет понятно. Если вам доставляет удовольствие игра слов и графика в таком стиле, этот пост для вас.

Marcus запустил этот проект в 2007 году и к 2011 он нарисовал уже более 1400 иллюстраций. Его основная работа — в студии флэш-анимации Dreadville.

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Кстати, если вы хотите настроить трансляцию твитов в Facebook — эта статья вам пригодится!

На этом тематическая подборка картинок про соц. медиа и ПК заканчивается.

Остальные «сказки» можно найти тут. Всем отличной пятницы!