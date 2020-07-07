Как изменился трафик медиа о бизнесе и маркетинге за год — данные SimilarWeb

Год назад я собирал медиакит блога и убедился, что в нише изданий о бизнесе и маркетинге нет релевантных пузомерок (мы делали читательский рейтинг, но это другое). Поэтому для сравнения трафика разных сайтов я использовал знакомое миллионам пользователей расширение SimilarWeb для Chrome. Кстати, его используют рекламодатели, когда решают: в какую редакцию нести рекламный бюджет.

Я прошелся по нескольким десяткам медиа, чей трафик, на мой взгляд, сопоставим с трафиком блога Netpeak, и получил такой график:

Сравнение трафика изданий о бизнесе и маркетинге за апрель 2019 года

Напомню, SimilarWeb считает просмотры , а не количество сессий или уникальных пользователей. При этом цифры очень приблизительные: понятно, что расширение не покажет миллион просмотров на сайте, где их чуть больше ста тысяч, но размахивать результатами SimilarWeb и бежать заказывать рекламу я бы не советовал. Особенно в прошлом году.

Чтобы узнать реальное количество просмотров блога Netpeak за апрель 2019 года, результат на графике надо разделить на 1,5.

Недавно я решил обновить график на лендинге и повторил замеры трафика с помощью того же расширения от SimilarWeb. Результат:

Сравнение трафика изданий о бизнесе и маркетинге за апрель 2020 года

Падение практически у всех медиа, кроме Pressfeed.

При этом точность расширения SimilarWeb выросла почти до 95%. Во всяком случае, для блога Netpeak.

Сравним два графика:

Динамика трафика для изданий о бизнесе и маркетинге год к году

Да, в блоге Netpeak просело общее количество просмотров, но в апреле 2020 был рекорд по уникальным пользователям: 216 000 в месяц.

Очевидно, другие издания тоже росли, но это не так заметно из-за коррекции SimilarWeb. Надеюсь, в следующем году расширение покажет корректную расстановку сил.

Выводы

Адекватного инструмента сравнения трафика (в том числе нишевых) медиа на рынке как не было, так и нет, но расширение SimilarWeb для Chrome за год стало значительно чётче: система показывает количество просмотров с 95% точностью. Из-за коррекции расширения невозможно сделать выводы об изменении трафика в большинстве изданий, но один результат налицо: команда Pressfeed — молодцы. Даже с учетом (вероятной) положительной коррекции SimilarWeb в 2019 году трафик издания вырос почти вдвое. Редакторам маркетинговых и бизнес-медиа стоит присмотреться к их тактике.

Чтобы попасть в график в следующем году, оставляйте комментарий к посту с названием вашего медиа. В любом случае — подписывайтесь на нашу рассылку и узнавайте о самых интересных материалах.