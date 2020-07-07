Как изменился трафик медиа о бизнесе и маркетинге за год — данные SimilarWeb

Год назад я собирал медиакит блога и убедился, что в нише изданий о бизнесе и маркетинге нет релевантных пузомерок (мы делали читательский рейтинг, но это другое). Поэтому для сравнения трафика разных сайтов я использовал знакомое миллионам пользователей расширение SimilarWeb для Chrome. Кстати, его используют рекламодатели, когда решают: в какую редакцию нести рекламный бюджет.
Я прошелся по нескольким десяткам медиа, чей трафик, на мой взгляд, сопоставим с трафиком блога Netpeak, и получил такой график:
Сравнение трафика изданий о бизнесе и маркетинге за апрель 2019 года
Напомню,
Чтобы узнать реальное количество просмотров блога Netpeak за апрель 2019 года, результат на графике надо разделить на 1,5.
Недавно я решил обновить график на лендинге и повторил замеры трафика с помощью того же расширения от SimilarWeb. Результат:
Сравнение трафика изданий о бизнесе и маркетинге за апрель 2020 года
Падение практически у всех медиа, кроме Pressfeed.
При этом точность расширения SimilarWeb выросла почти до 95%. Во всяком случае, для блога Netpeak.
Сравним два графика:
Динамика трафика для изданий о бизнесе и маркетинге год к году
Да, в блоге Netpeak просело общее количество просмотров, но в апреле 2020 был рекорд по уникальным пользователям: 216 000 в месяц.
Очевидно, другие издания тоже росли, но это не так заметно из-за коррекции SimilarWeb. Надеюсь, в следующем году расширение покажет корректную расстановку сил.
Выводы
- Адекватного инструмента сравнения трафика (в том числе нишевых) медиа на рынке как не было, так и нет, но расширение SimilarWeb для Chrome за год стало значительно чётче: система показывает количество просмотров с 95% точностью.
- Из-за коррекции расширения невозможно сделать выводы об изменении трафика в большинстве изданий, но один результат налицо: команда Pressfeed — молодцы. Даже с учетом (вероятной) положительной коррекции SimilarWeb в 2019 году трафик издания вырос почти вдвое. Редакторам маркетинговых и бизнес-медиа стоит присмотреться к их тактике.
Чтобы попасть в график в следующем году, оставляйте комментарий к посту с названием вашего медиа. В любом случае — подписывайтесь на нашу рассылку и узнавайте о самых интересных материалах.
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